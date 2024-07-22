Рейтинг@Mail.ru
Число постов весогабаритного контроля увеличат на дорогах Липецкой области - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
13:52 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/posty-1961211413.html
Число постов весогабаритного контроля увеличат на дорогах Липецкой области
Число постов весогабаритного контроля увеличат на дорогах Липецкой области - РИА Новости, 22.07.2024
Число постов весогабаритного контроля увеличат на дорогах Липецкой области
На дорогах Липецкой области с целью усиления контроля за большегрузами и сохранности дорог установят пять дополнительных автоматических постов весогабаритного... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:52
2024-07-22T13:52
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
виктор басаргин
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961213229_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_d19577d768bab46eee9ad83df3382081.jpg
ЛИПЕЦК, 22 июл – РИА Новости. На дорогах Липецкой области с целью усиления контроля за большегрузами и сохранности дорог установят пять дополнительных автоматических постов весогабаритного контроля транспорта, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Решение принято по итогам встречи главы региона с руководителем Ространснадзора Виктором Басаргиным в ходе его рабочей поездки в регион. "Некоторые перевозчики крупногабаритного груза нарушают установленные нормы и передвигаются по региональным трассам с превышением допустимой массы, разрушают дороги. Необходимо усилить контроль. Рассмотрим возможность установки дополнительных автоматических постов весогабаритного контроля", – прокомментировал решение Артамонов. Он отметил, что на территории области планируется установить пять автоматических постов весогабаритного контроля транспортных средств, они появятся в местах расположения больших карьеров и производств. По словам Артамонова, проблема в регионе будет решаться целенаправленно в рамках нового национального проекта "Эффективная транспортная система", разработку которого федеральные власти планируют завершить к осени. Система автоматических пунктов весогабаритного контроля на территории региона будет развиваться, что позволит вести полный контроль за параметрами транспортных средств и сохранять региональные дороги в надлежащем состоянии как можно дольше.
https://ria.ru/20231010/remont-1901676736.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961213229_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_57d124dd0d2eec3e3927347ace9d368e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов, виктор басаргин, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Виктор Басаргин, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)

Число постов весогабаритного контроля увеличат на дорогах Липецкой области

© Фото : РостранснадZор/TelegramВстреча губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина
Встреча губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : РостранснадZор/Telegram
Встреча губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 июл – РИА Новости. На дорогах Липецкой области с целью усиления контроля за большегрузами и сохранности дорог установят пять дополнительных автоматических постов весогабаритного контроля транспорта, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Решение принято по итогам встречи главы региона с руководителем Ространснадзора Виктором Басаргиным в ходе его рабочей поездки в регион.
«
"Некоторые перевозчики крупногабаритного груза нарушают установленные нормы и передвигаются по региональным трассам с превышением допустимой массы, разрушают дороги. Необходимо усилить контроль. Рассмотрим возможность установки дополнительных автоматических постов весогабаритного контроля", – прокомментировал решение Артамонов.
Он отметил, что на территории области планируется установить пять автоматических постов весогабаритного контроля транспортных средств, они появятся в местах расположения больших карьеров и производств.
По словам Артамонова, проблема в регионе будет решаться целенаправленно в рамках нового национального проекта "Эффективная транспортная система", разработку которого федеральные власти планируют завершить к осени. Система автоматических пунктов весогабаритного контроля на территории региона будет развиваться, что позволит вести полный контроль за параметрами транспортных средств и сохранять региональные дороги в надлежащем состоянии как можно дольше.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В Липецкой области отремонтируют четыре моста в рамках нацпроекта
10 октября 2023, 10:45
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновВиктор БасаргинФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала