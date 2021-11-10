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Как правильно укрыть растения на зиму: лучшие способы и частые ошибки
Как правильно укрыть растения на зиму: лучшие способы и частые ошибки
Как правильно укрыть растения на зиму: лучшие способы и частые ошибки
Укрывать растения на зиму нужно, чтобы помочь им пережить сильные морозы. О том, как следует готовить садовые и огородные культуры к холодам, какие способы... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T21:19
2021-11-10T21:19
общество
растения
земля
россия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Укрывать растения на зиму нужно, чтобы помочь им пережить сильные морозы. О том, как следует готовить садовые и огородные культуры к холодам, какие способы защиты существуют и советы агронома — в материале РИА Новости.Укрытие растений на зимуНесмотря на то, что в последние годы в России участились теплые зимы, сильные морозы остаются климатической нормой. Бесснежная погода и скачки температуры наносят большой урон многолетним культурным растениям. Чтобы этого избежать, опытные садоводы и огородники укрывают их перед холодами.“Под укрытием понимается создание для растения (чаще всего не приспособленного для данного климата) подходящих условий перезимовки”, — поясняет Ольга Промская, агроном-агрохимик.Когда начинать укрытиеТочные сроки, когда нужно проводить укрытие, зависят от конкретных культур. Однако существуют средние показатели температуры, которые могут быть губительны для большинства растений средней полосы — это от -7 до -10 градусов, которые держатся в течение шести и более дней.Осенью, когда температура может снижаться до -5 градусов, не стоит сильно переживать за сад, такие перепады многолетники, как правило, переносят спокойно. Многие садоводы отмечают, что такое “закаливание” даже идет на пользу — так культуры постепенно готовятся к зиме.Виды укрытий в зимний периодВ случае с устойчивыми холодами нужно начинать укрытие, выбрав один из способов.ОкучиваниеЭтот метод предотвращает уплотнение верхнего слоя почвы, тем самым спасая растение от вымерзания. Для окучивания используются земля, реже — опилки, торф или перегной. Подготовленная смесь высыпается к основанию низкорослого растения до уровня не более 40 см от земли.Подходит для многих цветов (в том числе, роз, гортензий, клематисов), огородных культур (картофеля, огурцов, помидоров, капусты, моркови), саженцев и др.МульчированиеСхожий с окучиванием метод, где используются листья, а также торф, опилки или перегной. Но в отличие от первого способа мульчу насыпают вокруг ствола, не затрагивая его основание.Такой вариант подходит для всех зимних огородных культур, саженцев, молодых плодовых деревьев и многолетних декоративных растений.Укрытие природными материаламиЗемля с растением укрывается лапником (хвойными ветками) или соломой. Такие материалы позволяют полностью покрыть растение “шалашиком”, создавая лишь небольшие просветы. Эта конструкция помогает хорошо защитить насаждения, задерживает снег и пропускает воздух.Свободное пеленаниеДля “укутывания” подходят любые нетканые и прочные материалы (например, лутрасил, спанбонд или геотекс), которые не препятствуют циркуляции воздуха. Растение обвивается тканью, которую потом необходимо закрепить у почвы и зафиксировать шнуром, чтобы ее не снесло ветром.Особенно полезен этот метод для хвойных растений возрастом до трех лет, которым не так страшны холода, как солнечные лучи во время резких изменений в погоде.ПригибаниеЭтот способ чаще всего применяется к кустарникам — верхний конец растения аккуратно пригибается к заранее подготовленной платформе (доске или решетке) и фиксируется в горизонтальном положении с помощью колышков и веревок.Воздушно-сухое укрытиеОдин из самых сложных, но эффективных видов укрытия, состоящий из деревянного каркаса, ткани (например, лутрасила) и натянутой темной пленки (полиэтилена) для эффекта тени. В таком сооружении специально делаются отверстия для проветривания во время оттепели, которые закрываются на период сильных холодов.Воздушно-сухое укрытие применяется для теплолюбивых невысоких растений, а также для саженцев.Распространенные ошибкиСуществует ряд распространенных ошибок в укрытии растений на зиму, которые могут только ухудшить состояние культур:Советы агрономаОльга Промская поделилась рекомендациями по укрытию растений на зиму:
https://realty.ria.ru/20210616/dacha-1737120440.html
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общество, растения, земля, россия
21:19 10.11.2021
 

Как правильно укрыть растения на зиму: лучшие способы и частые ошибки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСаженцы хвойных растений, укрытые от холода защитной сеткой
Саженцы хвойных растений, укрытые от холода защитной сеткой - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Укрывать растения на зиму нужно, чтобы помочь им пережить сильные морозы. О том, как следует готовить садовые и огородные культуры к холодам, какие способы защиты существуют и советы агронома — в материале РИА Новости.

