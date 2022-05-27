Щитовка: почему заводится на комнатных растениях и как с ней бороться
Щитовка
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Щитовка - насекомое-вредитель, наносящее большой вред растениям. Как выглядит паразит, как бороться с ним в домашних условиях, если он поразил комнатные цветы, и как избавиться от вредителя на садовом участке, - в материале РИА Новости.
Щитовка
Щитовка (Diaspididae) - насекомое из отряда Полужесткокрылые, которое паразитирует как на садовых, так и на комнатных растениях, нанося им серьезный вред.
Как выглядит
Это насекомое выглядит нетипично, во взрослом виде оно не имеет лапок, но у него есть своеобразная броня - щитки (отсюда название). Самки многих щитовок выглядят как мелкие чешуйки или приставший к листу или коре мусор.
"Щитовка - вредитель комнатных растений, но самое сложное - ее бывает трудно заметить. Несмотря на то, что это членистоногое насекомое, ни лапок, ни усиков у него нет. По сути, это буровато-коричневая “бляшка” размером со спичечную головку. В лучшем случае эта бляшка прикрепляется на стволе, но может сидеть внутри листа. Например, в кактусе щитовку не заметишь: она залезает в мясистый ствол и сосет соки из растения. Страшной напастью является щитовка для лимона, она может буквально за считанные недели его сгубить. Когда молодые щитовки вылупляются, они умеют ползать. Во взрослом возрасте у насекомого остаются только половые органы и ротовой аппарат, так называемая миотиния", - рассказывает Александр Хабургаев, автор и ведущий программы “Планета цветов” на телеканале “Живая Планета”.
CC BY 3.0 / Jeffrey W. Lotz, Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Bugwood.org / Aulacaspis yasumatsuiЩитовки
CC BY 3.0 / Jeffrey W. Lotz, Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Bugwood.org / Aulacaspis yasumatsui
Щитовки
"Это маленькое безногое насекомое имеет защитные щитки, которые на растении напоминают бляшки. Ротовой аппарат у него сосущий, вредитель питается клеточным соком растения. Местами обитания являются листья, черешки и стебли, к которым вредитель плотно прилегает своим телом. У щитовки две особенности. Она — полифаг и ей не важно, каким растением питаться. Чаще встречается на деревьях и кустарниках, реже – на травянистых растениях. Вторая особенность – наличие плотного панциря, который препятствует проникновению химикатов внутрь", - добавляет Егор Бурага, руководитель интернет-магазина экзотических комнатных растений AdeniumBOOM.
Образ жизни
Насекомое всю жизнь проводит на растении, неподвижно присосавшись к молодой коре или листьям и прикрывшись щитком из линочных шкурок и воска.
Стадии роста
Щитовка имеет ярко выраженный половой диморфизм, мужские и женские особи сильно отличаются друг от друга. В самом начале - это активные очень маленькие насекомые, потом самки, присосавшись к растению, становятся неподвижными, а самцы после спаривания погибают. Большинство видов откладывает яйца, но встречаются и живородящие, например, калифорнийская щитовка. Самка насекомого способна отложить под щитком до 100 яиц, которые легко переносят морозы до - 32 градусов. Личинки обычно появляются весной, когда среднесуточная температура достигает +8. Это очень маленькие насекомые желтого цвета, размером 0,3 мм, без пищи они могут прожить всего двое суток, поэтому очень подвижны в поисках подходящего места, чем выдают себя на ранней стадии развития. После присасывания личинка теряет подвижность и питается соком растения, а через месяц превращается во взрослую самку. Самец же выползает из-под щитка и отправляется на поиски особи для спаривания.
Условия обитания
Щитовки распространены по всему миру. Излюбленные места обитания - деревья и кустарники.
"Насекомое плохо переносит сухой воздух и солнечный свет. Считается, что оно появляется в первую очередь на растениях, которые живут в неправильных условиях", - говорит Егор Бурага.
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Чем опасна
Как и все кокциды (надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых), щитовки питаются соком растений, высасывая его с помощью острого хоботка. При сильном поражении отмирают не только отдельные части, но и погибает все растение.
Какие растения поражает
Селится вредитель в лесу на деревьях и кустарниках, не брезгует садовыми насаждениями, из комнатных растений предпочитает цитрусовые, пальмы, розы, все, которые относятся к семейству ароидных (монстера, спатифиллум, филодендрон, калла и прочие), орхидеи и папоротники.
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Признаки заражения растений
Вредитель локализуется на самых видных местах: в верхней части листа, вдоль основной прожилки или на стебле растения. Сначала появляются зеленовато-коричневые точки или бугорки, которые начинают расти и сливаться в единую массу. Взрослые самки неподвижно сидят, прикрывая яйца, а на поверхности листьев появляются липкие выделения.
"Щитовка питается живительными соками растений, поэтому сигнализировать о заражении будут пораженные листья: рост замедлится, появятся желтизна и сухость, листья и бутоны начнут отмирать и опадать", - объясняет Егор Бурага.
Виды
Насчитывается более 2400 видов щитовок, которые отличаются только размерами и окраской.
Щитовка калифорнийская
Lepidosaphes beckii на апельсиновом дереве
Распространена повсеместно, совершенно всеядна (поражает около двухсот видов растений), круглые щитки окрашены под цвет коры (серые с коричневым оттенком). В теплом климате способна дать за один год до четырех поколений. Этот вид вредителя живородящий, личинки просыпаются ранней весной и к началу мая созревают во взрослых особей, в этот момент начинается спаривание с самцами. В начале июня самка откладывает до 100 личинок и через некоторое время погибает. Полный цикл развития калифорнийской щитовки равен тридцати дням.
