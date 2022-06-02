https://ria.ru/20220602/tsvety-1792599129.html

Долгое цветение и здоровый рост: правила ухода за комнатными цветами

Уход за растениями: как ухаживать за комнатными цветами в домашних условиях

Долгое цветение и здоровый рост: правила ухода за комнатными цветами

Чтобы комнатные цветы радовали глаз, необходимо создать определенные условия для их роста. О правилах ухода за самыми распространенными видами домашних растений РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:42

2022-06-02T13:42

2022-06-02T13:42

в мире

растения

растениеводство

цветы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792605776_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b536857f5ca6271fcb917b76c6f8732.jpg

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Чтобы комнатные цветы радовали глаз, необходимо создать определенные условия для их роста. О правилах ухода за самыми распространенными видами домашних растений и ошибках садоводов - в материале РИА Новости.Уход за комнатными растениямиВ процессе выращивания комнатных растений следует обеспечить им необходимые условия для выживания и дальнейшего роста. Это предполагает обеспечение почвы достаточным количеством питательных веществ, правильные условия освещения, циркуляцию воздуха и добавление нужного количества воды. Если соблюдать все эти условия исходя из сорта, то растение вырастет здоровым и будет радовать глаз несколько лет.Когда лучше покупать растенияБольшинство комнатных растений пересаживают весной - или в начале лета. Соответственно, покупать их лучше именно в это время.Лучше не приобретать комнатные растения в холодную погоду, особенно зимой. Также в магазине следует обязательно уточнить, когда были доставлены цветы. Если они простояли в магазине 2-3 недели и при этом хорошо выглядят, значит, они здоровы. Лучше остерегаться “свежего привоза” - тогда растения слишком молодые, и еще непонятно, насколько они устойчивы к воздействиям окружающей среды. Через несколько недель это как раз станет ясно.Выбор места для растенияЕсли цветок был куплен в магазине, на горшке должна быть краткая инструкция с названием, температурой содержания, информацией о частоте полива. Окна восточного, северо-восточного, западного и северо-западного направлений считаются идеальным местом для комнатных растений. Если какой-то цветок все же находится на южном окне, следует затенить его от горячих лучей палящего солнца - установить жалюзи или просто закрыть стекло тканью, бумагой.Выбор растенияК выбору растений для дома следует отнестись ответственно. Комнатные цветы покупаются на несколько лет, а значит, нужно учитывать определенные нюансы при выборе. Прежде чем отдать предпочтение конкретному растению, стоит проанализировать условия в доме, насколько они подходят для полноценного роста того или иного вида.АлоэАлоэ представляет собой розетку, из которой растут гладкие, довольно мясистые листья. На некоторых видах встречаются шипы. У других листья гладкие, светло-зеленые, эластичные. При чрезвычайно редком цветении растение выпускает бутоны красных, оранжевых или желтых цветков.Для алоэ подойдет освещенное место, например западный, восточный или южный подоконник. На северном, особенно затененном, со временем цветок может вытянуться, измельчать и потерять декоративность. К температуре растение нетребовательно.ФикусФикус относится к вечнозеленым декоративным растениям семейства шелковичных. Самым ярким представителем фикусов является смоковница. Большинство сортов и видов относятся к эпифитным видам растений с мощной системой надземных корней, с помощью которых происходит корневое питание.Лучше сразу выбрать для комнатного фикуса постоянное место - растение болезненно реагируют на переезды. Подойдет хорошо освещенная часть комнаты, но на листья не должны падать прямые солнечные лучи. С весны по осень раз в месяц рекомендуется поворачивать цветок к свету другой стороной.