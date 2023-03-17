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В Японии пройдут гастроли маэстро Владимира Федосеева

В Японии пройдут гастроли маэстро Владимира Федосеева - РИА Новости, 17.03.2023

В Японии пройдут гастроли маэстро Владимира Федосеева

Народный артист СССР и худрук Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Федосеев даст несколько концертов в Японии с Симфоническим оркестром... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:01

2023-03-17T13:01

2023-03-17T13:01

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Народный артист СССР и худрук Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Федосеев даст несколько концертов в Японии с Симфоническим оркестром NHK, сообщили РИА Новости в пресс-службе оркестра. Сейчас маэстро уже проводит репетиции в Токио, где 17 марта состоится закрытое выступление, приуроченное к годовщине начала радиовещания в Японии. В этот вечер Симфонический оркестр NHK под управлением Федосеева исполнит в NHK Hall Серенаду для струнного оркестра Чайковского. Затем маэстро Федосеев отправится с оркестром в тур по городам Японии. 18 марта пройдет концерт в Нисиномии, 19 – в городе Вакаяма, 20 – в Сакаи, 21 марта – в Куре. В программе всех выступлений – Второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова и Пятая симфония Чайковского. В его концертах с Симфоническим оркестром NHK примет участие японская пианистка Мичи Кояма, с которой маэстро не раз выступал в России и за рубежом. Именно Второй концерт Рахманинова 41 год назад принес пианистке успех на Конкурсе Чайковского в Москве, лауреатом которого она стала в 1982 году.Ранее сообщалось, что российские пианисты заняли призовые места на Международном конкурсе в Японии.

https://ria.ru/20230314/teatr-1857648794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, япония, токио, владимир федосеев , сергей рахманинов, музыка