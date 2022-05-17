Тропическое дерево дома: как вырастить шеффлеру

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Шеффлера — тропическое растение с красивыми листьями и полезными свойствами, вырастить которое можно даже на подоконнике. О том, какой уход и условия нужны цветку в домашних условиях, ботаническое описание комнатного растения и эффективные способы размножения кустарника — в материале РИА Новости.ШеффлераШеффлера — многолетний кустарник или дерево родом из тропических лесов Австралии и Юго-Восточной Азии. Растение широко распространено в комнатном цветоводстве за счет своей неприхотливости и изящного вида. Кроме того, шеффлера — это полезный цветок, способный насыщать воздух озоном, повышать влажность и нейтрализовать токсины дыма.Отличительная черта вечнозеленой шеффлеры от других комнатных растений — глянцевые розеточные листья в форме маленьких человеческих ладоней, раскинутых в разные стороны. Из-за этого кустарник часто называют “зонтичным деревом”.Пик красоты растения приходится на период зрелости, когда у цветка наблюдается от 12 до 16 листовок с одного стебля.Ботаническое описаниеТропическая шеффлера обладает рядом индивидуальных характеристик:Виды и сортаШеффлера — экзот, который можно встретить в разных обличиях. Если один вид будет с пышной кроной, то другой компактным кустарником. Всего зафиксировано около 200 видов мини-деревца. Но к самым популярным относят: древовидную, пальчатую, лучелистную, вариегатную, изящнейшую, восьмилистную, “Грин Стар”, “Бианку” и др. Кроме этого, у каждого вида есть определенные сорта, которые уникальны по-своему.ДревовиднаяОбладательница пестрых листьев с желто-бежевыми несимметричными вкраплениями на зеленом фоне. Такой вид смотрится компактно благодаря тонкому стеблю, а название символизирует сам внешний вид растения.ГердаКлассический сорт древовидной шеффлеры с характерным желто-зеленым окрасом. Может вырасти до 2,5-3 метров в высоту.МеланиОтличается почти полностью желтыми или светло-желтыми листьям. Зеленый оттенок можно заметить лишь на кромке растения. В комнатных условиях вырастает до 2-3 метров.Голд КапеллаСорт высотой до 3 метров с прямостоячим стволом и расцветкой, в которой преобладает темно-зеленый оттенок.ШарлоттаУ Шарлотты более изящный ствол по сравнению с другими сортами древовидной шеффлеры, однако высота такая же — 2-3 метра. Листья при этом ярко-салатового цвета, блестящие и со светло-желтыми пятнами.ЛуизианаСорт до 1,5 метра в высоту с сочной зеленью, толстыми и блестящими листьями. Но самое главное отличие “Луизианы” от других — укороченныелистья с белой окантовкой.ПальчатаяПо-другому цветоводы ее называют “семь пальцев”. Это связано с тем, что, как правило, у растения семь листьев, растущих из одной розетки. От других видов она также отличается тонкими и мягкими листьями с зубчатыми краями и входит в список растений с угрозой исчезновения, так как растет только в Новой Зеландии, где браконьеры продают кустарник в качестве сувенира туристам.АматеДомашний сорт пальчатой шеффлеры, который достигает в высоту до 1,5-2 метров и обладает крупными зелеными листьями как и многие другие сорта. Однако именно “Амате” – один из самых известных видов, который вырастает в огромное растение, его часто ставят в офисы и просторные дома.ЛучелистнаяНазвание вида произошло от внешнего облика растения — листья у такой шеффлеры расположены по кругу, прорастая от центра, они напоминают Солнце с лучами. Кроме этого, листья у этого кустарника настолько глянцевые, что создают блики.НораШеффлера “Нора” отличается длинными и узкими листьями темно-зеленого цвета и пышной кроной. Вдобавок этот сорт является не самым высоким — его максимальная высота 1,3 метра.КомпактаКак ясно из названия, шеффлера “Компакта” относится к компактным сортам с пестрыми зелеными листьями и менее объемной кроной. В высоту кустарник может достигать до 2,7 метров. Вдобавок у него полностью отсутствует цветение, даже если он будет расти в естественных условиях.ВариегатнаяЭтот вид шеффлеры отличается ярко-желтыми пятнами различной формы на зеленых листьях, из-за чего привлекает внимание многих цветоводов.ЖанинВариегатный и пестрый сорт с маленькими листьями и характерными желтыми пятнами.ИзящнейшаяКлассический вид высотой 1-2,5 метра с эффектными пальчатыми листьями. От других видов отличается требованиями к условиям — другими словами, капризна. Нуждается в постоянной влажности и частых опрыскиваниях.БианкаКустарниковое растение до 2,5 метров в высоту с желтой окантовкой на листьях с неровными краями-зазубринами.ВосьмилистнаяВосьмилистная шеффлера — редкий вид, обладающий плотными, удлиненными и заостренными листьями с блестящим налетом. В высоту растение может достигать 40 см. Такое название цветок получил из-за того, что кустарник имеет не менее восьми листьев ланцетной формы.Грин СтарНовый вид шеффлеры с мясистыми листьями темно-зеленого цвета, который также называют “дерево-зонтик” из-за его формы. Этот кустарник вырастает до 1,5-2 метров в домашних условиях, и кроме того, цветоводы считают такой вид наиболее простым в уходе.ПосадкаВыбора варианта посадки зависит от того, в каких условиях кустарнику придется расти. Если в регионе теплый климат, то вполне подойдет посадка в открытый грунт. Если же хочется видеть кустарник дома, то можно посадить шеффлеру в горшок.В открытый грунтЭкзотическое растение довольно требовательно к почве. В качестве грунта подходят только хорошо дренированные земли: дерновая, листовая и песчаная в равных долях. Можно использовать субстрат для пальм промышленного производства.Заболоченность и повышенная влага почвы — крайне неблагоприятные условия для дерева. При этом кустарник любит хорошо освещенные и теплые места и не переносит морозы, поэтому необходимо высаживать шеффлеру в самой светлой зоне, где меньше всего сквозняков и сильных порывов ветра.В горшокЧаще всего ее сажают в обычный цветочный горшок, так проще поддерживать необходимые условия для тропического растения, любящего высокую влажность воздуха и умеренное тепло.Наиболее благоприятное время для посадки дерева семенами — середина января-конец февраля. Перед этим их нужно замочить в стимуляторе (например, “Эпине”). Грунт используется тот же, что и при посадке в незащищенную почву.Семечки погружают на 5-6 см в глубину субстрата. Расстояние между лунками должно в два раза превышать размер семян. После этого посадки поливают и накрывают пленкой для парникового эффекта, периодически снимая для проветривания.Как только сеянцы обрели первые три листочка, кустарник пересаживают на постоянное место.