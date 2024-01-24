Неизвестный Вивальди и русская музыка: лучшее в афише Зала Зарядье
Обзор концертов Зала Зарядье конца января – февраля 2024 года
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Певица Василиса Бержанская
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Лучшие оркестры и известные сольные исполнители, музыка разных эпох и даже премьера неизвестного сочинения Антонио Вивальди. В конце января и в феврале Концертный зал "Зарядье" представляет публике разнообразную афишу. РИА Новости подготовило обзор наиболее значимых и необычных концертов.
Шуберт и Бетховен
В последние выходные месяца (28 января) в Малом зале Концертного зала "Зарядье" прозвучат камерные сочинения Франца Шуберта – единственный струнный квинтет и квартет, получивший неофициальное название "Смерть и девушка", написанный в период душевного кризиса. Это произведение часто называют одной из вершин творчества композитора.
По настроению четыре части можно сравнить с четырьмя этапами жизни и смерти героя. Последняя часть – пляска смерти, в которой Шуберт использовал свою же песню "Смерть и девушка" на стихи своего современника Маттиаса Клаудиуса, написанную десятью годами ранее.
Известная кантата Шуберта Stabat Mater будет исполнена 30 января уже в Большом зале "Зарядья". Для большинства слушателей имя этого немецкого романтика связано прежде всего с жанром песни, однако духовная музыка была не менее важна для Шуберта. Среди колоссального наследия композитора есть несколько месс, кантаты, незаконченная оратория.
Свою первую Stabat Mater на латинский текст Шуберт написал в 1815 году, в возрасте 18 лет (всего композитор прожил 31 год). Через год он, взяв за основу уже стихи немецкого поэта Фридриха Клопштока, сочинил еще одну Stabat Mater, которая и будет исполнена в Зале Зарядье. В этот же вечер прозвучит и Седьмая симфония Людвига ван Бетховена. Эту партитуру композитор писал в то время, когда глухота его необратимо прогрессировала, и он перестал уже скрывать этот недуг от окружающих. Несмотря на эти трагические обстоятельства, произведение полно оптимизма. Премьера не вызвала восторгов у современников, но позже музыковед Ромен Роллан писал: "Это безумное расточительство могучих, нечеловеческих сил – расточительство без всякого умысла, а веселья ради – веселья разлившейся реки, что вырвалась из берегов и затопляет все".
Сегодня Седьмая симфония – признанный шедевр классической музыки, она часто звучит не только на концертах, но и, например, в кинематографе.
Еще один вечер музыки Шуберта пройдет в Зале Зарядье 8 февраля. В первом отделении прозвучат два сочинения, написанные в наиболее плодотворный период. В обоих заметно влияние композиторов-классиков, Моцарта и Гайдна – это Пятая симфония и офферторий, то есть часть католической мессы, которая может исполняться и отдельно, Salve Regina ("Радуйся, Царице"). Второе отделение концерта будет отдано знаменитому квартету "Смерть и девушка", но уже в переложении для симфонического оркестра, сделанном Густавом Малером.
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Пианистка Екатерина Мечетина
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Пианистка Екатерина Мечетина
Отдельный концерт 25 февраля будет посвящен произведениям Бетховена – Пятый фортепианный концерт исполнит Екатерина Мечетиина, а Седьмая симфония прозвучит в исполнении Национального филармонического оркестра под управлением Владимира Спивакова. Концерт для фортепиано с оркестром №5 – одно из самых масштабных и грандиозных сочинений Бетховена, последнее для композитора в этом жанре. Его еще называют "Императорским" или "Большим", посвятил его автор своему высокопоставленному ученику австрийскому эрцгерцогу Рудольфу.
Это был 1809 год, когда Вену осаждали наполеоновские войска. Несмотря на это, Бетховен остался в столице и продолжал работать. Борьба, героика и мужество – все это отразилось в произведении, которое не только масштабно по замыслу, но и по продолжительности.
Трио фаготов или The Kings of Bassoon Trio
Далеко не каждый даже внимательный зритель в концертном зале обратит внимание на такой инструмент симфонического оркестра, как фагот. Из группы деревянных духовых, он в разобранном виде напоминает сложенные дрова – недаром название fagotto переводится с итальянского как "вязанка дров".
Он, конечно, играет не "главную партию" в оркестре. Но когда композиторам нужны "басы" у деревянных духовых, нужно добиться угрюмого или даже инфернального настроения, то вступает именно фагот. Как солирующий инструмент он довольно редко звучит в концертах, тем необычнее выход на сцену сразу троих исполнителей на этом инструменте 28 января. The Kings of Bassoon Trio("Трио королей фагота") объединило музыкантов из лучших оркестров – солистов Мариинского театра Родиона Толмачева и Руслана Мамедова, а также солиста Российского национального оркестра Андрея Шамиданова. Они исполнят редко звучащие произведения – как переложения, так и специально написанные для трех фаготов.
