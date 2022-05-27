https://ria.ru/20220527/schitovka-1791279240.html

Щитовка: почему заводится на комнатных растениях и как с ней бороться

Щитовка: как с ней бороться и как избавиться от вредителя комнатных растений

Щитовка: почему заводится на комнатных растениях и как с ней бороться

Щитовка - насекомое-вредитель, наносящее большой вред растениям. Как выглядит паразит, как бороться с ним в домашних условиях, если он поразил комнатные цветы,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T20:30

2022-05-27T20:30

2022-05-27T20:30

в мире

растения

растениеводство

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Щитовка - насекомое-вредитель, наносящее большой вред растениям. Как выглядит паразит, как бороться с ним в домашних условиях, если он поразил комнатные цветы, и как избавиться от вредителя на садовом участке, - в материале РИА Новости.ЩитовкаЩитовка (Diaspididae) - насекомое из отряда Полужесткокрылые, которое паразитирует как на садовых, так и на комнатных растениях, нанося им серьезный вред.Как выглядитЭто насекомое выглядит нетипично, во взрослом виде оно не имеет лапок, но у него есть своеобразная броня - щитки (отсюда название). Самки многих щитовок выглядят как мелкие чешуйки или приставший к листу или коре мусор."Щитовка - вредитель комнатных растений, но самое сложное - ее бывает трудно заметить. Несмотря на то, что это членистоногое насекомое, ни лапок, ни усиков у него нет. По сути, это буровато-коричневая “бляшка” размером со спичечную головку. В лучшем случае эта бляшка прикрепляется на стволе, но может сидеть внутри листа. Например, в кактусе щитовку не заметишь: она залезает в мясистый ствол и сосет соки из растения. Страшной напастью является щитовка для лимона, она может буквально за считанные недели его сгубить. Когда молодые щитовки вылупляются, они умеют ползать. Во взрослом возрасте у насекомого остаются только половые органы и ротовой аппарат, так называемая миотиния", - рассказывает Александр Хабургаев, автор и ведущий программы “Планета цветов” на телеканале “Живая Планета”."Это маленькое безногое насекомое имеет защитные щитки, которые на растении напоминают бляшки. Ротовой аппарат у него сосущий, вредитель питается клеточным соком растения. Местами обитания являются листья, черешки и стебли, к которым вредитель плотно прилегает своим телом. У щитовки две особенности. Она — полифаг и ей не важно, каким растением питаться. Чаще встречается на деревьях и кустарниках, реже – на травянистых растениях. Вторая особенность – наличие плотного панциря, который препятствует проникновению химикатов внутрь", - добавляет Егор Бурага, руководитель интернет-магазина экзотических комнатных растений AdeniumBOOM.Образ жизниНасекомое всю жизнь проводит на растении, неподвижно присосавшись к молодой коре или листьям и прикрывшись щитком из линочных шкурок и воска.Стадии ростаЩитовка имеет ярко выраженный половой диморфизм, мужские и женские особи сильно отличаются друг от друга. В самом начале - это активные очень маленькие насекомые, потом самки, присосавшись к растению, становятся неподвижными, а самцы после спаривания погибают. Большинство видов откладывает яйца, но встречаются и живородящие, например, калифорнийская щитовка. Самка насекомого способна отложить под щитком до 100 яиц, которые легко переносят морозы до - 32 градусов. Личинки обычно появляются весной, когда среднесуточная температура достигает +8. Это очень маленькие насекомые желтого цвета, размером 0,3 мм, без пищи они могут прожить всего двое суток, поэтому очень подвижны в поисках подходящего места, чем выдают себя на ранней стадии развития. После присасывания личинка теряет подвижность и питается соком растения, а через месяц превращается во взрослую самку. Самец же выползает из-под щитка и отправляется на поиски особи для спаривания.Условия обитанияЩитовки распространены по всему миру. Излюбленные места обитания - деревья и кустарники."Насекомое плохо переносит сухой воздух и солнечный свет. Считается, что оно появляется в первую очередь на растениях, которые живут в неправильных условиях", - говорит Егор Бурага.Чем опаснаКак и все кокциды (надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых), щитовки питаются соком растений, высасывая его с помощью острого хоботка. При сильном поражении отмирают не только отдельные части, но и погибает все растение.Какие растения поражаетСелится вредитель в лесу на деревьях и кустарниках, не брезгует садовыми насаждениями, из комнатных растений предпочитает цитрусовые, пальмы, розы, все, которые относятся к семейству ароидных (монстера, спатифиллум, филодендрон, калла и прочие), орхидеи и папоротники.Признаки заражения растенийВредитель локализуется на самых видных местах: в верхней части листа, вдоль основной прожилки или на стебле растения. Сначала появляются зеленовато-коричневые точки или бугорки, которые начинают расти и сливаться в единую массу. Взрослые самки неподвижно сидят, прикрывая яйца, а на поверхности листьев появляются липкие выделения."