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Как обрезать розы: правильная обрезка для начинающих, схемы и время
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Как правильно обрезать розы: инструкция и рекомендации садоводов
Как обрезать розы: правильная обрезка для начинающих, схемы и время
Как правильно обрезать розы: инструкция и рекомендации садоводов
Роза — цветок, при выращивании которого следует соблюдать определенные условия, чтобы он не погиб. Начинающие садоводы не всегда знают, как правильно обрезать... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T21:07
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растениеводство
растения
цветы
общество
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Роза — цветок, при выращивании которого следует соблюдать определенные условия, чтобы он не погиб. Начинающие садоводы не всегда знают, как правильно обрезать розы после цветения и в какое время года проводить обрезку. Схемы и нюансы процедуры для разных сортов растения, советы экспертов - в материале РИА Новости.Обрезка розОбрезку проводят для того, чтобы кусты хорошо формировались. Неопытные садоводы не всегда проводят эту процедуру, так как боятся навредить растению из-за неправильных действий. Неверная обрезка приведет к тому, что куст будет плохо расти. Однако делать это нужно обязательно, иначе растение погибнет. Соблюдение всех правил поможет добиться пышного цветения.Время и срокиПеред тем как приступить к весенней обрезке после таяния снега, с растений снимают зимнее укрытие, убирают мусор и отгребают мульчу. Затем, когда устанавливается теплая погода и почки набухают, необходимо провести весеннюю обрезку роз. Важно, чтобы к этому моменту побеги еще не пошли в рост.Если куст стал слишком густым, то его нужно проредить, оставив четыре-пятьсильных стеблей. Весной обрезают розы любых видов. Наиболее благоприятными днями считаются 17-19 и 26-29 апреля.В летний период в первой половине сезона также проводят санитарную обрезку роз: убирают дикую поросль, засохшие ветки, увядшие цветочки. Делать это нужно сверху вниз до уровня первого пятилистника и здоровой почки. Во второй половине лета удаляют только увядшие цветки. Наиболее благоприятными днями считаются 13-16 июня, 29-31 июля,19-22 августа.В октябре обрезают невызревшие побеги и делают стебли короче на высоту материала, которым планируют укрывать куст на зиму. Если розы выращивают в регионе с мягким климатом, где на зиму растения не укрывают, то обрезать их осенью не следует. Санитарную обрезку проводят 5-7 октября.ВидыВ зависимости от вида растения обрезку необходимо делать по-разному. Розы делятся на несколько типов:Санитарную обрезку проводят для того, чтобы избавить куст от старых сухих стеблей, слабых побегов. Для этого срезают лишние ветки, оставляя на кусте не более семи побегов. Самое главное - обрезать те побеги, которые могут затенить цветы.При омолаживающей обрезке удаляют ветки старше трех лет. Если куст давно не приводили в порядок, то нужно как можно короче срезать побеги. На пеньках оставляют по две-три почки.Как правильно обрезать розы для начинающихДля получения раскидистого куста нужно обрезать ветку над почкой, которая находится на внешней стороне. Тогда новый побег будет расти наружу, а не в центр куста. И наоборот, если нужно получить куст, растущий в длину, то обрезку проводят над теми почками, которые появились на внутренней части стебля.Перед тем как проводить процедуру, следует подготовить необходимые инструменты: садовую ножовку, секатор или сучкорез. Важно, чтобы они были чистые и хорошо заточенные.Для проведения дезинфекции необходимо провести ряд действий:Основные правилаПри обрезке нужно придерживаться определенных правил:Особенности обрезки в течение сезонаВ течение каждого сезона за розами нужно ухаживать, правильно их обрезать и обрабатывать. В этом случае кусты будут красивыми, здоровыми и цветущими.ВеснойВесной нужно оставить от трёх до пяти самых сильных побегов, равномерно распределенных по кусту. На каждой ветке оставляют по шесть-восемь хорошо развитых почек. Слабые побеги нужно удалить. Во время ежегодной обрезки в весенний период укорачивают ветки наполовину или на четверть, на боковых побегах срезают две трети от их длины — остаться при этом должно от трёх до пяти почек. Например, если высота побега составляет 120 см, то обрезать его нужно на 40-60 см, боковые ветви длиной 30 см укорачивают на 10 см.ЛетомВ летний период продолжают санитарную обработку кустовых роз. Для этого удаляют засохшие и слабые ветки, дикую поросль. Стебель укорачивают до первого пятилистника, оставляя здоровую почку. Розы, которым уже больше трёх лет, нередко наращивают большое количество молодых побегов. Из-за этого куст становится слишком густым, а внутри получается много тени. Недостаточное количество света для листьев и цветов может привести к возникновению грибковых заболеваний. В связи с чем в течение летнего периода нужно избавляться от лишних побегов.После цветенияПосле цветения необходимо удалить с куста все увядшие бутоны, при этом захватывая часть стебля на расстоянии 8-10 см. Если на розе остались нераскрывшиеся бутоны, их тоже нужно убрать.