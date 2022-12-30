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Путин наградил деятелей искусства за вклад в развитие культуры - РИА Новости, 30.12.2022
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Путин наградил деятелей искусства за вклад в развитие культуры
Путин наградил деятелей искусства за вклад в развитие культуры - РИА Новости, 30.12.2022
Путин наградил деятелей искусства за вклад в развитие культуры
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Алексея Рыбникова, Ольгу Тарасову и Владимира Федосеева, соответствующий... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T23:50
2022-12-30T23:50
владимир путин
владимир федосеев
россия
москва
гитис
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Алексея Рыбникова, Ольгу Тарасову и Владимира Федосеева, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. " За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: Рыбникова Алексея Львовича - художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московская государственная творческая мастерская под руководством Алексея Рыбникова"; Тарасову Ольгу Георгиевну - профессора кафедры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования - ГИТИС, города Москвы; Федосеева Владимира Ивановича - художественного руководителя ФГБУ культуры "Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского", города Москвы"- говорится в документе.
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владимир путин, владимир федосеев , россия, москва, гитис
Владимир Путин, Владимир Федосеев , Россия, Москва, ГИТИС
23:50 30.12.2022
 
Путин наградил деятелей искусства за вклад в развитие культуры

Путин наградил Рыбникова, Тарасову и Федосеева орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Алексея Рыбникова, Ольгу Тарасову и Владимира Федосеева, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
" За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: Рыбникова Алексея Львовича - художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московская государственная творческая мастерская под руководством Алексея Рыбникова"; Тарасову Ольгу Георгиевну - профессора кафедры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования - ГИТИС, города Москвы; Федосеева Владимира Ивановича - художественного руководителя ФГБУ культуры "Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского", города Москвы"- говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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Путин наградил орденами премьер-министра и спикера парламента Таджикистана
 
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