УходШеффлера объединяет разные виды и сорта растения, каждый из которых требует индивидуального подхода. Однако есть общие правила и рекомендации, которые можно использовать во всех случаях.ТемператураТолько что посаженным семенам шеффлеры необходиматемпература от 20 до 25 градусов. После саженцам требуется около 19 градусов тепла (в особенности первые три месяца после пересадки на постоянное место). Затем достаточно поддерживать температуру в пределах 20-22 градусов летом и 15 градусов зимой.Влажность воздуха, опрыскиваниеОдно из ключевых требования шеффлеры — высокая влажность в любое время года. Для этого кустарник регулярно опрыскивают отстоявшейся или кипяченой водой не менее двух раз в сутки, постоянно протирают листья влажной тряпкой и располагают в комнате с другими растениями (чем больше цветов в комнате, тем выше влажность).Освещение, местоположениеСвет для шеффлеры — основа для роста и развития. Наилучшее место для дерева в доме — самая светлая комната и восточный или западный подоконник без прямых солнечных лучей. Недостаток света может спровоцировать потускнение цвета растения, ухудшить рост и даже привести к гибели.Требования к почвеДля мини-деревца подходит только питательная, легкая и слабокислая почва. Например, смесь из дерновой и листовой земли, а также речного песка.ПоливНесмотря на то, что кустарник любит влажность, для него непростительна постоянная влага в почве из-за риска гниения корней и почернения листьев. Важно соблюдать умеренность поступления воды — поливать по мере высыхания верхнего слоя грунта.ПодкормкиДля шеффлеры подходят только жидкие удобрения для комнатных растений. Стандартный способ — подкармливать кустарник комплексной универсальной смесью, разведенной в 8 раз слабее указанной нормы на упаковке. Как правило, это гораздо безопаснее для дерева.Наилучшее время для подкормки — март-август. Частота — два-три раза в месяц.ЦветениеДля шеффлеры, растущей в домашних условиях, не свойственно цветение. Добиться этого практически невозможно. Причиной, как правило, служит недостаток места для корней. В естественных условиях шеффлера выбрасывает цветоносы с мелкими цветками, на месте которых в дальнейшем появляются округлые ягоды.ПересадкаПересадка шеффлеры выполняется в начале ее жизни, когда сеянцам необходимо постоянное место. Далее периодичность процедуры определяется ростом кустарника и его видом. Молодые растения с возрастом нуждаются в расширении пространства — пересадка осуществляется по мере роста.Что касается вида — дерево может быть крупным или мелко развивающимся. Первому необходима пересадка раз в три-пять лет, второму — раз в два года.Формирование кроныДля придания красивой древовидной и пышной формы может потребоваться обрезка растения. Самые длинные ветки укорачиваются острым секатором, после чего стимулируется рост новых побегов. Места срезов обрабатывают антисептиком.Кроме этого, формирование кроны позволяет убрать слабые и засохшие листья. Самое подходящее время для процедуры — весна.Особенности зимнего уходаЗимнее время — период покоя для деревца. Подкормки прекращаются, а температура воздуха снижается до 15 градусов. Принцип поливов остается прежним — по мере высыхания почвы. Важно, чтобы около растения не было отопительных приборов.РазмножениеРазмножить шеффлеру, как правило, не сложно. Для этого можно воспользоваться разными способами увеличения популяции.СеменамиНаиболее трудоемкий и долгий метод — размножение семенами. Посадочный материал приобретают в магазине и высевают в конце марта. Семена замачивают и затем погружают в грунт под пленку. На прорастание уходит около 7-10 дней.Такой способ позволяет полностью сохранить сортовые особенности шеффлеры, хоть и требует больше усилий.ЧеренкамиОтделение черенков от материнского куста — наиболее простой и удобный метод. Чтобы получить новое растение, необходимо аккуратно отрезать острым секатором одеревеневшие побеги и поместить их в отдельный горшок. Рекомендуется выполнять только косой срез, чтобы увеличить поверхность укоренения.Другой вариант черенкования — поместить отрезанные части в стакан с водой до появления корешков 4-5 см и затем посадить в подготовленный грунт.ОтводкамиЭтот способ считается нестандартным — необходимо сделать небольшой надрез в коре ствола и накрыть его пленкой до появления молодых корешков (как правило, они появляются спустя 1-2 недели). Отросший экземпляр нужно отделить и поместить в почву.Болезни и вредителиВ основном причина болезней и появления вредителей кроется в неправильном уходе за растением — переувлажненности, засушливости, холода, жары и т.д. Выделяют несколько симптомов заражения дерева.Желтеют листьяЖелтизна листьев шеффлеры сигнализирует о поражении щитовкой, паутинными клещами и трипсами. Помимо ухудшения внешнего вида растение начинает отставать в росте и в конечном итоге может погибнуть. Для уничтожения вредителей нужно предпринять несколько мер:Вдобавок, желтые листья могут появиться от слишком яркого света и прямых солнечных лучей.Чернеют листьяПочернение листьев указывает на недостатки в уходе — дереву недостаточно влажности в воздухе или поливов. Достаточно исправить ошибки и растение вернет свое прежнее обличие.Опадают листьяЕсли корни кустарника гниют от переизбытка влаги или некомфортной температуры, растение стремится сбросить листья. В таком случае шеффлере еще можно помочь — аккуратно достать из горшка, обрезать гнилые части, затем поместить корень в раствор “Эпина”, после присыпать толченым углем и посадить в новый субстрат.Ошибки в уходеК самым распространенным ошибкам в уходе за шеффлерой относят:ЯдовитостьНесмотря на свою пользу шеффлера является слабо-ядовитым растением, способным вызвать раздражение кожи и слизистых у человека. Для животных кустарник несет в себе еще большую опасность. Например, у кошек может вызвать конъюнктивит, ожоги, диарею, нервные расстройства и др.Поэтому при работе с кустарником рекомендуется пользоваться перчатками и не держать растение в доме, где есть дети и животные.Приметы и суеверияКак считают многие любители цветов, шеффлера способна поглощать негативную энергетику и улучшать эмоциональный фон в помещении — приносить спокойствие и умиротворение. Однако есть и другие приметы, которые связаны с экзотическим деревом:Но сколько бы плохих примет и суеверий не существовало, шеффлера остается красивым и изящным растением, которому необходим лишь правильный уход. Только в таком случае дерево будет радовать владельцев своим экзотическим видом.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Шеффлера — тропическое растение с красивыми листьями и полезными свойствами, вырастить которое можно даже на подоконнике. О том, какой уход и условия нужны цветку в домашних условиях, ботаническое описание комнатного растения и эффективные способы размножения кустарника — в материале РИА Новости.
