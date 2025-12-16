https://ria.ru/20251216/karpov-2062355603.html
Карпов одобрил лишение всех званий сбежавшего из России шахматиста
Карпов одобрил лишение всех званий сбежавшего из России шахматиста - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Карпов одобрил лишение всех званий сбежавшего из России шахматиста
Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что шахматист Владимир Федосеев, сменивший спортивное гражданство на словенское, заслуженно был... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T12:52:00+03:00
2025-12-16T12:52:00+03:00
2025-12-16T13:16:00+03:00
спорт
шахматы
россия
словения
владимир федосеев
михаил дегтярев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062197793_0:0:1452:817_1920x0_80_0_0_2be61a6339c8459c2aa13221033e5737.png
/20251205/fide-2059971260.html
россия
словения
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062197793_0:0:1090:817_1920x0_80_0_0_88d77b53ee34e4e39076f4c50de2e142.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, шахматы, россия, словения, владимир федосеев , михаил дегтярев
Спорт, Шахматы, Россия, Словения, Владимир Федосеев , Михаил Дегтярев
Карпов одобрил лишение всех званий сбежавшего из России шахматиста
Карпов назвал лишение Федосеева звания гроссмейстера заслуженным наказанием