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Звуки насекомых и классика: 5 лучших концертов сентября в "Зарядье"
Звуки насекомых и классика: 5 лучших концертов сентября в "Зарядье" - РИА Новости, 01.09.2021
Звуки насекомых и классика: 5 лучших концертов сентября в "Зарядье"
Московский концертный зал "Зарядье" на этой неделе открывает очередной, уже четвертый по счету сезон. В афише этого года – не только интересные и необычные... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:49
2021-09-01T10:49
чайковский
москва
владимир федосеев
галина вишневская
теодор курентзис
парк "зарядье"
музыка
культпоход
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МОСКВА, 1 сен ­– РИА Новости. Московский концертный зал "Зарядье" на этой неделе открывает очередной, уже четвертый по счету сезон. В афише этого года – не только интересные и необычные сочинения классиков и современных композиторов, выступления замечательных музыкантов, но и разные образовательные программы. Впрочем, общение с публикой стало здесь уже хорошей традицией: часть концертов предваряется небольшими лекциями-беседами, а после выступлений некоторые музыканты дают автограф-сессии и даже общаются со зрителями. РИА Новости выбрало пять самых интересных событий в "Зарядье" в сентябре.Это тоже музыка? Как "звучат" насекомые4 сентябряПервый в этом сезоне концерт в "Зарядье" дает Оркестр musicAeterna Теодора Курентзиса. Правда, на сей раз за пульт встанет Грегор Майерхофер – пианист, композитор и дирижер, которого в Европе считают новой мировой звездой. В Россию он приезжает впервые. Концерт откроется сочинением самого Майерхофера трехлетней давности, которое в России прозвучит впервые. В этой десятиминутной композиции автор с помощью оркестра пытается передать жужжание, гудение и стрекотание насекомых. Столь радикальное сочинение в программе "уравновесит" музыка композитора уже прошлого столетия, британца Бенджамина Бриттена и уже совсем классическая симфония Дворжака.Орган и музыка Таривердиева12 сентябряПолтора года назад в "Зарядье" был установлен огромный орган. Он считается самым большим по числу регистров в Москве и одним из крупнейших в Европе. В течение первых суток инструмент звучал без перерыва, и орган в "Зарядье" послушали больше 20 тысяч зрителей. Теперь органные концерты – неизменная строчка в афише зала. В сентябре здесь пройдет гала-концерт победителей Международного конкурса органистов имени М. Таривердиева, который проводится с 1999 года раз в два года. Конечно, этого композитора многие знают, прежде всего, как автора музыки к кинофильмам, в том числе и к "Семнадцати мгновениям весны". Но наследие Таривердиева огромно, в этом списке есть оперы, инструментальная музыка, концерты, как и произведения для органа. Участники исполняют произведения разных авторов и эпох, но сочинения Таривердиева – обязательное условие конкурса, который в этом году приурочен к 90-летию со дня рождения композитора.Все симфонии Шостаковича20 сентябряВ этом сезоне "Зарядье" продолжает и завершает свой уникальный цикл – все симфонии Шостаковича. Давно в московских залах не звучали все симфонические опусы классика. Что приятно, каждое исполнение в "Зарядье" предваряет часовой "Разговор о Шостаковиче" в Малом зале – попасть туда можно по предварительной регистрации. В сентябре прозвучит 8-я симфония в исполнении БСО имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева. Это сочинение композитор писал в 1943 году, после огромного успеха "Ленинградской". Симфония длится больше часа, и первая, самая длинная часть занимает половину этого времени. Именно восьмую многие называют самой трагедийной симфонией в творчестве композитора, и, пожалуй, вряд ли в один вечер она может соседствовать с другими произведениями.Стравинский и Свиридов27 сентябряПевицу Елену Стихину сегодня называют новой звездой оперной сцены. Окончив Московскую консерваторию и Центр оперного пения Галины Вишневской, с 2017 года она является солисткой Мариинского театра. Ее карьера развивается стремительно, география выступлений огромна: Париж, Бостон, Берлин и Нью-Йорк. Два года назад ее появление на Зальцбургском фестивале назвали сенсацией – Елена блистательно исполнила партию в опере "Медея" Керубини. Для концерта в Москве певица выбрала вокальные произведения Свиридова и Стравинского, которые нечасто звучат в концертных залах. Вместе со Стихиной в этот вечер на сцену выйдет в качестве концертмейстера пианистка Оксана Клевцова.Что такое историческое исполнительство28 сентябряВ последние годы московская публика научилась слушать и любить барокко – это музыка должна звучать иначе, просто хотя бы потому, что инструменты были другие. Например, струны не металлические, а жильные, духовые без привычной механики и из других материалов. Получается, что играть даже Моцарта на современных инструментах – не совсем корректно, ведь получится не так, как было задумано автором. В России единственный факультет, где этому учат студентов, почти четверть века назад был открыт в Московской консерватории. Выпускники и педагоги ФИСИИ (именно так сокращенно и называется отделение) давно уже занимают признанное место в международной музыкальной жизни, работают в лучших оркестрах и камерных составах, выступают сольно. В этом сезоне "Зарядье" начинает цикл совместных концертов с музыкантами факультета, в выступлениях будут принимать участие как преподаватели, так и студенты.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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чайковский, москва, владимир федосеев , галина вишневская, теодор курентзис, парк "зарядье", музыка, культпоход
10:49 01.09.2021
 

