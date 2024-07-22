https://ria.ru/20240722/posty-1961211413.html
Число постов весогабаритного контроля увеличат на дорогах Липецкой области
Число постов весогабаритного контроля увеличат на дорогах Липецкой области - РИА Новости, 22.07.2024
Число постов весогабаритного контроля увеличат на дорогах Липецкой области
На дорогах Липецкой области с целью усиления контроля за большегрузами и сохранности дорог установят пять дополнительных автоматических постов весогабаритного... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:52
2024-07-22T13:52
2024-07-22T13:52
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
виктор басаргин
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961213229_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_d19577d768bab46eee9ad83df3382081.jpg
ЛИПЕЦК, 22 июл – РИА Новости. На дорогах Липецкой области с целью усиления контроля за большегрузами и сохранности дорог установят пять дополнительных автоматических постов весогабаритного контроля транспорта, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Решение принято по итогам встречи главы региона с руководителем Ространснадзора Виктором Басаргиным в ходе его рабочей поездки в регион. "Некоторые перевозчики крупногабаритного груза нарушают установленные нормы и передвигаются по региональным трассам с превышением допустимой массы, разрушают дороги. Необходимо усилить контроль. Рассмотрим возможность установки дополнительных автоматических постов весогабаритного контроля", – прокомментировал решение Артамонов. Он отметил, что на территории области планируется установить пять автоматических постов весогабаритного контроля транспортных средств, они появятся в местах расположения больших карьеров и производств. По словам Артамонова, проблема в регионе будет решаться целенаправленно в рамках нового национального проекта "Эффективная транспортная система", разработку которого федеральные власти планируют завершить к осени. Система автоматических пунктов весогабаритного контроля на территории региона будет развиваться, что позволит вести полный контроль за параметрами транспортных средств и сохранять региональные дороги в надлежащем состоянии как можно дольше.
https://ria.ru/20231010/remont-1901676736.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, виктор басаргин, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Виктор Басаргин, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
ЛИПЕЦК, 22 июл – РИА Новости. На дорогах Липецкой области с целью усиления контроля за большегрузами и сохранности дорог установят пять дополнительных автоматических постов весогабаритного контроля транспорта, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Решение принято по итогам встречи главы региона с руководителем Ространснадзора Виктором Басаргиным
в ходе его рабочей поездки в регион.
«
"Некоторые перевозчики крупногабаритного груза нарушают установленные нормы и передвигаются по региональным трассам с превышением допустимой массы, разрушают дороги. Необходимо усилить контроль. Рассмотрим возможность установки дополнительных автоматических постов весогабаритного контроля", – прокомментировал решение Артамонов.
Он отметил, что на территории области планируется установить пять автоматических постов весогабаритного контроля транспортных средств, они появятся в местах расположения больших карьеров и производств.
По словам Артамонова, проблема в регионе будет решаться целенаправленно в рамках нового национального проекта "Эффективная транспортная система", разработку которого федеральные власти планируют завершить к осени. Система автоматических пунктов весогабаритного контроля на территории региона будет развиваться, что позволит вести полный контроль за параметрами транспортных средств и сохранять региональные дороги в надлежащем состоянии как можно дольше.