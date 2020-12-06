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В Ростове-на-Дону локализовали пожар на рынке
В Ростове-на-Дону локализовали пожар на рынке
Пожарные локализовали возгорание на рынке в Ростове-на-Дону, где загорелся павильон с пиротехникой, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T13:31
2020-12-06T13:31
2020-12-06T16:35
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ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на рынке в Ростове-на-Дону, где загорелся павильон с пиротехникой, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.Павильон с пиротехникой на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону загорелся около 6.30 мск воскресенья. Площадь пожара сначала составляла 1,5 тысячи квадратных метров, затем увеличилась до 4 тысяч "квадратов". Пожару был присвоен четвертый номер сложности. В 10.55 огонь удалось локализовать на трех из пяти участков. Тушение осложняли плотная застройка, низкая температура воздуха и сильный ветер.Огонь тушат 446 человек и 134 единицы техники.Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Ростовской области, где загорелся павильон с пиротехникой, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.
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ростовская область, ростов-на-дону, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости.
Пожарные локализовали возгорание на рынке в Ростове-на-Дону
, где загорелся павильон с пиротехникой, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области
.
Павильон с пиротехникой на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону загорелся около 6.30 мск воскресенья. Площадь пожара сначала составляла 1,5 тысячи квадратных метров, затем увеличилась до 4 тысяч "квадратов". Пожару был присвоен четвертый номер сложности. В 10.55 огонь удалось локализовать на трех из пяти участков. Тушение осложняли плотная застройка, низкая температура воздуха и сильный ветер.
"В 13.24 локализация по всем участкам на 4 тысячах квадратных метров", - сказал представитель ГУМЧС.
Огонь тушат 446 человек и 134 единицы техники.
Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Ростовской области, где загорелся павильон с пиротехникой, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.
"В 16.06 мск ликвидация открытого горения", - сказал он.