Музыка турецкого композитора
Февраль начнется с необычной программы – 2 февраля в одном концерте прозвучит Скрипичный концерт турецкого композитора Кемаля Ульви Эркина, фантазия американца Франца Ваксмана на темы "Бизе" Кармен и четыре симфонические легенды "Лемминкяйнен" Сибелиуса.
Кемаля Ульви Эркина считают одним из основоположников современной академической музыки Турции. Он входил в так называемую "турецкую пятерку" – так принято называть композиторов, которые родились в начале ХХ века и позже вывели академическую музыку страны на мировой уровень. Эркин учился в Парижской консерватории в 1920-е годы у легендарного композитора Нади Буланже. Вернувшись в Турцию, был одним из первых педагогов Анкарской консерватории, а позже возглавил ее. На счету композитора две симфонии, фортепианный и скрипичный концерты, хоровые, камерно-инструментальные произведения. Его сочинения исполнялись в разных странах, в том числе и в Советском Союзе. А Эркин в свою очередь знакомил соотечественников с западноевропейской музыкой, переводил на турецкий язык либретто знаменитых опер – "Кармен", "Аиды", "Фауста", "Севильского цирюльника".
Вивальди – премьера в России
"Времена года" Вивальди, наверное, одно из самых популярных произведений классики. Сам Вивальди в XVIII веке прославился еще при жизни не только как сочинитель, но и как скрипач-виртуоз. Однако позже его произведения почти на 200 лет были забыты, и только в ХХ столетии интерес возродился. Наследие композитора огромно. Он написал более 500 инструментальных концертов, 90 опер, более 100 сонат для разных инструментов, церковные сочинения.
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Оркестр Pratum Integrum
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Оркестр Pratum Integrum
Известные российские исполнители старинной музыки оркестр Pratum Integrum и вокальный ансамбль INTRADA представят 11 февраля "Времена года" Вивальди и его духовное сочинение Dixit Dominus, которое прозвучит в России впервые. Псалом Dixit Dominus ("Рече́ Господь") – один из популярных текстов григорианских хоралов. Вивальди обращался к нему трижды. На концерте прозвучит его третья, ре-мажорная, версия. Многие годы авторство приписывалось венецианскому композитору Бальдассаре Галуппи, и только в 2005 году было окончательно установлено, что автор музыки – Антонио Вивальди.
Музыка русских композиторов
Несколько программ февраля в Зале Зарядье будут посвящены русской музыке. Три фортепианных концерта разных эпох 21 февраля исполнит пианист Борис Березовский. Вечер начнется со знаменитого Первого концерта Чайковского. Произведение было написано в свое время для основателя Московской консерватории Николая Рубинштейна, но не нашло отклика у исполнителя. Сегодня же партитура стала одним из главных сочинений фортепианного репертуара. Дальше прозвучит Первый фортепианный концерт Прокофьева, который композитор сам исполнял на выпускном экзамене в петербургской консерватории. Завершит вечер сочинение нашего современника Александра Чайковского. В этом произведении композитор отталкивался от концерта Прокофьева и в первой части зашифровал музыкальное послание.
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Дирижер Владимир Федосеев
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Дирижер Владимир Федосеев
На концерте 24 февраля на сцену вместе с Большим симфоническим оркестром имени Чайковского выйдет его руководитель дирижер Владимир Федосеев, который в прошлом году отметил 91-летие, а в этом году отмечает полувековой юбилей работы с этим коллективом. Несмотря на почтенный возраст, маэстро активно концертирует, зачастую дирижирует весь концерт стоя. В этот вечер прозвучит музыка русских композиторов от Чайковского и Бородина до Прокофьева, Рахманинова и Свиридова.
Сольное пение и хоровая музыка
Молодую певицу Василису Бержанскую сегодня называют звездой мировой оперы. За ее плечами учеба в ставропольском краевом музыкальном колледже и Российской академии музыки имени Гнесиных, Молодежная оперная программа Большого театра, программа "Большая опера", победы в престижных международных конкурсах, работа в разных театрах.
Свое сольное выступление 27 февраля в Концертном зале "Зарядье" певица посвящает музыке Джоаккино Россини – сложной, виртуозной, требующей от певца прекрасной техники, эмоций, артистизма и глубокого понимания.
Василиса Бержанская исполнит арии из опер, которые либо очень редко звучат на наших сценах, либо не звучат вовсе. Так что этот концерт – уникальная возможность послушать не только хорошую певицу, но и малоизвестный репертуар.
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Хор мальчиков имени Свешникова
© Фото предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Хор мальчиков имени Свешникова
18 февраля в Зале Зарядье выступит уникальный коллектив – Хор мальчиков и юношей Хорового училища имени Свешникова в составе Академии хорового искусства имени Попова. Он ведет свое начало от хоров певчих дьяков, один из которых в начале XVIII века был преобразован в Придворную певческую капеллу. Уже в ХХ веке, в 1937 году, при капелле была организована детская школа, ее воспитанники составили основу первой аналогичной школы в Москве, которая открылась в 1944 году. За годы существования хор выступал с лучшими современными дирижерами и исполнителями. На февральском концерте прозвучат духовные сочинения русских и зарубежных композиторов, а также русские народные песни.