ОсеньюКаждый побег нужно обрезать до четырёх -пяти почек, на боковых приростах оставляют одну-две почки. Если крона роз плакучая, то нужно удалить все прошлогодние стебли. Остаться должен только тот прирост, который образовался в текущем году. Если прироста слишком мало, то можно оставить симметричные двухлетние стебли. При этом, удаляют их боковые побеги, оставляя до трех почек.Схемы и нюансыПодготовка розы к зиме различается в зависимости от ее сорта. При выращивании канадских, английских или гибридных растений ориентируются на определенные правила ухода.Важные нюансы по обработке роз:Если процедуру проводит неопытный садовод, то лучше всего использовать схему средней обрезки, то есть укорачивать ветки на половину их длины. Весной стоит обрезать куст в соответствии с той формой, которую нужно получить, и в соответствии с разновидностью розы.Если речь идет о комнатной, то обрезку нужно проводить в тот период, когда растение находится в состоянии покоя, то есть на ветвях нет бутонов. При образовании новых побегов и соцветий процедуру откладывают до весны.Для чайно-гибридныхКуст этих роз растет в форме шара, поэтому обрезку проводят так, чтобы после нее получилась шаровидная форма. Бутоны созревают на тех отростках, которые образовались в текущем году. При обрезке необходимо сильно их укоротить. Если куст молодой, то на нем оставляют три-четыре почки, расстояние до земли должно быть не менее 15 см. Если куст взрослый, то почек должно остаться пять-шесть, расстояние до земли также увеличивается – до 20 см.Для флорибундыЭтот вид роз нуждается в сильном укорочении. В противном случае может вырасти большой куст, стебли будут слабые, а цветки мелкие. Чтобы растениевыросло здоровым и сильным, используется специальный способ обрезки: прикорневые однолетние побеги срезают на треть, а другие стебли делают более короткими, чтобы розы цвели как можно раньше. При обрезке молодых боковых веток оставляют две-три почки, на старых побегах — по четыре-пять почек. Если в середине куста есть старые побеги, то их полностью удаляют.Для плетистыхПлетистые розы срезают совсем немного. Чтобы сберечь растение на зиму, его стебли аккуратно пригибают к земле, связывают веревкой и накрывают. Основную обрезку проводят в весенний период.Когда укрытие снимают, процедуру проводят таким образом, чтобы придать кусту красивую форму. По две-три почки нужно оставить на боковых побегах. В летний период, когда цветки увяли, их обрезают до первого листа.Для полиантовыхПолиантовые розы лучше обрезать в весенний период — в апреле. Поврежденные и слабые ветки укорачивают в осеннюю пору. Здоровые побеги в марте обрезают только на треть. Больные и слабые ветки, сухие удаляют полностью. Побеги, которые находятся в центре куста и могут придать лишнюю тень основным побегам, нужно удалять.Для почвопокровныхОсенью у этих видов роз удаляют цветущие побеги. Также нужно срезать больные и слабые стебли, оставляя только здоровые прикорневые, которые выросли в текущем году. Нужно их только немного укоротить. На боковых побегах срезают не более трёх почек, при этом до основания следует оставить 12-15 см. Длинные стебли необходимо аккуратно пригнуть к земле и укрыть, при этом для закрепления используют шпильки. С наступлением весны удаляют сломанные, сухие и подмерзшие стебли.Для шрабыЕсли необходимо вырастить низкорослые кусты, а цветы были крупными, то побеги нужно срезать на половину их длины. Если требуется вырастить высокий куст с большим количеством более мелких цветков, то можно укоротить отдельные побеги на 1/3. Слабые и мелкие ростки удаляют полностью. Также обрезают и те, которые подают признаки болезни. Для молодых кустов с помощью обрезки формируют будущий "скелет", удаляя тонкие и мелкие побеги. Нужно оставлять сильные отростки, которые и сформируют костяк куста.Наталия Петренко, ведущая канала “Садовый клуб”, главный редактор журнала “Волшебный сад”, рекомендует: “Обрезать под зиму шрабовую розу нужно на высоту укрытия. Если оно будет высотой 60 см, то именно такую длину стеблей растения и оставляйте. Весной обрезаем все плохое: сухие, поврежденные, почерневшие ветки. Важно обрезать именно там, где образовалась хорошая почка, которая потом пойдет в рост. Именно над ней и удаляем часть побега.Если побег мощный с густым разветвлением, и выше него есть хорошие почки, но кроме них присутствуют и слабые ветки, то жалеть не нужно — обрезаем. Если верхняя часть побега зеленая, молодая, а нижняя коричневая, испорченная, то также нужно этот побег удалить, потому что он не даст сильных отростков и красивых цветов".Также садовод отметила, что если на подсохшей с темными пятнами ветке уже распускаются почки, лучше ее срезать, так как она уже подпорчена. Необязательно укорачивать на зиму те стебли, которые хорошо гнутся. Их можно оставить, а весной обрезать.Для корданыРозу вида кордана зачастую выращивают в домашних условиях. После приобретения саженца его сразу нужно пересадить. Эту процедуру проводят каждый год. Весной обрезают больные, слишком тонкие и поврежденные побеги. В летний период нужно удалить увядшие цветки. Осенью следует избавиться от цветков и соцветий для того, чтобы подготовить растение к зиме.Рекомендации садоводовОпытные садоводы дают несколько рекомендаций начинающим:
https://ria.ru/20210608/rozy-1736146449.html
https://ria.ru/20200303/1567401851.html
https://ria.ru/20220602/tsvety-1792599129.html
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растениеводство, растения, цветы, общество
21:07 27.07.2022
 

