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https://ria.ru/20201204/zamiokulkas-1587653002.html
Талисман на удачу: все об уходе за долларовым деревом
Талисман на удачу: все об уходе за долларовым деревом
Долларовое дерево - это тропическое растение, которое в ботанике называется замиокулькас. О том, как за ним ухаживать - в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:06
2020-12-04T13:34
растения
в мире
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Долларовое дерево - это тропическое растение, которое в ботанике называется замиокулькас. О том, как за ним ухаживать - в материале РИА Новости.Особенности ухода за долларовым деревомЗамиокулькас принадлежит к растениям рода семейства Ароидные, произрастающим в тропических широтах Африки. До конца XX века не использовался в качестве комнатной культуры, пока не был представлен на цветочной выставке в 1996 году в Голландии. В нашей стране носит название долларового дерева, потому что, его листья напоминают монетки. Считается, что он притягивает в семью удачу и деньги.Много ухаживать за долларовым деревом не придется. Замиокулькас родом из пустынных районов Африки, поэтому неприхотлив. Он способен накапливать влагу в клубнеобразном корне, черешках и листьях. В высоту может достигать одного метра, но растет очень медленно. Цветок долларового дерева светло-желтого цвета и напоминает неприметный початок на коротком толстом цветоносе.ОсвещенностьРастение не очень любит прямые солнечные лучи, которые могут вызывать ожоги на его листьях, но при этом нуждается в хорошем освещении. Ставить его в квартире лучше на западную или восточную стороны. Летом долларовое дерево можно выносить на балкон или в сад и оставлять в тени, а зимой переносить ближе к окну.Температурный режимЗамиокулькас - теплолюбивое растение. Наилучшая температура для развития и цветения долларового дерева колеблется от 22 до 25 градусов в весенне-летний сезон. Зимой ему необходимо всего 15-16 градусов.Полив и влажность воздухаРастение не нуждается в частом поливе. Без воды способно жить вплоть до двух недель. Долларовое дерево не любит переливы. Застой воды грозит гниением корней, а также может привести к образованию гнили на стеблях. Чтобы избежать этого, нужно сделать качественный дренаж и всегда сливать жидкость из поддона. Весной и летом поливать замиокулькас следует только тогда, когда подсохнет верхний слой почвы, а зимой - когда высохнет весь грунт. Для полива лучше всего использовать отстоянную воду комнатной температуры.Хорошо перенося сухость воздуха в отопительный сезон, долларовое дерево не любит чрезмерную сырость. Иногда его следует опрыскивать водой, чтобы придать свежий внешний вид и избавить от пыли.УдобрениеЕсли растению не хватает питательных веществ, у долларового дерева желтеют листья, на них образуются темные пятна, также они могут опадать. В таком случае, ему нужна дополнительная подкормка в виде удобрения для суккулентов и кактусов. Им можно поливать комнатную культуру или опрыскивать листья. Подпитку следует начинать весной, после “спячки”, и вносить удобрение каждые две недели. Осенью и зимой этого делать не нужно.Пересадка долларового дерева в домашних условияхЗемля для замиокулькаса может быть любой, кроме глинистой. Пересаживают его, как правило, один раз в 2-4 года. Понять, что следует заняться “переселением” долларового дерева, можно по размеру корня. Если растение едва умещается в горшке и покрывается желтыми листьями, то его нужно пересадить. Новая емкость должна быть больше предыдущей, на дно необходимо насыпать дренаж. Если используется универсальный грунт, то к нему стоит добавить керамзит.Сама пересадка происходит по методу перевалки: долларовое дерево вынимают из почвы вместе с комом старой земли и помещают в новый горшок со слоем грунта. Затем его засыпают землей.Считается, что молодое долларовое дерево нужно пересаживать каждый год, при этом его рост может замедлиться, но это нормально. Проводить процедуру можно весной и летом и только в перчатках, потому что сок замиокулькаса крайне ядовит.Обрезка долларового дереваДо трех лет проводить подобные манипуляции с растением не стоит. Для более взрослого долларового дерева обрезание листьев требуется по мере необходимости. Например, если появились желтые листья или старые и иссохшие, а также, чтобы придать ему форму. Делать это нужно аккуратно при помощи продезинфицированного секатора, а срезы следует обработать порошковым углем. После процедуры растение не нужно поливать в течение недели.Способы размножения в домашних условияхРазмножить долларовое дерево можно тремя разными способами: черенкованием, делением клубня и выращиванием из листа. В первом случае нужно срезать у основания целую ветку-листок или ее фрагмент, но так, чтобы на ней была почка. Затем, чтобы защитить срез от вредителей, его можно обработать углем и оставить сушиться на 5-7 часов, а после посадить в вермикулит - субстрат, обогащенный минеральными веществами. Углублять растение следует до начала листа.Деление клубня - самый оптимальный вариант размножения долларового дерева. При пересадке клубень нужно аккуратно разделить на несколько частей, немного их подсушить и высадить в новые емкости.Третий способ считается самым долгим. Для него от замиокулькаса нужно отрезать один листок, посадить в легкий грунт на две трети и немного полить водой. При этом его следует периодически проветривать.Вредители и заболеванияРастение может болеть микробными и вирусными заболеваниями, но редко. Зачастую это случается при чрезмерном уходе за долларовым деревом. В таком случае начинается процесс гниения, и чтобы его избежать нужно достать замиокулькас из горшка и удалить поврежденные корни. Из болезней могут возникать антакроз, мучнистая роса и сажистые грибки, которые появляются из-за вредителей, например, тли, белокрылки и мучнистого червеца. Чтобы решить эту проблему, сначала следует избавиться от насекомых, а затем начать лечение.Если у долларового дерева желтеют листья, это не всегда показатель болезни. Так бывает во время его активного роста. Кроме этого, желтизна может появиться из-за залива растения.
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растения, в мире

