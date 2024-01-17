https://ria.ru/20240117/rostransnadzor-1921811145.html
Ространснадзор заявил о снижении аварийности на всех видах транспорта
Ространснадзор заявил о снижении аварийности на всех видах транспорта - РИА Новости, 17.01.2024
Ространснадзор заявил о снижении аварийности на всех видах транспорта
Число погибших в авариях на воздушном транспорте в России в 2023 году стало одним из самых низких показателей за последние годы, сообщил глава Ространснадзора... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:55
2024-01-17T11:55
2024-01-17T11:55
виктор басаргин
михаил мишустин
россия
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Число погибших в авариях на воздушном транспорте в России в 2023 году стало одним из самых низких показателей за последние годы, сообщил глава Ространснадзора Виктор Басаргин. Встречу с ним проводил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Главное, сегодня идет снижение по погибшим в автомобильных авариях, в целом на 16%. По отдельным видам транспорта тоже. В частности, по воздушному транспорту на 30% идет снижение. Это один из лучших показателей за последние годы", - сообщил Басаргин. Он добавил, что идет и снижение тяжести происшествий, повышается технологическая надежность транспорта. "На этом фоне повышается безопасность транспорта", - отметил глава Ространснадзора. Все это, резюмировал он, достигается в том числе за счет того, что ведомство проводит надзорные мероприятия. "Хотя должен отметить, что по сравнению с 2021 годом мы в 30 с лишним раз сократили количество проверочных мероприятий", - добавил он.
https://ria.ru/20231222/avtomobili-1917483708.html
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виктор басаргин, михаил мишустин, россия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Виктор Басаргин, Михаил Мишустин, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
Ространснадзор заявил о снижении аварийности на всех видах транспорта
Басаргин: число погибших в авиаавариях в РФ в 2023 г стало одним из самых низких
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Число погибших в авариях на воздушном транспорте в России в 2023 году стало одним из самых низких показателей за последние годы, сообщил глава Ространснадзора Виктор Басаргин.
Встречу с ним проводил председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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"Главное, сегодня идет снижение по погибшим в автомобильных авариях, в целом на 16%. По отдельным видам транспорта тоже. В частности, по воздушному транспорту на 30% идет снижение. Это один из лучших показателей за последние годы", - сообщил Басаргин.
Он добавил, что идет и снижение тяжести происшествий, повышается технологическая надежность транспорта. "На этом фоне повышается безопасность транспорта", - отметил глава Ространснадзора.
Все это, резюмировал он, достигается в том числе за счет того, что ведомство проводит надзорные мероприятия. "Хотя должен отметить, что по сравнению с 2021 годом мы в 30 с лишним раз сократили количество проверочных мероприятий", - добавил он.
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