Звуки насекомых и классика: 5 лучших концертов сентября в "Зарядье"

© Фото предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье"Концертный зал "Зарядье"
Концертный зал Зарядье
© Фото предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен ­– РИА Новости. Московский концертный зал "Зарядье" на этой неделе открывает очередной, уже четвертый по счету сезон. В афише этого года – не только интересные и необычные сочинения классиков и современных композиторов, выступления замечательных музыкантов, но и разные образовательные программы. Впрочем, общение с публикой стало здесь уже хорошей традицией: часть концертов предваряется небольшими лекциями-беседами, а после выступлений некоторые музыканты дают автограф-сессии и даже общаются со зрителями. РИА Новости выбрало пять самых интересных событий в "Зарядье" в сентябре.

Это тоже музыка? Как "звучат" насекомые

4 сентября
© Фото предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье"Пианист, композитор и дирижер Грегор Майерхофер
Пианист, композитор и дирижер Грегор Майерхофер
© Фото предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье"
Пианист, композитор и дирижер Грегор Майерхофер
Первый в этом сезоне концерт в "Зарядье" дает Оркестр musicAeterna Теодора Курентзиса. Правда, на сей раз за пульт встанет Грегор Майерхофер – пианист, композитор и дирижер, которого в Европе считают новой мировой звездой. В Россию он приезжает впервые. Концерт откроется сочинением самого Майерхофера трехлетней давности, которое в России прозвучит впервые. В этой десятиминутной композиции автор с помощью оркестра пытается передать жужжание, гудение и стрекотание насекомых.

В разные эпохи композиторы пытались воплотить в музыке звуки природы, пение птиц, гудки фабрик и заводов или лязг оружия. Мейерхофер своей композицией попытался привлечь внимание аудитории к проблеме сокращения численности насекомых на нашей планете.

Столь радикальное сочинение в программе "уравновесит" музыка композитора уже прошлого столетия, британца Бенджамина Бриттена и уже совсем классическая симфония Дворжака.

Орган и музыка Таривердиева

12 сентября
© РИА Новости / Виталий Карпов / Перейти в фотобанкКомпозитор Микаэл Таривердиев
Композитор Микаэл Таривердиев - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Виталий Карпов
Перейти в фотобанк
Композитор Микаэл Таривердиев
Полтора года назад в "Зарядье" был установлен огромный орган. Он считается самым большим по числу регистров в Москве и одним из крупнейших в Европе. В течение первых суток инструмент звучал без перерыва, и орган в "Зарядье" послушали больше 20 тысяч зрителей. Теперь органные концерты – неизменная строчка в афише зала. В сентябре здесь пройдет гала-концерт победителей Международного конкурса органистов имени М. Таривердиева, который проводится с 1999 года раз в два года. Конечно, этого композитора многие знают, прежде всего, как автора музыки к кинофильмам, в том числе и к "Семнадцати мгновениям весны". Но наследие Таривердиева огромно, в этом списке есть оперы, инструментальная музыка, концерты, как и произведения для органа. Участники исполняют произведения разных авторов и эпох, но сочинения Таривердиева – обязательное условие конкурса, который в этом году приурочен к 90-летию со дня рождения композитора.

