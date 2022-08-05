https://ria.ru/20220805/fedoseev-1806946273.html

Биография Владимира Федосеева

Биография Владимира Федосеева - РИА Новости, 05.08.2022

Биография Владимира Федосеева

Российский дирижер, народный артист СССР Владимир Иванович Федосеев родился 5 августа 1932 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T02:03

2022-08-05T02:03

2022-08-05T02:03

справки

владимир федосеев

ла скала

геликон-опера

мариинский театр

ссср

ленинград

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Российский дирижер, народный артист СССР Владимир Иванович Федосеев родился 5 августа 1932 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Начал музыкальное образование в оркестре баянистов Ленинградского музыкального училища имени М.П. Мусоргского (ныне Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского). В 1957 году в Москве окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (ныне Российская академия музыки им. Гнесиных) по классам баяна и дирижирования, в 1971 году – аспирантуру Московской консерватории им. П.И. Чайковского по оперно-симфоническому дирижированию (класс профессора Лео Гинзбурга).С 1959 года по 1974 год был художественным руководителем и главным дирижером оркестра русских народных инструментов Центрального телевидения и радиовещания.В 1971 году начал карьеру симфонического дирижера в оркестре Ленинградской филармонии (ныне Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича) по приглашению дирижера Евгения Мравинского.В Ленинграде состоялось и первое выступление Федосеева в качестве оперного дирижера – в Государственном академическом театре оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Мариинский театр), где он поставил "Царскую невесту" Николая Римского-Корсакова. В 1974 году Владимир Федосеев возглавил Большой симфонический оркестр (БСО) Центрального телевидения и Всесоюзного радио (ныне Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского), являясь по настоящее время его бессменным художественным руководителем и главным дирижером. Первыми крупными работами дирижера с БСО стали концертные постановки, а также записи в фонд радио и на пластинки опер "Сельская честь" Пьетро Масканьи, "Черевички" Петра Чайковского, "Снегурочка" и "Майская ночь" Николая Римского-Корсакова.В 1980-1990-е годы дирижер начал сотрудничество с зарубежными сценами и исполнителями. В парижском зале "Плейель" под управлением Федосеева были представлены в концертном исполнении оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского, "Снегурочка" Римского-Корсакова и "Алеко" Сергей Рахманинова. В исполнении Международного фестивального хора и солистов Кэрол Ванесс (США), Флоренс Квивар (США), Лучано Паваротти (Италия), Роберто Скандуцци (Италия) в Осло (Норвегия), Стокгольме (Швеция) и Мюнхене (Германия) прозвучал "Реквием" Джузеппе Верди.В это же время Федосеев начал выступать в крупнейших театрах Европы, где были поставлены оперы и балеты: в итальянской Ла Скала ("Сказка о царе Салтане" Римского-Корсакова, 1988; "Пиковая дама" и "Спящая красавица" Чайковского, 1989), Венской опере ("Кармен" Жоржа Бизе, 1993; "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, 1994; "Волшебный мандарин" Белы Бартока, 1995), цюрихском Opernhaus ("Жизнь за царя" Михаила Глинки, 1996; "Демон" Антона Рубинштейна, 1999; "Аттила" Верди, 1998).В 2015-2016 годах Федосеев дирижировал в Ла Скала в новых постановках балетов "Щелкунчик" и "Спящая красавица" Чайковского.В январе 2017 года дирижировал в премьерных показах оперы "Турандот" Джакомо Пуччини в "Геликон-опере", после чего был приглашен в театр на должность музыкального руководителя. Владимир Федосеев дирижировал всемирно известными оркестрами.С 1997 по 2004 год являлся главным дирижером Венского симфонического оркестра. Был главным приглашенным дирижером Токийского филармонического оркестра, приглашенным дирижером оркестра Баварского радио (Мюнхен), Национального филармонического оркестра французского радио (Париж), Симфонического оркестра финского радио, Берлинского симфонического, Дрезденского филармонического, оркестров Штутгарта и Эссена (Германия), Кливленда и Питтсбурга (США).Федосеев развивал творческие контакты со многими западными авторами: Кристофером Роузом (США), Кшиштофом Пендерецким (Польша), Рагнаром Седерлиндом (Норвегия).Многие записи Владимира Федосеева, в числе которых все симфонии Людвига Бетховена, симфонии Петра Чайковского, Густава Малера и Сергея Танеева, становились бестселлерами. Пластинка с записью оперы "Майская ночь" получила приз "Золотой Орфей" академии грамзаписи "Шан дю Монд" (Франция, 1976). В дискографии дирижера представлены все симфонии Иоганнеса Брамса, выпущенные фирмой Warner Classics & Jazz, симфонии Дмитрия Шостаковича, изданные в Японии компанией Pony Сanyon. Высокого признания в России и других странах были удостоены записи Федосеева и БСО оперы "Борис Годунов" Мусоргского (Москва, 1985). В 1999 году к 25-летию творческого союза Федосеева и БСО вышло юбилейное издание компакт-дисков.В свое время именно Владимир Федосеев и БСО открыли миру имена пианиста Евгения Кисина, скрипачей Максима Венгерова и Вадима Репина и др.За годы работы с Федосеевым БСО имени Чайковского завоевал международную славу, став одним из ведущих оркестров мира.В его репертуаре сегодня – монографические циклы, проекты для детей, благотворительные мероприятия, концерты, объединяющие музыку и слово.В настоящее время Владимир Федосеев продолжает концертную деятельность, в том числе выступления и гастроли по России и ближнему зарубежью. Является музыкальным руководителем, главным приглашенным дирижером театра "Геликон-опера". Почетный член Патриаршего совета по культуре. Член оргкомитета и жюри Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова. Преподаватель кафедры оперно-симфонического дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных. Профессор.Владимир Федосеев – народный артист СССР (1980), лауреат Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки (1970), Государственной премии СССР (1989). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством IV (1996), III (2002), II (2005) и I степени (2018). Удостоен ордена Почета (2013), ордена "Почетного Креста" (Австрия, 2005), Европейской премии "Треббия" за творческую деятельность (Прага, 2013). Заслуженный деятель музыкальных искусств (2016). Лауреат специальной премии "Золотая маска" (2019).Имеет награды Русской православной церкви: орден святого равноапостольного князя Владимира, орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени, орден преподобного Сергия Радонежского I степени, медаль святого праведного Филарета Милостивого I степени (2017) и др.Федосеев свыше 50 лет был женат на известном музыковеде Ольге Доброхотовой (1935-2022).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ссср

ленинград

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, владимир федосеев , ла скала, геликон-опера, мариинский театр, ссср, ленинград