Как правильно обрезать розы: инструкция и рекомендации садоводов

© PixabayОбрезка роз
Обрезка роз - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Pixabay
Обрезка роз
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Оглавление
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Роза — цветок, при выращивании которого следует соблюдать определенные условия, чтобы он не погиб. Начинающие садоводы не всегда знают, как правильно обрезать розы после цветения и в какое время года проводить обрезку. Схемы и нюансы процедуры для разных сортов растения, советы экспертов - в материале РИА Новости.

Обрезка роз

Обрезку проводят для того, чтобы кусты хорошо формировались. Неопытные садоводы не всегда проводят эту процедуру, так как боятся навредить растению из-за неправильных действий. Неверная обрезка приведет к тому, что куст будет плохо расти. Однако делать это нужно обязательно, иначе растение погибнет. Соблюдение всех правил поможет добиться пышного цветения.

Время и сроки

Перед тем как приступить к весенней обрезке после таяния снега, с растений снимают зимнее укрытие, убирают мусор и отгребают мульчу. Затем, когда устанавливается теплая погода и почки набухают, необходимо провести весеннюю обрезку роз. Важно, чтобы к этому моменту побеги еще не пошли в рост.
© РИА Новости / Александр КряжевОбрезка роз
Обрезка роз - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Обрезка роз
Если куст стал слишком густым, то его нужно проредить, оставив четыре-пятьсильных стеблей. Весной обрезают розы любых видов. Наиболее благоприятными днями считаются 17-19 и 26-29 апреля.
В летний период в первой половине сезона также проводят санитарную обрезку роз: убирают дикую поросль, засохшие ветки, увядшие цветочки. Делать это нужно сверху вниз до уровня первого пятилистника и здоровой почки. Во второй половине лета удаляют только увядшие цветки. Наиболее благоприятными днями считаются 13-16 июня, 29-31 июля,19-22 августа.
В октябре обрезают невызревшие побеги и делают стебли короче на высоту материала, которым планируют укрывать куст на зиму. Если розы выращивают в регионе с мягким климатом, где на зиму растения не укрывают, то обрезать их осенью не следует. Санитарную обрезку проводят 5-7 октября.

