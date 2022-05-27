https://ria.ru/20220527/peperomiya-1791320107.html
Пеперомия: правила ухода за неприхотливым экзотическим цветком
Пеперомия: уход в домашних условиях, фото цветка, виды и размножение
Пеперомия: правила ухода за неприхотливым экзотическим цветком
Пеперомия — популярный домашний цветок, который прекрасно себя чувствует в квартире и прост в уходе даже для новичков. О том, какие условия нужны растению, как... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T20:58
2022-05-27T20:58
2022-05-27T20:58
цветы
растениеводство
растения
общество
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пеперомия — популярный домашний цветок, который прекрасно себя чувствует в квартире и прост в уходе даже для новичков. О том, какие условия нужны растению, как правильно выращивать и размножать пеперомию, а также описание видов цветка с фото — в материале РИА Новости.ПеперомияНазвание травянистого растения с блестящими мясистыми листьями произошло от двух греческих слов: “peperi” — перец и “homois” — подобный. Цветок, который у нас считается домашним, родом из тропических и экваториальных лесов таких стран как Бразилия, Эквадор, Перу и Индия. Причем вариаций пеперомии в естественных условиях крайне много — она бывает кустарником, полукустарником, вечнозеленым или однолетним растением, лианой, суккулентом и т.д.Что касается семейства, то этот цветок относится к Перцевым (Перечным), которое объединяет плодовые, цветущие, огородные и комнатные виды. Например, знакомый всем черный перец, который используется в кулинарии, принадлежит к этому же семейству.ОсобенностиКомнатная пеперомия достигает высоты от 10 до 50 см и, в основном, привлекает внимание своими плотными листьями разных окрасов и форм с блестящим налетом. Кроме того, экзот отличается толстыми стеблями и медленным развитием. Последнее связано с тем, что цветок по своей природе способен накапливать все поступающие полезные вещества и мало расходует на рост.Помимо того, что пеперомия выглядит красиво, неприхотлива в уходе и не требует много света, у нее есть еще одно преимущество перед многими другими комнатными растениями — она нетоксична и безопасна для детей и животных. Именно эти причины и объясняют такую популярность цветка в домашнем цветоводстве.Пеперомия ценится, прежде всего, за декоративные листья, а не за распустившиеся соцветия. Их форма у растения не похожа на привычные бутоны и представляет собой своеобразные колосья или небольшие метелки, размер которых не превышает 12 см, а оттенок варьируется от салатового до светло-коричневого. Период цветения приходится на весну. По окончании этого этапа цветок плодоносит сухими ягодами округлой формы, в которых находится множество мелких семян.Самая очевидная причина, почему растение не цветет — неправильный уход. В этом случае растение становится вялым, листья жухлыми, появляются пятна, наросты и прочее. Другой вариант — слишком активный рост зелени в случае, если цветок получает солнечного света и удобрения больше, чем требуется.Считается, что пеперомия имеет положительную энергетику и приносит в дом мир, покой и дружелюбную атмосферу, препятствует появлению депрессий и поглощает негатив.Виды и сортаВ природе встречается более 1000 видов пеперомии. В домашних условиях культивируют около 30. Существуют кустовидные, прямостоячие и ампельные сорта, которые отличаются формой и цветом листьев, а также тонкостями в уходе.Пеперомия кустовидная отличается густой кроной. К наиболее известным относят следующие сорта — мраморная, красноватая, пятнистая, сморщенная, лилиан, арбузная, седая и каперата россо. Например, красноватая обладает листьями, цвет которых сверху зеленый, а снизу красный. Мраморная пеперомия — цветок с большими овальными листьями с серебристо-зеленой окраской. А одними из наиболее эффектных кустовидных пеперомий являются лилиан — кустарник, который во время цветения похож на лилию, и арбузная, которая обладает характерным зелено-полосатым окрасом.Несмотря на внешние различия кустовидных сортов, все разновидности пеперомии являются вечнозелеными и многолетними.У этого вида домашнего цветка ярко выражены стебель и побеги. Сорта такой пеперомии могут достигать в высоту до 50 см. Популярными вариантами прямостоячего растения являются магнолиелистная, туполистная, бархатистая, перескиелистная, клузиелистная, долотовидная, феррейра, хеппи бин и гравеоленс. Наиболее ярким и необычным представителем считается клузиелистная, которая отличается пышной кроной с красной окантовкой.