13:40 15.12.2025 (обновлено: 13:46 15.12.2025)
Отказавшегося выступать за Россию шахматиста лишили звания гроссмейстера
Отказавшегося выступать за Россию шахматиста лишили звания гроссмейстера
шахматы, владимир федосеев , вокруг спорта
Шахматы, Владимир Федосеев , Вокруг спорта
Отказавшегося выступать за Россию шахматиста лишили звания гроссмейстера

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Шахматист Владимир Федосеев, сменивший спортивное гражданство на словенское, лишен званий гроссмейстера и мастера спорта России, сообщается на сайте Министерства спорта РФ.
Оба приказа были подписаны министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.
Федосееву 30 лет, он получил статус мастера спорта в 2012 году, гроссмейстера - в 2014 году. С июля 2023 года Федосеев представляет Словению на международных турнирах.
FIDE должна сама принять решение по допуску шахматистов, заявил Карпов
Вчера, 13:06
 
ШахматыВладимир ФедосеевВокруг спорта
 
