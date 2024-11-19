https://ria.ru/20241119/perm-1984653157.html

Пермский край и Ространснадзор подписали соглашение о сотрудничестве

Пермский край и Ространснадзор подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 19.11.2024

Пермский край и Ространснадзор подписали соглашение о сотрудничестве

На "Транспортной неделе – 2024" в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и руководителя Федеральной службы по надзору в... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:38

2024-11-19T16:38

2024-11-19T17:16

пермский край

дмитрий махонин

виктор басаргин

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. На "Транспортной неделе – 2024" в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктора Басаргина, где стороны подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба краевого правительства. Махонин и Басаргин обсудили перспективы развития дорожного контроля в регионе, интеграцию систем автоматического дистанционного контроля и вопросы транспортной безопасности в Прикамье. Также состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и правительством Пермского края. Благодаря соглашению регион сможет поучаствовать в пилотном проекте Ространснадзора, который предполагает расширение и активное внедрение умных транспортных систем в контрольную деятельность. "Это в первую очередь направлено на повышение безопасности дорожного движения в регионе. Кроме того, новые технологии позволят эффективнее отслеживать передвижение большегрузной техники по нашим дорогам и транспорта, нарушающего весогабаритные требования, и тем самым снижать воздействие на дорожные объекты в крае", – подчеркнул губернатор, его слова приводит пресс-служба. XVIII Международный форум и выставка "Транспорт России" проходит с 19 по 21 ноября в московском Гостином дворе. Более 4000 участников станут наблюдателями за событиями, которые определят ключевые векторы развития отрасли. На форуме "Транспорт России" состоится более 30 различных деловых форматов: сессии, конференции, дискуссии, круглые столы и презентации по всем актуальным темам развития транспортного комплекса страны.

https://ria.ru/20241108/promsektor-1982725252.html

https://ria.ru/20241026/svo-1980293152.html

пермский край

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пермский край, дмитрий махонин, виктор басаргин