Шеффлера
Шеффлера — многолетний кустарник или дерево родом из тропических лесов Австралии и Юго-Восточной Азии. Растение широко распространено в комнатном цветоводстве за счет своей неприхотливости и изящного вида. Кроме того, шеффлера — это полезный цветок, способный насыщать воздух озоном, повышать влажность и нейтрализовать токсины дыма.
Отличительная черта вечнозеленой шеффлеры от других комнатных растений — глянцевые розеточные листья в форме маленьких человеческих ладоней, раскинутых в разные стороны. Из-за этого кустарник часто называют “зонтичным деревом”.
Пик красоты растения приходится на период зрелости, когда у цветка наблюдается от 12 до 16 листовок с одного стебля.
Ботаническое описание
Тропическая шеффлера обладает рядом индивидуальных характеристик:
Ботаническое описание шеффлеры
Род
Семейство аралиевых
Представители рода
Кустарники, лианы и деревья
Продолжительность жизни
Многолетнее, способно жить до 10 лет в домашних условиях
Листья
Сложные, рассечены на 4-12 долей, ярко-зеленого цвета с более светлыми прожилками, глянцевые
Соцветия
Метельчатые, кистевидные, собранные в зонтики, цветут только в естественной среде или в ботанических садах
Период цветения
Июль-октябрь
Плоды
Круглые, сочные, мясистые, разных оттенков в зависимости от вида и сорта — чаще встречаются с фиолетовым оттенком.
Виды и сорта
Шеффлера — экзот, который можно встретить в разных обличиях. Если один вид будет с пышной кроной, то другой компактным кустарником. Всего зафиксировано около 200 видов мини-деревца. Но к самым популярным относят: древовидную, пальчатую, лучелистную, вариегатную, изящнейшую, восьмилистную, “Грин Стар”, “Бианку” и др. Кроме этого, у каждого вида есть определенные сорта, которые уникальны по-своему.
По-другому цветоводы ее называют “семь пальцев”. Это связано с тем, что, как правило, у растения семь листьев, растущих из одной розетки. От других видов она также отличается тонкими и мягкими листьями с зубчатыми краями и входит в список растений с угрозой исчезновения, так как растет только в Новой Зеландии, где браконьеры продают кустарник в качестве сувенира туристам.
Амате
Домашний сорт пальчатой шеффлеры, который достигает в высоту до 1,5-2 метров и обладает крупными зелеными листьями как и многие другие сорта. Однако именно “Амате” – один из самых известных видов, который вырастает в огромное растение, его часто ставят в офисы и просторные дома.
Название вида произошло от внешнего облика растения — листья у такой шеффлеры расположены по кругу, прорастая от центра, они напоминают Солнце с лучами. Кроме этого, листья у этого кустарника настолько глянцевые, что создают блики.
Нора
Шеффлера “Нора” отличается длинными и узкими листьями темно-зеленого цвета и пышной кроной. Вдобавок этот сорт является не самым высоким — его максимальная высота 1,3 метра.
Компакта
Как ясно из названия, шеффлера “Компакта” относится к компактным сортам с пестрыми зелеными листьями и менее объемной кроной. В высоту кустарник может достигать до 2,7 метров. Вдобавок у него полностью отсутствует цветение, даже если он будет расти в естественных условиях.
Этот вид шеффлеры отличается ярко-желтыми пятнами различной формы на зеленых листьях, из-за чего привлекает внимание многих цветоводов.
Жанин
Вариегатный и пестрый сорт с маленькими листьями и характерными желтыми пятнами.
Изящнейшая
Классический вид высотой 1-2,5 метра с эффектными пальчатыми листьями. От других видов отличается требованиями к условиям — другими словами, капризна. Нуждается в постоянной влажности и частых опрыскиваниях.
Кустарниковое растение до 2,5 метров в высоту с желтой окантовкой на листьях с неровными краями-зазубринами.
Восьмилистная
Восьмилистная шеффлера — редкий вид, обладающий плотными, удлиненными и заостренными листьями с блестящим налетом. В высоту растение может достигать 40 см. Такое название цветок получил из-за того, что кустарник имеет не менее восьми листьев ланцетной формы.