Виды

В зависимости от вида растения обрезку необходимо делать по-разному. Розы делятся на несколько типов:
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРоза чайно-гибридная сорта "Генриен де Шапоне"
Роза чайно-гибридная сорта Генриен де Шапоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Роза чайно-гибридная сорта "Генриен де Шапоне"
  • чайно-гибридные;
  • флорибунды;
  • плетистые;
  • полиантовые;
  • почвопокровные;
  • шрабы;
  • корданы.
Санитарную обрезку проводят для того, чтобы избавить куст от старых сухих стеблей, слабых побегов. Для этого срезают лишние ветки, оставляя на кусте не более семи побегов. Самое главное - обрезать те побеги, которые могут затенить цветы.
При омолаживающей обрезке удаляют ветки старше трех лет. Если куст давно не приводили в порядок, то нужно как можно короче срезать побеги. На пеньках оставляют по две-три почки.

Как правильно обрезать розы для начинающих

Для получения раскидистого куста нужно обрезать ветку над почкой, которая находится на внешней стороне. Тогда новый побег будет расти наружу, а не в центр куста. И наоборот, если нужно получить куст, растущий в длину, то обрезку проводят над теми почками, которые появились на внутренней части стебля.
CC BY 2.0 / Justin Leonard / Georgina pruning rosesОбрезка роз
Обрезка роз - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
CC BY 2.0 / Justin Leonard / Georgina pruning roses
Обрезка роз
Перед тем как проводить процедуру, следует подготовить необходимые инструменты: садовую ножовку, секатор или сучкорез. Важно, чтобы они были чистые и хорошо заточенные.
Для проведения дезинфекции необходимо провести ряд действий:
  • опрыскать лезвия 70% спиртом из дозатора;
  • перед работой окунуть инструменты в раствор марганцовки;
  • если они выполнены из нержавеющего металла, то их нужно обработать трехпроцентным раствором медного купороса.

Основные правила

При обрезке нужно придерживаться определенных правил:
  • она проводится на внешней почке, потому что новый побег растет снаружи;
  • стебель срезают над почкой на высоте 5-7 мм;
  • угол наклона при обрезке должен составлять 45 градусов;
  • переплетающиеся, трущиеся стебли нужно удалить;
  • почерневшие побеги следует срезать;
  • процедуру лучше проводить сухим солнечным днем.
Роза - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня 2021, 14:37
Как сажать розы: особенности и сроки посадки

Особенности обрезки в течение сезона

В течение каждого сезона за розами нужно ухаживать, правильно их обрезать и обрабатывать. В этом случае кусты будут красивыми, здоровыми и цветущими.
Весной
Весной нужно оставить от трёх до пяти самых сильных побегов, равномерно распределенных по кусту. На каждой ветке оставляют по шесть-восемь хорошо развитых почек. Слабые побеги нужно удалить. Во время ежегодной обрезки в весенний период укорачивают ветки наполовину или на четверть, на боковых побегах срезают две трети от их длины — остаться при этом должно от трёх до пяти почек. Например, если высота побега составляет 120 см, то обрезать его нужно на 40-60 см, боковые ветви длиной 30 см укорачивают на 10 см.
Летом
В летний период продолжают санитарную обработку кустовых роз. Для этого удаляют засохшие и слабые ветки, дикую поросль. Стебель укорачивают до первого пятилистника, оставляя здоровую почку. Розы, которым уже больше трёх лет, нередко наращивают большое количество молодых побегов. Из-за этого куст становится слишком густым, а внутри получается много тени. Недостаточное количество света для листьев и цветов может привести к возникновению грибковых заболеваний. В связи с чем в течение летнего периода нужно избавляться от лишних побегов.
Продажа цветов на Рижском рынке в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2020
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После цветения
После цветения необходимо удалить с куста все увядшие бутоны, при этом захватывая часть стебля на расстоянии 8-10 см. Если на розе остались нераскрывшиеся бутоны, их тоже нужно убрать.
Осенью
Каждый побег нужно обрезать до четырёх -пяти почек, на боковых приростах оставляют одну-две почки. Если крона роз плакучая, то нужно удалить все прошлогодние стебли. Остаться должен только тот прирост, который образовался в текущем году. Если прироста слишком мало, то можно оставить симметричные двухлетние стебли. При этом, удаляют их боковые побеги, оставляя до трех почек.

