https://ria.ru/20230517/tu-1872315931.html

СМИ: "Аэрофлот" попросил внести почти сотню правок в салон Ту-214

СМИ: "Аэрофлот" попросил внести почти сотню правок в салон Ту-214 - РИА Новости, 17.05.2023

СМИ: "Аэрофлот" попросил внести почти сотню правок в салон Ту-214

"Аэрофлот" обратился к компании "Туполев" с просьбой внести около сотни изменений в пассажирский салон самолета Ту-214, сообщил РБК со ссылкой на рабочую... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T10:18

2023-05-17T10:18

2023-05-17T10:30

экономика

технологии

виктор басаргин

аэрофлот

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ту-214

новости - туризм

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" обратился к компании "Туполев" с просьбой внести около сотни изменений в пассажирский салон самолета Ту-214, сообщил РБК со ссылкой на рабочую переписку перевозчика и производителя за апрель этого года.По информации СМИ, представители Объединенной авиастроительной корпорации, в которую входит "Туполев", поддерживают идею кастомизации Ту-214 под запросы авиакомпаний."Обсуждаем с ОАК реализацию максимально возможного количества опций для того, чтобы пассажиры получили тот же высокий уровень комфорта и сервиса на борту, к которому они привыкли на рейсах "Аэрофлота", — пояснил журналистам представитель авиаперевозчика.Среди предлагаемых "Аэрофлотом" правок — увеличение объема багажных полок, чтобы на одну полку помещалось до шести чемоданов объема cabin size, а также переход на западные образцы аварийно-спасательного оборудования. Как заявили журналистам в ОАК, значительная часть пожеланий авиаперевозчика будет учтена.Во вторник глава Ространснадзора Виктор Басаргин на заседании комитета по транспорту в Госдуме заявил, что ведомство зафиксировало в 2022 году более двух тысяч полетов российских авиакомпаний на зарубежных самолетах с компонентами, у которых истек ресурс. Пресс-служба "Аэрофлота" в среду отметила, что группа не использует запчасти для самолетов с истекшим ресурсом, авиакомпании группы обеспечены необходимыми запчастями для бесперебойной и надежной эксплуатации воздушного парка.

https://ria.ru/20230516/aviasoobschenie-1872133337.html

https://ria.ru/20230505/aeroflot-1870007151.html

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2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, виктор басаргин, аэрофлот, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ту-214, новости - туризм