Все симфонии Шостаковича

20 сентября
© РИА Новости / Лев Иванов / Перейти в фотобанкКомпозитор, пианист, педагог Дмитрий Шостакович
Композитор, пианист, педагог Дмитрий Шостакович - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Лев Иванов
Перейти в фотобанк
Композитор, пианист, педагог Дмитрий Шостакович
В этом сезоне "Зарядье" продолжает и завершает свой уникальный цикл – все симфонии Шостаковича. Давно в московских залах не звучали все симфонические опусы классика. Что приятно, каждое исполнение в "Зарядье" предваряет часовой "Разговор о Шостаковиче" в Малом зале – попасть туда можно по предварительной регистрации. В сентябре прозвучит 8-я симфония в исполнении БСО имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева. Это сочинение композитор писал в 1943 году, после огромного успеха "Ленинградской".

Судя по его письмам, писал быстро и увлеченно: "Сочиняю я с адской скоростью и не могу остановиться".

Симфония длится больше часа, и первая, самая длинная часть занимает половину этого времени. Именно восьмую многие называют самой трагедийной симфонией в творчестве композитора, и, пожалуй, вряд ли в один вечер она может соседствовать с другими произведениями.

Стравинский и Свиридов

27 сентября
© Фото предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье"Певица Елена Стихина
Певица Елена Стихина
© Фото предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье"
Певица Елена Стихина
Певицу Елену Стихину сегодня называют новой звездой оперной сцены. Окончив Московскую консерваторию и Центр оперного пения Галины Вишневской, с 2017 года она является солисткой Мариинского театра. Ее карьера развивается стремительно, география выступлений огромна: Париж, Бостон, Берлин и Нью-Йорк. Два года назад ее появление на Зальцбургском фестивале назвали сенсацией – Елена блистательно исполнила партию в опере "Медея" Керубини. Для концерта в Москве певица выбрала вокальные произведения Свиридова и Стравинского, которые нечасто звучат в концертных залах. Вместе со Стихиной в этот вечер на сцену выйдет в качестве концертмейстера пианистка Оксана Клевцова.

Что такое историческое исполнительство

28 сентября
© Фото предоставлено пресс-службой концертного зала "ЗарядьеЕлизавета Миллер (хаммерклавир, клавесин)
Елизавета Миллер (хаммерклавир, клавесин)
© Фото предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье
Елизавета Миллер (хаммерклавир, клавесин)
В последние годы московская публика научилась слушать и любить барокко – это музыка должна звучать иначе, просто хотя бы потому, что инструменты были другие. Например, струны не металлические, а жильные, духовые без привычной механики и из других материалов. Получается, что играть даже Моцарта на современных инструментах – не совсем корректно, ведь получится не так, как было задумано автором.

Историческое исполнительство пытается приблизиться к оригиналу, оно давно уже превратилось в настоящую музыкальную науку.

В России единственный факультет, где этому учат студентов, почти четверть века назад был открыт в Московской консерватории. Выпускники и педагоги ФИСИИ (именно так сокращенно и называется отделение) давно уже занимают признанное место в международной музыкальной жизни, работают в лучших оркестрах и камерных составах, выступают сольно. В этом сезоне "Зарядье" начинает цикл совместных концертов с музыкантами факультета, в выступлениях будут принимать участие как преподаватели, так и студенты.
 
ЧайковскийМоскваВладимир ФедосеевГалина ВишневскаяТеодор КурентзисПарк "Зарядье"МузыкаКультпоход
 
 
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