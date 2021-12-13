https://ria.ru/20211213/pozhar-1763391183.html

Пожар на вещевом рынке в Петербурге локализовали

Пожар на вещевом рынке в Петербурге локализовали - РИА Новости, 13.12.2021

Пожар на вещевом рынке в Петербурге локализовали

Пожар на территории вещевого рынка в Санкт-Петербурге, где загорелись три ангара, локализован на 1200 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T08:18

2021-12-13T08:18

2021-12-13T09:24

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ангара

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пожар на территории вещевого рынка в Санкт-Петербурге, где загорелись три ангара, локализован на 1200 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в МЧС России."В 08.03 пожар локализован на площади 1200 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Ангары загорелись на территории вещевого рынка на площади 1200 "квадратов" по адресу Фрунзенский район, улица Салова, дом 52. К ликвидации пожара было привлечено 13 единиц техники и 62 человека личного состава.

https://ria.ru/20211211/pozhar-1763299714.html

санкт-петербург

ангара

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ангара