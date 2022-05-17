https://ria.ru/20220517/shefflera-1788950706.html

Тропическое дерево дома: как вырастить шеффлеру

Шеффлера: описание цветка, уход за комнатным растением в домашних условиях

Тропическое дерево дома: как вырастить шеффлеру

Шеффлера — тропическое растение с красивыми листьями и полезными свойствами, вырастить которое можно даже на подоконнике. О том, какой уход и условия нужны... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:44

2022-05-17T11:44

2022-05-17T11:45

в мире

растения

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Шеффлера — тропическое растение с красивыми листьями и полезными свойствами, вырастить которое можно даже на подоконнике. О том, какой уход и условия нужны цветку в домашних условиях, ботаническое описание комнатного растения и эффективные способы размножения кустарника — в материале РИА Новости.ШеффлераШеффлера — многолетний кустарник или дерево родом из тропических лесов Австралии и Юго-Восточной Азии. Растение широко распространено в комнатном цветоводстве за счет своей неприхотливости и изящного вида. Кроме того, шеффлера — это полезный цветок, способный насыщать воздух озоном, повышать влажность и нейтрализовать токсины дыма.Отличительная черта вечнозеленой шеффлеры от других комнатных растений — глянцевые розеточные листья в форме маленьких человеческих ладоней, раскинутых в разные стороны. Из-за этого кустарник часто называют “зонтичным деревом”.Пик красоты растения приходится на период зрелости, когда у цветка наблюдается от 12 до 16 листовок с одного стебля.Ботаническое описаниеТропическая шеффлера обладает рядом индивидуальных характеристик:Виды и сортаШеффлера — экзот, который можно встретить в разных обличиях. Если один вид будет с пышной кроной, то другой компактным кустарником. Всего зафиксировано около 200 видов мини-деревца. Но к самым популярным относят: древовидную, пальчатую, лучелистную, вариегатную, изящнейшую, восьмилистную, “Грин Стар”, “Бианку” и др. Кроме этого, у каждого вида есть определенные сорта, которые уникальны по-своему.ДревовиднаяОбладательница пестрых листьев с желто-бежевыми несимметричными вкраплениями на зеленом фоне. Такой вид смотрится компактно благодаря тонкому стеблю, а название символизирует сам внешний вид растения.ГердаКлассический сорт древовидной шеффлеры с характерным желто-зеленым окрасом. Может вырасти до 2,5-3 метров в высоту.МеланиОтличается почти полностью желтыми или светло-желтыми листьям. Зеленый оттенок можно заметить лишь на кромке растения. В комнатных условиях вырастает до 2-3 метров.Голд КапеллаСорт высотой до 3 метров с прямостоячим стволом и расцветкой, в которой преобладает темно-зеленый оттенок.ШарлоттаУ Шарлотты более изящный ствол по сравнению с другими сортами древовидной шеффлеры, однако высота такая же — 2-3 метра. Листья при этом ярко-салатового цвета, блестящие и со светло-желтыми пятнами.ЛуизианаСорт до 1,5 метра в высоту с сочной зеленью, толстыми и блестящими листьями. Но самое главное отличие “Луизианы” от других — укороченныелистья с белой окантовкой.ПальчатаяПо-другому цветоводы ее называют “семь пальцев”. Это связано с тем, что, как правило, у растения семь листьев, растущих из одной розетки. От других видов она также отличается тонкими и мягкими листьями с зубчатыми краями и входит в список растений с угрозой исчезновения, так как растет только в Новой Зеландии, где браконьеры продают кустарник в качестве сувенира туристам.АматеДомашний сорт пальчатой шеффлеры, который достигает в высоту до 1,5-2 метров и обладает крупными зелеными листьями как и многие другие сорта. Однако именно “Амате” – один из самых известных видов, который вырастает в огромное растение, его часто ставят в офисы и просторные дома.ЛучелистнаяНазвание вида произошло от внешнего облика растения — листья у такой шеффлеры расположены по кругу, прорастая от центра, они напоминают Солнце с лучами. Кроме этого, листья у этого кустарника настолько глянцевые, что создают блики.НораШеффлера “Нора” отличается длинными и узкими листьями темно-зеленого цвета и пышной кроной. Вдобавок этот сорт является не самым высоким — его максимальная высота 1,3 метра.КомпактаКак ясно из названия, шеффлера “Компакта” относится к компактным сортам с пестрыми зелеными листьями и менее объемной кроной. В высоту кустарник может достигать до 2,7 метров. Вдобавок у него полностью отсутствует цветение, даже если он будет расти в естественных условиях.