Грин Стар
Новый вид шеффлеры с мясистыми листьями темно-зеленого цвета, который также называют “дерево-зонтик” из-за его формы. Этот кустарник вырастает до 1,5-2 метров в домашних условиях, и кроме того, цветоводы считают такой вид наиболее простым в уходе.
Выбора варианта посадки зависит от того, в каких условиях кустарнику придется расти. Если в регионе теплый климат, то вполне подойдет посадка в открытый грунт. Если же хочется видеть кустарник дома, то можно посадить шеффлеру в горшок.
В открытый грунт
Экзотическое растение довольно требовательно к почве. В качестве грунта подходят только хорошо дренированные земли: дерновая, листовая и песчаная в равных долях. Можно использовать субстрат для пальм промышленного производства.
Заболоченность и повышенная влага почвы — крайне неблагоприятные условия для дерева. При этом кустарник любит хорошо освещенные и теплые места и не переносит морозы, поэтому необходимо высаживать шеффлеру в самой светлой зоне, где меньше всего сквозняков и сильных порывов ветра.
Чаще всего ее сажают в обычный цветочный горшок, так проще поддерживать необходимые условия для тропического растения, любящего высокую влажность воздуха и умеренное тепло.
Наиболее благоприятное время для посадки дерева семенами — середина января-конец февраля. Перед этим их нужно замочить в стимуляторе (например, “Эпине”). Грунт используется тот же, что и при посадке в незащищенную почву.
Семечки погружают на 5-6 см в глубину субстрата. Расстояние между лунками должно в два раза превышать размер семян. После этого посадки поливают и накрывают пленкой для парникового эффекта, периодически снимая для проветривания.
Как только сеянцы обрели первые три листочка, кустарник пересаживают на постоянное место.
Шеффлера объединяет разные виды и сорта растения, каждый из которых требует индивидуального подхода. Однако есть общие правила и рекомендации, которые можно использовать во всех случаях.
Температура
Только что посаженным семенам шеффлеры необходиматемпература от 20 до 25 градусов. После саженцам требуется около 19 градусов тепла (в особенности первые три месяца после пересадки на постоянное место). Затем достаточно поддерживать температуру в пределах 20-22 градусов летом и 15 градусов зимой.
Одно из ключевых требования шеффлеры — высокая влажность в любое время года. Для этого кустарник регулярно опрыскивают отстоявшейся или кипяченой водой не менее двух раз в сутки, постоянно протирают листья влажной тряпкой и располагают в комнате с другими растениями (чем больше цветов в комнате, тем выше влажность).
Свет для шеффлеры — основа для роста и развития. Наилучшее место для дерева в доме — самая светлая комната и восточный или западный подоконник без прямых солнечных лучей. Недостаток света может спровоцировать потускнение цвета растения, ухудшить рост и даже привести к гибели.
Требования к почве
Для мини-деревца подходит только питательная, легкая и слабокислая почва. Например, смесь из дерновой и листовой земли, а также речного песка.
Полив
Несмотря на то, что кустарник любит влажность, для него непростительна постоянная влага в почве из-за риска гниения корней и почернения листьев. Важно соблюдать умеренность поступления воды — поливать по мере высыхания верхнего слоя грунта.
Для шеффлеры подходят только жидкие удобрения для комнатных растений. Стандартный способ — подкармливать кустарник комплексной универсальной смесью, разведенной в 8 раз слабее указанной нормы на упаковке. Как правило, это гораздо безопаснее для дерева.Наилучшее время для подкормки — март-август. Частота — два-три раза в месяц.
Цветение
Для шеффлеры, растущей в домашних условиях, не свойственно цветение. Добиться этого практически невозможно. Причиной, как правило, служит недостаток места для корней. В естественных условиях шеффлера выбрасывает цветоносы с мелкими цветками, на месте которых в дальнейшем появляются округлые ягоды.
Пересадка шеффлеры выполняется в начале ее жизни, когда сеянцам необходимо постоянное место. Далее периодичность процедуры определяется ростом кустарника и его видом. Молодые растения с возрастом нуждаются в расширении пространства — пересадка осуществляется по мере роста.
Что касается вида — дерево может быть крупным или мелко развивающимся. Первому необходима пересадка раз в три-пять лет, второму — раз в два года.
Для придания красивой древовидной и пышной формы может потребоваться обрезка растения. Самые длинные ветки укорачиваются острым секатором, после чего стимулируется рост новых побегов. Места срезов обрабатывают антисептиком.
Кроме этого, формирование кроны позволяет убрать слабые и засохшие листья. Самое подходящее время для процедуры — весна.
Особенности зимнего ухода
Зимнее время — период покоя для деревца. Подкормки прекращаются, а температура воздуха снижается до 15 градусов. Принцип поливов остается прежним — по мере высыхания почвы. Важно, чтобы около растения не было отопительных приборов.
Размножить шеффлеру, как правило, не сложно. Для этого можно воспользоваться разными способами увеличения популяции.
Семенами
Наиболее трудоемкий и долгий метод — размножение семенами. Посадочный материал приобретают в магазине и высевают в конце марта. Семена замачивают и затем погружают в грунт под пленку. На прорастание уходит около 7-10 дней.
Такой способ позволяет полностью сохранить сортовые особенности шеффлеры, хоть и требует больше усилий.
Отделение черенков от материнского куста — наиболее простой и удобный метод. Чтобы получить новое растение, необходимо аккуратно отрезать острым секатором одеревеневшие побеги и поместить их в отдельный горшок. Рекомендуется выполнять только косой срез, чтобы увеличить поверхность укоренения.
Другой вариант черенкования — поместить отрезанные части в стакан с водой до появления корешков 4-5 см и затем посадить в подготовленный грунт.
Отводками
Этот способ считается нестандартным — необходимо сделать небольшой надрез в коре ствола и накрыть его пленкой до появления молодых корешков (как правило, они появляются спустя 1-2 недели). Отросший экземпляр нужно отделить и поместить в почву.
