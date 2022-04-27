https://ria.ru/20220427/fuksiya-1785679281.html

Тонкая и изящная: фуксия, уход и размножение в домашних условиях

Фуксия: описание растения, уход, размножение и выращивание в домашних условиях

Тонкая и изящная: фуксия, уход и размножение в домашних условиях

Фуксия - изысканное декоративное растение с яркими разнообразными цветками. Описание сортов, выращивание и уход в домашних условиях, как создать свой сорт... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:21

2022-04-27T11:21

2022-04-27T11:22

растения

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Фуксия - изысканное декоративное растение с яркими разнообразными цветками. Описание сортов, выращивание и уход в домашних условиях, как создать свой сорт комнатной фуксии, борьба с болезнями и вредителями - в материале РИА Новости.ФуксияФуксия относится к тому же семейству, что и иван-чай, который является ее близким родственником, но разделен с ней океаном. Иван-чай растет в России, а фуксия - растение американское, также встречается в Новой Зеландии. На родине больше 100 видов этих цветов."Важно понимать, чем отличается вид от сорта: вид – это дикая фуксия, они бывают самых разных форм. А то, что выращивают у нас на подоконниках, а иногда и в открытом грунте, забирая на зиму маточный куст зимовать в дом, – это все сорта и их тысячи. Растение очень красивое, нарядное, достаточно простое в уходе и самое главное – очень быстро растет. А цветет фуксия долго, фактически все лето", — говорит Александр Хабургаев, автор и ведущий программы “Планета цветов” на телеканале “Живая Планета”.Фуксию в народе раньше называли “балериной”, потому что у цветка сверху четыре крылышка, отогнутых назад лепестка, а под ними - “юбочка”: она бывает пышная, махровая, как кринолины на балах XIX века, а бывает – скромная. Фуксия была открыта в 1696 году недалеко от Доминиканской республики ботаником из Франции Шарлем Плюмье. Это растение он назвал в честь немецкого ботаника Леонарта фон Фукса (по-французски это звучало: "Fuchsia Triphylla Flore Coccinea"."Это броское, но очень изысканное растение, наделенное магией преображать любое пространство. Примечательно, что задолго до того, как этому растению было присвоено ботаническое название, в Тауантинсуйу – империи инков — было принято украшать фуксией дома достопочтенных персон. Это timeless flower, т.е. цветок "вне времени". Интерьер или архитектурный экстерьер (беседки, патио, террасы), декорированные кашпо или вазонами с фуксией всегда будут выглядеть стильно, что, например, нельзя сказать о петунии, которая более широко распространена в России для украшения открытых пространств в летний период", - рассказывает основатель группы компаний GARNETGARDEN World, ландшафтный архитектор, мастер икебаны с преподавательской степенью Yonkyu Shihan Sogetsu School Анастасия Лаврова.Ботаническое описаниеФуксия (Fuchsi) – род растений, относящихся к семейству кипрейных (Onagraceae), это деревца или кустарники с зелёными или красноватыми листьями овально-ланцетной формы и супротивным расположением, с заостренной вершиной и зубчатым краем. Стебли гибкие, с красноватым оттенком. Цветок образован из двух частей: трубчатого венчика и венчиковидной чашечки. Тычинки длинные, выходящие за край чашечки. Такое строение цветка способствовало возникновению народных названий растения: "Китайский фонарик" и "Цыганские серьги". Цветение фуксии обильное и продолжительное. После него образуются плоды (съедобные ягоды) – сладкие, немного терпкие на вкус. "В пищу применимы зрелые плоды черного цвета при условии отсутствия обработки растений химическими средствами. В летнее время можно высаживать фуксию в открытый грунт или выносить на улицу прямо в горшках. В дикой природе на сегодняшний день насчитывается более 100 видов этого растения, - комментирует Анастасия Лаврова.ФормыФуксия растет достаточно быстро, поэтому ее надо формировать – деревцем или кустом, в таком случае она будет плотная, кустистая, красивая. В противном случае длинные тонкие плети полезут в разные стороны.КустоваяСамая популярная и широко используемая. Ветви растут плотно друг к другу и достигают в высоту 90 см. Вертикальный рост ветвей позволяет создавать штамбовые формы, сформированные искусственным путем – все боковые побеги постепенно удаляются, остается только верхушечный. Также возможно удаление верхушечного побега с последующей прививкой на его место фуксии ампельной формы. Это позволяет создавать одноствольное деревце с поникающими стеблями (плакучей кроной). Цветки могут располагаться одиночно или, в зависимости от сорта, быть собраны в рыхлые соцветия.