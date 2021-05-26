Вся Россия за 60 минут: самые необычные растения страны
"Согласитесь, изящная идея — сделать 85 контейнеров с регионами! Я оторваться не могу от картошки в этом Флорариуме. Думаю, что получилась экскурсия по стране — с профессиональными вызовами", — говорит директор парка "Зарядье" Иван Демидов.
Почему это вызовы, объясняет ведущий агроном парка "Зарядье" Ирина Ризванова. "Самые яркие представители 85 субъектов России собраны на одной площадке. Здесь они растут в единых климатических условиях, питаются одним раствором, — поясняет эксперт. — Тут применяется технология аэропоники. Корни — в воздушной среде в боксах, периодически к ним подается питательный раствор в виде аэрозоля". Таким образом обычно выращивают зелень, а не деревья или, например, редкие горные цветы.
"Согласитесь, изящная идея — сделать 85 контейнеров с регионами! Я оторваться не могу от картошки в этом Флорариуме. Думаю, что получилась экскурсия по стране — с профессиональными вызовами", — говорит директор парка "Зарядье" Иван Демидов.
Почему это вызовы, объясняет ведущий агроном парка "Зарядье" Ирина Ризванова. "Самые яркие представители 85 субъектов России собраны на одной площадке. Здесь они растут в единых климатических условиях, питаются одним раствором, — поясняет эксперт. — Тут применяется технология аэропоники. Корни — в воздушной среде в боксах, периодически к ним подается питательный раствор в виде аэрозоля". Таким образом обычно выращивают зелень, а не деревья или, например, редкие горные цветы.
Экскурсия построена по географическому принципу. "Наше путешествие начинается с Калининградской области, мы идем с запада на восток. Дальше Центральный федеральный округ, подбираемся к южным регионам — они ближе к солнцу, — объясняет Ирина Ризванова. — Потом Приволжский, Уральский, Сибирский… Заканчиваем тур на Дальнем Востоке".
Наш самый западный регион — это, конечно, Куршская коса и знаменитый танцующий лес: сосна обыкновенная. Именно эти деревья так причудливо искривляются в заповеднике.
Экскурсия построена по географическому принципу. "Наше путешествие начинается с Калининградской области, мы идем с запада на восток. Дальше Центральный федеральный округ, подбираемся к южным регионам — они ближе к солнцу, — объясняет Ирина Ризванова. — Потом Приволжский, Уральский, Сибирский… Заканчиваем тур на Дальнем Востоке".
Наш самый западный регион — это, конечно, Куршская коса и знаменитый танцующий лес: сосна обыкновенная. Именно эти деревья так причудливо искривляются в заповеднике.
Санкт-Петербург — это клен остролистый и капуста. С ней отдельная история. Известная фотография: поле белокочанных овощей на фоне Исаакиевского собора. Их выращивали в блокадные годы и местные жители, и агрономы. Сотрудники Всероссийского института растениеводства совершили невероятное — сохранили уникальную коллекцию семян. Получая минимальное количество пищи, умирая от голода, они спасали образцы от воров и крыс. После войны благодаря им вывели новые сорта пшеницы, ячменя, риса, овощей, картофеля. В память о сотрудниках тут высажена белокочанная капуста.
Санкт-Петербург — это клен остролистый и капуста. С ней отдельная история. Известная фотография: поле белокочанных овощей на фоне Исаакиевского собора. Их выращивали в блокадные годы и местные жители, и агрономы. Сотрудники Всероссийского института растениеводства совершили невероятное — сохранили уникальную коллекцию семян. Получая минимальное количество пищи, умирая от голода, они спасали образцы от воров и крыс. После войны благодаря им вывели новые сорта пшеницы, ячменя, риса, овощей, картофеля. В память о сотрудниках тут высажена белокочанная капуста.
Москва — это растения, олицетворяющие русскую природу. Нивяник — всем рисуется образ ромашки, но это не она. "Дуб тут как символ стойкости и могущества: первые укрепления вокруг Кремля были не кирпичными, а из дубовых бревен", — говорят сотрудники.
Москва — это растения, олицетворяющие русскую природу. Нивяник — всем рисуется образ ромашки, но это не она. "Дуб тут как символ стойкости и могущества: первые укрепления вокруг Кремля были не кирпичными, а из дубовых бревен", — говорят сотрудники.
Брянская область — лидер по производству картофеля, а ель обыкновенная изображена на гербе. Конек Курской области — сахар, соответственно, ее визитная карточка в оранжерее — свекла.
"Мы долго думали, кому отдать березу, пшеницу? Кто заберет подсолнечник? Почему мы посадили картофель и отдали именно этому региону? Если честно, даже смотрели по результатам урожайности России за прошлый год", — объясняет Иван Демидов.
