13:23 01.09.2022 (обновлено: 16:53 01.09.2022)
Грандиозный юбилей и музыка для гитары: концерты сентября в Зарядье
© Фото предоставлено пресс-службой концертного Зала ЗарядьеДирижер Владимир Федосеев
© Фото предоставлено пресс-службой концертного Зала Зарядье
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Концертный Зал Зарядье начал сезон, представив публике прекрасную афишу: среди концертов сентября можно найти выступления выдающихся пианистов, юбилейный вечер прославленного дирижера Владимира Федосеева, отметившего 90-летие, первый концерт нового цикла "Малер" и редко исполняемые произведения французских композиторов ХХ века.
Гитарная классика
6 сентября
© Фото предоставлено пресс-службой концертного Зала ЗарядьеГитарист Артем Дервоед
© Фото предоставлено пресс-службой концертного Зала Зарядье
Гитарист Артем Дервоед
Гитарист Артем Дервоед – один из тех музыкантов, благодаря которым гитарная музыка все чаще звучит в академических концертных залах. Музыканта называют "царем гитары" и "художником высшего калибра" неслучайно. Уроженец Ростова-на-Дону, Артем закончил РАМ имени Гнесиных, совершенствовал мастерство в Италии и Германии.
В репертуаре музыканта более 30 концертов для гитары с оркестром. Это музыка разных эпох: от Ренессанса до наших дней. Специально для Артёма пишут и современные композиторы.
На концерте в Зарядье Дервоед выступит с замечательным оркестром Musica Viva, который был создан еще в конце 1970-х годов и постепенно стал совершенно универсальным коллективом, который исполняет музыку самых разных стилей и жанров. Дирижировать будет Дмитрий Матвиенко, молодой дирижер, уже зарекомендовавший себя как разносторонний и интересный музыкант. Прозвучит музыка Баха, Рихарда Штрауса и современного классика Арво Пярта.
Моцарт и Шопен
11 сентября
© Фото предоставлено пресс-службой концертного Зала ЗарядьеПианист Константин Лифшиц
© Фото предоставлено пресс-службой концертного Зала Зарядье
Пианист Константин Лифшиц
Еще один концерт оркестра Musica Viva состоится буквально через несколько дней, в нем примет еще один выдающийся солист – пианист Константин Лифшиц. Впервые о нем заговорили в середине 1990-х годов, когда он, еще будучи учеником так называемой Гнесинской десятилетки, где общее образование совмещено с профессиональным, исполнил на выпускном экзамене Гольдберг-вариации – сложнейший цикл Баха. Через год он сделал запись этого произведения, сразу получив престижную премию ECHO Klassik как "самый многообещающий артист года" и номинацию на Grammу.
Как и полагается большому музыканту, Лифшиц вскоре вышел за рамки "многообещающего" молодого пианиста, став одним из лучших и вдумчивых современных исполнителей. В его трактовках нет излишеств и ненужного эпатажа. Сегодня он – всемирно признанный музыкант, для которого музыка Баха остается важной и особенной линией творчества. Впрочем, на этом московском концерте прозвучат произведения Моцарта и Шопена.
Юбилей Владимира Федосеева
19 сентября
© Фото предоставлено пресс-службой концертного Зала ЗарядьеДирижер Владимир Федосеев
© Фото предоставлено пресс-службой концертного Зала Зарядье
Дирижер Владимир Федосеев
Музыкант большого таланта и человек удивительной внутренней энергии дирижер Владимир Федосеев в августе этого года отметил 90-летие. Несмотря на почтенный возраст, он продолжает активную концертную деятельность, представляет публике сложнейшие программы и, кстати, дирижирует по-прежнему стоя, хотя в многие коллеги его возраста предпочитают пользоваться во время концертов стулом. На Западе маэстро называют "последним бастионом симфонической культуры", он работал со множеством зарубежных коллективов, среди которых Венский и Берлинский симфонические оркестры, оркестры Радио Франции и Баварского радио. В Австрии ему даже было присвоено звание "почетного гражданина Вены и Венской земли".
Но все же главное детище Федосеева – это, конечно, Большой симфонический оркестр имени Чайковского, который Владимир Иванович возглавляет с 1974 года, то есть почти полвека.
В свой юбилейный концерт в Зале Зарядье Федосеев встанет за пульт именно этого коллектива. В исполнении оркестра и солиста Дениса Мацуева прозвучит Рапсодия на тему Паганини Рахманинова. Также слушателей ждёт грандиозная премьера – Вариации на тему FEDOSEEF Александра Чайковского для четырёх оркестров, посвящённая маэстро, и редко звучащий шедевр – Концерт для 4-х камерных оркестров Моцарта.
