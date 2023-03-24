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В Японии с большим успехом прошли гастроли маэстро Федосеева - РИА Новости, 24.03.2023
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Культура
 
11:58 24.03.2023
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В Японии с большим успехом прошли гастроли маэстро Федосеева
В Японии с большим успехом прошли гастроли маэстро Федосеева - РИА Новости, 24.03.2023
В Японии с большим успехом прошли гастроли маэстро Федосеева
Гастроли худрука и главного дирижера Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Владимира Федосеева в Японии прошли с грандиозным успехом,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:58
2023-03-24T11:58
культура
новости культуры
музыка
япония
владимир федосеев
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Гастроли худрука и главного дирижера Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Владимира Федосеева в Японии прошли с грандиозным успехом, сообщается в Telegram-канале Министерства культуры Российской Федерации. Маэстро выступил в пяти городах с 17 по 21 марта. "Первый концерт прошел в Токио, где Владимир Федосеев вместе с симфоническим оркестром NHK исполнили Серенаду для струнного оркестра Чайковского", — рассказывают в ведомствеВ Минкульте отметили, что "по словам дирижера, уже сформирована программа его ноябрьских концертов с оркестром NHK". Осенью гости услышат произведения Глинки, Римского-Корсакова, Прокофьева, Антона Рубинштейна, Георгия Свиридова и других композиторов. Ранее сообщалось о планах Большого театра на юбилейный год.
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новости культуры, музыка, япония, владимир федосеев
Культура, Новости культуры, Музыка, Япония, Владимир Федосеев
В Японии с большим успехом прошли гастроли маэстро Федосеева

Гастроли маэстро Владимира Федосеева прошли в Японии с 17 по 21 марта с большим успехом

© Фото : Министерство культуры Российской ФедерацииГастроли Владимира Федосеева в Японии
Гастроли Владимира Федосеева в Японии - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Министерство культуры Российской Федерации
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Гастроли худрука и главного дирижера Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Владимира Федосеева в Японии прошли с грандиозным успехом, сообщается в Telegram-канале Министерства культуры Российской Федерации.
Маэстро выступил в пяти городах с 17 по 21 марта.
"Первый концерт прошел в Токио, где Владимир Федосеев вместе с симфоническим оркестром NHK исполнили Серенаду для струнного оркестра Чайковского", — рассказывают в ведомстве
В Минкульте отметили, что "по словам дирижера, уже сформирована программа его ноябрьских концертов с оркестром NHK". Осенью гости услышат произведения Глинки, Римского-Корсакова, Прокофьева, Антона Рубинштейна, Георгия Свиридова и других композиторов.
Ранее сообщалось о планах Большого театра на юбилейный год.
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