Группа ампельных сортов пеперомии включает растения с длинными ветвями. Такой цветок высаживают в подвесные горшки, в которых он выглядит максимально эффектно.Самые популярные сорта такой пеперомии — ползучая, головатая, круглолистная, стелющаяся (прострата) и мутовчатая. Часто для подвесных кашпо выбирают именно прострату. Хоть она и не превышает 10 см в высоту, однако благодаря узорчатым листьям на длинных ветках она способна украсить домашний интерьер.Уход за пеперомиейКомнатная пеперомия хорошо приспособлена к жизни в домашних условиях — ее можно выращивать в квартире или в частном доме круглый год, а уход требует лишь некоторых определенных знаний.Почва и горшкиДля правильного развития пеперомии необходим слабокислый или нейтральный грунт (5,5-6 pH) рыхлой консистенции. Если почва будет очень плотной, то растение получит меньше кислорода и его корневая система начнет загнивать.Подходящий грунт состоит из следующих пропорций:Другой вариант, который тоже подходит — можно смешать все виды субстрата в равных пропорциях или же приобрести готовый грунт для пальм в специализированном магазине.Что касается емкости, то в первую очередь нужно помнить, что пеперомия — цветок с медленным ростом. Поэтому горшок нужно подбирать маленький с диаметром не более 9 см, в соответствии с объемом корневой системы растения. При этом емкость должна быть широкой, неглубокой и с маленькими отверстиями на дне.Немаловажен для пеперомии и дренаж из гальки, керамзита или битого кирпича, который должен занимать ⅓ горшка. Он выполняет несколько функций:ПоливПеперомия — это то растение, для которого скорее страшен перелив, чем засуха. Но правильнее соблюдать баланс, не допуская пересыхания или переувлажнения почвы. Частота полива определяется сезоном — осенью, весной и летом необходимо поддерживать легкую влажность. Зимой же почве нужно дать подсохнуть перед следующим поливом примерно на половину горшка. При этом важно всегда после процедуры сливать жидкость с поддона.Вода должна быть отстоянной, мягкой и комнатной температуры. Нельзя использовать холодную воду, чтобы не спровоцировать развитие заболеваний.“Из-за склонности корней пеперомии к гнили нельзя поливать растение через поддон”, — добавила агроном-агрохимик Ольга Промская.ТемператураОптимальная температура воздуха в помещении для тропического растения — 20-25 градусов. Даже если в теплое время года на уличном градуснике появляются такие же значения, выносить из дома цветок нельзя — он очень чувствителен к сквознякам, ветру и резким перепадам температуры. А если есть необходимость проветрить комнату, то цветок нужно временно поместить в другое помещение. При перевозке также важно укутать растение.ВлажностьУровень влажности для этого экзота не играет особой роли, а опрыскивания нерезультативны — вода попросту не впитывается в листья. Протереть побеги пеперомии влажной губкой можно только в том случае, если они покрылись пылью.“Влажность желательна в пределах 50%, поэтому пеперомия хорошо себя чувствует на кухне”, — рассказала эксперт.ОсвещенностьДля пеперомии крайне важен свет. При постоянной затененности ее листья теряют насыщенный окрас и начинают бледнеть. Но и от переизбытка (прямого попадания солнечных лучей) внешний вид растения может ухудшиться. Поэтому для цветка подходят подоконники восточного или западного направления, а также положение в глубине комнаты, если окна выходят на юг.ОбрезкаДанная процедура может проводится как у молодых, так и у взрослых растений. Чтобы придать цветку более ровную и пышную крону, достаточно отрезать секатором лишние отростки. Такие манипуляции пеперомия переносит хорошо. Если же оставлять крупные и толстые стебли, то со временем они начнут падать под собственной тяжестью.Подкормки и удобренияПеперомия хорошо реагирует на подкормки и удобрения. Главное, использовать то питание, которое подходит цветку, например, минеральное удобрение для суккулентов, комплексное для декоративно-лиственных растений или специальная подкормка для перцевых.Количество подкормок зависит от сезона. Во все периоды кроме зимы, внесение удобрений выполняется раз в 20-25 дней, зимой можно вовсе отказаться от питательных добавок. Точную дозировку необходимо узнать на упаковке продукта.