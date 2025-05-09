https://ria.ru/20250509/kolomna-2016110064.html

В Коломне пройдет премьера проекта БСО "Художник и война"

В Коломне пройдет премьера проекта БСО "Художник и война" - РИА Новости, 09.05.2025

В Коломне пройдет премьера проекта БСО "Художник и война"

Премьера проекта Большого симфонического оркестра имени Чайковского (БСО) "Художник и война", посвященного 80-летию Великой Победы, состоится 9 мая в 21:00 в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T19:55:00+03:00

2025-05-09T19:55:00+03:00

2025-05-09T19:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сергей прокофьев

владимир федосеев

иван грозный

дом союзов

день победы

общество

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Премьера проекта Большого симфонического оркестра имени Чайковского (БСО) "Художник и война", посвященного 80-летию Великой Победы, состоится 9 мая в 21:00 в Коломне, на открытой сцене Парка Мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе оркестра. БСО имени Чайковского в 1941 году оказался единственным оркестром, не покинувшим Москву – тогда оркестр Всесоюзного радио работал в Колонном зале Дома Союзов "в три смены" и исполнял по радио по просьбам бойцов с фронта произведения русских и советских композиторов. Название проекту, сценаристом которого выступил музыковед Константин Рычков, дала одноименная статья Сергея Прокофьева. Наряду с фрагментом из этой статьи артист театра и кино Станислав Беляев прочтёт воспоминания, письма и публикации композиторов, писателей и поэтов о войне. Прозвучат также слова худрука оркестра, народного артиста СССР маэстро Владимира Федосеева, посвященные пережитой в детстве блокаде Ленинграда. БСО имени Чайковского под управлением Дениса Лотоева исполнит такие произведения, как "Священная война" Александрова, Вальс из сюиты "Дом у дороги" Гаврилина, "Полночь" из балета "Золушка" Прокофьева, фрагмент первой части Седьмой симфонии Шостаковича, Вальс Хачатуряна, Вокализ Рахманинова, фрагмент из музыки к кинофильму "Иван Грозный" Прокофьева и Торжественную увертюру "1812 год" Чайковского.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250421/erevan-2012628348.html

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сергей прокофьев, владимир федосеев , иван грозный, дом союзов, день победы, общество