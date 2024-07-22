https://ria.ru/20240722/posty-1961211413.html

Число постов весогабаритного контроля увеличат на дорогах Липецкой области

Число постов весогабаритного контроля увеличат на дорогах Липецкой области - РИА Новости, 22.07.2024

Число постов весогабаритного контроля увеличат на дорогах Липецкой области

На дорогах Липецкой области с целью усиления контроля за большегрузами и сохранности дорог установят пять дополнительных автоматических постов весогабаритного... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:52

2024-07-22T13:52

2024-07-22T13:52

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

виктор басаргин

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

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ЛИПЕЦК, 22 июл – РИА Новости. На дорогах Липецкой области с целью усиления контроля за большегрузами и сохранности дорог установят пять дополнительных автоматических постов весогабаритного контроля транспорта, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Решение принято по итогам встречи главы региона с руководителем Ространснадзора Виктором Басаргиным в ходе его рабочей поездки в регион. "Некоторые перевозчики крупногабаритного груза нарушают установленные нормы и передвигаются по региональным трассам с превышением допустимой массы, разрушают дороги. Необходимо усилить контроль. Рассмотрим возможность установки дополнительных автоматических постов весогабаритного контроля", – прокомментировал решение Артамонов. Он отметил, что на территории области планируется установить пять автоматических постов весогабаритного контроля транспортных средств, они появятся в местах расположения больших карьеров и производств. По словам Артамонова, проблема в регионе будет решаться целенаправленно в рамках нового национального проекта "Эффективная транспортная система", разработку которого федеральные власти планируют завершить к осени. Система автоматических пунктов весогабаритного контроля на территории региона будет развиваться, что позволит вести полный контроль за параметрами транспортных средств и сохранять региональные дороги в надлежащем состоянии как можно дольше.

https://ria.ru/20231010/remont-1901676736.html

липецкая область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, виктор басаргин, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)