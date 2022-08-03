От сорняков и для богатого урожая: как и чем правильно мульчировать почву
© Фото : Unsplash/Josie WeissМульчирование
© Фото : Unsplash/Josie Weiss
Мульчирование
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мульчирование - это покрытие почвы слоем органических или неорганических материалов, важная составляющая ухода за садовыми растениями. Как правильно мульчировать грядки и приствольные круги деревьев, что из материалов больше подходит для этой цели: кора, трава, сено, пленка, гравий и прочее, их плюсы и минусы для садовода, - в материале РИА Новости.
Мульчирование
Для того чтобы повысить урожайность, защитить растения от негативных факторов внешней среды и вредителей, огородники используют различные методы, один из которых - мульчирование.
"Слово произошло от английского глагола to mulch – покрывать чем-то. Это любое покрытие почвы, где растут растения, мульчировать можно органическими (опилки, торф, песок, скошенная трава) и неорганическими материалами (пленка, агроткань)", - объясняет Александр Хабургаев, ведущий программы "Планета цветов" на телеканале "Живая Планета".
Плюсы и минусы
Есть как положительные, так и отрицательные стороны мульчирования.
Плюсы:
- —растения можно реже поливать, мульча хорошо сохраняет влагу;
- —корни хорошо защищены от перегрева летом и промерзания зимой;
- —органическая мульча насыщает грунт питательными веществами и может нормализовать кислотность;
- —избавление от сорняков;
- —положительное влияние на структуру земли и предотвращение вымывания полезных веществ;
- —некоторые виды мульчи отпугивают вредителей;
- —участок выглядит аккуратно.
Дачные участки в Подмосковье
Минусы мульчирования:
- —если на участке глина, толстый слой укрытия может спровоцировать гниение;
- —органические материалы привлекают слизней, мышей и кротов.
- —некоторые виды (трава или сено) содержат в себе семена сорняков, которые взойдут весной.
"Часто осенью мульчируют приствольные круги для того, чтобы защитить корневую систему растений от холода, иногда это делают сухими листьями. Но здесь есть опасность, что эти листья будут преть, гнить, в них зимуют споры патогенных грибов, важно понимать, какую листву использовать для этого. Если она, скажем, с дуба, пораженного грибной болезнью, или это листья конского каштана, на котором часто живет вредитель под названием минирующая моль, то лучше всего ее сжечь или заложить в компостную кучу", - советует Александр Хабургаев.
Функции
Для чего нужна мульча в саду и огороде:
- —она препятствует образованию корки на почве, которая мешает поступлению кислорода к корням, прорастанию семян, а также ускоряет испарение влаги;
- —слой мульчи препятствует росту однолетних сорняков, а многолетние легче удаляются вместе с корнями;
- —если участок имеет склон, мульча предотвращает размывание почвы;
- —под толстым слоем земля дольше сохраняет тепло и не промерзает.
- —из эстетических соображений: огород и цветник выглядят ухоженно и красиво.
Как правильно делать мульчирование
Существуют основные принципы правильного мульчирования, которые не изменяются от вида материала.
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Основные правила
Самое лучшее время для того, чтобы заняться процессом, - конец мая или начало июня, когда почва уже достаточно прогрелась и полностью сошел снег.
- —Нельзя укрывать грунт поверх недавних посевов, важно, чтобы все растения взошли и укоренились.
- —Осенью (до наступления морозов) мульчируют приствольные круги плодовых деревьев и кустарников, а летом проверяют, достаточно ли мягкая и влажная почва под слоем укрытия, есть ли каналы дождевых червей, при необходимости увеличивают слой мульчи.
- —Возле стволов растений лучше оставлять свободное место, чтобы прикорневая зона быстрее высыхала после дождей, иначе избыток влаги может вызвать загнивание.
- —Массу никогда не утрамбовывают, она должна уплотниться сама с течением времени.
- —Смесь раскладывают только на сухую разрыхленную почву.
- —Грядки с ягодными культурами обычно всегда покрывают слоем мульчи.
- —Толщина слоя материала зависит от состава почвы: на суглинках - не более 2 см, на легких почвах - до 6-10 см.
- —Радиус покрытия зависит от типа растения (кустарники мульчируют в радиусе 40-50 см, деревья – 70-90 см).
