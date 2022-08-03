https://ria.ru/20220803/mulchirovanie-1806943943.html

От сорняков и для богатого урожая: как и чем правильно мульчировать почву

От сорняков и для богатого урожая: как и чем правильно мульчировать почву - РИА Новости, 03.08.2022

От сорняков и для богатого урожая: как и чем правильно мульчировать почву

Мульчирование - это покрытие почвы слоем органических или неорганических материалов, важная составляющая ухода за садовыми растениями. Как правильно... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:19

2022-08-03T15:19

2022-08-03T15:19

россия

почва

растения

деревья

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мульчирование - это покрытие почвы слоем органических или неорганических материалов, важная составляющая ухода за садовыми растениями. Как правильно мульчировать грядки и приствольные круги деревьев, что из материалов больше подходит для этой цели: кора, трава, сено, пленка, гравий и прочее, их плюсы и минусы для садовода, - в материале РИА Новости.МульчированиеДля того чтобы повысить урожайность, защитить растения от негативных факторов внешней среды и вредителей, огородники используют различные методы, один из которых - мульчирование."Слово произошло от английского глагола to mulch – покрывать чем-то. Это любое покрытие почвы, где растут растения, мульчировать можно органическими (опилки, торф, песок, скошенная трава) и неорганическими материалами (пленка, агроткань)", - объясняет Александр Хабургаев, ведущий программы "Планета цветов" на телеканале "Живая Планета".Плюсы и минусыЕсть как положительные, так и отрицательные стороны мульчирования.Плюсы:Минусы мульчирования:"Часто осенью мульчируют приствольные круги для того, чтобы защитить корневую систему растений от холода, иногда это делают сухими листьями. Но здесь есть опасность, что эти листья будут преть, гнить, в них зимуют споры патогенных грибов, важно понимать, какую листву использовать для этого. Если она, скажем, с дуба, пораженного грибной болезнью, или это листья конского каштана, на котором часто живет вредитель под названием минирующая моль, то лучше всего ее сжечь или заложить в компостную кучу", - советует Александр Хабургаев.ФункцииДля чего нужна мульча в саду и огороде:Как правильно делать мульчированиеСуществуют основные принципы правильного мульчирования, которые не изменяются от вида материала.Основные правилаСамое лучшее время для того, чтобы заняться процессом, - конец мая или начало июня, когда почва уже достаточно прогрелась и полностью сошел снег.ОсобенностиМульчирование культур, растущих в открытом грунте и в теплице, имеет свои небольшие нюансы и особенности.Для огородаПеред мульчированием почву тщательно рыхлят, удаляют сорняки, поливают так, чтобы избежать переувлажнения, но устранить сухость, удобряют калийными и фосфорными удобрениями. После того, как земля просохла, рассыпают мульчу, равномерно распределяя ее граблями. Если в качестве укрывного слоя будут выступать пленка или агроматериал, их удобнее натягивать на грядку нескольким людям, не допуская перекосов и разрывов. Края материала заворачивают и заглубляют в почву, нарезают отверстия для посадки растений.Для теплицыВ отапливаемых парниках мульчирование можно проводить в любое время года, в неотапливаемых - только тогда, когда почва прогреется. В качестве мульчи можно выбирать щепу, опилки, газеты, но опытные огородники советуют остановиться на соломе, которая лучше всего подходит для томатов и огурцов.Укрытие почвы в теплице активирует жизнедеятельность дождевых червей, бактерий и микроорганизмов, защищает землю от перегревания и кратковременных заморозков. Так как влага после полива сохраняется дольше, его частоту можно сократить, причем, поливать растения допускается и холодной водой, при прохождении через нагревшуюся мульчу она прогревается до нужной температуры.Виды мульчиПри выборе мульчи необходимо определить, какие цели преследуются: эстетический вид или увеличение урожая. Бывают органические и неорганические материалы. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.ОрганическаяОрганика разлагается за два-три года и обогащает почву питательными веществами, изменяет ее кислотность, улучшает структуру.Скошенная траваОдин из самых доступных вариантов. В траве много азота, который полезен для почвы, она быстро разлагается, питает и нагревает грядки.Перед применением траву лучше подсушить, грядки прополоть и полить. Мульча укладывается слоем в 7-10 см, так как толщина уменьшается за несколько дней, траву нужно подсыпать. Под многолетними растениями ее можно оставлять и на зиму, с однолетних ее собирают на компостную кучу или прикапывают в землю.КораКору можно заготовить самостоятельно, сняв ее с деревьев, которые упали или были спилены не больше полугода назад. Кору нужно измельчить на кусочки около 5 см и стерилизовать в кипящей воде в течение 10 минут. Такая мульча не влияет на кислотность почвы, фильтрует воду, задерживая вредные вещества, ограждает растения от серой гнили, грибков, не дает земле слеживаться, создавая подходящие условия для дождевых червей.