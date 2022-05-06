18:46 06.05.2022 (обновлено: 19:22 06.05.2022)
Растение-фильтр: правила ухода за хлорофитумом
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Хлорофитум — комнатное растение, которое лет 15-20 назад можно было встретить почти в каждом доме, детском саду или школе. Сейчас оно не так популярно, но все же остается в фаворитах у многих цветоводов. О том, какие бывают виды и сорта хлорофитума, какие нужно создать условия для его цветения, как по корням можно судить о необходимости пересадки и как выглядят листья и цветки домашнего растения с фото — в материале РИА Новости.
Хлорофитум
Одним из самых распространенных домашних цветов считается хлорофитум, травянистое растение с пушистыми фонтанообразными кустиками. Оно встречается в дикой природе — в основном в Африке, Азии и Южной Америке. В качестве домашнего растения хлорофитум стал выращиваться в Европе с конца XIX века.
В народе это растение часто называют "паучок" или "зеленая лилия", а также "цветок-пылесос" или "растение-фильтр", благодаря тому, что хлорофитум способен очищать воздух в помещении от микробов, вредных примесей и газов.
Ботаническое описание
Хлорофитум — вечнозеленое растение, которое в разных классификациях относят к разным семействам. Специалисты причисляют "паучок" к Лилейным, к Спаржевым или Агавовым. Независимо от этого "растение-фильтр" обладает следующими характеристиками:
Ботаническое описание хлорофитума
Продолжительность жизни
Многолетнее
Направление роста
Поникающий
Период цветения
Март, апрель, май
Листья
Гладкие, длинные, цельнокрайные, образуют прикорневую розетку (круговое расположение)
Цвет листьев
Зеленый, белый, светло-зеленый, полосатый продольный окрас
Форма листьев
Удлиненные, узкие, мечевидные
Цветки
Мелкие, метелка (сложная кисть — соцветие из простых кистей)
Цвет цветка
Белый
Плод
Продолговатая коробочка с тремя секциями для семян
Корни
Толстые, веретеновидные
Виды и сорта
Всего в мире насчитывается до 200 видов хлорофитума. Однако для комнатного содержания адаптировано всего несколько, отдельные сорта которых выведены селекционным путем. К таким относят хлорофитум хохлатый, кудрявый, оранжевый, капский, пестролистный и лаксум.
Хохлатый
Самый распространенный и некапризный сорт, который прекрасно живет в помещении и обладает экзотической полосатой окраской. Его высота может достигать 40 сантиметров, а собранный пучок листьев — 30 сантиметров в ширину. Отличительная особенность цветка — длинные побеги с пышными отростками, из-за чего его еще часто называют "фонтаном".
Кудрявый
Хлорофитум кудрявый имеет похожую окраску с хохлатым, однако отличается закручивающимися узкими вокруг горшка листьями. Благодаря этой особенности растение выглядит более компактным и густым. Как правило, такой хлорофитум вырастает до 20 сантиметров в высоту.
Оранжевый
Растение с коралловой жилкой в середине волнистых листьев по-другому зовут "крылатым" хлорофитумом. Он не похож на своих собратьев, но при этом тоже неприхотлив и полезен для очищения воздуха. Вырастает многолетник до 60 сантиметров в высоту в природе и до 30 сантиметров в контейнерах.
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Капский
Хлорофитум капский напоминает хохлатый, но отличается более крупными размерами, отсутствием дочерних розеток на стеблях и расцветкой (белая полоска на листьях располагается по краям, в то время как у хохлатого посередине). Растение может достигать 80 сантиметров в высоту.
Пестролистный
Растение до 40 сантиметров в высоту, с кремовыми полосками на листьях. Такой хлорофитум нуждается в более тщательном уходе — любит большое количество тепла и света. Пестролистная разновидность цветка относится к наиболее декоративным вариантам за счет своей яркой полосатой окраски.
