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В Махачкале при пожаре на рынке никто не пострадал
Пострадавших во время пожара на рынке в Махачкале, по предварительным данным, нет, сообщает ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T20:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
махачкала
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, происшествия

В Махачкале при пожаре на рынке никто не пострадал

20:06 24.06.2020
282
© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Махачкале, Дагестан
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Махачкале, Дагестан
© Фото : МЧС России
МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Пострадавших во время пожара на рынке в Махачкале, по предварительным данным, нет, сообщает ГУ МЧС по республике.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что магазины загорелись в районе автостанции "Южная" в Махачкале на площади 1200 квадратных метров.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Вчера, 17:31
В центре Москвы произошел пожар в кафе
"В 17.55 мск поступила информация о пожаре на торговом рынке. Пострадавших нет", - сказано в сообщении ГУ МЧС в Instagram.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МахачкалаПроисшествия
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