https://ria.ru/20220506/khlorofitum-1787232725.html

Растение-фильтр: правила ухода за хлорофитумом

Хлорофитум: описание растения, выращивание и уход в домашних условиях

Растение-фильтр: правила ухода за хлорофитумом

Хлорофитум — комнатное растение, которое лет 15-20 назад можно было встретить почти в каждом доме, детском саду или школе. Сейчас оно не так популярно, но все... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T18:46

2022-05-06T18:46

2022-05-06T19:22

растения

россия

цветы

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Хлорофитум — комнатное растение, которое лет 15-20 назад можно было встретить почти в каждом доме, детском саду или школе. Сейчас оно не так популярно, но все же остается в фаворитах у многих цветоводов. О том, какие бывают виды и сорта хлорофитума, какие нужно создать условия для его цветения, как по корням можно судить о необходимости пересадки и как выглядят листья и цветки домашнего растения с фото — в материале РИА Новости.ХлорофитумОдним из самых распространенных домашних цветов считается хлорофитум, травянистое растение с пушистыми фонтанообразными кустиками. Оно встречается в дикой природе — в основном в Африке, Азии и Южной Америке. В качестве домашнего растения хлорофитум стал выращиваться в Европе с конца XIX века.В народе это растение часто называют "паучок" или "зеленая лилия", а также "цветок-пылесос" или "растение-фильтр", благодаря тому, что хлорофитум способен очищать воздух в помещении от микробов, вредных примесей и газов.Ботаническое описаниеХлорофитум — вечнозеленое растение, которое в разных классификациях относят к разным семействам. Специалисты причисляют "паучок" к Лилейным, к Спаржевым или Агавовым. Независимо от этого "растение-фильтр" обладает следующими характеристиками:Виды и сортаВсего в мире насчитывается до 200 видов хлорофитума. Однако для комнатного содержания адаптировано всего несколько, отдельные сорта которых выведены селекционным путем. К таким относят хлорофитум хохлатый, кудрявый, оранжевый, капский, пестролистный и лаксум.ХохлатыйСамый распространенный и некапризный сорт, который прекрасно живет в помещении и обладает экзотической полосатой окраской. Его высота может достигать 40 сантиметров, а собранный пучок листьев — 30 сантиметров в ширину. Отличительная особенность цветка — длинные побеги с пышными отростками, из-за чего его еще часто называют "фонтаном".КудрявыйХлорофитум кудрявый имеет похожую окраску с хохлатым, однако отличается закручивающимися узкими вокруг горшка листьями. Благодаря этой особенности растение выглядит более компактным и густым. Как правило, такой хлорофитум вырастает до 20 сантиметров в высоту.ОранжевыйРастение с коралловой жилкой в середине волнистых листьев по-другому зовут "крылатым" хлорофитумом. Он не похож на своих собратьев, но при этом тоже неприхотлив и полезен для очищения воздуха. Вырастает многолетник до 60 сантиметров в высоту в природе и до 30 сантиметров в контейнерах.КапскийХлорофитум капский напоминает хохлатый, но отличается более крупными размерами, отсутствием дочерних розеток на стеблях и расцветкой (белая полоска на листьях располагается по краям, в то время как у хохлатого посередине). Растение может достигать 80 сантиметров в высоту.ПестролистныйРастение до 40 сантиметров в высоту, с кремовыми полосками на листьях. Такой хлорофитум нуждается в более тщательном уходе — любит большое количество тепла и света. Пестролистная разновидность цветка относится к наиболее декоративным вариантам за счет своей яркой полосатой окраски.ЛаксумНаименее встречающийся вид хлорофитума, который не дает деток (отдельных розеток), но при этом так же красив, как и его близкие родственники. Лаксум отличается более плотной корневой системой и частым цветением. В высоту может достигать 50 сантиметров.ПосадкаПеред посадкой нужно оставить растение на полторы-две недели в той емкости, в которой оно продавалось. Это необходимо для того, чтобы оно адаптировалось к условиям помещения и лучше перенесло пересадку.Процедуру рекомендуется проводить весной — во время активной фазы роста.УходХлорофитум славится своей неприхотливостью. Уход за таким растением несложен и не требует много времени. "Это растение наиболее подходит для занятых и начинающих цветоводов", — отмечает Ольга Промская, агроном-агрохимик. Тем не менее следует знать, какие предпочтения есть у такого цветка.Температурный режимХлорофитум не требует соблюдения строгого температурного режима в комнате. Самый оптимальный для него диапазон — от девяти до 18 градусов. Но, как показывает практика, цветок хорошо себя чувствует и при стандартной комнатной температуре от 16 до 24 градусов. Главное — беречь растение от сквозняков.ОпрыскиваниеКак и многие другие растения, хлорофитум любит теплый душ. Опрыскивание следует проводить часто (один раз в неделю), в особенности летом. Зимой эту процедуру можно выполнять реже, но при этом не прекращать, так как в комнате из-за теплых батарей может быть сухой воздух, а растению необходима влажность.