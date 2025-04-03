https://ria.ru/20250403/naznachenie-2009033859.html
Мишустин назначил врио главы Ространснадзора
Мишустин назначил врио главы Ространснадзора - РИА Новости, 03.04.2025
Мишустин назначил врио главы Ространснадзора
Премьер Михаил Мишустин назначил Виктора Гулина врио главы Ространснадзора, сообщило правительство в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T09:11:00+03:00
2025-04-03T09:11:00+03:00
2025-04-03T09:36:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
политика
михаил мишустин
россия
виктор гулин (ространснадзор)
виктор басаргин
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Премьер Михаил Мишустин назначил Виктора Гулина врио главы Ространснадзора, сообщило правительство в Telegram-канале."С 2019 года и до настоящего времени Гулин занимал пост заместителя руководителя Ространснадзора. В целом же на различных должностях он проработал в службе около 17 лет", — говорится в релизе.Занимавшего пост главы службы Виктора Басаргина распоряжением правительства освободили от должности из-за выхода на пенсию.
https://ria.ru/20250402/sorokin-2008984632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), политика, михаил мишустин, россия, виктор гулин (ространснадзор), виктор басаргин
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Политика, Михаил Мишустин, Россия, Виктор Гулин (Ространснадзор), Виктор Басаргин
Мишустин назначил врио главы Ространснадзора
Гулин стал врио главы Ространснадзора вместо ушедшего на пенсию Басаргина