Вся Россия за 60 минут: самые необычные растения страны

"Согласитесь, изящная идея — сделать 85 контейнеров с регионами! Я оторваться не могу от картошки в этом Флорариуме. Думаю, что получилась экскурсия по стране — с профессиональными вызовами", — говорит директор парка "Зарядье" Иван Демидов.

Почему это вызовы, объясняет ведущий агроном парка "Зарядье" Ирина Ризванова. "Самые яркие представители 85 субъектов России собраны на одной площадке. Здесь они растут в единых климатических условиях, питаются одним раствором, — поясняет эксперт. — Тут применяется технология аэропоники. Корни — в воздушной среде в боксах, периодически к ним подается питательный раствор в виде аэрозоля". Таким образом обычно выращивают зелень, а не деревья или, например, редкие горные цветы.