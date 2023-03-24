https://ria.ru/20230324/muzyka-1860296135.html

В Японии с большим успехом прошли гастроли маэстро Федосеева

В Японии с большим успехом прошли гастроли маэстро Федосеева - РИА Новости, 24.03.2023

В Японии с большим успехом прошли гастроли маэстро Федосеева

Гастроли худрука и главного дирижера Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Владимира Федосеева в Японии прошли с грандиозным успехом,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:58

2023-03-24T11:58

2023-03-24T11:58

культура

новости культуры

музыка

япония

владимир федосеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860295230_0:16:800:466_1920x0_80_0_0_8b962fc71275b9a9c4f17e0700b5704d.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Гастроли худрука и главного дирижера Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Владимира Федосеева в Японии прошли с грандиозным успехом, сообщается в Telegram-канале Министерства культуры Российской Федерации. Маэстро выступил в пяти городах с 17 по 21 марта. "Первый концерт прошел в Токио, где Владимир Федосеев вместе с симфоническим оркестром NHK исполнили Серенаду для струнного оркестра Чайковского", — рассказывают в ведомствеВ Минкульте отметили, что "по словам дирижера, уже сформирована программа его ноябрьских концертов с оркестром NHK". Осенью гости услышат произведения Глинки, Римского-Корсакова, Прокофьева, Антона Рубинштейна, Георгия Свиридова и других композиторов. Ранее сообщалось о планах Большого театра на юбилейный год.

https://ria.ru/20230320/banyati-1858644428.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, япония, владимир федосеев