Пересадка пеперомииКлючевым моментом для пересадки пеперомии является выглядывающие корни из дренажных отверстий горшка. Это сигнализирует о том, что растению стало тесно. Если молодые экземпляры нуждаются в этом часто, то у более взрослых цветков количество пересадок значительно сокращается - они выполняются по мере необходимости.Процесс включает несколько этапов:После пересадки пеперомию важно не забыть полить и затем слить лишнюю воду с поддона.РазмножениеРазмножить растение можно несколькими способами — из семян, делением или черенкованием. Каждый из них отличается количеством потраченного времени и сил.Из семянЭтот вариант размножения считается самым сложным. Помимо того, что семена пеперомии крайне малы, это занимает намного больше времени — нужно дождаться, пока семена взойдут, и только тогда их можно высаживать на постоянное место.Сам процесс размножения состоит из следующих действий:Как только семена дадут два взрослых листика, можно рассаживать молодые растения по горшкам. Из-за малого размера семян сеять нужно довольно густо, прореживая после появления ростков.ДелениеДеление корневой системы — один из простых способов, который позволяет получить отдельное, уже готовое растение для посадки в необходимый грунт. Для этого нужно сделать несколько действий:Такой вариант особенно подходит для цветов, которые сильно разрослись. Оптимальное время для проведения процедуры — март-апрель.ЧеренкованиеРазмножение черенками — еще один простой способ, подразумевающий отделение верхушки побега, на котором должно быть до трех узлов. Отрезанную часть необходимо погрузить в емкость с водой до того момента, пока будущее растение не пустит корни. Только после этого пеперомию высаживают в грунт и создают тепличные условия, как в способе выращивания из семян.Возможные проблемыПеперомия устойчива ко многим видам болезней и вредителей только в том случае, если нет пробелов в уходе за цветком. Даже маленькое упущение в содержании растения или соседство с зараженными экземплярами может привести к разным последствиям, которые проявляются следующими симптомами:
https://ria.ru/20211008/rastenie-1753677265.html
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цветы, растениеводство, растения, общество
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пеперомия — популярный домашний цветок, который прекрасно себя чувствует в квартире и прост в уходе даже для новичков. О том, какие условия нужны растению, как правильно выращивать и размножать пеперомию, а также описание видов цветка с фото — в материале РИА Новости.
Пеперомия
Название травянистого растения с блестящими мясистыми листьями произошло от двух греческих слов: “peperi” — перец и “homois” — подобный. Цветок, который у нас считается домашним, родом из тропических и экваториальных лесов таких стран как Бразилия
, Эквадор
, Перу
и Индия
. Причем вариаций пеперомии в естественных условиях крайне много — она бывает кустарником, полукустарником, вечнозеленым или однолетним растением, лианой, суккулентом и т.д.
Что касается семейства, то этот цветок относится к Перцевым (Перечным), которое объединяет плодовые, цветущие, огородные и комнатные виды. Например, знакомый всем черный перец, который используется в кулинарии, принадлежит к этому же семейству.
Особенности
Комнатная пеперомия достигает высоты от 10 до 50 см и, в основном, привлекает внимание своими плотными листьями разных окрасов и форм с блестящим налетом. Кроме того, экзот отличается толстыми стеблями и медленным развитием. Последнее связано с тем, что цветок по своей природе способен накапливать все поступающие полезные вещества и мало расходует на рост.
Помимо того, что пеперомия выглядит красиво, неприхотлива в уходе и не требует много света, у нее есть еще одно преимущество перед многими другими комнатными растениями — она нетоксична и безопасна для детей и животных. Именно эти причины и объясняют такую популярность цветка в домашнем цветоводстве.
Пеперомия ценится, прежде всего, за декоративные листья, а не за распустившиеся соцветия. Их форма у растения не похожа на привычные бутоны и представляет собой своеобразные колосья или небольшие метелки, размер которых не превышает 12 см, а оттенок варьируется от салатового до светло-коричневого. Период цветения приходится на весну. По окончании этого этапа цветок плодоносит сухими ягодами округлой формы, в которых находится множество мелких семян.
