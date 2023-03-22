https://ria.ru/20230322/teatr-1859884069.html
В Большом театре рассказали о планах на юбилейный год
В Большом театре рассказали о планах на юбилейный год - РИА Новости, 22.03.2023
В Большом театре рассказали о планах на юбилейный год
Большой театр анонсировал план юбилейных мероприятий. В 2026 году он отметит 250-летие. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T19:18
2023-03-22T19:18
2023-03-22T19:18
культура
борис годунов
владимир урин
сергей обрывалин
большой театр
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Большой театр анонсировал план юбилейных мероприятий. В 2026 году он отметит 250-летие. В частности, покажет оперу "Борис Годунов" на Соборной площади Кремля в июле 2025 года. На это дал свое благословение патриарх Кирилла, сообщил гендиректор театра Владимир Урин. Кроме того, в рамках празднования театр организует международные фестивали: в мае 2025 года пройдет Международный фестиваль оперы, а в мае 2026 года состоится фестиваль балета. Гала-концерт в честь 250-летия Большого театра состоится 28 марта 2026 года. В 2022 году Владимир Путин подписал указ о праздновании юбилея Большого театра. Торжественные мероприятия будут проходить в течение нескольких лет.
https://ria.ru/20230202/balet-1849285297.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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борис годунов, владимир урин, сергей обрывалин, большой театр
Культура, Борис Годунов, Владимир Урин, Сергей Обрывалин, Большой театр
В Большом театре рассказали о планах на юбилейный год
В Большом театре подробно рассказали о планах на юбилейный год
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Большой театр анонсировал план юбилейных мероприятий. В 2026 году он отметит 250-летие.
В частности, покажет оперу "Борис Годунов" на Соборной площади Кремля в июле 2025 года. На это дал свое благословение патриарх Кирилла, сообщил гендиректор театра Владимир Урин.
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"Мы получили благословение патриарха, на Соборной площади Кремля в 2025 году, в июле, мы покажем "Бориса Годунова", - сказал Урин.
Кроме того, в рамках празднования театр организует международные фестивали: в мае 2025 года пройдет Международный фестиваль оперы, а в мае 2026 года состоится фестиваль балета.
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"Также летом 2026 года запланировано проведение XV Международного конкурса артистов балета, который будет посвящен юбилею", – добавил первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин.
Гала-концерт в честь 250-летия Большого театра состоится 28 марта 2026 года.
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"Торжественный гала-концерт, который состоится в день празднования 250-летия театра – это 28 марта 2026 года. В концерте примут участие мировые звезды оперы и балета", - сказал Обрывалин.
В 2022 году Владимир Путин подписал
указ о праздновании юбилея Большого театра. Торжественные мероприятия будут проходить в течение нескольких лет.
Балеты Большого театра покажут на французском музыкальном канале