В основном причина болезней и появления вредителей кроется в неправильном уходе за растением — переувлажненности, засушливости, холода, жары и т.д. Выделяют несколько симптомов заражения дерева.
Желтеют листья
Желтизна листьев шеффлеры сигнализирует о поражении щитовкой, паутинными клещами и трипсами. Помимо ухудшения внешнего вида растение начинает отставать в росте и в конечном итоге может погибнуть. Для уничтожения вредителей нужно предпринять несколько мер:
—
протереть растение мыльным раствором;
—
осторожно обработать раствором "Карбофоса" (16-20 капель на 1 л воды), не допуская попадания препарата на грунт.
Вдобавок, желтые листья могут появиться от слишком яркого света и прямых солнечных лучей.
"Согласитесь, изящная идея — сделать 85 контейнеров с регионами! Я оторваться не могу от картошки в этом Флорариуме. Думаю, что получилась экскурсия по стране — с профессиональными вызовами", — говорит директор парка "Зарядье" Иван Демидов.
Почему это вызовы, объясняет ведущий агроном парка "Зарядье" Ирина Ризванова. "Самые яркие представители 85 субъектов России собраны на одной площадке. Здесь они растут в единых климатических условиях, питаются одним раствором, — поясняет эксперт. — Тут применяется технология аэропоники. Корни — в воздушной среде в боксах, периодически к ним подается питательный раствор в виде аэрозоля". Таким образом обычно выращивают зелень, а не деревья или, например, редкие горные цветы.
1 из 14
"Согласитесь, изящная идея — сделать 85 контейнеров с регионами! Я оторваться не могу от картошки в этом Флорариуме. Думаю, что получилась экскурсия по стране — с профессиональными вызовами", — говорит директор парка "Зарядье" Иван Демидов.
Почему это вызовы, объясняет ведущий агроном парка "Зарядье" Ирина Ризванова. "Самые яркие представители 85 субъектов России собраны на одной площадке. Здесь они растут в единых климатических условиях, питаются одним раствором, — поясняет эксперт. — Тут применяется технология аэропоники. Корни — в воздушной среде в боксах, периодически к ним подается питательный раствор в виде аэрозоля". Таким образом обычно выращивают зелень, а не деревья или, например, редкие горные цветы.
Экскурсия построена по географическому принципу. "Наше путешествие начинается с Калининградской области, мы идем с запада на восток. Дальше Центральный федеральный округ, подбираемся к южным регионам — они ближе к солнцу, — объясняет Ирина Ризванова. — Потом Приволжский, Уральский, Сибирский… Заканчиваем тур на Дальнем Востоке".
Наш самый западный регион — это, конечно, Куршская коса и знаменитый танцующий лес: сосна обыкновенная. Именно эти деревья так причудливо искривляются в заповеднике.
2 из 14
Экскурсия построена по географическому принципу. "Наше путешествие начинается с Калининградской области, мы идем с запада на восток. Дальше Центральный федеральный округ, подбираемся к южным регионам — они ближе к солнцу, — объясняет Ирина Ризванова. — Потом Приволжский, Уральский, Сибирский… Заканчиваем тур на Дальнем Востоке".
Наш самый западный регион — это, конечно, Куршская коса и знаменитый танцующий лес: сосна обыкновенная. Именно эти деревья так причудливо искривляются в заповеднике.
Санкт-Петербург — это клен остролистый и капуста. С ней отдельная история. Известная фотография: поле белокочанных овощей на фоне Исаакиевского собора. Их выращивали в блокадные годы и местные жители, и агрономы. Сотрудники Всероссийского института растениеводства совершили невероятное — сохранили уникальную коллекцию семян. Получая минимальное количество пищи, умирая от голода, они спасали образцы от воров и крыс. После войны благодаря им вывели новые сорта пшеницы, ячменя, риса, овощей, картофеля. В память о сотрудниках тут высажена белокочанная капуста.
3 из 14
Санкт-Петербург — это клен остролистый и капуста. С ней отдельная история. Известная фотография: поле белокочанных овощей на фоне Исаакиевского собора. Их выращивали в блокадные годы и местные жители, и агрономы. Сотрудники Всероссийского института растениеводства совершили невероятное — сохранили уникальную коллекцию семян. Получая минимальное количество пищи, умирая от голода, они спасали образцы от воров и крыс. После войны благодаря им вывели новые сорта пшеницы, ячменя, риса, овощей, картофеля. В память о сотрудниках тут высажена белокочанная капуста.
Москва — это растения, олицетворяющие русскую природу. Нивяник — всем рисуется образ ромашки, но это не она. "Дуб тут как символ стойкости и могущества: первые укрепления вокруг Кремля были не кирпичными, а из дубовых бревен", — говорят сотрудники.
4 из 14
Москва — это растения, олицетворяющие русскую природу. Нивяник — всем рисуется образ ромашки, но это не она. "Дуб тут как символ стойкости и могущества: первые укрепления вокруг Кремля были не кирпичными, а из дубовых бревен", — говорят сотрудники.
Брянская область — лидер по производству картофеля, а ель обыкновенная изображена на гербе. Конек Курской области — сахар, соответственно, ее визитная карточка в оранжерее — свекла.
"Мы долго думали, кому отдать березу, пшеницу? Кто заберет подсолнечник? Почему мы посадили картофель и отдали именно этому региону? Если честно, даже смотрели по результатам урожайности России за прошлый год", — объясняет Иван Демидов.
5 из 14
Брянская область — лидер по производству картофеля, а ель обыкновенная изображена на гербе. Конек Курской области — сахар, соответственно, ее визитная карточка в оранжерее — свекла.
"Мы долго думали, кому отдать березу, пшеницу? Кто заберет подсолнечник? Почему мы посадили картофель и отдали именно этому региону? Если честно, даже смотрели по результатам урожайности России за прошлый год", — объясняет Иван Демидов.