Самая очевидная причина, почему растение не цветет — неправильный уход. В этом случае растение становится вялым, листья жухлыми, появляются пятна, наросты и прочее. Другой вариант — слишком активный рост зелени в случае, если цветок получает солнечного света и удобрения больше, чем требуется.
Считается, что пеперомия имеет положительную энергетику и приносит в дом мир, покой и дружелюбную атмосферу, препятствует появлению депрессий и поглощает негатив.
Виды и сорта
В природе встречается более 1000 видов пеперомии. В домашних условиях культивируют около 30. Существуют кустовидные, прямостоячие и ампельные сорта, которые отличаются формой и цветом листьев, а также тонкостями в уходе.
Пеперомия кустовидная отличается густой кроной. К наиболее известным относят следующие сорта — мраморная, красноватая, пятнистая, сморщенная, лилиан, арбузная, седая и каперата россо. Например, красноватая обладает листьями, цвет которых сверху зеленый, а снизу красный. Мраморная пеперомия — цветок с большими овальными листьями с серебристо-зеленой окраской. А одними из наиболее эффектных кустовидных пеперомий являются лилиан — кустарник, который во время цветения похож на лилию, и арбузная, которая обладает характерным зелено-полосатым окрасом.
Характеристики сортов кустовидной пеперомии
Наименование сорта
Высота
Листья
Пятнистая
До 30 см
Зеленого цвета, с коричнево-бурыми пятнами, заостренно-сердцевидные
Сморщенная
До 10 см
Темно-зеленые, гофрированные, с бархатистой поверхностью, сердцевидные
Седая
До 50 см
Редкорасбросанные, зеленые, с войлочной опушкой
Каперата россо
До 25 см
Темно-зеленые, с бордовой обратной стороной, крупные, продолговатые
Несмотря на внешние различия кустовидных сортов, все разновидности пеперомии являются вечнозелеными и многолетними.
У этого вида домашнего цветка ярко выражены стебель и побеги. Сорта такой пеперомии могут достигать в высоту до 50 см. Популярными вариантами прямостоячего растения являются магнолиелистная, туполистная, бархатистая, перескиелистная, клузиелистная, долотовидная, феррейра, хеппи бин и гравеоленс. Наиболее ярким и необычным представителем считается клузиелистная, которая отличается пышной кроной с красной окантовкой.
Характеристики сортов прямостоячей пеперомии
Наименование сорта
Высота
Листья
Магнолиелистная
До 40 см
Окрас от светло-зеленого до коричнево-зеленого, массивные, мясистые, глянцевые, округло-овальной формы
Туполистная
До 40 см
Зеленые, плотные, овальной яйцевидной формы
Бархатистая
До 50 см
Зеленые, округлые, крупные, жесткие и опушенные
Перескиелистная
До 30 см
Насыщенного зеленого цвета, жесткие, вытянутые, напоминают ромб или эллипс
Долотовидная (суккулент)
До 50 см
Зеленого цвета, толстые, напоминают гороховые стручки
Феррейра (суккулент)
До 30 см
Светло-зеленого цвета, тонкие, длинные
Хеппи бин
До 50 см
Зеленые, закручиваются вовнутрь, напоминают стручковую фасоль
Гравеоленс (суккулент)
До 25 см
Зеленые, с рубиновой окантовкой, напоминают морские кораллы
Группа ампельных сортов пеперомии включает растения с длинными ветвями. Такой цветок высаживают в подвесные горшки, в которых он выглядит максимально эффектно.
Самые популярные сорта такой пеперомии — ползучая, головатая, круглолистная, стелющаяся (прострата) и мутовчатая. Часто для подвесных кашпо выбирают именно прострату. Хоть она и не превышает 10 см в высоту, однако благодаря узорчатым листьям на длинных ветках она способна украсить домашний интерьер.
