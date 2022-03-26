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В Магнитогорске загорелся вещевой рынок - РИА Новости, 26.03.2022
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В Магнитогорске загорелся вещевой рынок
В Магнитогорске загорелся вещевой рынок - РИА Новости, 26.03.2022
В Магнитогорске загорелся вещевой рынок
Кровля торговых павильонов горит на площади 1 тысяча квадратных метров в городе Магнитогорске Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС по региону. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T17:58
2022-03-26T18:23
происшествия
магнитогорск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Кровля торговых павильонов горит на площади 1 тысяча квадратных метров в городе Магнитогорске Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС по региону.Сообщение о возгорании на территории вещевого рынка Магнитогорска на улице Автомобилистов поступило в 16.17 мск."На данный момент происходит горение кровли павильонов ориентировочно на площади 1000 квадратных метров. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.Всего в ликвидации пожара задействованы 75 человек и 23 единицы техники, уточняется в сообщении.
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происшествия, магнитогорск, россия
17:58 26.03.2022 (обновлено: 18:23 26.03.2022)
 
В Магнитогорске загорелся вещевой рынок

Кровля павильонов на вещевом рынке загорелась в Магнитогорске на площади тысячу квадратов

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Кровля торговых павильонов горит на площади 1 тысяча квадратных метров в городе Магнитогорске Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС по региону.
Сообщение о возгорании на территории вещевого рынка Магнитогорска на улице Автомобилистов поступило в 16.17 мск.
"На данный момент происходит горение кровли павильонов ориентировочно на площади 1000 квадратных метров. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.
Всего в ликвидации пожара задействованы 75 человек и 23 единицы техники, уточняется в сообщении.
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