"Интересная история об очитке и молодиле шаровидном из Калужской области. Ботаник, флорист и географ Дмитрий Литвинов считал эти растения олицетворением живой воды из русских народных сказок, — рассказывает Ирина Ризванова. — Они суккуленты, и, соответственно, накапливают воду. Еще и антиоксиданты: замедляют процессы старения, очищают организм".
6 из 14
"Интересная история об очитке и молодиле шаровидном из Калужской области. Ботаник, флорист и географ Дмитрий Литвинов считал эти растения олицетворением живой воды из русских народных сказок, — рассказывает Ирина Ризванова. — Они суккуленты, и, соответственно, накапливают воду. Еще и антиоксиданты: замедляют процессы старения, очищают организм".
Во Флорариуме можно узнать, что в Тамбовской области растет аналог киви. За это надо благодарить знаменитого биолога, создателя многих современных сортов плодово-ягодных культур Ивана Мичурина. "К примеру, актинидия мичуринская: известный селекционер вывел этот сорт для выращивания в довольно холодном климате. Ее считают родственником актинидии китайской, которая дает плоды, всем известные как киви, — поясняет Ирина. — Вот и у нас есть маленький плодик. Напоминает киви и по вкусу, и по форме".
7 из 14
Во Флорариуме можно узнать, что в Тамбовской области растет аналог киви. За это надо благодарить знаменитого биолога, создателя многих современных сортов плодово-ягодных культур Ивана Мичурина. "К примеру, актинидия мичуринская: известный селекционер вывел этот сорт для выращивания в довольно холодном климате. Ее считают родственником актинидии китайской, которая дает плоды, всем известные как киви, — поясняет Ирина. — Вот и у нас есть маленький плодик. Напоминает киви и по вкусу, и по форме".
Во Владимирской области в Муроме и Суздале более 300 лет ведут селекцию огурца, даже фестиваль посвящен этому овощу. Так что в боксе он, разумеется, есть.
"Народный символ Костромской области — кот, поэтому ему в угоду мы высадили котовник кошачий, — продолжает экскурсию Ирина. — Ярославская область издревле выращивает в больших объемах цикорий, который используют для замены кофе. Еще один бренд — ростовский лук".
8 из 14
Во Владимирской области в Муроме и Суздале более 300 лет ведут селекцию огурца, даже фестиваль посвящен этому овощу. Так что в боксе он, разумеется, есть.
"Народный символ Костромской области — кот, поэтому ему в угоду мы высадили котовник кошачий, — продолжает экскурсию Ирина. — Ярославская область издревле выращивает в больших объемах цикорий, который используют для замены кофе. Еще один бренд — ростовский лук".
Чем ближе по спирали к солнцу, тем в оранжерее теплее — так гости добираются до южных регионов России. Краснодарский край — это тимьян (или чабрец, как мы привыкли его называть), а также кукуруза. Кубань — лидер по выращиванию этого злака. Астраханскую область представляет бахча: арбуз, дыня, а с недавнего времени там возрождают хлопок.
9 из 14
Чем ближе по спирали к солнцу, тем в оранжерее теплее — так гости добираются до южных регионов России. Краснодарский край — это тимьян (или чабрец, как мы привыкли его называть), а также кукуруза. Кубань — лидер по выращиванию этого злака. Астраханскую область представляет бахча: арбуз, дыня, а с недавнего времени там возрождают хлопок.
В Крыму зацвел виноград! Нет, не на полуострове (хотя и там тоже), а в Зарядье. Кстати, первый, выращенный методом аэропоники. "Сложно представить Крым без виноградников, уже более двух тысяч лет там развивается виноделие, — говорит Ирина. — Еще, конечно, лаванда, оливы и инжир".
Самое знаменитое дерево Аллеи дружбы в Севастополе — старый миндаль, сохранившийся с довоенных лет. В память о военных событиях он символизирует город-герой и в "Зарядье".
"Ставропольский край мы не представляли без ковровых цветников, которые там устраивают повсюду на бульварах, в скверах, в лечебных учреждениях, — объясняет Ирина. — Можно вспомнить "Цветник" в Пятигорске, огромный парк в Кисловодске. Основные культуры, которые используют для создания такой красоты, — бегония и колеус блюме".
10 из 14
В Крыму зацвел виноград! Нет, не на полуострове (хотя и там тоже), а в Зарядье. Кстати, первый, выращенный методом аэропоники. "Сложно представить Крым без виноградников, уже более двух тысяч лет там развивается виноделие, — говорит Ирина. — Еще, конечно, лаванда, оливы и инжир".
Самое знаменитое дерево Аллеи дружбы в Севастополе — старый миндаль, сохранившийся с довоенных лет. В память о военных событиях он символизирует город-герой и в "Зарядье".
"Ставропольский край мы не представляли без ковровых цветников, которые там устраивают повсюду на бульварах, в скверах, в лечебных учреждениях, — объясняет Ирина. — Можно вспомнить "Цветник" в Пятигорске, огромный парк в Кисловодске. Основные культуры, которые используют для создания такой красоты, — бегония и колеус блюме".
В Ингушетии горные ландшафты ассоциируются с ароматными травами, а с недавних пор в республике возрождают традиции табаководства. Никакой пропаганды. Табак используют и как ценное инсектицидное средство. Он помогает бороться со многими вредными насекомыми, в том числе и на дачных участках.
11 из 14
В Ингушетии горные ландшафты ассоциируются с ароматными травами, а с недавних пор в республике возрождают традиции табаководства. Никакой пропаганды. Табак используют и как ценное инсектицидное средство. Он помогает бороться со многими вредными насекомыми, в том числе и на дачных участках.