Характеристики сортов ампельной пеперомии
Наименование сорта
Высота
Листья
Ползучая
До 15 см
Зеленые или пестрые, округлой формы
Головатая
До 20 см
Ярко-зеленого цвета, круглые, мясистые, широкоовальные
Круглолистная
До 30 см
Ярко-зеленого цвета, мелкие, круглые, напоминают монеты
Мутовчатая
До 15 см
Серо-зеленого цвета, ромбовидные или округлые, крупные
Уход за пеперомией
Комнатная пеперомия хорошо приспособлена к жизни в домашних условиях — ее можно выращивать в квартире или в частном доме круглый год, а уход требует лишь некоторых определенных знаний.
Почва и горшки
Для правильного развития пеперомии необходим слабокислый или нейтральный грунт (5,5-6 pH) рыхлой консистенции. Если почва будет очень плотной, то растение получит меньше кислорода и его корневая система начнет загнивать.
Подходящий грунт состоит из следующих пропорций:
—садовая земля — 2 части;
—листовая земля — 2 части;
—песок или торф — 1 часть.
Другой вариант, который тоже подходит — можно смешать все виды субстрата в равных пропорциях или же приобрести готовый грунт для пальм в специализированном магазине.
Что касается емкости, то в первую очередь нужно помнить, что пеперомия — цветок с медленным ростом. Поэтому горшок нужно подбирать маленький с диаметром не более 9 см, в соответствии с объемом корневой системы растения. При этом емкость должна быть широкой, неглубокой и с маленькими отверстиями на дне.
Немаловажен для пеперомии и дренаж из гальки, керамзита или битого кирпича, который должен занимать ⅓ горшка. Он выполняет несколько функций:
—выводит избыток влаги;
—предотвращает закисание грунта;
—улучшает воздухопроницаемость почвы.
Полив
Пеперомия — это то растение, для которого скорее страшен перелив, чем засуха. Но правильнее соблюдать баланс, не допуская пересыхания или переувлажнения почвы. Частота полива определяется сезоном — осенью, весной и летом необходимо поддерживать легкую влажность. Зимой же почве нужно дать подсохнуть перед следующим поливом примерно на половину горшка. При этом важно всегда после процедуры сливать жидкость с поддона.
Вода должна быть отстоянной, мягкой и комнатной температуры. Нельзя использовать холодную воду, чтобы не спровоцировать развитие заболеваний.
“Из-за склонности корней пеперомии к гнили нельзя поливать растение через поддон”, — добавила агроном-агрохимик Ольга Промская.
Температура
Оптимальная температура воздуха в помещении для тропического растения — 20-25 градусов. Даже если в теплое время года на уличном градуснике появляются такие же значения, выносить из дома цветок нельзя — он очень чувствителен к сквознякам, ветру и резким перепадам температуры. А если есть необходимость проветрить комнату, то цветок нужно временно поместить в другое помещение. При перевозке также важно укутать растение.
Влажность
Уровень влажности для этого экзота не играет особой роли, а опрыскивания нерезультативны — вода попросту не впитывается в листья. Протереть побеги пеперомии влажной губкой можно только в том случае, если они покрылись пылью.
“Влажность желательна в пределах 50%, поэтому пеперомия хорошо себя чувствует на кухне”, — рассказала эксперт.
Освещенность
Для пеперомии крайне важен свет. При постоянной затененности ее листья теряют насыщенный окрас и начинают бледнеть. Но и от переизбытка (прямого попадания солнечных лучей) внешний вид растения может ухудшиться. Поэтому для цветка подходят подоконники восточного или западного направления, а также положение в глубине комнаты, если окна выходят на юг.
“Пестролистные сорта больше любят свет, равномерно зеленым комфортнее в полутени или под искусственным освещением. Чем темнее окрас листа, тем больше пеперомия любит тень”, — добавила Ольга Промская.
Обрезка
Данная процедура может проводится как у молодых, так и у взрослых растений. Чтобы придать цветку более ровную и пышную крону, достаточно отрезать секатором лишние отростки. Такие манипуляции пеперомия переносит хорошо. Если же оставлять крупные и толстые стебли, то со временем они начнут падать под собственной тяжестью.
Подкормки и удобрения
Пеперомия хорошо реагирует на подкормки и удобрения. Главное, использовать то питание, которое подходит цветку, например, минеральное удобрение для суккулентов, комплексное для декоративно-лиственных растений или специальная подкормка для перцевых.
