https://ria.ru/20250611/mishustin-2022203514.html

Мишустин утвердил нового главу Ространснадзора

Мишустин утвердил нового главу Ространснадзора - РИА Новости, 11.06.2025

Мишустин утвердил нового главу Ространснадзора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил главой Ространснадзора Виктора Гулина, ранее назначенного временно исполняющим обязанности руководителя ведомства,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:05:00+03:00

2025-06-11T12:05:00+03:00

2025-06-11T12:05:00+03:00

политика

россия

виктор гулин (ространснадзор)

михаил мишустин

виктор басаргин

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил главой Ространснадзора Виктора Гулина, ранее назначенного временно исполняющим обязанности руководителя ведомства, сообщили в пресс-службе правительства РФ. "Председатель правительства Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктора Гулина. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Гулин перешел в Ространснадзор в 2008 году, где трудился на различных должностях. В 2019 году стал заместителем руководителя службы. В апреле 2025 года, после ухода бывшего руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина на пенсию, Гулин был назначен временно исполняющим обязанности главы ведомства.

https://ria.ru/20250207/nikitin-1998074070.html

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политика, россия, виктор гулин (ространснадзор), михаил мишустин, виктор басаргин, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)