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Мишустин назначил врио главы Ространснадзора - РИА Новости, 03.04.2025
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09:11 03.04.2025 (обновлено: 09:36 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/naznachenie-2009033859.html
Мишустин назначил врио главы Ространснадзора
Мишустин назначил врио главы Ространснадзора - РИА Новости, 03.04.2025
Мишустин назначил врио главы Ространснадзора
Премьер Михаил Мишустин назначил Виктора Гулина врио главы Ространснадзора, сообщило правительство в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2025
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2025-04-03T09:36:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
политика
михаил мишустин
россия
виктор гулин (ространснадзор)
виктор басаргин
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Премьер Михаил Мишустин назначил Виктора Гулина врио главы Ространснадзора, сообщило правительство в Telegram-канале."С 2019 года и до настоящего времени Гулин занимал пост заместителя руководителя Ространснадзора. В целом же на различных должностях он проработал в службе около 17 лет", — говорится в релизе.Занимавшего пост главы службы Виктора Басаргина распоряжением правительства освободили от должности из-за выхода на пенсию.
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федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), политика, михаил мишустин, россия, виктор гулин (ространснадзор), виктор басаргин
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Политика, Михаил Мишустин, Россия, Виктор Гулин (Ространснадзор), Виктор Басаргин
Мишустин назначил врио главы Ространснадзора

Гулин стал врио главы Ространснадзора вместо ушедшего на пенсию Басаргина

© Фото : Министерство транспорта Российской ФедерацииВиктор Гулин
Виктор Гулин - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Министерство транспорта Российской Федерации
Виктор Гулин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Премьер Михаил Мишустин назначил Виктора Гулина врио главы Ространснадзора, сообщило правительство в Telegram-канале.
"С 2019 года и до настоящего времени Гулин занимал пост заместителя руководителя Ространснадзора. В целом же на различных должностях он проработал в службе около 17 лет", — говорится в релизе.
Занимавшего пост главы службы Виктора Басаргина распоряжением правительства освободили от должности из-за выхода на пенсию.
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Мишустин назначил Святослава Сорокина замминистра экономического развития
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Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)ПолитикаМихаил МишустинРоссияВиктор Гулин (Ространснадзор)Виктор Басаргин
 
 
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