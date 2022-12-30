https://ria.ru/20221230/ganrada-1842571637.html

Путин наградил деятелей искусства за вклад в развитие культуры

Путин наградил деятелей искусства за вклад в развитие культуры - РИА Новости, 30.12.2022

Путин наградил деятелей искусства за вклад в развитие культуры

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Алексея Рыбникова, Ольгу Тарасову и Владимира Федосеева, соответствующий... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T23:50

2022-12-30T23:50

2022-12-30T23:50

владимир путин

владимир федосеев

россия

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гитис

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Алексея Рыбникова, Ольгу Тарасову и Владимира Федосеева, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. " За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: Рыбникова Алексея Львовича - художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московская государственная творческая мастерская под руководством Алексея Рыбникова"; Тарасову Ольгу Георгиевну - профессора кафедры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования - ГИТИС, города Москвы; Федосеева Владимира Ивановича - художественного руководителя ФГБУ культуры "Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского", города Москвы"- говорится в документе.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

владимир путин, владимир федосеев , россия, москва, гитис