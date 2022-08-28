https://ria.ru/20220828/pozhar-1812734968.html
В Волжском загорелась кровля рынка
В Волжском загорелась кровля рынка - РИА Новости, 28.08.2022
В Волжском загорелась кровля рынка
В городе Волжский Волгоградской области загорелась кровля рынка, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T18:04
2022-08-28T18:04
2022-08-28T19:52
происшествия
волжский
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В городе Волжский Волгоградской области загорелась кровля рынка, сообщила пресс-служба МЧС.Сообщение о ЧП поступило в 17:05 мск.Рынок находится по адресу: улица 40 лет Победы, дом 61Б.Всего с территории вывели 153 человека, никто не пострадал.В 19:35 пожар локализовали на площади 7000 квадратных метров. Начались проливка и разборка конструкций.Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС, в находящемся рядом с рынком доме также произошел пожар на балконе одной из квартир. Собеседник агентства подчеркнул, что эти события между собой не связаны.
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волжский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волжский, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:04 28.08.2022 (обновлено: 19:52 28.08.2022)
В Волжском загорелась кровля рынка
В Волжском Волгоградской области загорелась кровля рынка на площади 7000 квадратных метров
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В городе Волжский Волгоградской области загорелась кровля рынка, сообщила пресс-служба МЧС.
Сообщение о ЧП поступило в 17:05 мск.
Рынок находится по адресу: улица 40 лет Победы, дом 61Б.
"Незамедлительно приступили к эвакуации персонала и покупателей, по предварительной информации, пострадавших нет", — добавили в ведомстве.
Всего с территории вывели 153 человека, никто не пострадал.
В 19:35 пожар локализовали на площади 7000 квадратных метров. Начались проливка и разборка конструкций.
Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС, в находящемся рядом с рынком доме также произошел пожар на балконе одной из квартир. Собеседник агентства подчеркнул, что эти события между собой не связаны.