Количество подкормок зависит от сезона. Во все периоды кроме зимы, внесение удобрений выполняется раз в 20-25 дней, зимой можно вовсе отказаться от питательных добавок. Точную дозировку необходимо узнать на упаковке продукта.
Пересадка пеперомии
Ключевым моментом для пересадки пеперомии является выглядывающие корни из дренажных отверстий горшка. Это сигнализирует о том, что растению стало тесно. Если молодые экземпляры нуждаются в этом часто, то у более взрослых цветков количество пересадок значительно сокращается - они выполняются по мере необходимости.
Процесс включает несколько этапов:
—растение вместе с земляным комом вынимается из горшка;
—осматривается корневая система — если есть нездоровые участки, то их нужно удалить острым секатором;
—в новой емкости с грунтом делается небольшое углубление, куда помещается цветок.
После пересадки пеперомию важно не забыть полить и затем слить лишнюю воду с поддона.
Размножение
Размножить растение можно несколькими способами — из семян, делением или черенкованием. Каждый из них отличается количеством потраченного времени и сил.
Из семян
Этот вариант размножения считается самым сложным. Помимо того, что семена пеперомии крайне малы, это занимает намного больше времени — нужно дождаться, пока семена взойдут, и только тогда их можно высаживать на постоянное место.
Сам процесс размножения состоит из следующих действий:
—заранее подготовить грунт — высыпать в емкость почвосмесь и пролить водой;
—разложить семена по поверхности и присыпать тонким слоем земли;
—накрыть пленкой и поместить в теплое место с температурой от 20 до 25 градусов;
—ежедневно приоткрывать пленку примерно на 5 минут;
—опрыскивать подсохшую почву.
Как только семена дадут два взрослых листика, можно рассаживать молодые растения по горшкам. Из-за малого размера семян сеять нужно довольно густо, прореживая после появления ростков.
Деление
Деление корневой системы — один из простых способов, который позволяет получить отдельное, уже готовое растение для посадки в необходимый грунт. Для этого нужно сделать несколько действий:
—извлечь корень из горшка;
—разделить на 2-3 части острым секатором;
—присыпать срезы активированным или толченым углем;
—посадить готовые растения в другие горшки с субстратом и дренажем.
Такой вариант особенно подходит для цветов, которые сильно разрослись. Оптимальное время для проведения процедуры — март-апрель.
Черенкование
Размножение черенками — еще один простой способ, подразумевающий отделение верхушки побега, на котором должно быть до трех узлов. Отрезанную часть необходимо погрузить в емкость с водой до того момента, пока будущее растение не пустит корни. Только после этого пеперомию высаживают в грунт и создают тепличные условия, как в способе выращивания из семян.
Возможные проблемы
Пеперомия устойчива ко многим видам болезней и вредителей только в том случае, если нет пробелов в уходе за цветком. Даже маленькое упущение в содержании растения или соседство с зараженными экземплярами может привести к разным последствиям, которые проявляются следующими симптомами:
Симптомы и причины болезней пеперомии
Симптомы
Причины
Лечение
Коричневые пятна, появление желтого оттенка
Слишком много удобрения
Пересадка в новую почву
Потемневшие края листьев
Сквозняк, низкая температура в комнате
Смена места
Вялость
Много освещения
Смена места или притенение
Вялость при нормальном освещении
Гниение корней
Обработка корней и пересадка в новую почву
Искривление и отсутствие роста (особенно у молодых растений)
Вирус карликовости
Не лечится
Опадение листьев
Долгий интервал между поливами
Нормализация графика полива
Паутина на листьях, стебле и ветвях
Паутинный клещ
Повышение влажности в комнате и обработка инсектицидом
Белый налет на листьях
Мучнистый червец
Убрать насекомых ватным диском, протерев пораженные места и заменить почву
Вздутие на корнях, отмершие участки
Нематоды
Принятие ванны с температурой 40 градусов в течение 30 минут, обработка инсектицидом
Наросты плоской формы на стебле
Щитовка
Обработка инсектицидом
Наросты на листьях
Переувлажнение грунта
Нормализация графика полива
Сморщивание листьев
Переизбыток света
Смена места или притенение