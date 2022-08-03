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Биография Виктора Басаргина

Биография Виктора Басаргина - РИА Новости, 03.08.2022

Биография Виктора Басаргина

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Федорович Басаргин родился 3 августа 1957 года в городе Асбесте Свердловской области. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T01:08

2022-08-03T01:08

2022-08-03T01:08

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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Федорович Басаргин родился 3 августа 1957 года в городе Асбесте Свердловской области.В 1976 году окончил Асбестовский горный техникум (ныне Асбестовский политехникум); в 1984 году – Свердловский горный институт (ныне Уральский государственный горный университет); в 1991 году – Уральский социально-политический институт (ныне Уральский институт управления). Кандидат экономических наук (2000).Трудовой путь начал в 1976 году помощником машиниста экскаватора, затем работал взрывником, старшим инженером лаборатории, инженером-технологом комбината "Ураласбест".С 1983 года Виктор Басаргин – на комсомольской работе. В 1983-1985 годах – секретарь комитета ВЛКСМ Центрального рудоуправления комбината "Ураласбест"; с 1985 года – первый секретарь Асбестовского городского комитета ВЛКСМ, с 1987 года – секретарь Свердловского областного комитета ВЛКСМ.В 1992-1994 годах работал начальником отдела – заместителем председателя Фонда имущества Свердловской области. С 1994 года – первый заместитель председателя Свердловского областного комитета по управлению госимуществом; с 1996 года – председатель ГУ Фонд имущества Свердловской области.В 2000-2001 годах Виктор Басаргин занимал должность начальника управления аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО).В 2001-2008 годах – заместитель полномочного представителя президента РФ в УФО. В октябре 2008 года указом президента РФ Виктор Басаргин был назначен на должность министра регионального развития Российской Федерации. С марта 2012 года – председатель наблюдательного совета Госкорпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта ("Олимпстрой"). Также с марта 2012 года – председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ). 28 апреля 2012 года был освобожден от должности руководителя Минрегиона и назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. 4 мая 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев внес кандидатуру Виктора Басаргина в пермское Заксобрание для наделения его полномочиями главы региона. 5 мая депутаты законодательного собрания Пермского края на внеочередном заседании наделили Басаргина полномочиями губернатора. 6 февраля 2016 года стало известно, что глава Пермского края Виктор Басаргин принял решение не идти на новый губернаторский срок и обратился к президенту с просьбой об отставке. В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Пермского края Виктора Басаргина. 10 февраля 2017 года Басаргин был назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). С 2019 года является представителем России в руководящем совете Международного бюро по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов (МБРА). Действительный государственный советник РФ I класса (2018). Награжден орденами Почета (2007), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012), Дружбы (2014). Женат, у него двое детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, виктор басаргин, политика, россия, пермский край, свердловская область, минрегион, олимпстрой, дмитрий медведев, владимир путин