Пензенскую область символизирует незабудка. "Михаил Лермонтов много времени проводил там в имении у любимой бабушки. У него есть стихотворение "Незабудка", поэтому мы выбрали ее для этого региона", — рассказывает Ирина Ризванова.
"В Башкортостане мы высадили донник, так как республика ассоциируется с лечебным медом, — продолжает она. — А Пермский край — гинкго двулопастной, сверстник динозавров".
Свердловская область гордится ивами селекции Вениамина Шабурова. Кстати, они украшают и Москву, и в "Зарядье" их сажали. Во "Флорариуме" представлены свердловские извилистые с очень красивыми листьями. Челябинская область — это неожиданно абрикосы. Да, есть такой сорт: челябинский ранний.
12 из 14
Пензенскую область символизирует незабудка. "Михаил Лермонтов много времени проводил там в имении у любимой бабушки. У него есть стихотворение "Незабудка", поэтому мы выбрали ее для этого региона", — рассказывает Ирина Ризванова.
"В Башкортостане мы высадили донник, так как республика ассоциируется с лечебным медом, — продолжает она. — А Пермский край — гинкго двулопастной, сверстник динозавров".
Свердловская область гордится ивами селекции Вениамина Шабурова. Кстати, они украшают и Москву, и в "Зарядье" их сажали. Во "Флорариуме" представлены свердловские извилистые с очень красивыми листьями. Челябинская область — это неожиданно абрикосы. Да, есть такой сорт: челябинский ранний.
Дальний Восток — совершенно необычный. Например, Магаданская область представлена редким растением, которое и в природе-то сложно встретить, а тут оно цветет. Можно с уверенностью сказать: это первый эдельвейс, который вырос на аэропонике.
Яблоня "Краса Бурятии" — название говорит само за себя. Тут же люцерна забайкалка. Есть и виноград амурский, и редкие цветы.
13 из 14
Дальний Восток — совершенно необычный. Например, Магаданская область представлена редким растением, которое и в природе-то сложно встретить, а тут оно цветет. Можно с уверенностью сказать: это первый эдельвейс, который вырос на аэропонике.
Яблоня "Краса Бурятии" — название говорит само за себя. Тут же люцерна забайкалка. Есть и виноград амурский, и редкие цветы.
"В Еврейской АО растет сосна корейская, береза даурская. В Приморском крае — лимонник китайский, — объясняет агроном. — Лекарственное растение считают полезным для укрепления иммунитета, что актуально во время пандемии".
Увидеть все это можно в парке "Зарядье" в павильоне "Заповедное посольство".
Вход по сеансам, не более семи человек одновременно, детей до десяти лет не допускают. Планируют сделать выставку круглогодичной и более обширной. Сейчас там примерно 250 растений, а будет около 400.
14 из 14
"В Еврейской АО растет сосна корейская, береза даурская. В Приморском крае — лимонник китайский, — объясняет агроном. — Лекарственное растение считают полезным для укрепления иммунитета, что актуально во время пандемии".
Увидеть все это можно в парке "Зарядье" в павильоне "Заповедное посольство".
Вход по сеансам, не более семи человек одновременно, детей до десяти лет не допускают. Планируют сделать выставку круглогодичной и более обширной. Сейчас там примерно 250 растений, а будет около 400.
"Согласитесь, изящная идея — сделать 85 контейнеров с регионами! Я оторваться не могу от картошки в этом Флорариуме. Думаю, что получилась экскурсия по стране — с профессиональными вызовами", — говорит директор парка "Зарядье" Иван Демидов.
Почему это вызовы, объясняет ведущий агроном парка "Зарядье" Ирина Ризванова. "Самые яркие представители 85 субъектов России собраны на одной площадке. Здесь они растут в единых климатических условиях, питаются одним раствором, — поясняет эксперт. — Тут применяется технология аэропоники. Корни — в воздушной среде в боксах, периодически к ним подается питательный раствор в виде аэрозоля". Таким образом обычно выращивают зелень, а не деревья или, например, редкие горные цветы.
Экскурсия построена по географическому принципу. "Наше путешествие начинается с Калининградской области, мы идем с запада на восток. Дальше Центральный федеральный округ, подбираемся к южным регионам — они ближе к солнцу, — объясняет Ирина Ризванова. — Потом Приволжский, Уральский, Сибирский… Заканчиваем тур на Дальнем Востоке".
Наш самый западный регион — это, конечно, Куршская коса и знаменитый танцующий лес: сосна обыкновенная. Именно эти деревья так причудливо искривляются в заповеднике.
Санкт-Петербург — это клен остролистый и капуста. С ней отдельная история. Известная фотография: поле белокочанных овощей на фоне Исаакиевского собора. Их выращивали в блокадные годы и местные жители, и агрономы. Сотрудники Всероссийского института растениеводства совершили невероятное — сохранили уникальную коллекцию семян. Получая минимальное количество пищи, умирая от голода, они спасали образцы от воров и крыс. После войны благодаря им вывели новые сорта пшеницы, ячменя, риса, овощей, картофеля. В память о сотрудниках тут высажена белокочанная капуста.
Москва — это растения, олицетворяющие русскую природу. Нивяник — всем рисуется образ ромашки, но это не она. "Дуб тут как символ стойкости и могущества: первые укрепления вокруг Кремля были не кирпичными, а из дубовых бревен", — говорят сотрудники.
Брянская область — лидер по производству картофеля, а ель обыкновенная изображена на гербе. Конек Курской области — сахар, соответственно, ее визитная карточка в оранжерее — свекла.
"Мы долго думали, кому отдать березу, пшеницу? Кто заберет подсолнечник? Почему мы посадили картофель и отдали именно этому региону? Если честно, даже смотрели по результатам урожайности России за прошлый год", — объясняет Иван Демидов.
"Интересная история об очитке и молодиле шаровидном из Калужской области. Ботаник, флорист и географ Дмитрий Литвинов считал эти растения олицетворением живой воды из русских народных сказок, — рассказывает Ирина Ризванова. — Они суккуленты, и, соответственно, накапливают воду. Еще и антиоксиданты: замедляют процессы старения, очищают организм".
