https://ria.ru/20220519/gloksiniya-1789483192.html

Домашние колокольчики: как вырастить глоксинию на подоконнике

Глоксиния: описание растения, фото цветка, уход, выращивание в домашних условиях

Домашние колокольчики: как вырастить глоксинию на подоконнике

Глоксиния – интересный комнатный цветок с бархатистыми насыщенно-зелеными листьями и цветами в виде колокольчиков. Она очень любима цветоводами, но ей необходим РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:57

2022-05-19T14:57

2022-05-19T16:38

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глоксиния – интересный комнатный цветок с бархатистыми насыщенно-зелеными листьями и цветами в виде колокольчиков. Она очень любима цветоводами, но ей необходим особый уход. Как содержать глоксинию в домашних условиях, особенности выращивания, описание и фото растения – в материале РИА Новости.ГлоксинияДругое название домашней глоксинии – синнингия. Оно было дано по фамилии Вильгельма Синнинга – садовника Британского университета, именно благодаря ему этот экзотический цветок получил свое домашнее воплощение, которое представлено множеством сортов и гибридов.Ботаническое описаниеГлоксиния принадлежит семейству Геснериевые, родиной этого многолетнего растения являются Центральная и Южная Америка. Как правило, стебля либо нет, либо он небольшой (около 10 см), корневище мясистое и чешуйчатое, у домашней синнингии – клубень. Листья глоксинии крупные и бархатистые, чаще всего зеленого цвета, но встречаются и светло-коричневые. В природе растение вырастает до 25 см, у комнатных можно встретить сорта, не превышающие 5 см в высоту.ВидыВ природе встречается около 25 видов глоксинии, но основными для селекционной работы стали “Королевская” и “Прекрасная”.КоролевскаяЭто небольшой кустик, в высоту он не превышает 10 см. Листья темно-зеленые с легким опушением. На верхней части располагается узор из серебристых прожилок, а на обратной они бледно-красные. У такой глоксинии длинные цветоносы с темно-фиолетовыми цветами. Они имеют колокольчатую форму и в длине достигают 5 см, а в диаметре – 7 см.ПрекраснаяУ такой глоксинии длинночерешковые листья, имеющие форму широкого овала и сужающиеся к основанию. Они имеют ровный однотонный зеленый цвет. Цветки глоксинии “Прекрасной” отличаются по форме и цвету в зависимости от конкретного сорта.ЛеснаяВысота стебля глоксинии “Лесной” достигает 60 см. Листья, в отличие от предыдущих видов, узкие, до 10 см длиной, и словно покрыты войлоком. Цветки округлые и располагаются на длинных цветоносах. Внешне они красно-оранжевые, а внутри желтые с пятнистым узором.МахроваяТакое название растение получило из-за особой формы цветов. Их лепестки растут в несколько рядов и образовывают объемную пышную форму. Цветы отдельных сортов внешне напоминают розу.Жизненные циклы глоксинииГлоксиния – клубневое растение. Это значит, что у нее есть свой цикл жизни. За год она переживает три основных периода.Период покояОн приходится на конец осени и зиму. После осеннего цветения растение перестает принимать воду, стебли и листья желтеют и сохнут, а корни отмирают. В это время глоксинии нужно предоставить покой и сохранить клубни до следующего сезона.Период активного ростаЕсли период покоя прошел хорошо, то клубни дадут новые ростки, появятся корешки. Обычно это начинает происходить в феврале–начале марта. Клубни достают из горшков и начинают отсев: больные и сморщенные выбрасывают. Далее отобранный материал опускают на 30 минут в раствор марганцовки (10 г на 1 л воды) и оставляют сушиться в течение суток. После этого клубни высаживают в свежую почву, где растение продолжит развиваться.ЦветениеЦветение глоксинии приходится на конец весны. При создании оптимальных условий – достаточного освещения, температуры в пределах +24 °С и высокой влажности – растение может зацвести уже в марте. Этот процесс, как правило, проходит в два этапа – каждый из которых длится по три месяца.