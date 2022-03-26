https://ria.ru/20220326/pozhar-1780254823.html

В Магнитогорске загорелся вещевой рынок

В Магнитогорске загорелся вещевой рынок - РИА Новости, 26.03.2022

В Магнитогорске загорелся вещевой рынок

Кровля торговых павильонов горит на площади 1 тысяча квадратных метров в городе Магнитогорске Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС по региону. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T17:58

2022-03-26T17:58

2022-03-26T18:23

происшествия

магнитогорск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Кровля торговых павильонов горит на площади 1 тысяча квадратных метров в городе Магнитогорске Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС по региону.Сообщение о возгорании на территории вещевого рынка Магнитогорска на улице Автомобилистов поступило в 16.17 мск."На данный момент происходит горение кровли павильонов ориентировочно на площади 1000 квадратных метров. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.Всего в ликвидации пожара задействованы 75 человек и 23 единицы техники, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20211026/provodka-1756235091.html

магнитогорск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магнитогорск, россия