Во Флорариуме можно узнать, что в Тамбовской области растет аналог киви. За это надо благодарить знаменитого биолога, создателя многих современных сортов плодово-ягодных культур Ивана Мичурина. "К примеру, актинидия мичуринская: известный селекционер вывел этот сорт для выращивания в довольно холодном климате. Ее считают родственником актинидии китайской, которая дает плоды, всем известные как киви, — поясняет Ирина. — Вот и у нас есть маленький плодик. Напоминает киви и по вкусу, и по форме".
Во Владимирской области в Муроме и Суздале более 300 лет ведут селекцию огурца, даже фестиваль посвящен этому овощу. Так что в боксе он, разумеется, есть.
"Народный символ Костромской области — кот, поэтому ему в угоду мы высадили котовник кошачий, — продолжает экскурсию Ирина. — Ярославская область издревле выращивает в больших объемах цикорий, который используют для замены кофе. Еще один бренд — ростовский лук".
Чем ближе по спирали к солнцу, тем в оранжерее теплее — так гости добираются до южных регионов России. Краснодарский край — это тимьян (или чабрец, как мы привыкли его называть), а также кукуруза. Кубань — лидер по выращиванию этого злака. Астраханскую область представляет бахча: арбуз, дыня, а с недавнего времени там возрождают хлопок.
В Крыму зацвел виноград! Нет, не на полуострове (хотя и там тоже), а в Зарядье. Кстати, первый, выращенный методом аэропоники. "Сложно представить Крым без виноградников, уже более двух тысяч лет там развивается виноделие, — говорит Ирина. — Еще, конечно, лаванда, оливы и инжир".
Самое знаменитое дерево Аллеи дружбы в Севастополе — старый миндаль, сохранившийся с довоенных лет. В память о военных событиях он символизирует город-герой и в "Зарядье".
"Ставропольский край мы не представляли без ковровых цветников, которые там устраивают повсюду на бульварах, в скверах, в лечебных учреждениях, — объясняет Ирина. — Можно вспомнить "Цветник" в Пятигорске, огромный парк в Кисловодске. Основные культуры, которые используют для создания такой красоты, — бегония и колеус блюме".
В Ингушетии горные ландшафты ассоциируются с ароматными травами, а с недавних пор в республике возрождают традиции табаководства. Никакой пропаганды. Табак используют и как ценное инсектицидное средство. Он помогает бороться со многими вредными насекомыми, в том числе и на дачных участках.
Пензенскую область символизирует незабудка. "Михаил Лермонтов много времени проводил там в имении у любимой бабушки. У него есть стихотворение "Незабудка", поэтому мы выбрали ее для этого региона", — рассказывает Ирина Ризванова.
"В Башкортостане мы высадили донник, так как республика ассоциируется с лечебным медом, — продолжает она. — А Пермский край — гинкго двулопастной, сверстник динозавров".
Свердловская область гордится ивами селекции Вениамина Шабурова. Кстати, они украшают и Москву, и в "Зарядье" их сажали. Во "Флорариуме" представлены свердловские извилистые с очень красивыми листьями. Челябинская область — это неожиданно абрикосы. Да, есть такой сорт: челябинский ранний.
Дальний Восток — совершенно необычный. Например, Магаданская область представлена редким растением, которое и в природе-то сложно встретить, а тут оно цветет. Можно с уверенностью сказать: это первый эдельвейс, который вырос на аэропонике.
Яблоня "Краса Бурятии" — название говорит само за себя. Тут же люцерна забайкалка. Есть и виноград амурский, и редкие цветы.
"В Еврейской АО растет сосна корейская, береза даурская. В Приморском крае — лимонник китайский, — объясняет агроном. — Лекарственное растение считают полезным для укрепления иммунитета, что актуально во время пандемии".
Увидеть все это можно в парке "Зарядье" в павильоне "Заповедное посольство".
Вход по сеансам, не более семи человек одновременно, детей до десяти лет не допускают. Планируют сделать выставку круглогодичной и более обширной. Сейчас там примерно 250 растений, а будет около 400.
Почернение листьев указывает на недостатки в уходе — дереву недостаточно влажности в воздухе или поливов. Достаточно исправить ошибки и растение вернет свое прежнее обличие.
Опадают листья
Если корни кустарника гниют от переизбытка влаги или некомфортной температуры, растение стремится сбросить листья. В таком случае шеффлере еще можно помочь — аккуратно достать из горшка, обрезать гнилые части, затем поместить корень в раствор “Эпина”, после присыпать толченым углем и посадить в новый субстрат.
Несмотря на свою пользу шеффлера является слабо-ядовитым растением, способным вызвать раздражение кожи и слизистых у человека. Для животных кустарник несет в себе еще большую опасность. Например, у кошек может вызвать конъюнктивит, ожоги, диарею, нервные расстройства и др.
Поэтому при работе с кустарником рекомендуется пользоваться перчатками и не держать растение в доме, где есть дети и животные.
Как считают многие любители цветов, шеффлера способна поглощать негативную энергетику и улучшать эмоциональный фон в помещении — приносить спокойствие и умиротворение. Однако есть и другие приметы, которые связаны с экзотическим деревом:
—
скрученные листья — к ссорам в доме;
—
опадание листвы — к неудаче у жителей дома;
—
остановка роста — есть вероятность кражи имущества;
—
активный рост кустарника — к прибавлению в семействе;
—
красивое и здоровое дерево — благополучие в семье;
—
листья потемнели — слишком много негативной энергии в помещении.
Но сколько бы плохих примет и суеверий не существовало, шеффлера остается красивым и изящным растением, которому необходим лишь правильный уход. Только в таком случае дерево будет радовать владельцев своим экзотическим видом.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.