Схемы и нюансы

Подготовка розы к зиме различается в зависимости от ее сорта. При выращивании канадских, английских или гибридных растений ориентируются на определенные правила ухода.
Уход за растениями - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 13:42
Долгое цветение и здоровый рост: правила ухода за комнатными цветами
Важные нюансы по обработке роз:
  • сорта с крупными цветками обрезают на ⅓ часть, при этом оставляя 8-10 почек на побеге;
  • почти для всех сортов подходит обрезка, при которой на ветвях остается максимум семь почек;
  • максимально коротко к зиме обрезают бордюрные розы, при этом на побегах остается до двух-трёх почек;
  • для плетистых и вьющихся роз проводят только санитарную обрезку, при этом убирают старые и сломанные ветки;
  • почвопокровные розы можно не обрезать, а убирать листья и старые побеги;
  • для формирования штамбовых роз обрезку проводят в весенний период, на зиму их незначительно укорачивают, удаляя только верхние ветки;
  • флорибунды обрезают достаточно сильно. Чтобы куст активно цвел на следующий год, его хорошо прореживают, удаляют старые ветки и те, которые растут внутрь куста.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоРозы
Розы - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Розы
Если процедуру проводит неопытный садовод, то лучше всего использовать схему средней обрезки, то есть укорачивать ветки на половину их длины. Весной стоит обрезать куст в соответствии с той формой, которую нужно получить, и в соответствии с разновидностью розы.
Если речь идет о комнатной, то обрезку нужно проводить в тот период, когда растение находится в состоянии покоя, то есть на ветвях нет бутонов. При образовании новых побегов и соцветий процедуру откладывают до весны.
Для чайно-гибридных
Куст этих роз растет в форме шара, поэтому обрезку проводят так, чтобы после нее получилась шаровидная форма. Бутоны созревают на тех отростках, которые образовались в текущем году. При обрезке необходимо сильно их укоротить. Если куст молодой, то на нем оставляют три-четыре почки, расстояние до земли должно быть не менее 15 см. Если куст взрослый, то почек должно остаться пять-шесть, расстояние до земли также увеличивается – до 20 см.
Для флорибунды
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРоза флорибунда сорта "Жар птица (Файер Берд)"
Роза флорибунда сорта Жар птица (Файер Берд) - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Роза флорибунда сорта "Жар птица (Файер Берд)"
Этот вид роз нуждается в сильном укорочении. В противном случае может вырасти большой куст, стебли будут слабые, а цветки мелкие. Чтобы растениевыросло здоровым и сильным, используется специальный способ обрезки: прикорневые однолетние побеги срезают на треть, а другие стебли делают более короткими, чтобы розы цвели как можно раньше. При обрезке молодых боковых веток оставляют две-три почки, на старых побегах — по четыре-пять почек. Если в середине куста есть старые побеги, то их полностью удаляют.
Для плетистых
Плетистые розы срезают совсем немного. Чтобы сберечь растение на зиму, его стебли аккуратно пригибают к земле, связывают веревкой и накрывают. Основную обрезку проводят в весенний период.
Когда укрытие снимают, процедуру проводят таким образом, чтобы придать кусту красивую форму. По две-три почки нужно оставить на боковых побегах. В летний период, когда цветки увяли, их обрезают до первого листа.
Для полиантовых
Полиантовые розы лучше обрезать в весенний период — в апреле. Поврежденные и слабые ветки укорачивают в осеннюю пору. Здоровые побеги в марте обрезают только на треть. Больные и слабые ветки, сухие удаляют полностью. Побеги, которые находятся в центре куста и могут придать лишнюю тень основным побегам, нужно удалять.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРоза полиантовая сорта "Сплендид Раффлз"