Укрытие растений на зиму

Несмотря на то, что в последние годы в России участились теплые зимы, сильные морозы остаются климатической нормой. Бесснежная погода и скачки температуры наносят большой урон многолетним культурным растениям. Чтобы этого избежать, опытные садоводы и огородники укрывают их перед холодами.
“Под укрытием понимается создание для растения (чаще всего не приспособленного для данного климата) подходящих условий перезимовки”, — поясняет Ольга Промская, агроном-агрохимик.
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Когда начинать укрытие

Точные сроки, когда нужно проводить укрытие, зависят от конкретных культур. Однако существуют средние показатели температуры, которые могут быть губительны для большинства растений средней полосы — это от -7 до -10 градусов, которые держатся в течение шести и более дней.
“Например, хризантемы укрывают при приближении температуры к 0 градусов. Розы (если хорошо подготовлены) могут выдержать до -6 градусов и кратковременное похолодание до -12 градусов”, — добавила эксперт.
Осенью, когда температура может снижаться до -5 градусов, не стоит сильно переживать за сад, такие перепады многолетники, как правило, переносят спокойно. Многие садоводы отмечают, что такое “закаливание” даже идет на пользу — так культуры постепенно готовятся к зиме.
© Pixabay / 18427938Заснеженная роза
Заснеженная роза - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Pixabay / 18427938
Заснеженная роза

Виды укрытий в зимний период

В случае с устойчивыми холодами нужно начинать укрытие, выбрав один из способов.

Окучивание

Этот метод предотвращает уплотнение верхнего слоя почвы, тем самым спасая растение от вымерзания. Для окучивания используются земля, реже — опилки, торф или перегной. Подготовленная смесь высыпается к основанию низкорослого растения до уровня не более 40 см от земли.
Подходит для многих цветов (в том числе, роз, гортензий, клематисов), огородных культур (картофеля, огурцов, помидоров, капусты, моркови), саженцев и др.

Мульчирование

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРаботники коммунальной службы меняют щепу на клумбе у дерева на Тверской улице в Москве
Работники коммунальной службы меняют щепу на клумбе у дерева на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Работники коммунальной службы меняют щепу на клумбе у дерева на Тверской улице в Москве
Схожий с окучиванием метод, где используются листья, а также торф, опилки или перегной. Но в отличие от первого способа мульчу насыпают вокруг ствола, не затрагивая его основание.
Такой вариант подходит для всех зимних огородных культур, саженцев, молодых плодовых деревьев и многолетних декоративных растений.

Укрытие природными материалами

Земля с растением укрывается лапником (хвойными ветками) или соломой. Такие материалы позволяют полностью покрыть растение “шалашиком”, создавая лишь небольшие просветы. Эта конструкция помогает хорошо защитить насаждения, задерживает снег и пропускает воздух.

Свободное пеленание

Для “укутывания” подходят любые нетканые и прочные материалы (например, лутрасил, спанбонд или геотекс), которые не препятствуют циркуляции воздуха. Растение обвивается тканью, которую потом необходимо закрепить у почвы и зафиксировать шнуром, чтобы ее не снесло ветром.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСаженцы укрытые от холода защитной сеткой
Саженцы укрытые от холода защитной сеткой - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Саженцы укрытые от холода защитной сеткой
Особенно полезен этот метод для хвойных растений возрастом до трех лет, которым не так страшны холода, как солнечные лучи во время резких изменений в погоде.

Пригибание

Этот способ чаще всего применяется к кустарникам — верхний конец растения аккуратно пригибается к заранее подготовленной платформе (доске или решетке) и фиксируется в горизонтальном положении с помощью колышков и веревок.

Воздушно-сухое укрытие

Один из самых сложных, но эффективных видов укрытия, состоящий из деревянного каркаса, ткани (например, лутрасила) и натянутой темной пленки (полиэтилена) для эффекта тени. В таком сооружении специально делаются отверстия для проветривания во время оттепели, которые закрываются на период сильных холодов.
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Воздушно-сухое укрытие применяется для теплолюбивых невысоких растений, а также для саженцев.

Распространенные ошибки

Существует ряд распространенных ошибок в укрытии растений на зиму, которые могут только ухудшить состояние культур:
  • Чем раньше укрыть, тем лучше. Конечно, правильно готовиться к зиме заранее, но укрывать растения стоит только тогда, когда температура стабильно низкая. Если октябрь и ноябрь теплые, защита может только навредить, создавая парниковый эффект.
  • Если растение укрыто, то за ним не нужно ухаживать. Насаждениям требуется ухода независимо от сезона и температур. Важно проводить процедуры, необходимые конкретному растению.
  • Чем сильнее укутать, тем лучше. Такой подход может погубить растение. Вид и плотность укутывания нужно подбирать в зависимости от особенностей культуры.
  • В укрытии нуждаются все растения. Не всегда. Прежде чем приступать к утеплению культур, стоит изучить информацию о них.
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Советы агронома

Ольга Промская поделилась рекомендациями по укрытию растений на зиму:
  • В качестве укрывного материала лучше всего использовать верховой торф – у него высокая влагоемкость, поэтому он может быстро замерзнуть, а вот оттаивает медленно. Из-за этого температура внутри укрытия будет практически постоянной в течение зимы. А а потом торф послужит дополнительным удобрением.
  • При укрытии растений необходимо учитывать климатические особенности территории. Например, в средней полосе России холода обычно начинаются в первой декаде декабря, подготовку к зиме и окончательное укрытие здесь проводят в это время. На Урале заморозки начинаются гораздо раньше —уже в первой или во второй декаде октября. Поэтому и все агротехнические мероприятия по уходу за многолетниками и подготовка к зиме сдвигаются на конец августа-начало сентября.
  • Необходимо убирать укрытие при повышении температуры, иначе растению грозит выпревание.
  • После снятия укрытия некоторое время необходимо притенять растение для профилактики ожогов.
  • Полностью удалять весной укрывной материал стоит тогда, когда земля оттает и прогреется примерно на глубину 20-25 см. Делать это лучше вечером, чтобы солнечные лучи не стали стрессом для отвыкших от них за зиму побегов.
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