Талисман на удачу: все об уходе за долларовым деревом

13:06 04.12.2020 (обновлено: 13:34 04.12.2020)
 
© Depositphotos / photo_storyЗамиокулькас
Замиокулькас - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Depositphotos / photo_story
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Долларовое дерево - это тропическое растение, которое в ботанике называется замиокулькас. О том, как за ним ухаживать - в материале РИА Новости.

Особенности ухода за долларовым деревом

Замиокулькас принадлежит к растениям рода семейства Ароидные, произрастающим в тропических широтах Африки. До конца XX века не использовался в качестве комнатной культуры, пока не был представлен на цветочной выставке в 1996 году в Голландии. В нашей стране носит название долларового дерева, потому что, его листья напоминают монетки. Считается, что он притягивает в семью удачу и деньги.
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Много ухаживать за долларовым деревом не придется. Замиокулькас родом из пустынных районов Африки, поэтому неприхотлив. Он способен накапливать влагу в клубнеобразном корне, черешках и листьях. В высоту может достигать одного метра, но растет очень медленно. Цветок долларового дерева светло-желтого цвета и напоминает неприметный початок на коротком толстом цветоносе.

Освещенность

Растение не очень любит прямые солнечные лучи, которые могут вызывать ожоги на его листьях, но при этом нуждается в хорошем освещении. Ставить его в квартире лучше на западную или восточную стороны. Летом долларовое дерево можно выносить на балкон или в сад и оставлять в тени, а зимой переносить ближе к окну.
© Фото : Pixabay / Jürgen DiermaierЗамиокулькас
Замиокулькас - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : Pixabay / Jürgen Diermaier
Замиокулькас

Температурный режим

Замиокулькас - теплолюбивое растение. Наилучшая температура для развития и цветения долларового дерева колеблется от 22 до 25 градусов в весенне-летний сезон. Зимой ему необходимо всего 15-16 градусов.

