https://ria.ru/20230322/teatr-1859884069.html

В Большом театре рассказали о планах на юбилейный год

В Большом театре рассказали о планах на юбилейный год - РИА Новости, 22.03.2023

В Большом театре рассказали о планах на юбилейный год

Большой театр анонсировал план юбилейных мероприятий. В 2026 году он отметит 250-летие. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T19:18

2023-03-22T19:18

2023-03-22T19:18

культура

борис годунов

владимир урин

сергей обрывалин

большой театр

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Большой театр анонсировал план юбилейных мероприятий. В 2026 году он отметит 250-летие. В частности, покажет оперу "Борис Годунов" на Соборной площади Кремля в июле 2025 года. На это дал свое благословение патриарх Кирилла, сообщил гендиректор театра Владимир Урин. Кроме того, в рамках празднования театр организует международные фестивали: в мае 2025 года пройдет Международный фестиваль оперы, а в мае 2026 года состоится фестиваль балета. Гала-концерт в честь 250-летия Большого театра состоится 28 марта 2026 года. В 2022 году Владимир Путин подписал указ о праздновании юбилея Большого театра. Торжественные мероприятия будут проходить в течение нескольких лет.

https://ria.ru/20230202/balet-1849285297.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

борис годунов, владимир урин, сергей обрывалин, большой театр