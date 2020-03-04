В Сочи потушили пожар на рынке

СОЧИ, 4 мар - РИА Новости. Пожар на рынке в Сочи, охвативший 800 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Утром в среду произошел пожар на рынке на улице Демократической в Адлерском районе Сочи. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 800 квадратных метров.
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"10.40 - полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
По данным администрации Сочи, земля под торговым комплексом была передана в пользование предпринимателю для размещения объектов розничной торговли. На ярмарке расположены павильоны с бытовой химией, лакокрасочными материалами и строительными инструментами. Поскольку рынок находится далеко от жилой застройки, угрозы для населения пожар не представлял, в нем никто не пострадал.