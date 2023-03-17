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В Японии пройдут гастроли маэстро Владимира Федосеева
В Японии пройдут гастроли маэстро Владимира Федосеева - РИА Новости, 17.03.2023
В Японии пройдут гастроли маэстро Владимира Федосеева
Народный артист СССР и худрук Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Федосеев даст несколько концертов в Японии с Симфоническим оркестром... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:01
2023-03-17T13:01
2023-03-17T13:01
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владимир федосеев
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музыка
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Народный артист СССР и худрук Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Федосеев даст несколько концертов в Японии с Симфоническим оркестром NHK, сообщили РИА Новости в пресс-службе оркестра. Сейчас маэстро уже проводит репетиции в Токио, где 17 марта состоится закрытое выступление, приуроченное к годовщине начала радиовещания в Японии. В этот вечер Симфонический оркестр NHK под управлением Федосеева исполнит в NHK Hall Серенаду для струнного оркестра Чайковского. Затем маэстро Федосеев отправится с оркестром в тур по городам Японии. 18 марта пройдет концерт в Нисиномии, 19 – в городе Вакаяма, 20 – в Сакаи, 21 марта – в Куре. В программе всех выступлений – Второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова и Пятая симфония Чайковского. В его концертах с Симфоническим оркестром NHK примет участие японская пианистка Мичи Кояма, с которой маэстро не раз выступал в России и за рубежом. Именно Второй концерт Рахманинова 41 год назад принес пианистке успех на Конкурсе Чайковского в Москве, лауреатом которого она стала в 1982 году.Ранее сообщалось, что российские пианисты заняли призовые места на Международном конкурсе в Японии.
https://ria.ru/20230314/teatr-1857648794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, япония, токио, владимир федосеев , сергей рахманинов, музыка
Культура, Новости культуры, Япония, Токио, Владимир Федосеев , Сергей Рахманинов, Музыка
В Японии пройдут гастроли маэстро Владимира Федосеева
Народный артист СССР Владимир Федосеев даст концерты в городах Японии с оркестром NHK
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Народный артист СССР и худрук Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Федосеев даст несколько концертов в Японии с Симфоническим оркестром NHK, сообщили РИА Новости в пресс-службе оркестра.
Сейчас маэстро уже проводит репетиции в Токио, где 17 марта состоится закрытое выступление, приуроченное к годовщине начала радиовещания в Японии. В этот вечер Симфонический оркестр NHK под управлением Федосеева исполнит в NHK Hall Серенаду для струнного оркестра Чайковского.
Затем маэстро Федосеев отправится с оркестром в тур по городам Японии. 18 марта пройдет концерт в Нисиномии, 19 – в городе Вакаяма, 20 – в Сакаи, 21 марта – в Куре. В программе всех выступлений – Второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова и Пятая симфония Чайковского.
«
"Для меня каждый приезд в Японию – большая радость. В свое время я провел здесь цикл концертов "Известный и неизвестный Чайковский", все симфонии были записаны крупными японскими звукозаписывающими компаниями, многие из записей награждены престижными премиями. И после выступлений японские слушатели говорили, что воспринимают Чайковского как своего национального композитора. Сейчас в программу вошел Сергей Рахманинов, 150-летие со дня рождения которого отмечают в этом году", — говорит Федосеев.
В его концертах с Симфоническим оркестром NHK примет участие японская пианистка Мичи Кояма, с которой маэстро не раз выступал в России и за рубежом. Именно Второй концерт Рахманинова 41 год назад принес пианистке успех на Конкурсе Чайковского в Москве, лауреатом которого она стала в 1982 году.
Ранее сообщалось
, что российские пианисты заняли призовые места на Международном конкурсе в Японии.
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