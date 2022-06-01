https://ria.ru/20220601/zaryadsezon-1792098973.html

Концертный Зал Зарядье объявил планы на пятый сезон

Концертный Зал Зарядье объявил планы на пятый сезон - РИА Новости, 01.06.2022

Концертный Зал Зарядье объявил планы на пятый сезон

Специальная программа к юбилею Рахманинова, концерт оперной дивы из Германии, этническая и музыка барокко и, конечно, образовательный лекторий – концертный Зал... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:00

2022-06-01T09:00

2022-06-01T09:07

культпоход

концертный зал "зарядье"

солисты москвы

виртуозы москвы

сергей рахманинов

теодор курентзис

владимир федосеев

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Специальная программа к юбилею Рахманинова, концерт оперной дивы из Германии, этническая и музыка барокко и, конечно, образовательный лекторий – концертный Зал Зарядье объявил планы на следующий сезон.Открытие пятого, можно сказать, юбилейного сезона состоится 4 сентября 2022 года. В этот вечер на сцене Большого Зала Зарядья выступит оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса, говорится в пресс-релизе концертной организации. Программа концерта-открытия составлена из музыки Чайковского: прозвучит фантазия для оркестра "Франческа да Римини", Итальянское каприччио и Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта".Традиционно, все концерты в афише сопровождают хештеги – таким образом зрителям легче составлять свою личную афишу. Также с помощью такой маркировки можно формировать индивидуальные абонементы, получая при этом разные скидки и покупая билеты сразу на несколько событий. Продажи билетов на сезон 2022-2023 года стартуют 1 июня.В новом сезоне зрителей ждет несколько новых авторских проектов. "После успеха нашего цикла #шостакович, мы решили продолжить развивать направление, когда в течение одного сезона разные оркестры исполняют симфонии одного композитора. На этот раз на сцене Зала Зарядье прозвучат девять и неоконченная Десятая симфония величайшего симфониста Густава Малера, которые исполнят лучшие столичные и региональные оркестры. Каждый концерт предваряет лекция о произведении, культурном контексте и времени, в которое оно было написано", – рассказывает генеральный директор концертного Зала Зарядье Ольга Жукова.Специальная программа подготовлена к 150-летию Сергея Рахманинова. Музыкальный мир будет отмечать эту дату весной 2022 года – великий композитор родился в марте 1873 года. Особым событием станут премьеры произведений современных композиторов, написанные по заказу Зарядья.Оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит премьеры произведений на темы двух безусловных шедевров Рахманинова: "Всенощный сон"Александра Маноцкова и "Колокола" Алексея Ретинского. Обе премьеры состоятся в один день, на двух концертах оммажи современных композиторов прозвучат вместе со "Всенощной" и "Колоколами" самого Рахманинова.Несколько концертов пройдут 1 апреля 2023 года – в день рождения Рахманинова. С 13:00 до 22:00 будет звучать редко исполняемая музыка композитора, романсы в переложении для виолончели и фортепиано, а также коллаж в исполнении оркестра "Персимфанс": фрагменты из симфонических поэм, симфоний, концертов для фортепиано с оркестром. Концерты пройдут с мультимедийным оформлением.Еще одним большим событием станет юбилей выдающегося дирижера Владимира Федосеева – в августе ему исполнится 90 лет, а 19 сентября в концертном Зале Зарядье состоится праздничный концерт. В нем примет участие Государственный академический Большой Симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, которым Федосеев руководит почти полвека. На сцену также выйдут камерный оркестр "Виртуозы Москвы", ансамбль "Солисты Москвы", оркестр Musica Viva и пианист Денис Мацуев. На концерте прозвучит, в том числе, премьера сочинения Александра Чайковского "Вариации на тему FEDOSEEV" для четырёх камерных оркестров.Под новый год и в январские праздники в концертном Зале Зарядье традиционно идут спектакли для детей – это всегда интересно и необычно. С середины декабря детей и их родителей ждёт встреча с уникальным театром "Странствующие куклы господина Пэжо" в авторском проекте Зарядья "Волшебный оркестр. В поисках космической гармонии".В афише Зала Зарядье всегда можно найти концерты барочной музыки. Это одно из самых востребованных направлений деятельности площадки. Можно без преувеличения сказать, что одними из главных событий грядущего сезона станут концерты выдающихся певиц – Юлии Лежневой и немецкой сопрано Симоны Кермес. В афише концертов будут и выдающиеся сочинения Баха – "Страсти по Иоанну" и "Рождественская оратория".Особое внимание Зарядье уделяет просветительской деятельности. В пятом сезоне продолжится замечательный и весьма востребованный цикл "История музыкальных стилей", также ряд концертов будут сопровождаться беседами исполнителей со зрителями."Несмотря на то, что пятый сезон нашего зала в большей степени можно назвать русским сезоном, в составлении его репертуара мы не отошли от нашего правила: не повторять программы, однажды показанные на нашей сцене", – отмечает Жукова.

https://ria.ru/20220531/detskiespektakli-1792085205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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