ПосадкаЕгор Бурага, учредитель интернет-магазина AdeniumBOOM, отмечает, что самый надежный способ получить крепкие и здоровые сеянцы – вырастить глоксинию самостоятельно из семян. Высаживать их необходимо в январе–феврале и уже к июлю–августу растение может зацвести.Посев производят в неглубокие, но широкие емкости с дренажными отверстиями. Можно взять пищевой контейнер с крышкой либо специальный мини-парник для выращивания рассады. Для проращивания семян глоксинии подойдет любой универсальный грунт на основе торфа с добавлением в него вермикулита и измельченного древесного угля. Перед началом посева почвенную смесь необходимо прокалить в духовке или микроволновке, чтобы уничтожить все вредоносные микроорганизмы. На дно укладывают дренаж (керамзит или мелкая галька) и сверху засыпают грунт. Верхний слой увлажняют пульверизатором."Семена у глоксинии очень мелкие и всходят только на свету, поэтому их выкладывают сверху на грунт, не прикапывая. Контейнер с семенами необходимо закрыть крышкой или прозрачной пленкой с мелкими вентиляционными отверстиями, после чего убрать в теплое светлое место (температура воздуха должна быть +20–24 °C). Глоксинии прорастают примерно через две–три недели после посева. Мелкие всходы лучше не поливать, а опрыскивать", – дополнил эксперт.УходЧтобы растение росло здоровым, хорошо переносило период покоя и радовало пышным цветением, необходимо придерживаться определенных принципов.ТемператураУкоренение клубня или посев семян должны происходить при температуре +24–25 °С. Когда появятся первые листья – ее необходимо снизить до +22 °С днем и до +18 °С ночью. Если температура будет выше, а света недостаточно, то глоксиния начнет вытягиваться, а цветы и листья станут мельчать. На этапе активного роста температура не должна падать ниже +18 °С, но и продолжительные повышенные показатели (+25–30 °С) также негативно отразятся на процессе вегетации. В период покоя глоксиния вполне хорошо переносит температуру +10–14 °С.Влажность воздухаДля глоксинии важна высокая влажность воздуха – 70–80 %. Понять, что уровень влажности недостаточный, можно по опущенным листьям растения. Повысить его можно, поставив под горшки поддоны с мокрой галькой или керамзитом или поместив рядом с цветами емкости с водой. Увлажнять воздух пульверизатором не рекомендуется, так как капельки воды осядут на листьях, а этого допускать нельзя.Местоположение и освещениеЭто светолюбивое растение, но при этом оно не переносит прямые солнечные лучи. Поэтому место лучше всего менять в зависимости от сезона: весной ставить горшки на окна южной стороны, а в жаркие летние дни переставлять на западную или восточную сторону. Если такой возможности нет, то можно просто отставить горшки подальше от прямых лучей. Если все окна выходят на север, глоксинии будет не хватать света, поэтому без дополнительной подсветки фитолампой не обойтись.Требования к почвеГлоксиния любит рыхлую, легкую, влаго- и водопроницаемую почву. Можно приобретать готовые смеси для фиалок и бегоний. На дне горшка обязательно нужен дренажный слой – 2–3 см. Подойдет и керамзит, и мелкая галька, и даже чистая яичная скорлупа.Полив и опрыскиваниеВода для полива должна быть отстоявшейся и теплой – немного выше комнатной температуры. Поливать цветок необходимо осторожно - либо небольшое количество воды в поддон, либо осторожно по краешку горшка. Это нужно делать, когда верхние слои почвы достаточно хорошо высохнут. В конце лета полив сокращают, так цветок сможет подготовиться к зимовке. Опрыскивать глоксинию категорически запрещено.ПодкормкиСо слов Егора Бураги, для того чтобы глоксиния зацвела, ей необходимы подкормки. Если почвенная смесь не содержит перегноя и других удобрений, то их начинают вносить с поливом после первой пикировки. Подойдут комплексные минеральные составы для фиалок или цветущих комнатных растений. Весной для набора зеленой массы растению понадобятся удобрения с преобладанием азота, ближе к лету – калийные, для стимуляции образования бутонов. Глоксинию подкармливают раз в 7–10 дней. Раствор не должен попадать на листья и в точку роста. С конца августа внесение удобрений прекращают.