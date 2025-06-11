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Мишустин утвердил нового главу Ространснадзора - РИА Новости, 11.06.2025
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12:05 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/mishustin-2022203514.html
Мишустин утвердил нового главу Ространснадзора
Мишустин утвердил нового главу Ространснадзора - РИА Новости, 11.06.2025
Мишустин утвердил нового главу Ространснадзора
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил главой Ространснадзора Виктора Гулина, ранее назначенного временно исполняющим обязанности руководителя ведомства,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:05:00+03:00
2025-06-11T12:05:00+03:00
политика
россия
виктор гулин (ространснадзор)
михаил мишустин
виктор басаргин
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил главой Ространснадзора Виктора Гулина, ранее назначенного временно исполняющим обязанности руководителя ведомства, сообщили в пресс-службе правительства РФ. "Председатель правительства Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктора Гулина. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Гулин перешел в Ространснадзор в 2008 году, где трудился на различных должностях. В 2019 году стал заместителем руководителя службы. В апреле 2025 года, после ухода бывшего руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина на пенсию, Гулин был назначен временно исполняющим обязанности главы ведомства.
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политика, россия, виктор гулин (ространснадзор), михаил мишустин, виктор басаргин, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Политика, Россия, Виктор Гулин (Ространснадзор), Михаил Мишустин, Виктор Басаргин, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
Мишустин утвердил нового главу Ространснадзора

Мишустин назначил Гулина на пост главы Ространснадзора

© Фото : Министерство транспорта Российской ФедерацииВиктор Гулин
Виктор Гулин - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : Министерство транспорта Российской Федерации
Виктор Гулин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил главой Ространснадзора Виктора Гулина, ранее назначенного временно исполняющим обязанности руководителя ведомства, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
"Председатель правительства Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктора Гулина. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
Гулин перешел в Ространснадзор в 2008 году, где трудился на различных должностях. В 2019 году стал заместителем руководителя службы. В апреле 2025 года, после ухода бывшего руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина на пенсию, Гулин был назначен временно исполняющим обязанности главы ведомства.
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Экс-губернатора Никитина назначили замминистра транспорта
7 февраля, 20:44
 
ПолитикаРоссияВиктор Гулин (Ространснадзор)Михаил МишустинВиктор БасаргинФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
 
 
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