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Путин наградил деятелей искусства за вклад в развитие культуры
Путин наградил деятелей искусства за вклад в развитие культуры - РИА Новости, 30.12.2022
Путин наградил деятелей искусства за вклад в развитие культуры
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Алексея Рыбникова, Ольгу Тарасову и Владимира Федосеева, соответствующий... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T23:50
2022-12-30T23:50
2022-12-30T23:50
владимир путин
владимир федосеев
россия
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гитис
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Алексея Рыбникова, Ольгу Тарасову и Владимира Федосеева, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. " За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: Рыбникова Алексея Львовича - художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московская государственная творческая мастерская под руководством Алексея Рыбникова"; Тарасову Ольгу Георгиевну - профессора кафедры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования - ГИТИС, города Москвы; Федосеева Владимира Ивановича - художественного руководителя ФГБУ культуры "Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского", города Москвы"- говорится в документе.
https://ria.ru/20221230/nagrazhdenie-1842563283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, владимир федосеев , россия, москва, гитис
Владимир Путин, Владимир Федосеев , Россия, Москва, ГИТИС
Путин наградил деятелей искусства за вклад в развитие культуры
Путин наградил Рыбникова, Тарасову и Федосеева орденом "За заслуги в культуре и искусстве"