Щитовка ложнокалифорнийская
Предпочитает плодовые деревья, а также боярышник, липу, акацию и иву. У самки этого вида желтый или оранжевый щиток округлой или овальной формы длиной около 2 мм с коричневыми или серо-оливковыми краями.
Щитовка яблонная запятовидная
Щитовка запятовидная яблонная
В средней полосе встречается повсеместно, поражает грушу, сливу, яблоню, боярышник, рябину, смородину, изредка грецкий орех, кизил. Серо-коричневый щиток имеет форму запятой, за вегетационный период обычно дает одно поколение.
Щитовка грушевая
Существует два вида грушевой щитовки: красная и желтая. Красная чаще всего поселяется на ветках груши большими колониями, но не брезгует и всеми плодовыми деревьями, включая барбарис, грецкий орех, боярышник, кизил. Окрас щитка от серого до бурого, зиму переживают только оплодотворенные самки. Насекомое не любит длительную засуху и ливневые дожди.
Желтая грушевая щитовка многоядный вид, но больше всего вредит яблоне. За один год дает одно поколение личинок, щиток у самки округлый, темно-серого, коричневого, иногда почти черного окраса.
Как избавиться от вредителя
Важно вовремя заметить и распознать вредителя, пока колония не разрослась.
Инсектицидные методы
Александр Хабургаев советует использовать не те препараты, которыми нужно опрыскивать листья и ствол, а те, которые растворяют в воде и затем поливают под корень. При этом действующее вещество проникает в клеточный сок больного растения и поражает щитовку изнутри. Это самый лучший метод борьбы с вредителем.
"От щитовки понадобятся как минимум два инсектицида. Можно пролить грунт системным (например, “Актара”) и опрыскать само растение контактным (например, “Мовенто Энерджи”, “Фуфанон”, “Теппеки”, “Моспилан”, “Конфидор”. Через 6-7 дней провести повторную обработку для закрепления результата. Для второй обработки лучше выбрать контактный инсектицид с другим действующим веществом, чтобы не вызвать привыкания у вредителя", - советует Егор Бурага.
Препараты и средства
Обработку лучше проводить весной, во время выхода личинок. Хорошо справляются с вредителем следующие средства: "Дитокс", "Бином", "Фуфанон", "Калипсо", "Актара", "Карбофос-500", "Новактион", "Искра М", "Фитоверм" и другие. До распускания почек можно опрыскивать деревья препаратами, предназначенными для уничтожения кладок щитовок, "30 Плюс" и "Профилактин", чередуя их.
Механический метод
Можно промыть растение мыльным раствором (хозяйственное или зеленое мыло) и с помощью влажных салфеток или ватных палочек убрать видимых паразитов. Хорошо подходит для этих целей спирт, но не стоит использовать его на молодых листьях и бутонах. Не лишним будет также тщательно протереть прилегающие поверхности: подоконник, окна, полки, отправить в стирку шторы, если заражено комнатное растение.
Женщина опрыскивает саженец
Это надежный способ, но он требует много времени и тщательного подхода. Если будут удалены не все насекомые, колония разрастется снова.
Народные методы
В борьбе со щитовкой народные средства редко дают хорошие результаты. Чаще всего их используют те, кто имеет маленьких детей, животных и боится применять химию дома. Алгоритм такой:
- 1После удаления вредителя механическим путем, нужно обработать растение смесью из мыла и технического масла, а через 12 часов промыть холодной водой. Рецепт приготовления смеси: 10 г любого мыльного средства (жидкость для мытья посуды, шампунь, мыло и прочее) добавить в один стакан воды и взбить до образования пены, добавить 30 мл масла. Поверхность субстрата в горшке накрыть пленкой, обработать побеги и листву. Процедуру нужно проводить 2-3 раза с перерывом в одну неделю.
- 2Настой из чеснока. На 1 стакан воды добавить пять измельченных зубчиков чеснока, дать настояться в течение нескольких часов в темном месте, потом процедить через марлю и отжать. Смесью опрыскать растение после механической обработки, повторять 3-4 раза с промежутком в одну неделю. Таким же способом готовят луковый настой.
- 3Настой из чистотела. 0,3 кг травы настоять в одном литре горячей воды 24 часа. Опрыскивать им листья и побеги до полного исчезновения щитовки.
- 4Настой на табаке. 0,5 л воды смешать с сухими листьями табака (40 г), настоять сутки, процедить и разбавить водой в соотношении 1:2, опрыскивать растение.
Профилактические меры
Щитовки начинают активно развиваться в конце зимы-начале весны. К этому времени надо подготовить для растений хорошо проветриваемое место, а также не забывать регулярно опрыскивать их водой.
"Чаще всего щитовка попадает в дом вместе с новым растением. Заражение соседних цветов личинками происходит очень быстро, поэтому важно помнить о карантинном периоде. Принося новое растение, обязательно внимательно осмотрите его и на первое время изолируйте от остальной коллекции, пока не будет уверенности, что вместе с ним не прибыли нежданные гости", - советует Егор Бурага.
В саду каждую весну необходимо проводить обрезку засохших ветвей, очистку стволов от отмершей коры, прореживать кроны деревьев. Старые, не представляющие хозяйственной ценности деревья, лучше всего вырубать и сжигать.
Женщина на даче
Рекомендации садоводов
Щитовка - опасный вредитель. Не всегда его легко заметить, например, на кактусе.
"Если говорить о кактусах, то можно лишь на просвет иногда разглядеть черные точки - это щитовка. А на лимоне лучше даже вооружиться лупой и посмотреть веточки и стволы: если вы видите такие бляшки, которые прикрепились к стволу и веточкам, - это тоже щитовка", - советует Александр Хабургаев.
Бывалые цветоводы советуют обязательно придерживаться профилактики: поливать растения в меру (вредитель любит влажный воздух и застой воды), а летом выносить на яркое солнце.