Хлорофитум
Лаксум
Наименее встречающийся вид хлорофитума, который не дает деток (отдельных розеток), но при этом так же красив, как и его близкие родственники. Лаксум отличается более плотной корневой системой и частым цветением. В высоту может достигать 50 сантиметров.
Посадка
Перед посадкой нужно оставить растение на полторы-две недели в той емкости, в которой оно продавалось. Это необходимо для того, чтобы оно адаптировалось к условиям помещения и лучше перенесло пересадку.
Процедуру рекомендуется проводить весной — во время активной фазы роста.
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Уход
Хлорофитум славится своей неприхотливостью. Уход за таким растением несложен и не требует много времени. "Это растение наиболее подходит для занятых и начинающих цветоводов", — отмечает Ольга Промская, агроном-агрохимик. Тем не менее следует знать, какие предпочтения есть у такого цветка.
Температурный режим
Хлорофитум не требует соблюдения строгого температурного режима в комнате. Самый оптимальный для него диапазон — от девяти до 18 градусов. Но, как показывает практика, цветок хорошо себя чувствует и при стандартной комнатной температуре от 16 до 24 градусов. Главное — беречь растение от сквозняков.
Опрыскивание
Как и многие другие растения, хлорофитум любит теплый душ. Опрыскивание следует проводить часто (один раз в неделю), в особенности летом. Зимой эту процедуру можно выполнять реже, но при этом не прекращать, так как в комнате из-за теплых батарей может быть сухой воздух, а растению необходима влажность.
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Освещение
"Зеленая лилия" особенно требовательна к свету. Затенение значительно ухудшает внешний вид растения — теряется сочность окраски, появляется вялость и замедляется рост.
“Если лист стал темно-зеленым и потерял пестролистность, значит, цветку слишком темно", — добавила агроном.
Наилучший вариант — разместить цветок в том месте, где есть рассеянный яркий свет. Но стоит помнить, что нужно избегать прямых солнечных лучей, так как они могут оставить ожоги на листьях.
Наилучший вариант — разместить цветок в том месте, где есть рассеянный яркий свет. Но стоит помнить, что нужно избегать прямых солнечных лучей, так как они могут оставить ожоги на листьях.
Хлорофитум
Полив
Поступление воды для хлорофитума должно быть умеренным и регулярным. Летом следует поливать растение раз в три дня, зимой — один раз в семь дней. При этом воду стоит лить не в центр куста, а по краям горшка. Если растению недостаточно влаги, то это можно понять по засохшим листьям, пересушенному грунту и утолщенным корням.
Требования к почве
Для домашнего цветка можно приобрести универсальный грунт с нейтральной кислотностью для цветочных растений. Если готовить почву вручную, то можно сделать смесь из перлита, дерновой земли, торфа и листовой земли в соотношении 0,5:1:1:1.
В качестве емкости для хлорофитума подойдет просторный горшок — диаметр подбирается на три-пять сантиметров больше диаметра куста. Важно не использовать горшки из глины, так как они способствуют более быстрому испарению влаги.
Пересадка
Молодой хлорофитум желательно пересаживать каждой весной. Взрослые растения (когда заметны корни через дренажные отверстия) нуждаются в смене места один раз в 2,5 года. Для более быстрого роста молодые растения можно переносить в новый горшок немного чаще.
При пересадке необходимо удалять сухие и подгнившие части корней, чтобы улучшить рост и развитие растения.
Подкормка и удобрение
Чтобы растение было ярким, а листья упругими, можно использовать различные подкормки спустя две недели после пересаживания. Стандартный способ — вносить универсальное жидкое удобрение, разбавленное вдвое, один раз в 15-20 дней в период с весны до осени в вечернее время.
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Обрезка
Обрезка хлорофитуму требуется лишь в косметических целях — убираются только сухие, старые и надломленные листья.
Цветение
Хлорофитум может цвести в любое время года (чаще в марте, апреле и мае) мелкими белыми цветочками. На месте цветков позже образуются детки, которые дают начало новым растениям.
