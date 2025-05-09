В Коломне пройдет премьера проекта БСО "Художник и война"
В Коломне состоится премьера проекта БСО имени Чайковского "Художник и война"
Ноты в зале Московской консерватории. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Премьера проекта Большого симфонического оркестра имени Чайковского (БСО) "Художник и война", посвященного 80-летию Великой Победы, состоится 9 мая в 21:00 в Коломне, на открытой сцене Парка Мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе оркестра.
БСО имени Чайковского в 1941 году оказался единственным оркестром, не покинувшим Москву – тогда оркестр Всесоюзного радио работал в Колонном зале Дома Союзов "в три смены" и исполнял по радио по просьбам бойцов с фронта произведения русских и советских композиторов.
Название проекту, сценаристом которого выступил музыковед Константин Рычков, дала одноименная статья Сергея Прокофьева. Наряду с фрагментом из этой статьи артист театра и кино Станислав Беляев прочтёт воспоминания, письма и публикации композиторов, писателей и поэтов о войне. Прозвучат также слова худрука оркестра, народного артиста СССР маэстро Владимира Федосеева, посвященные пережитой в детстве блокаде Ленинграда.
БСО имени Чайковского под управлением Дениса Лотоева исполнит такие произведения, как "Священная война" Александрова, Вальс из сюиты "Дом у дороги" Гаврилина, "Полночь" из балета "Золушка" Прокофьева, фрагмент первой части Седьмой симфонии Шостаковича, Вальс Хачатуряна, Вокализ Рахманинова, фрагмент из музыки к кинофильму "Иван Грозный" Прокофьева и Торжественную увертюру "1812 год" Чайковского.
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