ГиацинтЭтот цветок одним из первых распускается в саду в начале сезона и радует садоводов яркими, необычайно ароматными цветами. Гиацинты поражают широким спектром расцветки: от белого и бледно-желтого до разных оттенков розового и фиолетового до бордового и даже черного.Для домашнего растения подойдет хорошо освещенный подоконник и без сквозняков, но - подальше от батареи. Чтобы гиацинт радовал обильным цветением, температура воздуха в комнате не должна быть выше 20-22 градуса.ЦикламенЦикламен - многолетнее клубневое растение, в средних широтах его используют в качестве комнатного цветка.Для него предпочтительнее прохладное место (15-16 градусов), достаточно светлое, не без прямых солнечных лучей. Цветок любит повышенную влажность воздуха, но не любит опрыскиваний. Поэтому можно поставить горшок на поддон с влажным песком.ХлорофитумЭто травянистое растение, листья которого образуют пушистые фонтанообразные кустики, с мелкими цветками. Дугообразные стебли после цветения образуют на концах пучки листьев с воздушными корнями.Хлорофитум предпочитает юго-западную или юго-восточную сторону комнаты с достаточно ярким, но рассеянным освещением.ГлоксинияГлоксиния - это клубневое растение, которое любит долгий световой день и требует яркого рассеянного освещения. Хорошо растет на восточных и западных окнах, на северных будут растянуты розетки, а на южных необходимо притенение. Листья глоксинии зеленые, бархатистые, на сочных черешках подчеркивают элегантность многих цветков, до 50 штук. Но завораживает не только красота цветов-”граммофонов”, но и удивительно сладкий запах самих листьев глоксинии.СансевиерияСансевиерия - декоративное растение. Его ценят за привлекательные, иногда необычные листья, но при правильном уходе он может порадовать зеленовато-белыми цветками, расположенными на длинном прямом цветоносе.Лучше поставить горшок с растением на солнечное место, а не вглубь помещения. Из-за недостатка солнца щучий, или тёщин, язык, как его еще называют, теряет яркость пластин.ЗамиокулькасУ замиокулькаса большой подземный клубень, очень большие кожистые листья, покрытые восковым покрытием. Листья перистые, прямостоячие, расположены на толстых мясистых черешках. Все части этого растения приспособлены для создания запасов воды в случае длительной засухи.Цветку нужен рассеянный солнечный свет, лучше всего его поставить на восточное или западное окно.ТрадесканцияЭтот крупный род представлен 75 видами вечнозеленых травянистых многолетников, ползучих растений и полукустарников. Традесканция был впервые описана Карлом Линнеем. Ее название дано в честь Традескантов - знаменитой британской династии натуралистов и путешественников.Растению подойдет место с ярким рассеянным светом. Возле южного окна растение притенить или поставить чуть вглубь комнаты.ФуксияФуксия - это кустарник с мягкими ветвями, покрытыми маленькими зелеными или слегка красноватыми листьями. Листья супротивные овально-ланцетные, длиной 4-5 см, заостренные на конце и слегка зубчатые по краю. Цветет обильно и долго. Цветки фуксии бывают разных цветов, одиночные или двойные.Фуксия светолюбива, при этом свет должен быть рассеянным, от прямых солнечных лучей цветок может получить ожоги. Хорошо он будет расти на восточных окнах.Правила уходаУход за комнатными растениями - занятие, которое может превратиться в настоящее хобби. Существует несколько важных правил, которые позволяют содержать цветы в красоте.ТемператураПри жаре в квартире приходится чаще проветривать. При этом цветы на подоконнике, между холодом из окна и теплом от батареи, оказываются между двух огней. Такой стресс - верный путь к болезням растений и даже их гибели. Рекомендуется убрать цветы с подоконников на время проветривания или защитить их пленкой при открытом окне. Это особенно важно, если горшки недавно были политы. Переохлаждение может привести к загниванию корневой системы. Большинство цветов развиваются лучше всего при 13-24 °C, и только экзотические виды требуют более высоких показателей.Влажность воздухаЛетом и весной влажность воздуха в квартире не опускается ниже 50%, а зимой воздух становится сухим из-за отопления. Это вредно как для человека, так и для растений, которые любят влажность и гибнут от засухи. Рекомендуется ставить на подоконники емкости с водой, так как даже минимальное испарение увеличивает влажность в помещении.