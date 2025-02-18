https://ria.ru/20250218/doklad-2000160183.html
Первые результаты проверок танкерного флота России доложат в мае
Первые результаты проверок танкерного флота России доложат в мае - РИА Новости, 18.02.2025
Первые результаты проверок танкерного флота России доложат в мае
Доклад о первых результатах проверок танкерного флота и организаций, эксплуатирующих такие суда, ожидается в мае текущего года, сообщил вице-премьер РФ Виталий... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:11:00+03:00
2025-02-18T20:11:00+03:00
2025-02-18T20:12:00+03:00
россия
черное море
виталий савельев
владимир путин
виктор басаргин
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Доклад о первых результатах проверок танкерного флота и организаций, эксплуатирующих такие суда, ожидается в мае текущего года, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках совещания у президента РФ Владимира Путина. "Минтранс силами классификационных обществ: морской и речной регистры; Ространснадзор и причастных министерств организовали проверку состояния танкерного флота и проверку судоходных компаний, эксплуатирующих танкерный флот. По результатам проверки будут подготовлены предложения по усилению контроля за техническим состоянием таких судов и осуществления такого рода перевозок… О результатах проверочных мероприятий будем готовы доложить отдельно в мае текущего года", — сказал Савельев. Президент России Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ сообщал, что во исполнение поручения президента министерство организует проверку в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий поручено Ространснадзору. В рамках проверки будет проведена оценка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов. Глава Ространснадзора Виктор Басаргин отмечал, что завершить проверку танкерного флота России планируется в апреле текущего года, формально проверка уже началась.
https://ria.ru/20250218/mazut-2000155162.html
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россия, черное море, виталий савельев, владимир путин, виктор басаргин, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе
Россия, Черное море, Виталий Савельев, Владимир Путин, Виктор Басаргин, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Первые результаты проверок танкерного флота России доложат в мае
Савельев: доклад о первых проверках танкерного флота ожидается в мае 2025 года