Брянская область — лидер по производству картофеля, а ель обыкновенная изображена на гербе. Конек Курской области — сахар, соответственно, ее визитная карточка в оранжерее — свекла.
"Мы долго думали, кому отдать березу, пшеницу? Кто заберет подсолнечник? Почему мы посадили картофель и отдали именно этому региону? Если честно, даже смотрели по результатам урожайности России за прошлый год", — объясняет Иван Демидов.
"Интересная история об очитке и молодиле шаровидном из Калужской области. Ботаник, флорист и географ Дмитрий Литвинов считал эти растения олицетворением живой воды из русских народных сказок, — рассказывает Ирина Ризванова. — Они суккуленты, и, соответственно, накапливают воду. Еще и антиоксиданты: замедляют процессы старения, очищают организм".
"Интересная история об очитке и молодиле шаровидном из Калужской области. Ботаник, флорист и географ Дмитрий Литвинов считал эти растения олицетворением живой воды из русских народных сказок, — рассказывает Ирина Ризванова. — Они суккуленты, и, соответственно, накапливают воду. Еще и антиоксиданты: замедляют процессы старения, очищают организм".
Во Флорариуме можно узнать, что в Тамбовской области растет аналог киви. За это надо благодарить знаменитого биолога, создателя многих современных сортов плодово-ягодных культур Ивана Мичурина. "К примеру, актинидия мичуринская: известный селекционер вывел этот сорт для выращивания в довольно холодном климате. Ее считают родственником актинидии китайской, которая дает плоды, всем известные как киви, — поясняет Ирина. — Вот и у нас есть маленький плодик. Напоминает киви и по вкусу, и по форме".
Во Флорариуме можно узнать, что в Тамбовской области растет аналог киви. За это надо благодарить знаменитого биолога, создателя многих современных сортов плодово-ягодных культур Ивана Мичурина. "К примеру, актинидия мичуринская: известный селекционер вывел этот сорт для выращивания в довольно холодном климате. Ее считают родственником актинидии китайской, которая дает плоды, всем известные как киви, — поясняет Ирина. — Вот и у нас есть маленький плодик. Напоминает киви и по вкусу, и по форме".
Во Владимирской области в Муроме и Суздале более 300 лет ведут селекцию огурца, даже фестиваль посвящен этому овощу. Так что в боксе он, разумеется, есть.
"Народный символ Костромской области — кот, поэтому ему в угоду мы высадили котовник кошачий, — продолжает экскурсию Ирина. — Ярославская область издревле выращивает в больших объемах цикорий, который используют для замены кофе. Еще один бренд — ростовский лук".
Во Владимирской области в Муроме и Суздале более 300 лет ведут селекцию огурца, даже фестиваль посвящен этому овощу. Так что в боксе он, разумеется, есть.
"Народный символ Костромской области — кот, поэтому ему в угоду мы высадили котовник кошачий, — продолжает экскурсию Ирина. — Ярославская область издревле выращивает в больших объемах цикорий, который используют для замены кофе. Еще один бренд — ростовский лук".
Чем ближе по спирали к солнцу, тем в оранжерее теплее — так гости добираются до южных регионов России. Краснодарский край — это тимьян (или чабрец, как мы привыкли его называть), а также кукуруза. Кубань — лидер по выращиванию этого злака. Астраханскую область представляет бахча: арбуз, дыня, а с недавнего времени там возрождают хлопок.
Чем ближе по спирали к солнцу, тем в оранжерее теплее — так гости добираются до южных регионов России. Краснодарский край — это тимьян (или чабрец, как мы привыкли его называть), а также кукуруза. Кубань — лидер по выращиванию этого злака. Астраханскую область представляет бахча: арбуз, дыня, а с недавнего времени там возрождают хлопок.
В Крыму зацвел виноград! Нет, не на полуострове (хотя и там тоже), а в Зарядье. Кстати, первый, выращенный методом аэропоники. "Сложно представить Крым без виноградников, уже более двух тысяч лет там развивается виноделие, — говорит Ирина. — Еще, конечно, лаванда, оливы и инжир".
Самое знаменитое дерево Аллеи дружбы в Севастополе — старый миндаль, сохранившийся с довоенных лет. В память о военных событиях он символизирует город-герой и в "Зарядье".
"Ставропольский край мы не представляли без ковровых цветников, которые там устраивают повсюду на бульварах, в скверах, в лечебных учреждениях, — объясняет Ирина. — Можно вспомнить "Цветник" в Пятигорске, огромный парк в Кисловодске. Основные культуры, которые используют для создания такой красоты, — бегония и колеус блюме".
