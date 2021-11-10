https://ria.ru/20211110/rasteniya-1758474770.html

Как правильно укрыть растения на зиму: лучшие способы и частые ошибки

Как правильно укрыть растения на зиму: лучшие способы и частые ошибки

Как правильно укрыть растения на зиму: лучшие способы и частые ошибки

Укрывать растения на зиму нужно, чтобы помочь им пережить сильные морозы. О том, как следует готовить садовые и огородные культуры к холодам, какие способы... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T21:19

2021-11-10T21:19

2021-11-10T21:19

общество

растения

земля

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758439223_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3742d7ebb67f5e2c128ad05be26caf31.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Укрывать растения на зиму нужно, чтобы помочь им пережить сильные морозы. О том, как следует готовить садовые и огородные культуры к холодам, какие способы защиты существуют и советы агронома — в материале РИА Новости.Укрытие растений на зимуНесмотря на то, что в последние годы в России участились теплые зимы, сильные морозы остаются климатической нормой. Бесснежная погода и скачки температуры наносят большой урон многолетним культурным растениям. Чтобы этого избежать, опытные садоводы и огородники укрывают их перед холодами.“Под укрытием понимается создание для растения (чаще всего не приспособленного для данного климата) подходящих условий перезимовки”, — поясняет Ольга Промская, агроном-агрохимик.Когда начинать укрытиеТочные сроки, когда нужно проводить укрытие, зависят от конкретных культур. Однако существуют средние показатели температуры, которые могут быть губительны для большинства растений средней полосы — это от -7 до -10 градусов, которые держатся в течение шести и более дней.Осенью, когда температура может снижаться до -5 градусов, не стоит сильно переживать за сад, такие перепады многолетники, как правило, переносят спокойно. Многие садоводы отмечают, что такое “закаливание” даже идет на пользу — так культуры постепенно готовятся к зиме.Виды укрытий в зимний периодВ случае с устойчивыми холодами нужно начинать укрытие, выбрав один из способов.ОкучиваниеЭтот метод предотвращает уплотнение верхнего слоя почвы, тем самым спасая растение от вымерзания. Для окучивания используются земля, реже — опилки, торф или перегной. Подготовленная смесь высыпается к основанию низкорослого растения до уровня не более 40 см от земли.Подходит для многих цветов (в том числе, роз, гортензий, клематисов), огородных культур (картофеля, огурцов, помидоров, капусты, моркови), саженцев и др.МульчированиеСхожий с окучиванием метод, где используются листья, а также торф, опилки или перегной. Но в отличие от первого способа мульчу насыпают вокруг ствола, не затрагивая его основание.Такой вариант подходит для всех зимних огородных культур, саженцев, молодых плодовых деревьев и многолетних декоративных растений.Укрытие природными материаламиЗемля с растением укрывается лапником (хвойными ветками) или соломой. Такие материалы позволяют полностью покрыть растение “шалашиком”, создавая лишь небольшие просветы. Эта конструкция помогает хорошо защитить насаждения, задерживает снег и пропускает воздух.Свободное пеленаниеДля “укутывания” подходят любые нетканые и прочные материалы (например, лутрасил, спанбонд или геотекс), которые не препятствуют циркуляции воздуха. Растение обвивается тканью, которую потом необходимо закрепить у почвы и зафиксировать шнуром, чтобы ее не снесло ветром.Особенно полезен этот метод для хвойных растений возрастом до трех лет, которым не так страшны холода, как солнечные лучи во время резких изменений в погоде.ПригибаниеЭтот способ чаще всего применяется к кустарникам — верхний конец растения аккуратно пригибается к заранее подготовленной платформе (доске или решетке) и фиксируется в горизонтальном положении с помощью колышков и веревок.Воздушно-сухое укрытиеОдин из самых сложных, но эффективных видов укрытия, состоящий из деревянного каркаса, ткани (например, лутрасила) и натянутой темной пленки (полиэтилена) для эффекта тени. В таком сооружении специально делаются отверстия для проветривания во время оттепели, которые закрываются на период сильных холодов.Воздушно-сухое укрытие применяется для теплолюбивых невысоких растений, а также для саженцев.Распространенные ошибкиСуществует ряд распространенных ошибок в укрытии растений на зиму, которые могут только ухудшить состояние культур:Советы агрономаОльга Промская поделилась рекомендациями по укрытию растений на зиму:

https://realty.ria.ru/20210616/dacha-1737120440.html

https://ria.ru/20110725/406863849.html

https://realty.ria.ru/20201106/dacha-1583212616.html

https://ria.ru/20210608/rozy-1736146449.html

земля

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, растения, земля, россия