ОсвещениеЧтобы цветок рос и развивался, важно обеспечить ему подходящий режим освещения. Если это условие не соблюдается, то процессы фотосинтеза замедляются, растение не получает необходимых питательных веществ и начинает отмирать. Самый простой способ обеспечить доступ света - поставить цветок у окна. Также можно использовать искусственное освещение - не менее 12 часов в день.Требования к почвеВ магазине можно приобрести готовый грунт для разных видов комнатных растений. На упаковке почвенной смеси обычно написано, для каких цветов она подходит. При домашнем содержании растения предъявляют повышенные требования к качеству субстрата, так как условия существования в квартирах резко отличаются от природных. Прежде всего, земля должна быть питательной, воздухо- и водопроницаемой и иметь определенную кислотность для разных культур. Большинство комнатных растений предпочитает субстрат, имеющий слабокислую или нейтральную реакцию: pH 5,5-6,5.Выбор горшкаРаспространенной ошибкой является покупка горшка больше, чем необходимо. Многие думают, что чем больше размер, тем лучше будет рост растения, но это заблуждение. Конечно, есть виды, которые любят вместительные горшки — спаржевые, некоторые пальмы. Но кактусы, например, с большей вероятностью гниют в большом горшке из-за застоя воды. Поэтому лучше брать емкость поменьше.Пластиковые горшки довольно практичны. Также хорошим вариантом является терракотовая емкость с большим дренажным отверстием. Она "дышит", а плесень и другие лишние элементы удаляются естественным образом. Но терракота подходят не всем растениям.В глиняные горшки стоит сажать влаголюбивые цветы: материал обеспечивает оптимальную среду обитания. Единственный недостаток - велика вероятность корневой гнили.Также важно, чтобы в горшке было дренажное отверстие.ПоливСледует отдавать предпочтение пресной воде комнатной температуры: качество влаги почти так же важно, как и регулярность полива. Если используется водопроводная вода, ей нужно дать постоять 24 часа, чтобы из нее вышел хлор .ОпрыскиваниеРастения следует опрыскивать водой комнатной температуры. При процедуре можно увлажнять как верхнюю, так и нижнюю стороны листьев. Чем больше воды остается на растении, тем дольше будет сохраняться повышенная влажность воздуха вокруг. При опрыскивании цветущих видов нельзя допускать попадания влаги в соцветия, так как это может привести к преждевременному опадению цветков.ПодкормкиКаждое комнатное растение нуждается в регулярной подкормке. В магазинах можно приобрести сухие и жидкие удобрения. Последние делятся на внекорневые и корневые. При подкормке корневыми удобрениями нужно следить за тем, чтобы раствор не попал на листья и стебли. Общее правило - следовать инструкции при применении подкормки к тому или иному растению.ЦветениеВ период цветения требуются подкормки — с весны до осени для декоративнолистных и большинства цветущих растений, а зимой для зимнецветущих видов. В течение периода покоя подкормка должна быть уменьшена.Полировка листьевЧтобы растения с крупными гладкими листьями смотрелись красиво, следует очищать их от пыли. Сияние листьям можно придать с помощью полировки натуральными средствами.Подкисленная лимонным соком вода хорошо очищает листья от грязи, не забивает устьица на их поверхности, хорошо удаляет следы от капелек после опрыскивания. Опасно использовать для полировки средства, которые покрывают поверхность тонкой пленкой, создающей блеск. Жирная пленка закрывает устьица на поверхности листа, которые участвуют в дыхании и испарения влаги. К таким средствам относится растительное масло, глицерин, магазинные полироли на основе пчелиного воска. Их следует избегать.