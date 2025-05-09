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В Коломне пройдет премьера проекта БСО "Художник и война" - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:55 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/kolomna-2016110064.html
В Коломне пройдет премьера проекта БСО "Художник и война"
В Коломне пройдет премьера проекта БСО "Художник и война" - РИА Новости, 09.05.2025
В Коломне пройдет премьера проекта БСО "Художник и война"
Премьера проекта Большого симфонического оркестра имени Чайковского (БСО) "Художник и война", посвященного 80-летию Великой Победы, состоится 9 мая в 21:00 в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:55:00+03:00
2025-05-09T19:55:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сергей прокофьев
владимир федосеев
иван грозный
дом союзов
день победы
общество
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Премьера проекта Большого симфонического оркестра имени Чайковского (БСО) "Художник и война", посвященного 80-летию Великой Победы, состоится 9 мая в 21:00 в Коломне, на открытой сцене Парка Мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе оркестра. БСО имени Чайковского в 1941 году оказался единственным оркестром, не покинувшим Москву – тогда оркестр Всесоюзного радио работал в Колонном зале Дома Союзов "в три смены" и исполнял по радио по просьбам бойцов с фронта произведения русских и советских композиторов. Название проекту, сценаристом которого выступил музыковед Константин Рычков, дала одноименная статья Сергея Прокофьева. Наряду с фрагментом из этой статьи артист театра и кино Станислав Беляев прочтёт воспоминания, письма и публикации композиторов, писателей и поэтов о войне. Прозвучат также слова худрука оркестра, народного артиста СССР маэстро Владимира Федосеева, посвященные пережитой в детстве блокаде Ленинграда. БСО имени Чайковского под управлением Дениса Лотоева исполнит такие произведения, как "Священная война" Александрова, Вальс из сюиты "Дом у дороги" Гаврилина, "Полночь" из балета "Золушка" Прокофьева, фрагмент первой части Седьмой симфонии Шостаковича, Вальс Хачатуряна, Вокализ Рахманинова, фрагмент из музыки к кинофильму "Иван Грозный" Прокофьева и Торжественную увертюру "1812 год" Чайковского.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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сергей прокофьев, владимир федосеев , иван грозный, дом союзов, день победы, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сергей Прокофьев, Владимир Федосеев , Иван Грозный, Дом союзов, День Победы, Общество
В Коломне пройдет премьера проекта БСО "Художник и война"

В Коломне состоится премьера проекта БСО имени Чайковского "Художник и война"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкНоты в зале Московской консерватории
Ноты в зале Московской консерватории - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Ноты в зале Московской консерватории. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Премьера проекта Большого симфонического оркестра имени Чайковского (БСО) "Художник и война", посвященного 80-летию Великой Победы, состоится 9 мая в 21:00 в Коломне, на открытой сцене Парка Мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе оркестра.
БСО имени Чайковского в 1941 году оказался единственным оркестром, не покинувшим Москву – тогда оркестр Всесоюзного радио работал в Колонном зале Дома Союзов "в три смены" и исполнял по радио по просьбам бойцов с фронта произведения русских и советских композиторов.
Название проекту, сценаристом которого выступил музыковед Константин Рычков, дала одноименная статья Сергея Прокофьева. Наряду с фрагментом из этой статьи артист театра и кино Станислав Беляев прочтёт воспоминания, письма и публикации композиторов, писателей и поэтов о войне. Прозвучат также слова худрука оркестра, народного артиста СССР маэстро Владимира Федосеева, посвященные пережитой в детстве блокаде Ленинграда.
БСО имени Чайковского под управлением Дениса Лотоева исполнит такие произведения, как "Священная война" Александрова, Вальс из сюиты "Дом у дороги" Гаврилина, "Полночь" из балета "Золушка" Прокофьева, фрагмент первой части Седьмой симфонии Шостаковича, Вальс Хачатуряна, Вокализ Рахманинова, фрагмент из музыки к кинофильму "Иван Грозный" Прокофьева и Торжественную увертюру "1812 год" Чайковского.
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