Щитовка питается живительными соками растений, поэтому сигнализировать о заражении будут пораженные листья: рост замедлится, появятся желтизна и сухость, листья и бутоны начнут отмирать и опадать", - объясняет Егор Бурага.ВидыНасчитывается более 2400 видов щитовок, которые отличаются только размерами и окраской.Щитовка калифорнийскаяРаспространена повсеместно, совершенно всеядна (поражает около двухсот видов растений), круглые щитки окрашены под цвет коры (серые с коричневым оттенком). В теплом климате способна дать за один год до четырех поколений. Этот вид вредителя живородящий, личинки просыпаются ранней весной и к началу мая созревают во взрослых особей, в этот момент начинается спаривание с самцами. В начале июня самка откладывает до 100 личинок и через некоторое время погибает. Полный цикл развития калифорнийской щитовки равен тридцати дням.Щитовка ложнокалифорнийскаяПредпочитает плодовые деревья, а также боярышник, липу, акацию и иву. У самки этого вида желтый или оранжевый щиток округлой или овальной формы длиной около 2 мм с коричневыми или серо-оливковыми краями.Щитовка яблонная запятовиднаяВ средней полосе встречается повсеместно, поражает грушу, сливу, яблоню, боярышник, рябину, смородину, изредка грецкий орех, кизил. Серо-коричневый щиток имеет форму запятой, за вегетационный период обычно дает одно поколение.Щитовка грушеваяСуществует два вида грушевой щитовки: красная и желтая. Красная чаще всего поселяется на ветках груши большими колониями, но не брезгует и всеми плодовыми деревьями, включая барбарис, грецкий орех, боярышник, кизил. Окрас щитка от серого до бурого, зиму переживают только оплодотворенные самки. Насекомое не любит длительную засуху и ливневые дожди.Желтая грушевая щитовка многоядный вид, но больше всего вредит яблоне. За один год дает одно поколение личинок, щиток у самки округлый, темно-серого, коричневого, иногда почти черного окраса.Как избавиться от вредителяВажно вовремя заметить и распознать вредителя, пока колония не разрослась.Инсектицидные методыАлександр Хабургаев советует использовать не те препараты, которыми нужно опрыскивать листья и ствол, а те, которые растворяют в воде и затем поливают под корень. При этом действующее вещество проникает в клеточный сок больного растения и поражает щитовку изнутри. Это самый лучший метод борьбы с вредителем."От щитовки понадобятся как минимум два инсектицида. Можно пролить грунт системным (например, “Актара”) и опрыскать само растение контактным (например, “Мовенто Энерджи”, “Фуфанон”, “Теппеки”, “Моспилан”, “Конфидор”. Через 6-7 дней провести повторную обработку для закрепления результата. Для второй обработки лучше выбрать контактный инсектицид с другим действующим веществом, чтобы не вызвать привыкания у вредителя", - советует Егор Бурага.Препараты и средстваОбработку лучше проводить весной, во время выхода личинок. Хорошо справляются с вредителем следующие средства: "Дитокс", "Бином", "Фуфанон", "Калипсо", "Актара", "Карбофос-500", "Новактион", "Искра М", "Фитоверм" и другие. До распускания почек можно опрыскивать деревья препаратами, предназначенными для уничтожения кладок щитовок, "30 Плюс" и "Профилактин", чередуя их.Механический методМожно промыть растение мыльным раствором (хозяйственное или зеленое мыло) и с помощью влажных салфеток или ватных палочек убрать видимых паразитов. Хорошо подходит для этих целей спирт, но не стоит использовать его на молодых листьях и бутонах. Не лишним будет также тщательно протереть прилегающие поверхности: подоконник, окна, полки, отправить в стирку шторы, если заражено комнатное растение.Это надежный способ, но он требует много времени и тщательного подхода. Если будут удалены не все насекомые, колония разрастется снова.Народные методыВ борьбе со щитовкой народные средства редко дают хорошие результаты. Чаще всего их используют те, кто имеет маленьких детей, животных и боится применять химию дома. Алгоритм такой:Профилактические мерыЩитовки начинают активно развиваться в конце зимы-начале весны. К этому времени надо подготовить для растений хорошо проветриваемое место, а также не забывать регулярно опрыскивать их водой.В саду каждую весну необходимо проводить обрезку засохших ветвей, очистку стволов от отмершей коры, прореживать кроны деревьев. Старые, не представляющие хозяйственной ценности деревья, лучше всего вырубать и сжигать.Рекомендации садоводовЩитовка - опасный вредитель. Не всегда его легко заметить, например, на кактусе.Бывалые цветоводы советуют обязательно придерживаться профилактики: поливать растения в меру (вредитель любит влажный воздух и застой воды), а летом выносить на яркое солнце.

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https://ria.ru/20220426/semyana-1785496958.html

https://ria.ru/20220425/udobreniya-1785377297.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/rasteniya-1772292757.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, растения, растениеводство