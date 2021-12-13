https://ria.ru/20211213/pozhar-1763391183.html
Пожар на вещевом рынке в Петербурге локализовали
Пожар на вещевом рынке в Петербурге локализовали - РИА Новости, 13.12.2021
Пожар на вещевом рынке в Петербурге локализовали
Пожар на территории вещевого рынка в Санкт-Петербурге, где загорелись три ангара, локализован на 1200 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T08:18
2021-12-13T08:18
2021-12-13T09:24
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ангара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763394272_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e9d7f3d237862f2162d21a05df481c09.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пожар на территории вещевого рынка в Санкт-Петербурге, где загорелись три ангара, локализован на 1200 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в МЧС России."В 08.03 пожар локализован на площади 1200 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Ангары загорелись на территории вещевого рынка на площади 1200 "квадратов" по адресу Фрунзенский район, улица Салова, дом 52. К ликвидации пожара было привлечено 13 единиц техники и 62 человека личного состава.
https://ria.ru/20211211/pozhar-1763299714.html
санкт-петербург
ангара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763394272_114:0:1314:900_1920x0_80_0_0_15042e54aaa7d7472e325ff8319faf99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ангара
08:18 13.12.2021 (обновлено: 09:24 13.12.2021)
Пожар на вещевом рынке в Петербурге локализовали
Пожар на вещевом рынке в Петербурге локализовали на 1200 "квадратах"