В Крыму зацвел виноград! Нет, не на полуострове (хотя и там тоже), а в Зарядье. Кстати, первый, выращенный методом аэропоники. "Сложно представить Крым без виноградников, уже более двух тысяч лет там развивается виноделие, — говорит Ирина. — Еще, конечно, лаванда, оливы и инжир".
Самое знаменитое дерево Аллеи дружбы в Севастополе — старый миндаль, сохранившийся с довоенных лет. В память о военных событиях он символизирует город-герой и в "Зарядье".
"Ставропольский край мы не представляли без ковровых цветников, которые там устраивают повсюду на бульварах, в скверах, в лечебных учреждениях, — объясняет Ирина. — Можно вспомнить "Цветник" в Пятигорске, огромный парк в Кисловодске. Основные культуры, которые используют для создания такой красоты, — бегония и колеус блюме".
В Ингушетии горные ландшафты ассоциируются с ароматными травами, а с недавних пор в республике возрождают традиции табаководства. Никакой пропаганды. Табак используют и как ценное инсектицидное средство. Он помогает бороться со многими вредными насекомыми, в том числе и на дачных участках.
В Ингушетии горные ландшафты ассоциируются с ароматными травами, а с недавних пор в республике возрождают традиции табаководства. Никакой пропаганды. Табак используют и как ценное инсектицидное средство. Он помогает бороться со многими вредными насекомыми, в том числе и на дачных участках.
Пензенскую область символизирует незабудка. "Михаил Лермонтов много времени проводил там в имении у любимой бабушки. У него есть стихотворение "Незабудка", поэтому мы выбрали ее для этого региона", — рассказывает Ирина Ризванова.
"В Башкортостане мы высадили донник, так как республика ассоциируется с лечебным медом, — продолжает она. — А Пермский край — гинкго двулопастной, сверстник динозавров".
Свердловская область гордится ивами селекции Вениамина Шабурова. Кстати, они украшают и Москву, и в "Зарядье" их сажали. Во "Флорариуме" представлены свердловские извилистые с очень красивыми листьями. Челябинская область — это неожиданно абрикосы. Да, есть такой сорт: челябинский ранний.
Пензенскую область символизирует незабудка. "Михаил Лермонтов много времени проводил там в имении у любимой бабушки. У него есть стихотворение "Незабудка", поэтому мы выбрали ее для этого региона", — рассказывает Ирина Ризванова.
"В Башкортостане мы высадили донник, так как республика ассоциируется с лечебным медом, — продолжает она. — А Пермский край — гинкго двулопастной, сверстник динозавров".
Свердловская область гордится ивами селекции Вениамина Шабурова. Кстати, они украшают и Москву, и в "Зарядье" их сажали. Во "Флорариуме" представлены свердловские извилистые с очень красивыми листьями. Челябинская область — это неожиданно абрикосы. Да, есть такой сорт: челябинский ранний.
Дальний Восток — совершенно необычный. Например, Магаданская область представлена редким растением, которое и в природе-то сложно встретить, а тут оно цветет. Можно с уверенностью сказать: это первый эдельвейс, который вырос на аэропонике.
Яблоня "Краса Бурятии" — название говорит само за себя. Тут же люцерна забайкалка. Есть и виноград амурский, и редкие цветы.
Дальний Восток — совершенно необычный. Например, Магаданская область представлена редким растением, которое и в природе-то сложно встретить, а тут оно цветет. Можно с уверенностью сказать: это первый эдельвейс, который вырос на аэропонике.
Яблоня "Краса Бурятии" — название говорит само за себя. Тут же люцерна забайкалка. Есть и виноград амурский, и редкие цветы.
"В Еврейской АО растет сосна корейская, береза даурская. В Приморском крае — лимонник китайский, — объясняет агроном. — Лекарственное растение считают полезным для укрепления иммунитета, что актуально во время пандемии".
Увидеть все это можно в парке "Зарядье" в павильоне "Заповедное посольство".
Вход по сеансам, не более семи человек одновременно, детей до десяти лет не допускают. Планируют сделать выставку круглогодичной и более обширной. Сейчас там примерно 250 растений, а будет около 400.
"В Еврейской АО растет сосна корейская, береза даурская. В Приморском крае — лимонник китайский, — объясняет агроном. — Лекарственное растение считают полезным для укрепления иммунитета, что актуально во время пандемии".
Увидеть все это можно в парке "Зарядье" в павильоне "Заповедное посольство".
Вход по сеансам, не более семи человек одновременно, детей до десяти лет не допускают. Планируют сделать выставку круглогодичной и более обширной. Сейчас там примерно 250 растений, а будет около 400.