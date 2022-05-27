https://ria.ru/20220527/peperomiya-1791320107.html

Пеперомия: правила ухода за неприхотливым экзотическим цветком

Пеперомия: уход в домашних условиях, фото цветка, виды и размножение

Пеперомия: правила ухода за неприхотливым экзотическим цветком

Пеперомия — популярный домашний цветок, который прекрасно себя чувствует в квартире и прост в уходе даже для новичков. О том, какие условия нужны растению, как... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T20:58

2022-05-27T20:58

2022-05-27T20:58

цветы

растениеводство

растения

общество

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пеперомия — популярный домашний цветок, который прекрасно себя чувствует в квартире и прост в уходе даже для новичков. О том, какие условия нужны растению, как правильно выращивать и размножать пеперомию, а также описание видов цветка с фото — в материале РИА Новости.ПеперомияНазвание травянистого растения с блестящими мясистыми листьями произошло от двух греческих слов: “peperi” — перец и “homois” — подобный. Цветок, который у нас считается домашним, родом из тропических и экваториальных лесов таких стран как Бразилия, Эквадор, Перу и Индия. Причем вариаций пеперомии в естественных условиях крайне много — она бывает кустарником, полукустарником, вечнозеленым или однолетним растением, лианой, суккулентом и т.д.Что касается семейства, то этот цветок относится к Перцевым (Перечным), которое объединяет плодовые, цветущие, огородные и комнатные виды. Например, знакомый всем черный перец, который используется в кулинарии, принадлежит к этому же семейству.ОсобенностиКомнатная пеперомия достигает высоты от 10 до 50 см и, в основном, привлекает внимание своими плотными листьями разных окрасов и форм с блестящим налетом. Кроме того, экзот отличается толстыми стеблями и медленным развитием. Последнее связано с тем, что цветок по своей природе способен накапливать все поступающие полезные вещества и мало расходует на рост.Помимо того, что пеперомия выглядит красиво, неприхотлива в уходе и не требует много света, у нее есть еще одно преимущество перед многими другими комнатными растениями — она нетоксична и безопасна для детей и животных. Именно эти причины и объясняют такую популярность цветка в домашнем цветоводстве.Пеперомия ценится, прежде всего, за декоративные листья, а не за распустившиеся соцветия. Их форма у растения не похожа на привычные бутоны и представляет собой своеобразные колосья или небольшие метелки, размер которых не превышает 12 см, а оттенок варьируется от салатового до светло-коричневого. Период цветения приходится на весну. По окончании этого этапа цветок плодоносит сухими ягодами округлой формы, в которых находится множество мелких семян.Самая очевидная причина, почему растение не цветет — неправильный уход. В этом случае растение становится вялым, листья жухлыми, появляются пятна, наросты и прочее. Другой вариант — слишком активный рост зелени в случае, если цветок получает солнечного света и удобрения больше, чем требуется.Считается, что пеперомия имеет положительную энергетику и приносит в дом мир, покой и дружелюбную атмосферу, препятствует появлению депрессий и поглощает негатив.Виды и сортаВ природе встречается более 1000 видов пеперомии. В домашних условиях культивируют около 30. Существуют кустовидные, прямостоячие и ампельные сорта, которые отличаются формой и цветом листьев, а также тонкостями в уходе.Пеперомия кустовидная отличается густой кроной. К наиболее известным относят следующие сорта — мраморная, красноватая, пятнистая, сморщенная, лилиан, арбузная, седая и каперата россо. Например, красноватая обладает листьями, цвет которых сверху зеленый, а снизу красный. Мраморная пеперомия — цветок с большими овальными листьями с серебристо-зеленой окраской. А одними из наиболее эффектных кустовидных пеперомий являются лилиан — кустарник, который во время цветения похож на лилию, и арбузная, которая обладает характерным зелено-полосатым окрасом.Несмотря на внешние различия кустовидных сортов, все разновидности пеперомии являются вечнозелеными и многолетними.У этого вида домашнего цветка ярко выражены стебель и побеги. Сорта такой пеперомии могут достигать в высоту до 50 см. Популярными вариантами прямостоячего растения являются магнолиелистная, туполистная, бархатистая, перескиелистная, клузиелистная, долотовидная, феррейра, хеппи бин и гравеоленс. Наиболее ярким и необычным представителем считается клузиелистная, которая отличается пышной кроной с красной окантовкой.Группа ампельных сортов пеперомии включает растения с длинными ветвями. Такой цветок высаживают в подвесные горшки, в которых он выглядит максимально эффектно.Самые популярные сорта такой пеперомии — ползучая, головатая, круглолистная, стелющаяся (прострата) и мутовчатая. Часто для подвесных кашпо выбирают именно прострату. Хоть она и не превышает 10 см в высоту, однако благодаря узорчатым листьям на длинных ветках она способна украсить домашний интерьер.Уход за пеперомиейКомнатная пеперомия хорошо приспособлена к жизни в домашних условиях — ее можно выращивать в квартире или в частном доме круглый год, а уход требует лишь некоторых определенных знаний.Почва и горшкиДля правильного развития пеперомии необходим слабокислый или нейтральный грунт (5,5-6 pH) рыхлой консистенции. Если почва будет очень плотной, то растение получит меньше кислорода и его корневая система начнет загнивать.