Период покоя
Хоть для хлорофитума период покоя не обязателен, однако эта процедура будет полезной — цветок наберется сил к моменту возвращения прежних условий. Для этого зимой необходимо поставить цветок в прохладное место, перестать подкармливать и реже поливать.
Размножение
Если хочется, чтобы дом был украшен несколькими хлорофитумами, то можно воспользоваться разными способами размножения цветка. Как правило, с этой процедурой редко возникают сложности, так как растение само по себе стремится вырастить как можно больше деток.
Из семян
Этот способ считается самым трудоемким. Процент всхожести семян хлорофитума невысок — до 40%, отчего этот метод редко используется в домашних условиях.
Последовательность действий такова:
- —достать семена растения из коробочек;
- —замочить на сутки в воде или усилителе роста;
- —подготовить влажный грунт;
- —заложить семена в землю, слегка придавливая, а не закапывая;
- —накрыть пленкой или стеклянной банкой;
- —обеспечить стабильно теплую температуру — около +22 градусов.
После посадки семян их необходимо изредка проветривать и увлажнять, чтобы через два месяца увидеть первые ростки.
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Делением куста
Такой способ применяют весной только для зрелых растений, которые достигли возраста четырех лет:
- —необходимо вынуть цветок из емкости;
- —очистить корни от земли;
- —разделить куст на несколько частей продезинфицированным ножом;
- —припудрить места срезов древесным углем;
- —рассадить части в подготовленный грунт.
Укоренением прикорневых листовых розеток
Один из самых простых способов, который можно выполнить в несколько шагов:
- —отделить листовую розетку от куста;
- —если у розетки есть корни, то можно сразу посадить в готовый грунт;
- —если корней нет, то розетка помещается в емкость с водой для укоренения и затем пересаживается в горшок.
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Укоренением воздушных деток
Как только растение дало деток, можно начать размножение, не отделяя их от материнского растения. Для этого нужно выполнить несколько действий:
- —подготовить вторую емкость с грунтом для деток и поставить рядом с основным растением;
- —прикопать в землю детку с четырьмя-пятью листьями;
- —выполнять регулярный полив;
- —спустя три-четыре недели, когда молодое растение укоренится, можно его отделить от взрослого и пересадить на постоянное место.
Болезни и вредители
Большинство болезней хлорофитума связано со слишком обильным поливом, отчего может появиться, например, корневая гниль или коричневые пятна на листьях. Кроме этого, растение начинает болеть, если получает мало света, — это состояние характеризуется вялыми и поникшими листьями.
К основным вредителям хлорофитума относят тлю, нематод, паутинных клещей, щитовку и червеца.
Если цветок сильно сохнет, а листья скручиваются, это может сигнализировать о присутствии тли. Если хлорофитум перестал расти, то, вероятнее всего, он заражен нематодами. Червец, в свою очередь, дает о себе знать белыми пятнами и распадом стебля, в то время как щитовка оставляет после себя темные пятна. Паутинные клещи незаметны, но их позволяет обнаружить паутина на стыках стебля и листьев.
Причина появления различных вредителей чаще всего кроется в открытом окне, из которого на листья растения попадает уличная пыль вместе с микроорганизмами.
Почему сохнет растение
Две главные причины усыхания цветка — недостаток влаги, когда почва пересушена, или, наоборот, переизбыток, когда гниют корни. Кроме того, хлорофитум может сохнуть и от тли. В целом почти все проблемы у растения отражаются на листьях, заставляя их пересыхать.
Полезные свойства растения
Хлорофитум обрел популярность как раз за счет своих полезных свойств.
Причинами для его покупки служат:
- —растение-фильтр — хлорофитум, находясь в помещении, успешно нейтрализует угарный газ, ацетон, токсины, аллергены и другие загрязнения в воздухе;
- —дезинфицирует и увлажняет воздух;
- —снабжает комнату кислородом;
- —безопасен для детей и животных.
Кроме того, хлорофитум используется в некоторых странах как слабительное средство (например, в Южно-Африканской Республике).