Полив и влажность воздуха

Растение не нуждается в частом поливе. Без воды способно жить вплоть до двух недель. Долларовое дерево не любит переливы. Застой воды грозит гниением корней, а также может привести к образованию гнили на стеблях. Чтобы избежать этого, нужно сделать качественный дренаж и всегда сливать жидкость из поддона. Весной и летом поливать замиокулькас следует только тогда, когда подсохнет верхний слой почвы, а зимой - когда высохнет весь грунт. Для полива лучше всего использовать отстоянную воду комнатной температуры.
Хорошо перенося сухость воздуха в отопительный сезон, долларовое дерево не любит чрезмерную сырость. Иногда его следует опрыскивать водой, чтобы придать свежий внешний вид и избавить от пыли.
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Удобрение

Если растению не хватает питательных веществ, у долларового дерева желтеют листья, на них образуются темные пятна, также они могут опадать. В таком случае, ему нужна дополнительная подкормка в виде удобрения для суккулентов и кактусов. Им можно поливать комнатную культуру или опрыскивать листья. Подпитку следует начинать весной, после “спячки”, и вносить удобрение каждые две недели. Осенью и зимой этого делать не нужно.

Пересадка долларового дерева в домашних условиях

Земля для замиокулькаса может быть любой, кроме глинистой. Пересаживают его, как правило, один раз в 2-4 года. Понять, что следует заняться “переселением” долларового дерева, можно по размеру корня. Если растение едва умещается в горшке и покрывается желтыми листьями, то его нужно пересадить. Новая емкость должна быть больше предыдущей, на дно необходимо насыпать дренаж. Если используется универсальный грунт, то к нему стоит добавить керамзит.
Сама пересадка происходит по методу перевалки: долларовое дерево вынимают из почвы вместе с комом старой земли и помещают в новый горшок со слоем грунта. Затем его засыпают землей.
Считается, что молодое долларовое дерево нужно пересаживать каждый год, при этом его рост может замедлиться, но это нормально. Проводить процедуру можно весной и летом и только в перчатках, потому что сок замиокулькаса крайне ядовит.
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Обрезка долларового дерева

До трех лет проводить подобные манипуляции с растением не стоит. Для более взрослого долларового дерева обрезание листьев требуется по мере необходимости. Например, если появились желтые листья или старые и иссохшие, а также, чтобы придать ему форму. Делать это нужно аккуратно при помощи продезинфицированного секатора, а срезы следует обработать порошковым углем. После процедуры растение не нужно поливать в течение недели.

Способы размножения в домашних условиях

Размножить долларовое дерево можно тремя разными способами: черенкованием, делением клубня и выращиванием из листа. В первом случае нужно срезать у основания целую ветку-листок или ее фрагмент, но так, чтобы на ней была почка. Затем, чтобы защитить срез от вредителей, его можно обработать углем и оставить сушиться на 5-7 часов, а после посадить в вермикулит - субстрат, обогащенный минеральными веществами. Углублять растение следует до начала листа.
Деление клубня - самый оптимальный вариант размножения долларового дерева. При пересадке клубень нужно аккуратно разделить на несколько частей, немного их подсушить и высадить в новые емкости.
Третий способ считается самым долгим. Для него от замиокулькаса нужно отрезать один листок, посадить в легкий грунт на две трети и немного полить водой. При этом его следует периодически проветривать.
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Вредители и заболевания

Растение может болеть микробными и вирусными заболеваниями, но редко. Зачастую это случается при чрезмерном уходе за долларовым деревом. В таком случае начинается процесс гниения, и чтобы его избежать нужно достать замиокулькас из горшка и удалить поврежденные корни. Из болезней могут возникать антакроз, мучнистая роса и сажистые грибки, которые появляются из-за вредителей, например, тли, белокрылки и мучнистого червеца. Чтобы решить эту проблему, сначала следует избавиться от насекомых, а затем начать лечение.
Если у долларового дерева желтеют листья, это не всегда показатель болезни. Так бывает во время его активного роста. Кроме этого, желтизна может появиться из-за залива растения.
 
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