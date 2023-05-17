СМИ: "Аэрофлот" попросил внести почти сотню правок в салон Ту-214
РБК: "Аэрофлот" попросил внести 99 изменений в пассажирский салон самолета Ту-214
Самолет Ту-214 . Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" обратился к компании "Туполев" с просьбой внести около сотни изменений в пассажирский салон самолета Ту-214, сообщил РБК со ссылкой на рабочую переписку перевозчика и производителя за апрель этого года.
По информации СМИ, представители Объединенной авиастроительной корпорации, в которую входит "Туполев", поддерживают идею кастомизации Ту-214 под запросы авиакомпаний.
"Обсуждаем с ОАК реализацию максимально возможного количества опций для того, чтобы пассажиры получили тот же высокий уровень комфорта и сервиса на борту, к которому они привыкли на рейсах "Аэрофлота", — пояснил журналистам представитель авиаперевозчика.
Среди предлагаемых "Аэрофлотом" правок — увеличение объема багажных полок, чтобы на одну полку помещалось до шести чемоданов объема cabin size, а также переход на западные образцы аварийно-спасательного оборудования. Как заявили журналистам в ОАК, значительная часть пожеланий авиаперевозчика будет учтена.
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"Салон будет прежний, но адаптированный под ряд пожеланий заказчика. В конечном итоге нас с "Аэрофлотом" объединяет общее понимание, что главными приоритетами являются безопасность и комфорт пассажиров, обеспечение россиян современным и доступным воздушным транспортом", — заключил представитель корпорации-производителя.
Во вторник глава Ространснадзора Виктор Басаргин на заседании комитета по транспорту в Госдуме заявил, что ведомство зафиксировало в 2022 году более двух тысяч полетов российских авиакомпаний на зарубежных самолетах с компонентами, у которых истек ресурс. Пресс-служба "Аэрофлота" в среду отметила, что группа не использует запчасти для самолетов с истекшим ресурсом, авиакомпании группы обеспечены необходимыми запчастями для бесперебойной и надежной эксплуатации воздушного парка.