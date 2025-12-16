Рейтинг@Mail.ru
Карпов одобрил лишение всех званий сбежавшего из России шахматиста - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
12:52 16.12.2025 (обновлено: 13:16 16.12.2025)
Карпов одобрил лишение всех званий сбежавшего из России шахматиста
Карпов одобрил лишение всех званий сбежавшего из России шахматиста
спорт
шахматы
россия
словения
владимир федосеев
михаил дегтярев
спорт, шахматы, россия, словения, владимир федосеев , михаил дегтярев
Спорт, Шахматы, Россия, Словения, Владимир Федосеев , Михаил Дегтярев
Карпов одобрил лишение всех званий сбежавшего из России шахматиста

Карпов назвал лишение Федосеева звания гроссмейстера заслуженным наказанием

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что шахматист Владимир Федосеев, сменивший спортивное гражданство на словенское, заслуженно был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта России.
Оба приказа были подписаны министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.
"Наказание заслуженное", - сказал Карпов.
Федосееву 30 лет, он получил статус мастера спорта в 2012 году, гроссмейстера - в 2014 году. С июля 203 года Федосеев представляет Словению на международных турнирах.
Трехлетний индиец стал самым юным шахматистом в истории с рейтингом FIDE
5 декабря, 10:02
5 декабря, 10:02
 