АмпельнаяПобеги очень гибкие, ниспадающие. Цветки бывают среднего размера или очень крупными с богатой палитрой оттенков, в одном может присутствовать сразу два цвета. По своему строению они могут быть махровыми или полумахровыми. Используются для прививки на штамбовую форму. С трудом переносят обилие яркого солнечного света и сквозняки. Желательно размещать их в затененном месте. Чаще всего высаживаются в подвесные кашпо. Незаменимы для украшения беседок, террас и балконов.ПолуампельнаяМолодые растения трудно отличить от представителей прямостоячей формы. Но со временем отросшие побеги начинают поникать. Распустившиеся цветки придают стеблям тяжесть. Высока вероятность, что побеги могут надломиться. Поэтому важно вовремя устанавливать опоры.СортаФуксия отличается разнообразием видов и сортов. Наибольшее количество чистокровных сортов имеет Фуксия магелланская. Другие виды дали возможность создания сортов, выведенных методом искусственной гибридизации.МагелланскаяВ дикой природе этот кустарник достигает высоты 3,6 м. В культуре – 60-90 см. К сортам этого вида относятся:"Магелланская фуксия - одна из самых морозостойких, растет на самом юге Южной Америки, где климат достаточно жесткий. Это неприметное деревце, кустик метр-два ростом, у нее длинные тонкие, как у нашей ивы, побеги, которые усеяны мелкими длинными цветочками. Эта фуксия в природе растет как сорняк, у нас ее пробовали выращивать в Крыму, на Кавказе – не получилось, потому что летом она обгорает, а зимой может вымерзнуть. Но зато при скрещивании с этой фуксией получаются очень интересные сорта", - говорит Александр Хабургаев.БоливийскаяОтличается особо крупными, гигантскими цветками высокой декоративности, собранными в гроздья. Цветоносы достигают 30 см. Лепестки окрашены в ярко-алый цвет.ТонкаяВысокодекоративный вид, цветки собраны в многоцветковые кисти, цветоножки тонкие, поникающие.ЛежачаяПолзучее, стелющееся растение, отличается резко загнутыми чашелистиками красно-коричневого цвета, сама трубка золотисто-желтая, лепестки полностью отсутствуют.ЩитковиднаяВысокодекоративный вид, цветет очень обильно и продолжительно, цветки собраны в поникшие тирсовидные кисти, трубка венчика удлиненная.ИзящнаяДеревце или кустарник с тонкими побегами, может достигать в высоту до 1 м. В культуре применяются гибридные сорта с разнообразным строением и окраской цветка.ГибриднаяПолучена в результате скрещивания нескольких видов. Сорта представлены разнообразием окрасок и степени махровости цветка.Анастасия Лаврова описывает несколько самых необычных гибридов:БлестящаяСреди культурных растений встречается крайне редко. Цветки очень длинные, яркие, розово-красного цвета, чашелистики на кончиках зелёные.ТрехлистнаяЭтому виду требуется больше времени, чтобы зацвести, поэтому такие фуксии не следует прищипывать поздно. Температуру для зимнего содержания не рекомендуется понижать менее 7°С.ПосадкаПри посадке фуксии на дно горшка необходимо насыпать дренажный слой из керамзита или мелкой гальки в целях предотвращения застоя воды и вымывания грунта. Грунт можно приобрести в виде готовой смеси для цветущих комнатных растений или смешать самостоятельно из листовой земли, торфа и песка."Листовая земля – это перегной, который образуется из листьев, складированных для перегнивания, является питательным компонентом при приготовлении грунтовой смеси. Торф регулирует кислотность почвы и сам по себе не обладает питательными свойствами, бывает "низинный" и "верховой". Первый обладает нейтральной реакцией, второй – высокой кислотностью, поэтому для приготовления смеси потребуется низинный вид. Песок предотвращает чрезмерное уплотнение почвы", - объясняет Анастасия Лаврова."Никаких хитростей и особенностей при посадке фуксии нет. Поливать ее лучше всего мягкой водой, почва должна быть рыхлой, но если вы хотите выносить ее летом в открытый грунт, на дачу или в сад, то маточный куст должен у вас зимовать: в холодное время года полив сокращается до минимума, чтобы земля в горшке была сухая, можно чуть-чуть капнуть раз в две недели. А дальше либо ее убирают в погреб в температуру +5+7, либо помещают в холодное помещение, где должно быть не больше +10", - говорит Александр Хабургаев.УходОсновные необходимые параметры для фуксии - полусвет, прохлада и хорошая влажность.ТемператураНе должна превышать +18-24 °С, так как растение не любит жары.Влажность воздухаДолжна быть умеренно высокой."Влагу фуксия очень любит. Если речь о квартире, то на подоконниках растения часто гибнут, так как они из тропиков или субтропиков. Если же положить гигрометр на подоконник, то с удивлением можно обнаружить, что показатель влажности составляет максимум процентов 40, а это практически как в пустыне Сахаре, поэтому растение нужно опрыскивать водой", - говорит Александр Хабургаев.Освещение, местоположениеВоспринимает только рассеянные солнечные лучи, на южной стороне требуется притенение в полуденное время."