ОбрезкаОптимальный период для обрезки - март. Начинать следует с крупных растений, которым нужно "подумать" пару недель, прежде чем выпустить новую поросль из спящей почки. Фикусы, шеффлеры, гибискус, пахира, комнатный гранат будут долго стоять без видимой реакции на обрезку, прежде чем проснутся спящие почки и из них начнут расти новые побеги. Следует помнить, что если основной целью обрезки является сдерживание роста, то необходимо удалить не менее половины прошлогоднего прироста, иначе смысла не будет. Обязательное правило - обрезку проводят по почке, направленной наружу. В противном случае разросшиеся побеги будут направлены внутрь куста, что вредно для растений – они получат меньше света и станут хуже развиваться.ПересадкаРекомендуется отложить пересадку растений до марта. Сигналом о том, что есть необходимость в пересадке, является возможность увидеть корни в дренажном отверстии горшка. Если ясно, что растение “чахнет”, медлить нельзя: стресс от пересадки повлияет на растение меньше, чем длительное ожидание более подходящего времени. Пересаженный цветок следует защищать от сквозняков и охлаждения земляного кома. Возможно, растения в течение первых двух недель после пересадки потребуется убирать с окна на ночь.Особенности зимнего уходаЦветы нуждаются в отдыхе зимой. Спящий комнатный цветок перестает расти, иногда сбрасывает листья, начинает запасать питательные вещества и накапливать силы для следующего сезона. Если не создать растениям условия для отдыха, на следующий год они не зацветут, а декоративные листопадные формы надолго потеряют свою внешнюю привлекательность.Комнатные цветы постепенно подготавливают к зимнему периоду:Также уход за комнатными растениями в преддверии зимы, когда они особенно уязвимы, включает обязательную обработку противогрибковыми средствами и препаратами против насекомых-вредителей.Прежде всего, это грибковые и бактериальные гнили. Низкая температура благоприятна для развития грибков. Если на окне холодно, земля в горшках долго пересыхает - возникают условия для грибковой микрофлоры, повышается риск повреждения корней. Особенно это касается суккулентов (кактусов, мезембриантемумов) и молочайных. Чтобы обезопасить растения, стоит соблюдать следующие меры:Если цветы зимой находятся в состоянии покоя, им достаточно естественного света. Но если они не отдыхают, утром и вечером в течение нескольких часов их нужно дополнительно подсвечивать. Возможно обеспечить освещение с помощью люминесцентной или фитолампы, закрепленной на следующей высоте от растений: 55-60 см – для тенелюбивых видов; 20-25 см – для светолюбивых.Если помещение освещено естественным образом, то искусственное освещение требуется не более шести часов в день. В помещениях без окон, куда солнечные лучи вообще не проникают, лампы должны работать до четырнадцати часов.Как сохранить цветы во время отпускаПеред отпуском нужно тщательно позаботиться о сохранности цветов. Вот несколько советов:Ошибки квартирного цветоводаЕсли внешний вид комнатного растения внезапно ухудшился, то, возможно, цветок заболел. В этом случае необходимо внимательно осмотреть растение на наличие вредителей. Болезни легко переносятся насекомыми, такими как плодовая муха и обычные мухи. Некоторые вредители могут сохраняться в субстрате в течение длительного времени и ждать благоприятных условий для продолжения своей жизни. Иногда комнатные цветы могут быть заражены еще до их покупки — это становится очевидным только после их домашнего роста.

https://ria.ru/20220531/vrediteli-1792013894.html

https://ria.ru/20220407/rasteniya-1782252307.html

https://ria.ru/20201204/zamiokulkas-1587653002.html

https://ria.ru/20200701/1573714990.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/rasteniya-1772292757.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/rastenie-1771525963.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210914/rasteniya-1750061562.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210605/krapiva-1735498498.html

https://ria.ru/20210511/ubiytsy-1731703436.html

https://ria.ru/20220530/tsvety-1791728879.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/ogorod-1731180695.html

https://ria.ru/20210608/gerbariy-1736092239.html

https://ria.ru/20210118/romashka-1593589417.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, растения, растениеводство, цветы