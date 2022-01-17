https://ria.ru/20220117/putin-1768240049.html

Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 250-летия Большого театра

Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 250-летия Большого театра - РИА Новости, 17.01.2022

Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 250-летия Большого театра

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 250-летия Большого театра, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T16:30

2022-01-17T16:30

2022-01-17T16:30

культура

общество

владимир путин

большой театр

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 250-летия Большого театра, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В связи с исполняющимся в 2026 году 250-летием Государственного академического Большого театра России постановляю провести в 2022-2026 годах мероприятия, посвященные празднованию 250-летия Государственного академического Большого театра России", - говорится в документе.Правительству поручено в шестимесячный срок образовать оргкомитет по празднованию 250-летия Большого театра, а также обеспечить утверждение плана основных мероприятий.Кроме того, Минцифры поручено оказывать содействие в освещении праздничных мероприятий, а МИД РФ необходимо по представлению Минкультуры обеспечить выдачу виз иностранным участникам праздничных мероприятий.Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 17 января.

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общество, владимир путин, большой театр, россия