Друзья в жизни – партнеры на сцене
20 сентября
© Фото предоставлено пресс-службой концертного Зала ЗарядьеПианист Николай Луганский
© Фото предоставлено пресс-службой концертного Зала Зарядье
Пианист Николай Луганский
В этот вечер на сцену Зарядья выйдут два выдающихся пианиста – Николай Луганский и Вадим Руденко. Музыканты играют вместе уже более 25 лет, это прекрасный дуэт, секрет которого кроется не только в большом таланте и Луганского, и Руденко. В одном из своих интервью Вадим Руденко рассказывал, что они не просто коллеги на сцене, но и большие друзья в жизни.
Познакомились пианисты в консерватории, оба были студентами класса профессора Доренского, вместе готовились к конкурсу Чайковского в 1994 году. Когда стали лауреатами (Луганский тогда получил вторую премию, а Руденко – третью), кто-то предложил им играть вместе, так и сложился этот дуэт. Для вечера в Зале Зарядье пианисты выбрали произведения Моцарта, Равеля и Брамса.
Новый цикл – все симфонии Малера
25 сентября
© Фото предоставлено пресс-службой концертного Зала ЗарядьеАфиша цикла концертов "Малер"
© Фото предоставлено пресс-службой концертного Зала Зарядье
Афиша цикла концертов "Малер"
В этом сезоне Зал Зарядье открывает новый цикл концертов #малер, в рамках которого прозвучат все симфонии великого австрийского композитора. Каждую симфонию исполнит один из лучших столичных или региональных оркестров, при этом ни один коллектив и дирижёр в программе не повторяются. Все концерты будут предварять беседы о произведении и времени, в которое симфонии были написаны.
Такие циклы – лучший способ открыть для себя творчество композитора или освежить в памяти уже знакомые произведения, собрав все это в некую общую картину.
В Зарядье уже была серия исполнений симфоний Шостаковича, все концерты имели неизменный успех. Теперь нас ждет еще один великий симфонист прошлого – Малер, соединивший век XIX и XX и, кстати, сильно повлиявший на Шостаковича.
Цикл построен не в хронологическом порядке: начнется все со Второй симфонии в исполнении оркестра Большого театра, за дирижерским пультом будет уральский музыкант Дмитрий Лисс. Далее в произвольном порядке будут исполнены остальные симфонии и не имеющая номера симфония "Песнь о земле". А вот завершится цикл в июне 2023 года как раз симфонией №1.
Непредвзятый слушатель должен быть готов к тому, что симфонии Малера значительно отличаются от произведений того же жанра, скажем, у Моцарта или Чайковского. Австрийский композитор тяготел к масштабу, зачастую в его симфониях больше принятых четырех частей, да и сам состав оркестра сильно увеличен. Вторая симфония, которая открывает цикл, не исключение: помимо органа, здесь задействовано гораздо больше духовых и ударных инструментов. К тому же Малер часто включал в состав оркестра певцов, так что в четвертой и пятой частях этого произведения поют сопрано Светлана Лачина и меццо-сопрано Алина Черташ. Симфония прозвучит в одном отделении без антракта.
Вечер французской музыки
28 сентября
© Фото предоставлено пресс-службой концертного Зала ЗарядьеДирижер Дмитрий Юровский
© Фото предоставлено пресс-службой концертного Зала Зарядье
Дирижер Дмитрий Юровский
Выдающаяся и титулованная оперная певица Любовь Петрова представляет в Зарядье вечер французской музыки. Вместе с сопрано на сцену выйдет один из лучших российских оркестров – ГАСО имени Светланова, за дирижерский пульт встанет Дмитрий Юровский. Уроженка Екатеринбурга, Любовь Петрова начинала карьеру в московском театре "Новая опера". Позже с успехом дебютировала в Метрополитен-опере, после чего началась ее международная карьера. В репертуаре певицы музыка самых разных стилей и направлений, она участвует и в исполнении произведений современных композиторов. На концерте в Зале Зарядье прозвучат редко исполняемые сочинения.
Пожалуй, на слуху у публики оркестровая поэма "Вальс" Равеля, все остальное можно отнести к музыкальным раритетам.
Начнет вечер сюита Форе из музыки к драме Метерлинка "Пеллеас и Мелизанда". Далее – "Глория" Пуленка, масштабное сочинение для солистки, хора и оркестра, впервые прозвучавшее в 1961 году, за два года до смерти композитора. Особа интересна история создания еще одного произведения этого вечера – музыки Дебюсси к мистерии "Мученичество святого Себастьяна". Работал композитор с итальянским драматургом Габриэлем Д’Аннунцио, действо создавалось специально для Иды Рубинштейн. Уже само по себе это было вызовом: танцовщица исполняла роль католического святого, и во время премьеры это, конечно, стало поводом для скандала. Костюмы делал Лев Бакст, хореографию – Михаил Фокин, а вся организационная работа была возложена на Сергея Дягилева. Уйдя от Дягилева в том же 1911 году, Рубинштейн организовала премьеру балета в Париже, но успеха он не имел. На этом фактически закончилась его сценическая судьба, и теперь музыка Дебюсси звучит в концертных исполнениях.