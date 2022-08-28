https://ria.ru/20220828/pozhar-1812734968.html

В Волжском загорелась кровля рынка

В Волжском загорелась кровля рынка - РИА Новости, 28.08.2022

В Волжском загорелась кровля рынка

В городе Волжский Волгоградской области загорелась кровля рынка, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T18:04

2022-08-28T18:04

2022-08-28T19:52

происшествия

волжский

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В городе Волжский Волгоградской области загорелась кровля рынка, сообщила пресс-служба МЧС.Сообщение о ЧП поступило в 17:05 мск.Рынок находится по адресу: улица 40 лет Победы, дом 61Б.Всего с территории вывели 153 человека, никто не пострадал.В 19:35 пожар локализовали на площади 7000 квадратных метров. Начались проливка и разборка конструкций.Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС, в находящемся рядом с рынком доме также произошел пожар на балконе одной из квартир. Собеседник агентства подчеркнул, что эти события между собой не связаны.

https://ria.ru/20220506/pozhary-1787166762.html

волжский

волгоградская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волжский, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)