Слой мульчи зависит от типа грунта: на тяжелых почвах достаточно 2 см, легкие допускают до 8 см. Обновляется слой коры один раз в два-три года."Если на участке растет голубика, то ее надо мульчировать корой, желательно сосновой,и обязательно мелкой фракции", - говорит Александр Хабургаев.ОпилкиОпилки хорошо согревают землю, защищая ее от заморозков, не препятствуют прохождению воздуха, не дают расти сорнякам. Лучше всего в качестве мульчи подходят опилки от древесины лиственных пород. Обычно между рядами растений насыпают слой толщиной 2-3 см, который периодически необходимо восполнять."Опилки закисляют почву, но если их смешать с навозом, то это хороший вариант мульчи под деревья, смесь действует как пролонгированное удобрение, постепенно отдавая его земле", - советует Александр Хабургаев.СоломаСолома подходит почти всем садовым культурам, смесью соломы и навоза хорошо мульчировать ягодные растения в зимний период. Такое укрытие хорошо сохраняет влагу, обеспечивает правильный температурный режим, защищает от вредителей. Солому не стоит выкладывать сразу плотным слоем, так как она может загнить. Обычно ее кладут толщиной 2-3 см, потом добавляют постепенно до 5-6 см. Солома предпочтительнее сена, так как в ней почти не содержится семян сорных растений, но некоторые ее виды склонны к преждевременному гниению, поэтому лучше всего использовать отходы от ячменя, пшеницы и овса.ШишкиМульча из шишек не дает земле перегреваться летом и сильно промерзать зимой. Смола, содержащаяся в них, имеет бактерицидное действие, подавляет рост сорняков, удерживает влагу, не мешает воздухообмену. Шишки декоративно смотрятся на участке и не портят внешний вид, слой мульчи в 10-15 см хорошо защищает посадки от роющих животных (собаки, кошки). Но такой вид материала не подходит для почвопокровных растений (тимьяна, очитка, мшанки и прочих), так как он слишком крупный.ХвояХвойный опад редко содержит в себе семена сорняков, он легкий и удобный в сборе, разлагается медленно, поэтому такую мульчу не нужно часто обновлять. Иглы защищают почву от эрозии и вымывания, не дают выпучиваться корням и идеально подходят для мульчирования плодовых деревьев. Слой в 10 см на приствольном круге защитит от скачков температуры, удержит влагу, он легко пропускает воздух, хвойные иглы не слеживаются и не выпревают, их не любят грызуны. Но такой вид мульчи пожароопасен, нельзя размещать рядом зону барбекю, а в компосте совершенно бесполезен, так как мало подвержен гниению.НеорганическаяНеорганическая мульча лучше справляется с сорняками на участке, но не обогащает землю питательными веществами.АгроволокноЭто укрывной материал из полимерных волокон. Для мульчирования используют агроволокно плотностью 50 г/м2, по нему можно ходить, не боясь его повредить. Такая мульча отлично защищает растения от сорной травы, сохраняет влагу в почве, не дает ей слеживаться, быстро прогревает весной. Плесень, грибок и гниль под агроволокном не развиваются, растения всходят исключительно в прорезях, поэтому такой материал не подойдет для частой посадки и маленьких огородов. Огородники любят высаживать таким образом клубнику: ягоды получаются чистые, крепкие, не гнилые.Камень, щебень, гравийИспользуются в декоративных целях, например, в цветниках, альпинариях и на садовых дорожках, ими часто засыпают приствольные круги деревьев. Камушки сохраняют тепло ночью и не дают почве быстро нагреваться днем. Но они не подходят для грядок, так как затрудняют уход, а между ними легко прорастают сорняки.КартонКартон хорошо удерживает влагу, защищает почву от выветривания, не дает перегреваться и промерзать, плоды у ягодных культур не соприкасаются с почвой, поэтому не портятся (рекомендуемый слой около 3 см). Но между слоями бумаги любят прятаться слизни, которые привлекают птиц и мышей. Если грунт глинистый, поверхностные воды находятся близко, картон быстро сгнивает, придавая участку неэстетичный вид.Полиэтиленовая пленкаСпециальная мульчирующая пленка выглядит как сплошная черная лента с отверстиями, в которые высаживают растения. Чаще всего используется на грядках с овощами, клубникой и земляникой. Она ускоряет прогревание почвы, исключает рост сорняков, препятствует заболачиванию во время проливных дождей, не дает образовываться почвенной корке. Но такой материал совершенно не пропускает воздух.Нетканые укрывные материалыНетканый укрывной материал - полотно из переплетенных нитей, которое не препятствует воздухообмену, но не пропускает свет. Он позволяет уберечь растения от заморозков, быстро прогревает землю, не дает расти сорнякам, под ним не плодятся слизни и другие вредители. Для того чтобы уберечь почву от перегрева летом, огородники используют в качестве мульчи материал с чередованием белых и черных слоев.Рекомендации экспертовНеплохой материал для мульчирования цветников - песок, считает Александр Хабургаев. Такая мульча отлично спасает от холода нежные розы, а во время теплой зимы или дождливой осени не дает выпревать корням растений, так как хорошо вбирает в себя влагу. Осенью стоит укрыть кусты слоем песка, а весной размыть его, получив горизонтальную мульчу.

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Артем Смирнов

россия, почва, растения, деревья