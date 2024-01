https://ria.ru/20240124/zaryadefevral-1923001632.html

Неизвестный Вивальди и русская музыка: лучшее в афише Зала Зарядье

2024-01-24T10:50

2024-01-24T10:50

2024-01-24T10:54

Лучшие оркестры и известные сольные исполнители, музыка разных эпох и даже премьера неизвестного сочинения Антонио Вивальди. В конце января и в феврале Концертный зал "Зарядье" представляет публике разнообразную афишу. РИА Новости подготовило обзор наиболее значимых и необычных концертов.Шуберт и БетховенВ последние выходные месяца (28 января) в Малом зале Концертного зала "Зарядье" прозвучат камерные сочинения Франца Шуберта – единственный струнный квинтет и квартет, получивший неофициальное название "Смерть и девушка", написанный в период душевного кризиса. Это произведение часто называют одной из вершин творчества композитора. Известная кантата Шуберта Stabat Mater будет исполнена 30 января уже в Большом зале "Зарядья". Для большинства слушателей имя этого немецкого романтика связано прежде всего с жанром песни, однако духовная музыка была не менее важна для Шуберта. Среди колоссального наследия композитора есть несколько месс, кантаты, незаконченная оратория.Свою первую Stabat Mater на латинский текст Шуберт написал в 1815 году, в возрасте 18 лет (всего композитор прожил 31 год). Через год он, взяв за основу уже стихи немецкого поэта Фридриха Клопштока, сочинил еще одну Stabat Mater, которая и будет исполнена в Зале Зарядье. В этот же вечер прозвучит и Седьмая симфония Людвига ван Бетховена. Эту партитуру композитор писал в то время, когда глухота его необратимо прогрессировала, и он перестал уже скрывать этот недуг от окружающих. Несмотря на эти трагические обстоятельства, произведение полно оптимизма. Премьера не вызвала восторгов у современников, но позже музыковед Ромен Роллан писал: "Это безумное расточительство могучих, нечеловеческих сил – расточительство без всякого умысла, а веселья ради – веселья разлившейся реки, что вырвалась из берегов и затопляет все".Сегодня Седьмая симфония – признанный шедевр классической музыки, она часто звучит не только на концертах, но и, например, в кинематографе.Еще один вечер музыки Шуберта пройдет в Зале Зарядье 8 февраля. В первом отделении прозвучат два сочинения, написанные в наиболее плодотворный период. В обоих заметно влияние композиторов-классиков, Моцарта и Гайдна – это Пятая симфония и офферторий, то есть часть католической мессы, которая может исполняться и отдельно, Salve Regina ("Радуйся, Царице"). Второе отделение концерта будет отдано знаменитому квартету "Смерть и девушка", но уже в переложении для симфонического оркестра, сделанном Густавом Малером.Отдельный концерт 25 февраля будет посвящен произведениям Бетховена – Пятый фортепианный концерт исполнит Екатерина Мечетиина, а Седьмая симфония прозвучит в исполнении Национального филармонического оркестра под управлением Владимира Спивакова. Концерт для фортепиано с оркестром №5 – одно из самых масштабных и грандиозных сочинений Бетховена, последнее для композитора в этом жанре. Его еще называют "Императорским" или "Большим", посвятил его автор своему высокопоставленному ученику австрийскому эрцгерцогу Рудольфу. Трио фаготов или The Kings of Bassoon TrioДалеко не каждый даже внимательный зритель в концертном зале обратит внимание на такой инструмент симфонического оркестра, как фагот. Из группы деревянных духовых, он в разобранном виде напоминает сложенные дрова – недаром название fagotto переводится с итальянского как "вязанка дров".Он, конечно, играет не "главную партию" в оркестре. Но когда композиторам нужны "басы" у деревянных духовых, нужно добиться угрюмого или даже инфернального настроения, то вступает именно фагот. Как солирующий инструмент он довольно редко звучит в концертах, тем необычнее выход на сцену сразу троих исполнителей на этом инструменте 28 января. The Kings of Bassoon Trio("Трио королей фагота") объединило музыкантов из лучших оркестров – солистов Мариинского театра Родиона Толмачева и Руслана Мамедова, а также солиста Российского национального оркестра Андрея Шамиданова. Они исполнят редко звучащие произведения – как переложения, так и специально написанные для трех фаготов.Музыка турецкого композитораФевраль начнется с необычной программы – 2 февраля в одном концерте прозвучит Скрипичный концерт турецкого композитора Кемаля Ульви Эркина, фантазия американца Франца Ваксмана на темы "Бизе" Кармен и четыре симфонические легенды "Лемминкяйнен" Сибелиуса.