ВариегатнаяЭтот вид шеффлеры отличается ярко-желтыми пятнами различной формы на зеленых листьях, из-за чего привлекает внимание многих цветоводов.ЖанинВариегатный и пестрый сорт с маленькими листьями и характерными желтыми пятнами.ИзящнейшаяКлассический вид высотой 1-2,5 метра с эффектными пальчатыми листьями. От других видов отличается требованиями к условиям — другими словами, капризна. Нуждается в постоянной влажности и частых опрыскиваниях.БианкаКустарниковое растение до 2,5 метров в высоту с желтой окантовкой на листьях с неровными краями-зазубринами.ВосьмилистнаяВосьмилистная шеффлера — редкий вид, обладающий плотными, удлиненными и заостренными листьями с блестящим налетом. В высоту растение может достигать 40 см. Такое название цветок получил из-за того, что кустарник имеет не менее восьми листьев ланцетной формы.Грин СтарНовый вид шеффлеры с мясистыми листьями темно-зеленого цвета, который также называют “дерево-зонтик” из-за его формы. Этот кустарник вырастает до 1,5-2 метров в домашних условиях, и кроме того, цветоводы считают такой вид наиболее простым в уходе.ПосадкаВыбора варианта посадки зависит от того, в каких условиях кустарнику придется расти. Если в регионе теплый климат, то вполне подойдет посадка в открытый грунт. Если же хочется видеть кустарник дома, то можно посадить шеффлеру в горшок.В открытый грунтЭкзотическое растение довольно требовательно к почве. В качестве грунта подходят только хорошо дренированные земли: дерновая, листовая и песчаная в равных долях. Можно использовать субстрат для пальм промышленного производства.Заболоченность и повышенная влага почвы — крайне неблагоприятные условия для дерева. При этом кустарник любит хорошо освещенные и теплые места и не переносит морозы, поэтому необходимо высаживать шеффлеру в самой светлой зоне, где меньше всего сквозняков и сильных порывов ветра.В горшокЧаще всего ее сажают в обычный цветочный горшок, так проще поддерживать необходимые условия для тропического растения, любящего высокую влажность воздуха и умеренное тепло.Наиболее благоприятное время для посадки дерева семенами — середина января-конец февраля. Перед этим их нужно замочить в стимуляторе (например, “Эпине”). Грунт используется тот же, что и при посадке в незащищенную почву.Семечки погружают на 5-6 см в глубину субстрата. Расстояние между лунками должно в два раза превышать размер семян. После этого посадки поливают и накрывают пленкой для парникового эффекта, периодически снимая для проветривания.Как только сеянцы обрели первые три листочка, кустарник пересаживают на постоянное место.УходШеффлера объединяет разные виды и сорта растения, каждый из которых требует индивидуального подхода. Однако есть общие правила и рекомендации, которые можно использовать во всех случаях.ТемператураТолько что посаженным семенам шеффлеры необходиматемпература от 20 до 25 градусов. После саженцам требуется около 19 градусов тепла (в особенности первые три месяца после пересадки на постоянное место). Затем достаточно поддерживать температуру в пределах 20-22 градусов летом и 15 градусов зимой.Влажность воздуха, опрыскиваниеОдно из ключевых требования шеффлеры — высокая влажность в любое время года. Для этого кустарник регулярно опрыскивают отстоявшейся или кипяченой водой не менее двух раз в сутки, постоянно протирают листья влажной тряпкой и располагают в комнате с другими растениями (чем больше цветов в комнате, тем выше влажность).Освещение, местоположениеСвет для шеффлеры — основа для роста и развития. Наилучшее место для дерева в доме — самая светлая комната и восточный или западный подоконник без прямых солнечных лучей. Недостаток света может спровоцировать потускнение цвета растения, ухудшить рост и даже привести к гибели.Требования к почвеДля мини-деревца подходит только питательная, легкая и слабокислая почва. Например, смесь из дерновой и листовой земли, а также речного песка.ПоливНесмотря на то, что кустарник любит влажность, для него непростительна постоянная влага в почве из-за риска гниения корней и почернения листьев. Важно соблюдать умеренность поступления воды — поливать по мере высыхания верхнего слоя грунта.ПодкормкиДля шеффлеры подходят только жидкие удобрения для комнатных растений. Стандартный способ — подкармливать кустарник комплексной универсальной смесью, разведенной в 8 раз слабее указанной нормы на упаковке. Как правило, это гораздо безопаснее для дерева.Наилучшее время для подкормки — март-август. Частота — два-три раза в месяц.