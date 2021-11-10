Как правильно укрыть растения на зиму: лучшие способы и частые ошибки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСаженцы хвойных растений, укрытые от холода защитной сеткой
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Укрывать растения на зиму нужно, чтобы помочь им пережить сильные морозы. О том, как следует готовить садовые и огородные культуры к холодам, какие способы защиты существуют и советы агронома — в материале РИА Новости.
Укрытие растений на зиму
Несмотря на то, что в последние годы в России участились теплые зимы, сильные морозы остаются климатической нормой. Бесснежная погода и скачки температуры наносят большой урон многолетним культурным растениям. Чтобы этого избежать, опытные садоводы и огородники укрывают их перед холодами.
“Под укрытием понимается создание для растения (чаще всего не приспособленного для данного климата) подходящих условий перезимовки”, — поясняет Ольга Промская, агроном-агрохимик.
Когда начинать укрытие
Точные сроки, когда нужно проводить укрытие, зависят от конкретных культур. Однако существуют средние показатели температуры, которые могут быть губительны для большинства растений средней полосы — это от -7 до -10 градусов, которые держатся в течение шести и более дней.
“Например, хризантемы укрывают при приближении температуры к 0 градусов. Розы (если хорошо подготовлены) могут выдержать до -6 градусов и кратковременное похолодание до -12 градусов”, — добавила эксперт.
Осенью, когда температура может снижаться до -5 градусов, не стоит сильно переживать за сад, такие перепады многолетники, как правило, переносят спокойно. Многие садоводы отмечают, что такое “закаливание” даже идет на пользу — так культуры постепенно готовятся к зиме.
Виды укрытий в зимний период
В случае с устойчивыми холодами нужно начинать укрытие, выбрав один из способов.
Окучивание
Этот метод предотвращает уплотнение верхнего слоя почвы, тем самым спасая растение от вымерзания. Для окучивания используются земля, реже — опилки, торф или перегной. Подготовленная смесь высыпается к основанию низкорослого растения до уровня не более 40 см от земли.
Подходит для многих цветов (в том числе, роз, гортензий, клематисов), огородных культур (картофеля, огурцов, помидоров, капусты, моркови), саженцев и др.
Мульчирование
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРаботники коммунальной службы меняют щепу на клумбе у дерева на Тверской улице в Москве
Работники коммунальной службы меняют щепу на клумбе у дерева на Тверской улице в Москве
Схожий с окучиванием метод, где используются листья, а также торф, опилки или перегной. Но в отличие от первого способа мульчу насыпают вокруг ствола, не затрагивая его основание.
Такой вариант подходит для всех зимних огородных культур, саженцев, молодых плодовых деревьев и многолетних декоративных растений.
Укрытие природными материалами
Земля с растением укрывается лапником (хвойными ветками) или соломой. Такие материалы позволяют полностью покрыть растение “шалашиком”, создавая лишь небольшие просветы. Эта конструкция помогает хорошо защитить насаждения, задерживает снег и пропускает воздух.
Свободное пеленание
Для “укутывания” подходят любые нетканые и прочные материалы (например, лутрасил, спанбонд или геотекс), которые не препятствуют циркуляции воздуха. Растение обвивается тканью, которую потом необходимо закрепить у почвы и зафиксировать шнуром, чтобы ее не снесло ветром.
Саженцы укрытые от холода защитной сеткой
Особенно полезен этот метод для хвойных растений возрастом до трех лет, которым не так страшны холода, как солнечные лучи во время резких изменений в погоде.
Пригибание
Этот способ чаще всего применяется к кустарникам — верхний конец растения аккуратно пригибается к заранее подготовленной платформе (доске или решетке) и фиксируется в горизонтальном положении с помощью колышков и веревок.
Воздушно-сухое укрытие
Один из самых сложных, но эффективных видов укрытия, состоящий из деревянного каркаса, ткани (например, лутрасила) и натянутой темной пленки (полиэтилена) для эффекта тени. В таком сооружении специально делаются отверстия для проветривания во время оттепели, которые закрываются на период сильных холодов.
25 июля 2011, 13:07НаукаРастения передают "память" о холодных зимах своим потомкамРастения избирательно "отключают" некоторые гены при наступлении продолжительных периодов похолодания и передают этот опыт при помощи эпигенетической - дополняющей геном - "памяти", что позволяет их потомкам приспосабливаться к новым климатическим условиям без изменения генома, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.
Воздушно-сухое укрытие применяется для теплолюбивых невысоких растений, а также для саженцев.
Распространенные ошибки
Существует ряд распространенных ошибок в укрытии растений на зиму, которые могут только ухудшить состояние культур:
- —Чем раньше укрыть, тем лучше. Конечно, правильно готовиться к зиме заранее, но укрывать растения стоит только тогда, когда температура стабильно низкая. Если октябрь и ноябрь теплые, защита может только навредить, создавая парниковый эффект.
- —Если растение укрыто, то за ним не нужно ухаживать. Насаждениям требуется ухода независимо от сезона и температур. Важно проводить процедуры, необходимые конкретному растению.
- —Чем сильнее укутать, тем лучше. Такой подход может погубить растение. Вид и плотность укутывания нужно подбирать в зависимости от особенностей культуры.
- —В укрытии нуждаются все растения. Не всегда. Прежде чем приступать к утеплению культур, стоит изучить информацию о них.
Советы агронома
Ольга Промская поделилась рекомендациями по укрытию растений на зиму:
- —В качестве укрывного материала лучше всего использовать верховой торф – у него высокая влагоемкость, поэтому он может быстро замерзнуть, а вот оттаивает медленно. Из-за этого температура внутри укрытия будет практически постоянной в течение зимы. А а потом торф послужит дополнительным удобрением.
- —При укрытии растений необходимо учитывать климатические особенности территории. Например, в средней полосе России холода обычно начинаются в первой декаде декабря, подготовку к зиме и окончательное укрытие здесь проводят в это время. На Урале заморозки начинаются гораздо раньше —уже в первой или во второй декаде октября. Поэтому и все агротехнические мероприятия по уходу за многолетниками и подготовка к зиме сдвигаются на конец августа-начало сентября.
- —Необходимо убирать укрытие при повышении температуры, иначе растению грозит выпревание.
- —После снятия укрытия некоторое время необходимо притенять растение для профилактики ожогов.
- —Полностью удалять весной укрывной материал стоит тогда, когда земля оттает и прогреется примерно на глубину 20-25 см. Делать это лучше вечером, чтобы солнечные лучи не стали стрессом для отвыкших от них за зиму побегов.
8 июня, 14:37Как сажать розы: особенности и сроки посадки