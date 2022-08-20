https://ria.ru/20220820/tsvety-1810945509.html

Как правильно поливать домашние цветы: нюансы и советы эксперта

Как часто поливать цветы в горшке: правильный полив в домашних условиях

Как правильно поливать домашние цветы: нюансы и советы эксперта

От полива комнатного цветка зависит его нормальное развитие и красота. О том, как часто можно поливать домашние растения, как делать это правильно, сколько... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T11:58

2022-08-20T11:58

2022-08-20T11:58

общество

цветы

растения

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От полива комнатного цветка зависит его нормальное развитие и красота. О том, как часто можно поливать домашние растения, как делать это правильно, сколько нужно воды и как понять, достаточно ли они увлажнены — в материале РИА Новости.Как правильно поливать комнатные цветыПолив растения — это важная составляющая его роста и развития. Без нужного количества воды комнатный цветок обречен на гибель, но и большое количество влаги также несет опасность.“Как правило, растения поливают по мере высыхания грунта в горшке, лишнюю воду из поддона после полива следует выливать”, — уточнила Татьяна Кругляк, руководитель студии-школы фитодизайна Kroo.То есть для любого домашнего растения важен баланс, а именно в меру влажная почва, которая позволит цветку правильно развиваться.“Воду используют из-под крана, отстоявшуюся минимум сутки, за это время испаряется вредный для растений хлор, температура воды поднимается до комнатной — оптимальной для полива растений”, — рассказывает эксперт.Отстоянная вода необходима, чтобы уменьшить ее жесткость, которая неблагоприятна для цветов, а температура не должна быть низкой или высокой, так как можно переохладить корневую систему растения или наоборот, обжечь.Не существуют домашних цветов, которым бы не требовалась влага:“Все комнатные растения нуждаются в воде в виде полива и/или опрыскивания, вода — это питание для растения”, — добавила Татьяна Кругляк.Частота поливаСредние показатели полива комнатных цветов — один раз в 3-7 дней (важно смотреть на состояние почвы — если верхний слой высох, то пора увлажнять).“Количество воды и частота полива напрямую зависит от вида растения — чем крупнее листья растения, тем больше воды они испаряют, а значит, тем чаще полив”, — пояснила Татьяна Кругляк.По словам эксперта, также в более частом увлажнении нуждаются быстрорастущие растения (например, Гинура), реже поливают засухоустойчивые растения: кактусы, суккуленты и эпифиты.Влияющие факторыСуществуют несколько факторов, при которых нужно увеличивать частоту полива:Сколько нужно водыВ среднем для домашних цветов (в зависимости от размера) требуется от 150 до 250 мл воды на разовый полив. Иногда может понадобиться немного больше.“Для того, чтобы понять оптимальное количество воды при поливе и частоту поливов — узнайте больше о естественной среде обитания своего зеленого питомца, постарайтесь приблизить условия в вашем помещении к природным (влажность, температура, свет, грунт, емкость)”, — порекомендовала эксперт.В какое время сутокЛучшее время для полива — это период, когда еще нет жарких солнечных лучей, которые могут попасть на листья, стебель и цветы растения:“Оптимальным временем для полива растений считается утро и вечер”, — добавила Татьяна КруглякОсобенностиРазличается режим полива и в зависимости от времени года и температуры воздуха в помещении:“Весной и летом растения требуют большего полива из-за интенсивного роста, повышения температуры и уменьшения влажности воздуха, зимой полив сокращают — чем ниже температура, тем меньше должно быть влаги — растения приостанавливаются в развитии, им нужно меньше питания, при излишке воды и при низких температурах велика вероятность загнивания корневой системы”, — рассказала эксперт.Что касается осени, то полив постепенно сокращают по окончании лета.Способы полива цветов в горшкеПоливать цветок можно разными способами — верхним и нижним. Прежде чем выбирать тот или иной вариант, стоит знать, как правильно увлажнять почву и каким растениям подходит тот или иной вид.ВерхнийСамый распространенный способ полива — верхний, когда владелец цветка увлажняет почву с помощью лейки/стакана/бутылки. Если поступила лишняя вода, то она стекает в поддон. Позже ее необходимо слить, чтобы не допустить закисания почвы.НижнийСуществует и другой вариант — полив нижним способом. Процедура подразумевает погружение горшка с цветком в контейнер с водой, набранной до середины емкости, примерно на полчаса. Далее горшок вынимается, а лишняя влага стекает в поддон.Такой способ полива больше подходит, например, габаритным кактусам, которые неудобно поливать сверху. Кроме того, нижний полив подходит растениям, которые не любят мочить свои листья, например, фиалка или глоксиния.Признаки необходимости поливаСамый важный симптом недостатка полива — сухая почва. Чтобы оценить ситуацию, нужно взять деревянную палочку и опустить в почву. Если щуп остался полностью сухим и к нему не прилипла земля, то растение нуждается в воде.Неправильный поливНеподходящий режим поливов, их объем и интенсивность, а также полное отсутствие влаги — провоцирующие факторы, которые способны ухудшить состояние цветка. Поэтому важно распознавать признаки неправильного подхода, а также предпринимать меры в тех случаях, если пересушили или залили растение.ПризнакиСистематически неправильный подход к поливу приводит к тому, что растение начинает погибать. На это указывают следующие признаки:Что делать, если пересушили или залилиВ случае недостатка или перенасыщения влагой в первую очередь важно установить правильный режим поливов. Но в каждой ситуации есть свои особенности.При сильном иссушении почва может отказаться впитывать влагу при привычном поливе. Тогда нужно полить горшок душем и поставить в контейнер с водой, дождавшись полного намокания почвы. Как только все пузырьки воздуха выйдут можно надеяться на оживление растения. Однако стоит понимать, что не всегда этот способ может помочь.При переувлажнении необходимо пересадить цветок вместе с комом. Но перед посадкой в новую емкость важно удалить загнившие корни и обмотать тряпкой для впитывания воды. Процедуру можно повторить несколько раз, пока ткань не будет полностью сухой.

https://ria.ru/20220607/alokaziya-1793852563.html

https://ria.ru/20220602/tsvety-1792599129.html

https://ria.ru/20220527/peperomiya-1791320107.html

https://ria.ru/20220531/sansevieriya-1792067696.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, цветы, растения