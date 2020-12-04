https://ria.ru/20201204/zamiokulkas-1587653002.html

Талисман на удачу: все об уходе за долларовым деревом

Талисман на удачу: все об уходе за долларовым деревом

Долларовое дерево - это тропическое растение, которое в ботанике называется замиокулькас. О том, как за ним ухаживать - в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:06

2020-12-04T13:06

2020-12-04T13:34

растения

в мире

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Долларовое дерево - это тропическое растение, которое в ботанике называется замиокулькас. О том, как за ним ухаживать - в материале РИА Новости.Особенности ухода за долларовым деревомЗамиокулькас принадлежит к растениям рода семейства Ароидные, произрастающим в тропических широтах Африки. До конца XX века не использовался в качестве комнатной культуры, пока не был представлен на цветочной выставке в 1996 году в Голландии. В нашей стране носит название долларового дерева, потому что, его листья напоминают монетки. Считается, что он притягивает в семью удачу и деньги.Много ухаживать за долларовым деревом не придется. Замиокулькас родом из пустынных районов Африки, поэтому неприхотлив. Он способен накапливать влагу в клубнеобразном корне, черешках и листьях. В высоту может достигать одного метра, но растет очень медленно. Цветок долларового дерева светло-желтого цвета и напоминает неприметный початок на коротком толстом цветоносе.ОсвещенностьРастение не очень любит прямые солнечные лучи, которые могут вызывать ожоги на его листьях, но при этом нуждается в хорошем освещении. Ставить его в квартире лучше на западную или восточную стороны. Летом долларовое дерево можно выносить на балкон или в сад и оставлять в тени, а зимой переносить ближе к окну.Температурный режимЗамиокулькас - теплолюбивое растение. Наилучшая температура для развития и цветения долларового дерева колеблется от 22 до 25 градусов в весенне-летний сезон. Зимой ему необходимо всего 15-16 градусов.Полив и влажность воздухаРастение не нуждается в частом поливе. Без воды способно жить вплоть до двух недель. Долларовое дерево не любит переливы. Застой воды грозит гниением корней, а также может привести к образованию гнили на стеблях. Чтобы избежать этого, нужно сделать качественный дренаж и всегда сливать жидкость из поддона. Весной и летом поливать замиокулькас следует только тогда, когда подсохнет верхний слой почвы, а зимой - когда высохнет весь грунт. Для полива лучше всего использовать отстоянную воду комнатной температуры.Хорошо перенося сухость воздуха в отопительный сезон, долларовое дерево не любит чрезмерную сырость. Иногда его следует опрыскивать водой, чтобы придать свежий внешний вид и избавить от пыли.УдобрениеЕсли растению не хватает питательных веществ, у долларового дерева желтеют листья, на них образуются темные пятна, также они могут опадать. В таком случае, ему нужна дополнительная подкормка в виде удобрения для суккулентов и кактусов. Им можно поливать комнатную культуру или опрыскивать листья. Подпитку следует начинать весной, после “спячки”, и вносить удобрение каждые две недели. Осенью и зимой этого делать не нужно.Пересадка долларового дерева в домашних условияхЗемля для замиокулькаса может быть любой, кроме глинистой. Пересаживают его, как правило, один раз в 2-4 года. Понять, что следует заняться “переселением” долларового дерева, можно по размеру корня. Если растение едва умещается в горшке и покрывается желтыми листьями, то его нужно пересадить. Новая емкость должна быть больше предыдущей, на дно необходимо насыпать дренаж. Если используется универсальный грунт, то к нему стоит добавить керамзит.Сама пересадка происходит по методу перевалки: долларовое дерево вынимают из почвы вместе с комом старой земли и помещают в новый горшок со слоем грунта. Затем его засыпают землей.Считается, что молодое долларовое дерево нужно пересаживать каждый год, при этом его рост может замедлиться, но это нормально. Проводить процедуру можно весной и летом и только в перчатках, потому что сок замиокулькаса крайне ядовит.Обрезка долларового дереваДо трех лет проводить подобные манипуляции с растением не стоит. Для более взрослого долларового дерева обрезание листьев требуется по мере необходимости. Например, если появились желтые листья или старые и иссохшие, а также, чтобы придать ему форму. Делать это нужно аккуратно при помощи продезинфицированного секатора, а срезы следует обработать порошковым углем. После процедуры растение не нужно поливать в течение недели.Способы размножения в домашних условияхРазмножить долларовое дерево можно тремя разными способами: черенкованием, делением клубня и выращиванием из листа. В первом случае нужно срезать у основания целую ветку-листок или ее фрагмент, но так, чтобы на ней была почка. Затем, чтобы защитить срез от вредителей, его можно обработать углем и оставить сушиться на 5-7 часов, а после посадить в вермикулит - субстрат, обогащенный минеральными веществами. Углублять растение следует до начала листа.Деление клубня - самый оптимальный вариант размножения долларового дерева. При пересадке клубень нужно аккуратно разделить на несколько частей, немного их подсушить и высадить в новые емкости.Третий способ считается самым долгим. Для него от замиокулькаса нужно отрезать один листок, посадить в легкий грунт на две трети и немного полить водой. При этом его следует периодически проветривать.Вредители и заболеванияРастение может болеть микробными и вирусными заболеваниями, но редко. Зачастую это случается при чрезмерном уходе за долларовым деревом. В таком случае начинается процесс гниения, и чтобы его избежать нужно достать замиокулькас из горшка и удалить поврежденные корни. Из болезней могут возникать антакроз, мучнистая роса и сажистые грибки, которые появляются из-за вредителей, например, тли, белокрылки и мучнистого червеца. Чтобы решить эту проблему, сначала следует избавиться от насекомых, а затем начать лечение.Если у долларового дерева желтеют листья, это не всегда показатель болезни. Так бывает во время его активного роста. Кроме этого, желтизна может появиться из-за залива растения.

https://ria.ru/20191115/1560958256.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/gortenziya-1583517332.html

https://ria.ru/20201202/chistotel-1587423668.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200701/1573694157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

растения, в мире