Особенности
Мульчирование культур, растущих в открытом грунте и в теплице, имеет свои небольшие нюансы и особенности.
Для огорода
Перед мульчированием почву тщательно рыхлят, удаляют сорняки, поливают так, чтобы избежать переувлажнения, но устранить сухость, удобряют калийными и фосфорными удобрениями. После того, как земля просохла, рассыпают мульчу, равномерно распределяя ее граблями. Если в качестве укрывного слоя будут выступать пленка или агроматериал, их удобнее натягивать на грядку нескольким людям, не допуская перекосов и разрывов. Края материала заворачивают и заглубляют в почву, нарезают отверстия для посадки растений.
Для теплицы
В отапливаемых парниках мульчирование можно проводить в любое время года, в неотапливаемых - только тогда, когда почва прогреется. В качестве мульчи можно выбирать щепу, опилки, газеты, но опытные огородники советуют остановиться на соломе, которая лучше всего подходит для томатов и огурцов.
Укрытие почвы в теплице активирует жизнедеятельность дождевых червей, бактерий и микроорганизмов, защищает землю от перегревания и кратковременных заморозков. Так как влага после полива сохраняется дольше, его частоту можно сократить, причем, поливать растения допускается и холодной водой, при прохождении через нагревшуюся мульчу она прогревается до нужной температуры.
Виды мульчи
При выборе мульчи необходимо определить, какие цели преследуются: эстетический вид или увеличение урожая. Бывают органические и неорганические материалы. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.
Органическая
Органика разлагается за два-три года и обогащает почву питательными веществами, изменяет ее кислотность, улучшает структуру.
Скошенная трава
© Фото : Pexels/Magic KМужчина косит траву
© Фото : Pexels/Magic K
Мужчина косит траву
Один из самых доступных вариантов. В траве много азота, который полезен для почвы, она быстро разлагается, питает и нагревает грядки.
"Очень советую мульчировать травой из газонокосилки, когда она мелко порезанная. Прекрасная идея высыпать её на картошку, клубнику, приствольные круги деревьев. В таком виде мульчи размножается бактерия сенная палочка, она вырабатывает природный антибиотик-фунгицид, который помогает в борьбе с грибными болезнями растений", - говорит Александр Хабургаев.
Перед применением траву лучше подсушить, грядки прополоть и полить. Мульча укладывается слоем в 7-10 см, так как толщина уменьшается за несколько дней, траву нужно подсыпать. Под многолетними растениями ее можно оставлять и на зиму, с однолетних ее собирают на компостную кучу или прикапывают в землю.
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Кора
Кору можно заготовить самостоятельно, сняв ее с деревьев, которые упали или были спилены не больше полугода назад. Кору нужно измельчить на кусочки около 5 см и стерилизовать в кипящей воде в течение 10 минут. Такая мульча не влияет на кислотность почвы, фильтрует воду, задерживая вредные вещества, ограждает растения от серой гнили, грибков, не дает земле слеживаться, создавая подходящие условия для дождевых червей.
Слой мульчи зависит от типа грунта: на тяжелых почвах достаточно 2 см, легкие допускают до 8 см. Обновляется слой коры один раз в два-три года.
"Если на участке растет голубика, то ее надо мульчировать корой, желательно сосновой,и обязательно мелкой фракции", - говорит Александр Хабургаев.
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Опилки
Опилки хорошо согревают землю, защищая ее от заморозков, не препятствуют прохождению воздуха, не дают расти сорнякам. Лучше всего в качестве мульчи подходят опилки от древесины лиственных пород. Обычно между рядами растений насыпают слой толщиной 2-3 см, который периодически необходимо восполнять.
"Опилки закисляют почву, но если их смешать с навозом, то это хороший вариант мульчи под деревья, смесь действует как пролонгированное удобрение, постепенно отдавая его земле", - советует Александр Хабургаев.
© Pixabay / manfredrichterПодготовка к мульчированию
© Pixabay / manfredrichter
Подготовка к мульчированию
Солома
Солома подходит почти всем садовым культурам, смесью соломы и навоза хорошо мульчировать ягодные растения в зимний период. Такое укрытие хорошо сохраняет влагу, обеспечивает правильный температурный режим, защищает от вредителей. Солому не стоит выкладывать сразу плотным слоем, так как она может загнить. Обычно ее кладут толщиной 2-3 см, потом добавляют постепенно до 5-6 см. Солома предпочтительнее сена, так как в ней почти не содержится семян сорных растений, но некоторые ее виды склонны к преждевременному гниению, поэтому лучше всего использовать отходы от ячменя, пшеницы и овса.
