https://ria.ru/20250403/naznachenie-2009033859.html

Мишустин назначил врио главы Ространснадзора

Мишустин назначил врио главы Ространснадзора - РИА Новости, 03.04.2025

Мишустин назначил врио главы Ространснадзора

Премьер Михаил Мишустин назначил Виктора Гулина врио главы Ространснадзора, сообщило правительство в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T09:11:00+03:00

2025-04-03T09:11:00+03:00

2025-04-03T09:36:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

политика

михаил мишустин

россия

виктор гулин (ространснадзор)

виктор басаргин

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Премьер Михаил Мишустин назначил Виктора Гулина врио главы Ространснадзора, сообщило правительство в Telegram-канале."С 2019 года и до настоящего времени Гулин занимал пост заместителя руководителя Ространснадзора. В целом же на различных должностях он проработал в службе около 17 лет", — говорится в релизе.Занимавшего пост главы службы Виктора Басаргина распоряжением правительства освободили от должности из-за выхода на пенсию.

https://ria.ru/20250402/sorokin-2008984632.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), политика, михаил мишустин, россия, виктор гулин (ространснадзор), виктор басаргин