Лучше всего размещать горшок на восточной или западной стороне. На северной света будет недостаточно", - советует Анастасия Лаврова.Требования к почвеПочва должна быть слабокислая или нейтральная, состоять из листовой земли, торфа и песка в соотношении 3:2:1.ПоливПоливают фуксию отстоенной нехолодной водой по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Осенью менее обильно. При зимней передержке растения в помещении с температурой менее 10 °С поливают редко.ОпрыскиваниеФуксию нужно регулярно опрыскивать водой комнатной температуры, которая отстоялась не менее пяти суток.ПодкормкиС весны до осени фуксию подкармливают жидким комплексным удобрением для цветущих растений раз в две-три недели.ЦветениеЦветение длится с весны по ноябрь. Необходимо своевременно удалять отцветшие соцветия."В летней период выносить на свежий воздух, но только начиная с июля, так цветение будет дольше", - уточняет Анастасия Лаврова.ОбрезкаДолжна быть регулярной, после зимы побеги необходимо обрезать до одревесневших частей, чтобы куст сохранял устойчивую и плотную форму."Обрезка бывает формирующая и санитарная. Несформированная фуксия будет растрепанная и некрасивая. На месте среза просыпается 3-5 спящих почек и растение в итоге получается густым и пышным", - объясняет Александр Хабургаев.ПрищипкаПрищипка от обрезки практически ничем не отличается кроме того, что обычно почку или свежий побег удаляют вручную."Это действие помогает сформировать пышные плотные кусты. Лучшее время – начало весны, повторная прищипка – в конце лета (до начала сокодвижения и после его замедления)", - отмечает Анастасия Лаврова.ПересадкаФуксию можно пересаживать в любое время года, если корневой системе стал мал объём горшка, но лучше всего это делать весной. Во время пересадки для более быстрого и комфортного укоренения можно подрезать стебли и корневую систему.Особенности зимнего уходаВ конце ноября горшки с фуксией переносят в прохладное помещение с температурой +5-7 °С, в этом случае требуется редкий полив и прекращение внесения удобрений.По словам Анастасии Лавровой, при сохранении фуксии в зимний период в тёплом помещении может произойти вытягивание побегов, в таком случае весной необходимо делать усиленную обрезку. Еще при тёплой зимовке высока вероятность задержки начала цветения и снижения его интенсивности.РазмножениеРазмножать фуксию не сложно, существует несколько способов: черенкование, размножение семенами и листьями. О последнем знают далеко не многие.ЧеренкованиеСамый простой и эффективный способ размножения. Побеги для этого отбирают хорошо развитые и делят на части длиной 10 см. Важно, чтобы черенки имели два-три междоузлия. Листья необходимо полностью удалить или отрезать до половины во избежание увядания черенка."После подготовки посадочного материала черенки обрабатывают стимулятором роста и высаживают во влажный субстрат, который должен наполовину состоять из песка или вермикулита. Для саженцев необходимо выбрать тёплое место с неярким освещением, оптимальная температура 18-22 градуса. Влажность поддерживается путём укрытия стеклянными банками или полиэтиленовыми пакетами, а также регулярным опрыскиванием. Для того чтобы сохранить воздухообмен, черенки необходимо регулярно проветривать. Если были соблюдены все условия, приживаемость саженцев составит 85-100%", - рассказывает Анастасия Лаврова.Размножение семенамиЧаще всего применяется для выведения нового сорта. Для этого используют стерильный грунт и вермикулит для верхнего укрывающего слоя. Ёмкость требуется невысокая, лучше всего подойдут плошки с низкими стенками. Семена высевают в грунт и засыпают вермикулитом, после чего закрывают стеклом. Всходы появляются через полтора-два месяца. Самым важным фактором является поддержание влажности и чистоты грунта, для этого посевы необходимо регулярно опрыскивать и проветривать.Размножение листьямиПодойдут крупные зрелые листья, которые срезают или сдергивают резким движением со стебля вместе с прилежащей почкой. Именно почка впоследствии даёт жизнь новому молодому растению."Размножение листьями считается сложным методом черенкования, поэтому в этом случае особенно важно соблюдать время срезки. Несмотря на то, что растение выращивают в домашних условиях, всё равно стоит придерживаться сезонности и приступать к размножению фуксии в период с весны до осени. Зимние месяцы – это период покоя растения. Приживаемость черенков в это время очень низкая", - предупреждает Анастасия Лаврова.Болезни и вредителиЧаще всего болезни и вредители на фуксии появляются из-за неправильного ухода. Большинство заболеваний поддаётся лечению, но также есть неизлечимые виды поражений, при которых требуется уничтожение фуксии и грунта в целях сохранения соседствующих растений.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

растения