Подходящий грунт состоит из следующих пропорций:Другой вариант, который тоже подходит — можно смешать все виды субстрата в равных пропорциях или же приобрести готовый грунт для пальм в специализированном магазине.Что касается емкости, то в первую очередь нужно помнить, что пеперомия — цветок с медленным ростом. Поэтому горшок нужно подбирать маленький с диаметром не более 9 см, в соответствии с объемом корневой системы растения. При этом емкость должна быть широкой, неглубокой и с маленькими отверстиями на дне.Немаловажен для пеперомии и дренаж из гальки, керамзита или битого кирпича, который должен занимать ⅓ горшка. Он выполняет несколько функций:ПоливПеперомия — это то растение, для которого скорее страшен перелив, чем засуха. Но правильнее соблюдать баланс, не допуская пересыхания или переувлажнения почвы. Частота полива определяется сезоном — осенью, весной и летом необходимо поддерживать легкую влажность. Зимой же почве нужно дать подсохнуть перед следующим поливом примерно на половину горшка. При этом важно всегда после процедуры сливать жидкость с поддона.Вода должна быть отстоянной, мягкой и комнатной температуры. Нельзя использовать холодную воду, чтобы не спровоцировать развитие заболеваний.“Из-за склонности корней пеперомии к гнили нельзя поливать растение через поддон”, — добавила агроном-агрохимик Ольга Промская.ТемператураОптимальная температура воздуха в помещении для тропического растения — 20-25 градусов. Даже если в теплое время года на уличном градуснике появляются такие же значения, выносить из дома цветок нельзя — он очень чувствителен к сквознякам, ветру и резким перепадам температуры. А если есть необходимость проветрить комнату, то цветок нужно временно поместить в другое помещение. При перевозке также важно укутать растение.ВлажностьУровень влажности для этого экзота не играет особой роли, а опрыскивания нерезультативны — вода попросту не впитывается в листья. Протереть побеги пеперомии влажной губкой можно только в том случае, если они покрылись пылью.“Влажность желательна в пределах 50%, поэтому пеперомия хорошо себя чувствует на кухне”, — рассказала эксперт.ОсвещенностьДля пеперомии крайне важен свет. При постоянной затененности ее листья теряют насыщенный окрас и начинают бледнеть. Но и от переизбытка (прямого попадания солнечных лучей) внешний вид растения может ухудшиться. Поэтому для цветка подходят подоконники восточного или западного направления, а также положение в глубине комнаты, если окна выходят на юг.ОбрезкаДанная процедура может проводится как у молодых, так и у взрослых растений. Чтобы придать цветку более ровную и пышную крону, достаточно отрезать секатором лишние отростки. Такие манипуляции пеперомия переносит хорошо. Если же оставлять крупные и толстые стебли, то со временем они начнут падать под собственной тяжестью.Подкормки и удобренияПеперомия хорошо реагирует на подкормки и удобрения. Главное, использовать то питание, которое подходит цветку, например, минеральное удобрение для суккулентов, комплексное для декоративно-лиственных растений или специальная подкормка для перцевых.Количество подкормок зависит от сезона. Во все периоды кроме зимы, внесение удобрений выполняется раз в 20-25 дней, зимой можно вовсе отказаться от питательных добавок. Точную дозировку необходимо узнать на упаковке продукта.Пересадка пеперомииКлючевым моментом для пересадки пеперомии является выглядывающие корни из дренажных отверстий горшка. Это сигнализирует о том, что растению стало тесно. Если молодые экземпляры нуждаются в этом часто, то у более взрослых цветков количество пересадок значительно сокращается - они выполняются по мере необходимости.Процесс включает несколько этапов:После пересадки пеперомию важно не забыть полить и затем слить лишнюю воду с поддона.РазмножениеРазмножить растение можно несколькими способами — из семян, делением или черенкованием. Каждый из них отличается количеством потраченного времени и сил.Из семянЭтот вариант размножения считается самым сложным. Помимо того, что семена пеперомии крайне малы, это занимает намного больше времени — нужно дождаться, пока семена взойдут, и только тогда их можно высаживать на постоянное место.Сам процесс размножения состоит из следующих действий:Как только семена дадут два взрослых листика, можно рассаживать молодые растения по горшкам. Из-за малого размера семян сеять нужно довольно густо, прореживая после появления ростков.ДелениеДеление корневой системы — один из простых способов, который позволяет получить отдельное, уже готовое растение для посадки в необходимый грунт. Для этого нужно сделать несколько действий:Такой вариант особенно подходит для цветов, которые сильно разрослись. Оптимальное время для проведения процедуры — март-апрель.ЧеренкованиеРазмножение черенками — еще один простой способ, подразумевающий отделение верхушки побега, на котором должно быть до трех узлов. Отрезанную часть необходимо погрузить в емкость с водой до того момента, пока будущее растение не пустит корни. Только после этого пеперомию высаживают в грунт и создают тепличные условия, как в способе выращивания из семян.Возможные проблемыПеперомия устойчива ко многим видам болезней и вредителей только в том случае, если нет пробелов в уходе за цветком. Даже маленькое упущение в содержании растения или соседство с зараженными экземплярами может привести к разным последствиям, которые проявляются следующими симптомами:

https://ria.ru/20211008/rastenie-1753677265.html

https://ria.ru/20220330/tyulpany-1780924505.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210521/siren-1733325753.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

цветы, растениеводство, растения, общество