Кемаля Ульви Эркина считают одним из основоположников современной академической музыки Турции. Он входил в так называемую "турецкую пятерку" – так принято называть композиторов, которые родились в начале ХХ века и позже вывели академическую музыку страны на мировой уровень. Эркин учился в Парижской консерватории в 1920-е годы у легендарного композитора Нади Буланже. Вернувшись в Турцию, был одним из первых педагогов Анкарской консерватории, а позже возглавил ее. На счету композитора две симфонии, фортепианный и скрипичный концерты, хоровые, камерно-инструментальные произведения. Его сочинения исполнялись в разных странах, в том числе и в Советском Союзе. А Эркин в свою очередь знакомил соотечественников с западноевропейской музыкой, переводил на турецкий язык либретто знаменитых опер – "Кармен", "Аиды", "Фауста", "Севильского цирюльника".Вивальди – премьера в России"Времена года" Вивальди, наверное, одно из самых популярных произведений классики. Сам Вивальди в XVIII веке прославился еще при жизни не только как сочинитель, но и как скрипач-виртуоз. Однако позже его произведения почти на 200 лет были забыты, и только в ХХ столетии интерес возродился. Наследие композитора огромно. Он написал более 500 инструментальных концертов, 90 опер, более 100 сонат для разных инструментов, церковные сочинения.Известные российские исполнители старинной музыки оркестр Pratum Integrum и вокальный ансамбль INTRADA представят 11 февраля "Времена года" Вивальди и его духовное сочинение Dixit Dominus, которое прозвучит в России впервые. Псалом Dixit Dominus ("Рече́ Господь") – один из популярных текстов григорианских хоралов. Вивальди обращался к нему трижды. На концерте прозвучит его третья, ре-мажорная, версия. Многие годы авторство приписывалось венецианскому композитору Бальдассаре Галуппи, и только в 2005 году было окончательно установлено, что автор музыки – Антонио Вивальди.Музыка русских композиторовНесколько программ февраля в Зале Зарядье будут посвящены русской музыке. Три фортепианных концерта разных эпох 21 февраля исполнит пианист Борис Березовский. Вечер начнется со знаменитого Первого концерта Чайковского. Произведение было написано в свое время для основателя Московской консерватории Николая Рубинштейна, но не нашло отклика у исполнителя. Сегодня же партитура стала одним из главных сочинений фортепианного репертуара. Дальше прозвучит Первый фортепианный концерт Прокофьева, который композитор сам исполнял на выпускном экзамене в петербургской консерватории. Завершит вечер сочинение нашего современника Александра Чайковского. В этом произведении композитор отталкивался от концерта Прокофьева и в первой части зашифровал музыкальное послание.На концерте 24 февраля на сцену вместе с Большим симфоническим оркестром имени Чайковского выйдет его руководитель дирижер Владимир Федосеев, который в прошлом году отметил 91-летие, а в этом году отмечает полувековой юбилей работы с этим коллективом. Несмотря на почтенный возраст, маэстро активно концертирует, зачастую дирижирует весь концерт стоя. В этот вечер прозвучит музыка русских композиторов от Чайковского и Бородина до Прокофьева, Рахманинова и Свиридова.Сольное пение и хоровая музыкаМолодую певицу Василису Бержанскую сегодня называют звездой мировой оперы. За ее плечами учеба в ставропольском краевом музыкальном колледже и Российской академии музыки имени Гнесиных, Молодежная оперная программа Большого театра, программа "Большая опера", победы в престижных международных конкурсах, работа в разных театрах. Василиса Бержанская исполнит арии из опер, которые либо очень редко звучат на наших сценах, либо не звучат вовсе. Так что этот концерт – уникальная возможность послушать не только хорошую певицу, но и малоизвестный репертуар.18 февраля в Зале Зарядье выступит уникальный коллектив – Хор мальчиков и юношей Хорового училища имени Свешникова в составе Академии хорового искусства имени Попова. Он ведет свое начало от хоров певчих дьяков, один из которых в начале XVIII века был преобразован в Придворную певческую капеллу. Уже в ХХ веке, в 1937 году, при капелле была организована детская школа, ее воспитанники составили основу первой аналогичной школы в Москве, которая открылась в 1944 году. За годы существования хор выступал с лучшими современными дирижерами и исполнителями. На февральском концерте прозвучат духовные сочинения русских и зарубежных композиторов, а также русские народные песни.