Роза полиантовая сорта Сплендид Раффлз - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Роза полиантовая сорта "Сплендид Раффлз"
Для почвопокровных
Осенью у этих видов роз удаляют цветущие побеги. Также нужно срезать больные и слабые стебли, оставляя только здоровые прикорневые, которые выросли в текущем году. Нужно их только немного укоротить. На боковых побегах срезают не более трёх почек, при этом до основания следует оставить 12-15 см. Длинные стебли необходимо аккуратно пригнуть к земле и укрыть, при этом для закрепления используют шпильки. С наступлением весны удаляют сломанные, сухие и подмерзшие стебли.
Для шрабы
Если необходимо вырастить низкорослые кусты, а цветы были крупными, то побеги нужно срезать на половину их длины. Если требуется вырастить высокий куст с большим количеством более мелких цветков, то можно укоротить отдельные побеги на 1/3. Слабые и мелкие ростки удаляют полностью. Также обрезают и те, которые подают признаки болезни. Для молодых кустов с помощью обрезки формируют будущий "скелет", удаляя тонкие и мелкие побеги. Нужно оставлять сильные отростки, которые и сформируют костяк куста.
Наталия Петренко, ведущая канала “Садовый клуб”, главный редактор журнала “Волшебный сад”, рекомендует: “Обрезать под зиму шрабовую розу нужно на высоту укрытия. Если оно будет высотой 60 см, то именно такую длину стеблей растения и оставляйте. Весной обрезаем все плохое: сухие, поврежденные, почерневшие ветки. Важно обрезать именно там, где образовалась хорошая почка, которая потом пойдет в рост. Именно над ней и удаляем часть побега.
© РИА Новости / Виталий ТимкивЖенщина собирает розы
Женщина собирает розы - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Женщина собирает розы
Если побег мощный с густым разветвлением, и выше него есть хорошие почки, но кроме них присутствуют и слабые ветки, то жалеть не нужно — обрезаем. Если верхняя часть побега зеленая, молодая, а нижняя коричневая, испорченная, то также нужно этот побег удалить, потому что он не даст сильных отростков и красивых цветов".
Также садовод отметила, что если на подсохшей с темными пятнами ветке уже распускаются почки, лучше ее срезать, так как она уже подпорчена. Необязательно укорачивать на зиму те стебли, которые хорошо гнутся. Их можно оставить, а весной обрезать.
Для корданы
Розу вида кордана зачастую выращивают в домашних условиях. После приобретения саженца его сразу нужно пересадить. Эту процедуру проводят каждый год. Весной обрезают больные, слишком тонкие и поврежденные побеги. В летний период нужно удалить увядшие цветки. Осенью следует избавиться от цветков и соцветий для того, чтобы подготовить растение к зиме.
Мучнистые червецы на стебле цветка - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 15:11
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Рекомендации садоводов

Опытные садоводы дают несколько рекомендаций начинающим:
  • Осеннюю обрезку проводят при небольшом минусе, до -2 градусов. Лучше всего проводить процедуру в первые заморозки. Если не придерживаться этой рекомендации, то у кустарника могут образоваться новые почки.
  • Перед обрезкой кустовые розы нужно подготовить. В последнюю неделю сентября сокращают количество поливов для уменьшения появления новых побегов. Если появятся свежие бутоны, то их придется срезать. Для подкормки берут удобрения с содержанием фосфора и калия для накопления в стволе растения питательных веществ. Инструменты перед процедурой обрабатывают раствором марганца. Пренебрежение этой рекомендацией может привести к заражению роз вирусами.
  • Для чайно-гибридной разновидности розы и флорибунды лучше всего оставлять не менее шести почек. Если оставлять меньше, то на следующий год стебли вырастут крупными и дадут рост вверх, что изменит конфигурацию кроны.
 
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