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Шишки
Мульча из шишек не дает земле перегреваться летом и сильно промерзать зимой. Смола, содержащаяся в них, имеет бактерицидное действие, подавляет рост сорняков, удерживает влагу, не мешает воздухообмену. Шишки декоративно смотрятся на участке и не портят внешний вид, слой мульчи в 10-15 см хорошо защищает посадки от роющих животных (собаки, кошки). Но такой вид материала не подходит для почвопокровных растений (тимьяна, очитка, мшанки и прочих), так как он слишком крупный.
Хвоя
Хвойный опад редко содержит в себе семена сорняков, он легкий и удобный в сборе, разлагается медленно, поэтому такую мульчу не нужно часто обновлять. Иглы защищают почву от эрозии и вымывания, не дают выпучиваться корням и идеально подходят для мульчирования плодовых деревьев. Слой в 10 см на приствольном круге защитит от скачков температуры, удержит влагу, он легко пропускает воздух, хвойные иглы не слеживаются и не выпревают, их не любят грызуны. Но такой вид мульчи пожароопасен, нельзя размещать рядом зону барбекю, а в компосте совершенно бесполезен, так как мало подвержен гниению.
Неорганическая
Неорганическая мульча лучше справляется с сорняками на участке, но не обогащает землю питательными веществами.
Агроволокно
Это укрывной материал из полимерных волокон. Для мульчирования используют агроволокно плотностью 50 г/м2, по нему можно ходить, не боясь его повредить. Такая мульча отлично защищает растения от сорной травы, сохраняет влагу в почве, не дает ей слеживаться, быстро прогревает весной. Плесень, грибок и гниль под агроволокном не развиваются, растения всходят исключительно в прорезях, поэтому такой материал не подойдет для частой посадки и маленьких огородов. Огородники любят высаживать таким образом клубнику: ягоды получаются чистые, крепкие, не гнилые.
Камень, щебень, гравий
Используются в декоративных целях, например, в цветниках, альпинариях и на садовых дорожках, ими часто засыпают приствольные круги деревьев. Камушки сохраняют тепло ночью и не дают почве быстро нагреваться днем. Но они не подходят для грядок, так как затрудняют уход, а между ними легко прорастают сорняки.
Картон
Картон хорошо удерживает влагу, защищает почву от выветривания, не дает перегреваться и промерзать, плоды у ягодных культур не соприкасаются с почвой, поэтому не портятся (рекомендуемый слой около 3 см). Но между слоями бумаги любят прятаться слизни, которые привлекают птиц и мышей. Если грунт глинистый, поверхностные воды находятся близко, картон быстро сгнивает, придавая участку неэстетичный вид.
Полиэтиленовая пленка
Специальная мульчирующая пленка выглядит как сплошная черная лента с отверстиями, в которые высаживают растения. Чаще всего используется на грядках с овощами, клубникой и земляникой. Она ускоряет прогревание почвы, исключает рост сорняков, препятствует заболачиванию во время проливных дождей, не дает образовываться почвенной корке. Но такой материал совершенно не пропускает воздух.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выращивание клубники
Нетканые укрывные материалы
Нетканый укрывной материал - полотно из переплетенных нитей, которое не препятствует воздухообмену, но не пропускает свет. Он позволяет уберечь растения от заморозков, быстро прогревает землю, не дает расти сорнякам, под ним не плодятся слизни и другие вредители. Для того чтобы уберечь почву от перегрева летом, огородники используют в качестве мульчи материал с чередованием белых и черных слоев.
Рекомендации экспертов
Неплохой материал для мульчирования цветников - песок, считает Александр Хабургаев. Такая мульча отлично спасает от холода нежные розы, а во время теплой зимы или дождливой осени не дает выпревать корням растений, так как хорошо вбирает в себя влагу. Осенью стоит укрыть кусты слоем песка, а весной размыть его, получив горизонтальную мульчу.