ЦветениеЭксперт отмечает, что во время цветения глоксинию необходимо защищать от прямых солнечных лучей. Комфортная температура – до +20 °C, влажность воздуха – 60–80 %. Световой день должен составлять 12–14 часов в сутки, что можно устроить с помощью фитолампы.ПересадкаГлоксинию пересаживают ежегодно по окончании периода покоя, когда луковица дает первые ростки (в середине февраля–начале марта). Клубень необходимо достать из горшка и осторожно очистить от сухих и гнилых корешков. Далее промыть его под проточной водой и осмотреть на наличие гнили. При необходимости срезать гнилые участки стерильным инструментом и обработать раствором фунгицида. Оставить клубень сушиться на сутки.Клубень глоксинии углубляют на 2/3 от его высоты. Для пересаженного растения требуется создать парниковые условия до момента появления первых листочков. Полив аккуратный, пока не нарастет мелкая корневая система.Особенности ухода после цветенияСо слов Егора Бураги отцветшие бутоны с цветоножкой необходимо сразу убирать, чтобы не задерживать образование новых. По окончании цветения стебель и практически все листовые пластины срезаются стерильным инструментом. Необходимо оставить только 2–4 нижних листа. В этот период рекомендуется перейти на удобрения для роста с преобладанием азота, полив умеренный. Вскоре в пазухах начнут расти пасынки, из которых оставляют только два–три самых крепких. После этого снова даются комплексные удобрения. Последующее цветение может быть скромнее.Особенности зимнего уходаЭксперт отмечает, что глоксиния полностью отцветает к концу лета-началу осени. Растение последний раз подкармливают фосфорно-калийным удобрением, после чего прекращают подкормки до наступления периода вегетации весной. Также полностью прекращается полив. Листья начнут желтеть и отмирать – это естественный процесс подготовки клубня к периоду покоя. Насильно отправлять растение в сон не нужно.Отход ко сну продлится до середины октября. Перед зимовкой всю надземную часть глоксинии обрезают, оставляя пенек высотой 1–2 см. После обрезки куста горшки с клубнями помещают в прохладное темное место с температурой воздуха +10–12 °C. Важно сохранить растение в состоянии покоя до весны.РазмножениеГлоксинию можно размножать несколькими способами.СеменамиПолучить собственные семена достаточно трудно. Сначала нужно провести опыление: пыльцу с помощью кусочка ваты или ватной палочки осторожно переносят с одного цветка на пестик другого. Далее венчик начинает увядать и на цветоносе остается будущая семенная коробочка, в которой семена будут созревать 6–9 недель. Когда она откроется – ее осторожно срезают. Далее можно приступать к посадке по стандартному алгоритму.ЛистьямиЭто один из самых распространенных способов. Его лучше всего применять в конце весны или летом. Для этого берется молодой листок с коротким черенком – не более 3 см. Если он длиннее, его обрезают. Укоренять листочек можно двумя способами: в субстрате и в воде. В первом случае можно использовать небольшие одноразовые стаканчики. Их заполняют грунтом, увлажняют и углубляют конец черенка примерно на 1 см. Далее его накрывают банкой или прозрачным пакетом и ставят на светлый теплый подоконник. Как правило, укоренение происходит за месяц. Как только появятся "детки", импровизированную тепличку можно снять. Лист срезают, а появившиеся саженцы пересаживают в отдельные горшки.Для метода укоренения в воде алгоритм меняется только в начале. Вместо стаканчика с субстратом используют стаканчик с теплой отстоянной водой. Воду подливают, можно изредка менять. Как только появятся корешки – лист пересаживают в грунт.