ЦветениеДля шеффлеры, растущей в домашних условиях, не свойственно цветение. Добиться этого практически невозможно. Причиной, как правило, служит недостаток места для корней. В естественных условиях шеффлера выбрасывает цветоносы с мелкими цветками, на месте которых в дальнейшем появляются округлые ягоды.ПересадкаПересадка шеффлеры выполняется в начале ее жизни, когда сеянцам необходимо постоянное место. Далее периодичность процедуры определяется ростом кустарника и его видом. Молодые растения с возрастом нуждаются в расширении пространства — пересадка осуществляется по мере роста.Что касается вида — дерево может быть крупным или мелко развивающимся. Первому необходима пересадка раз в три-пять лет, второму — раз в два года.Формирование кроныДля придания красивой древовидной и пышной формы может потребоваться обрезка растения. Самые длинные ветки укорачиваются острым секатором, после чего стимулируется рост новых побегов. Места срезов обрабатывают антисептиком.Кроме этого, формирование кроны позволяет убрать слабые и засохшие листья. Самое подходящее время для процедуры — весна.Особенности зимнего уходаЗимнее время — период покоя для деревца. Подкормки прекращаются, а температура воздуха снижается до 15 градусов. Принцип поливов остается прежним — по мере высыхания почвы. Важно, чтобы около растения не было отопительных приборов.РазмножениеРазмножить шеффлеру, как правило, не сложно. Для этого можно воспользоваться разными способами увеличения популяции.СеменамиНаиболее трудоемкий и долгий метод — размножение семенами. Посадочный материал приобретают в магазине и высевают в конце марта. Семена замачивают и затем погружают в грунт под пленку. На прорастание уходит около 7-10 дней.Такой способ позволяет полностью сохранить сортовые особенности шеффлеры, хоть и требует больше усилий.ЧеренкамиОтделение черенков от материнского куста — наиболее простой и удобный метод. Чтобы получить новое растение, необходимо аккуратно отрезать острым секатором одеревеневшие побеги и поместить их в отдельный горшок. Рекомендуется выполнять только косой срез, чтобы увеличить поверхность укоренения.Другой вариант черенкования — поместить отрезанные части в стакан с водой до появления корешков 4-5 см и затем посадить в подготовленный грунт.ОтводкамиЭтот способ считается нестандартным — необходимо сделать небольшой надрез в коре ствола и накрыть его пленкой до появления молодых корешков (как правило, они появляются спустя 1-2 недели). Отросший экземпляр нужно отделить и поместить в почву.Болезни и вредителиВ основном причина болезней и появления вредителей кроется в неправильном уходе за растением — переувлажненности, засушливости, холода, жары и т.д. Выделяют несколько симптомов заражения дерева.Желтеют листьяЖелтизна листьев шеффлеры сигнализирует о поражении щитовкой, паутинными клещами и трипсами. Помимо ухудшения внешнего вида растение начинает отставать в росте и в конечном итоге может погибнуть. Для уничтожения вредителей нужно предпринять несколько мер:Вдобавок, желтые листья могут появиться от слишком яркого света и прямых солнечных лучей.Чернеют листьяПочернение листьев указывает на недостатки в уходе — дереву недостаточно влажности в воздухе или поливов. Достаточно исправить ошибки и растение вернет свое прежнее обличие.Опадают листьяЕсли корни кустарника гниют от переизбытка влаги или некомфортной температуры, растение стремится сбросить листья. В таком случае шеффлере еще можно помочь — аккуратно достать из горшка, обрезать гнилые части, затем поместить корень в раствор “Эпина”, после присыпать толченым углем и посадить в новый субстрат.Ошибки в уходеК самым распространенным ошибкам в уходе за шеффлерой относят:ЯдовитостьНесмотря на свою пользу шеффлера является слабо-ядовитым растением, способным вызвать раздражение кожи и слизистых у человека. Для животных кустарник несет в себе еще большую опасность. Например, у кошек может вызвать конъюнктивит, ожоги, диарею, нервные расстройства и др.Поэтому при работе с кустарником рекомендуется пользоваться перчатками и не держать растение в доме, где есть дети и животные.Приметы и суеверияКак считают многие любители цветов, шеффлера способна поглощать негативную энергетику и улучшать эмоциональный фон в помещении — приносить спокойствие и умиротворение. Однако есть и другие приметы, которые связаны с экзотическим деревом:Но сколько бы плохих примет и суеверий не существовало, шеффлера остается красивым и изящным растением, которому необходим лишь правильный уход. Только в таком случае дерево будет радовать владельцев своим экзотическим видом.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, растения