Освещение"Зеленая лилия" особенно требовательна к свету. Затенение значительно ухудшает внешний вид растения — теряется сочность окраски, появляется вялость и замедляется рост.“Если лист стал темно-зеленым и потерял пестролистность, значит, цветку слишком темно", — добавила агроном.Наилучший вариант — разместить цветок в том месте, где есть рассеянный яркий свет. Но стоит помнить, что нужно избегать прямых солнечных лучей, так как они могут оставить ожоги на листьях.ПоливПоступление воды для хлорофитума должно быть умеренным и регулярным. Летом следует поливать растение раз в три дня, зимой — один раз в семь дней. При этом воду стоит лить не в центр куста, а по краям горшка. Если растению недостаточно влаги, то это можно понять по засохшим листьям, пересушенному грунту и утолщенным корням.Требования к почвеДля домашнего цветка можно приобрести универсальный грунт с нейтральной кислотностью для цветочных растений. Если готовить почву вручную, то можно сделать смесь из перлита, дерновой земли, торфа и листовой земли в соотношении 0,5:1:1:1.В качестве емкости для хлорофитума подойдет просторный горшок — диаметр подбирается на три-пять сантиметров больше диаметра куста. Важно не использовать горшки из глины, так как они способствуют более быстрому испарению влаги.ПересадкаМолодой хлорофитум желательно пересаживать каждой весной. Взрослые растения (когда заметны корни через дренажные отверстия) нуждаются в смене места один раз в 2,5 года. Для более быстрого роста молодые растения можно переносить в новый горшок немного чаще.При пересадке необходимо удалять сухие и подгнившие части корней, чтобы улучшить рост и развитие растения.Подкормка и удобрениеЧтобы растение было ярким, а листья упругими, можно использовать различные подкормки спустя две недели после пересаживания. Стандартный способ — вносить универсальное жидкое удобрение, разбавленное вдвое, один раз в 15-20 дней в период с весны до осени в вечернее время.ОбрезкаОбрезка хлорофитуму требуется лишь в косметических целях — убираются только сухие, старые и надломленные листья.ЦветениеХлорофитум может цвести в любое время года (чаще в марте, апреле и мае) мелкими белыми цветочками. На месте цветков позже образуются детки, которые дают начало новым растениям.Период покояХоть для хлорофитума период покоя не обязателен, однако эта процедура будет полезной — цветок наберется сил к моменту возвращения прежних условий. Для этого зимой необходимо поставить цветок в прохладное место, перестать подкармливать и реже поливать.РазмножениеЕсли хочется, чтобы дом был украшен несколькими хлорофитумами, то можно воспользоваться разными способами размножения цветка. Как правило, с этой процедурой редко возникают сложности, так как растение само по себе стремится вырастить как можно больше деток.Из семянЭтот способ считается самым трудоемким. Процент всхожести семян хлорофитума невысок — до 40%, отчего этот метод редко используется в домашних условиях.Последовательность действий такова:После посадки семян их необходимо изредка проветривать и увлажнять, чтобы через два месяца увидеть первые ростки.Делением кустаТакой способ применяют весной только для зрелых растений, которые достигли возраста четырех лет:Укоренением прикорневых листовых розетокОдин из самых простых способов, который можно выполнить в несколько шагов:Укоренением воздушных детокКак только растение дало деток, можно начать размножение, не отделяя их от материнского растения. Для этого нужно выполнить несколько действий:Болезни и вредителиБольшинство болезней хлорофитума связано со слишком обильным поливом, отчего может появиться, например, корневая гниль или коричневые пятна на листьях. Кроме этого, растение начинает болеть, если получает мало света, — это состояние характеризуется вялыми и поникшими листьями.К основным вредителям хлорофитума относят тлю, нематод, паутинных клещей, щитовку и червеца.Если цветок сильно сохнет, а листья скручиваются, это может сигнализировать о присутствии тли. Если хлорофитум перестал расти, то, вероятнее всего, он заражен нематодами. Червец, в свою очередь, дает о себе знать белыми пятнами и распадом стебля, в то время как щитовка оставляет после себя темные пятна. Паутинные клещи незаметны, но их позволяет обнаружить паутина на стыках стебля и листьев.Причина появления различных вредителей чаще всего кроется в открытом окне, из которого на листья растения попадает уличная пыль вместе с микроорганизмами.Почему сохнет растениеДве главные причины усыхания цветка — недостаток влаги, когда почва пересушена, или, наоборот, переизбыток, когда гниют корни. Кроме того, хлорофитум может сохнуть и от тли. В целом почти все проблемы у растения отражаются на листьях, заставляя их пересыхать.Полезные свойства растенияХлорофитум обрел популярность как раз за счет своих полезных свойств.Причинами для его покупки служат:Кроме того, хлорофитум используется в некоторых странах как слабительное средство (например, в Южно-Африканской Республике).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

растения, россия, цветы