Листовым черенкомДля этого необходим черенок молодого листа. Лучше всего его брать в период образования бутонов на цветке. Остальной порядок действий ничем не отличается от укоренения листом.Фрагментами листаДля такого метода нужен крупный здоровый лист, старый не подойдет. Его делят острым обеззараженным ножом на несколько частей, для посадки берут кусочки с фрагментом черенка или центральной жилы. Далее их высаживают в увлажненный грунт – в идеале в отдельные одноразовые стаканчики. Накрывают сверху прозрачной пленкой и ставят в светлое теплое место. Если почва будет высыхать – ее можно периодически увлажнять. Примерно через месяц появятся корешки, а как только из почвы покажутся листочки – парник можно снять, так растение привыкнет к комнатным условиям.Делением клубняЭто достаточно опасный метод, поэтому к нему лучше всего прибегать в крайних случаях. После того как растение выйдет из периода покоя, на клубне появится много ростков. Его делят на такое количество фрагментов, сколько есть сильных побегов с несколькими листиками. Для этого нужно использовать острый и продезинфицированный нож. Места срезов присыпают активированным углем, подсушивают и сажают каждую часть в индивидуальный горшочек или стаканчик. Почва должна быть увлажненная, полностью клубень закапывать не надо – только на 2/3. Посаженные фрагменты накрывают прозрачной пленкой и около двух дней не трогают. Далее можно увлажнять почву по мере ее подсыхания.ЦветоносомДля этого нужно осторожно срезать цветонос, удалить увядший бутон, слегка подсушить цветонос и поставить в стаканчик с теплой отстоянной водой на глубину не больше 1 см. Растение должно стоять в светлом и теплом месте, а уже через 25–30 дней появятся корешки. Спустя еще примерно полмесяца образуются небольшие клубеньки и листочки – это время для пересадки посевного материала по разным стаканчикам с грунтом. Дальнейший алгоритм такой же, как в остальных случаях: накрыть пленкой, периодически увлажнять почву и ждать развития.ПасынкамиИх можно укоренять, как и цветоносы, поставив в емкость с водой, а можно сразу в грунт – почва при этом должна быть рыхлой, увлажненной и воздухопроницаемой. Углублять пасынок нужно не более, чем на 1 см, после этого его накрывают прозрачной пленкой для эффекта теплицы. Дальнейшие действия полностью повторяются как при укоренении листом или черенком.Болезни и вредителиГлоксиния, как и большинство комнатных растений, болеет чаще всего по причине неправильного ухода. Соблюдение всех правил по содержанию является главной мерой профилактики."Глоксинии часто поражаются грибковыми болезнями, в результате которых листья теряют естественный цвет. Чернеют части растения, а также на нем появляются округлые или неопределенной формы водянистые пятна. Из-за резких температурных перепадов, чрезмерного полива, сырости и зараженного грунта корни и целые клубни глоксинии поражаются почвенными грибами. Для профилактики и лечения подойдет обработка фунгицидами. Сильно зараженное растение спасти не получится", – уточнил Егор Бурага.Из вредителей для цветка опасны паутинный клещ, белокрылка, щитовка и трипс. На присутствие незваных гостей указывают пятна светлого цвета на листьях, они гниют и теряют форму, бутоны не формируются. Вредители высасывают соки из глоксинии. Если своевременно не помочь, листва почернеет и отпадет, а растение может погибнуть. Для борьбы необходимо использовать специальные препараты: акарициды (от клещей) и инсектициды (от насекомых).Возможные трудности при выращиванииВ комфортных условиях и при правильном уходе глоксиния может жить и радовать цветением почти 10 лет. Но это все равно достаточно требовательное растение и зачастую очень сложно понять, почему меняется его внешний вид. К самым распространенным проблемам в содержании можно отнести:

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https://radiosputnik.ria.ru/20220211/rasteniya-1772292757.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, растения, цветы