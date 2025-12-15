https://ria.ru/20251215/fedoseev-2062125105.html
Отказавшегося выступать за Россию шахматиста лишили звания гроссмейстера
Шахматист Владимир Федосеев, сменивший спортивное гражданство на словенское, лишен званий гроссмейстера и мастера спорта России, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Сменившего гражданство Федосеева лишили званий гроссмейстера и мастера спорта РФ
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Шахматист Владимир Федосеев, сменивший спортивное гражданство на словенское, лишен званий гроссмейстера и мастера спорта России, сообщается на сайте Министерства спорта РФ.
Оба приказа были подписаны министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.
Федосееву 30 лет, он получил статус мастера спорта в 2012 году, гроссмейстера - в 2014 году. С июля 2023 года Федосеев представляет Словению на международных турнирах.