11:21 27.04.2022 (обновлено: 11:22 27.04.2022)
Тонкая и изящная: фуксия, уход и размножение в домашних условиях
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Фуксия - изысканное декоративное растение с яркими разнообразными цветками. Описание сортов, выращивание и уход в домашних условиях, как создать свой сорт комнатной фуксии, борьба с болезнями и вредителями - в материале РИА Новости.
Фуксия
Фуксия относится к тому же семейству, что и иван-чай, который является ее близким родственником, но разделен с ней океаном. Иван-чай растет в России, а фуксия - растение американское, также встречается в Новой Зеландии. На родине больше 100 видов этих цветов.
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"Важно понимать, чем отличается вид от сорта: вид – это дикая фуксия, они бывают самых разных форм. А то, что выращивают у нас на подоконниках, а иногда и в открытом грунте, забирая на зиму маточный куст зимовать в дом, – это все сорта и их тысячи. Растение очень красивое, нарядное, достаточно простое в уходе и самое главное – очень быстро растет. А цветет фуксия долго, фактически все лето", — говорит Александр Хабургаев, автор и ведущий программы “Планета цветов” на телеканале “Живая Планета”.
Фуксию в народе раньше называли “балериной”, потому что у цветка сверху четыре крылышка, отогнутых назад лепестка, а под ними - “юбочка”: она бывает пышная, махровая, как кринолины на балах XIX века, а бывает – скромная. Фуксия была открыта в 1696 году недалеко от Доминиканской республики ботаником из Франции Шарлем Плюмье. Это растение он назвал в честь немецкого ботаника Леонарта фон Фукса (по-французски это звучало: "Fuchsia Triphylla Flore Coccinea".
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"Это броское, но очень изысканное растение, наделенное магией преображать любое пространство. Примечательно, что задолго до того, как этому растению было присвоено ботаническое название, в Тауантинсуйу – империи инков — было принято украшать фуксией дома достопочтенных персон. Это timeless flower, т.е. цветок "вне времени". Интерьер или архитектурный экстерьер (беседки, патио, террасы), декорированные кашпо или вазонами с фуксией всегда будут выглядеть стильно, что, например, нельзя сказать о петунии, которая более широко распространена в России для украшения открытых пространств в летний период", - рассказывает основатель группы компаний GARNETGARDEN World, ландшафтный архитектор, мастер икебаны с преподавательской степенью Yonkyu Shihan Sogetsu School Анастасия Лаврова.
Ботаническое описание
Фуксия (Fuchsi) – род растений, относящихся к семейству кипрейных (Onagraceae), это деревца или кустарники с зелёными или красноватыми листьями овально-ланцетной формы и супротивным расположением, с заостренной вершиной и зубчатым краем. Стебли гибкие, с красноватым оттенком. Цветок образован из двух частей: трубчатого венчика и венчиковидной чашечки. Тычинки длинные, выходящие за край чашечки. Такое строение цветка способствовало возникновению народных названий растения: "Китайский фонарик" и "Цыганские серьги". Цветение фуксии обильное и продолжительное. После него образуются плоды (съедобные ягоды) – сладкие, немного терпкие на вкус. "В пищу применимы зрелые плоды черного цвета при условии отсутствия обработки растений химическими средствами. В летнее время можно высаживать фуксию в открытый грунт или выносить на улицу прямо в горшках. В дикой природе на сегодняшний день насчитывается более 100 видов этого растения, - комментирует Анастасия Лаврова.
Формы
Фуксия растет достаточно быстро, поэтому ее надо формировать – деревцем или кустом, в таком случае она будет плотная, кустистая, красивая. В противном случае длинные тонкие плети полезут в разные стороны.
Кустовая
Самая популярная и широко используемая. Ветви растут плотно друг к другу и достигают в высоту 90 см. Вертикальный рост ветвей позволяет создавать штамбовые формы, сформированные искусственным путем – все боковые побеги постепенно удаляются, остается только верхушечный. Также возможно удаление верхушечного побега с последующей прививкой на его место фуксии ампельной формы. Это позволяет создавать одноствольное деревце с поникающими стеблями (плакучей кроной). Цветки могут располагаться одиночно или, в зависимости от сорта, быть собраны в рыхлые соцветия.
Ампельная
Побеги очень гибкие, ниспадающие. Цветки бывают среднего размера или очень крупными с богатой палитрой оттенков, в одном может присутствовать сразу два цвета. По своему строению они могут быть махровыми или полумахровыми. Используются для прививки на штамбовую форму. С трудом переносят обилие яркого солнечного света и сквозняки. Желательно размещать их в затененном месте. Чаще всего высаживаются в подвесные кашпо. Незаменимы для украшения беседок, террас и балконов.
Полуампельная
Молодые растения трудно отличить от представителей прямостоячей формы. Но со временем отросшие побеги начинают поникать. Распустившиеся цветки придают стеблям тяжесть. Высока вероятность, что побеги могут надломиться. Поэтому важно вовремя устанавливать опоры.
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Сорта
Фуксия отличается разнообразием видов и сортов. Наибольшее количество чистокровных сортов имеет Фуксия магелланская. Другие виды дали возможность создания сортов, выведенных методом искусственной гибридизации.
"Боливийская, магелланская и другие - это дикие виды. Сорта же получают за счет их скрещивания. Видов фуксии около ста и они разбросаны по всему земному шару, а сортов – тысячи. При желании можно вывести свой собственный: взять несколько фуксий разных цветов, переопылить их кисточкой, а когда завяжется плод (он похож на фасолинку), посадить: все растения будут разные", - отмечает Александр Хабургаев.
Магелланская
В дикой природе этот кустарник достигает высоты 3,6 м. В культуре – 60-90 см. К сортам этого вида относятся:
- —Fuchsia magellanica 'Riccartonii' – махровые и полумахровые цветки с загнутыми вверх краями чашечек. Лепестки цветков и чашечек различаются по окраске.
- —Fuchsia magellanica 'Blue Sarah' – сорт с бело-синими цветками на длинных цветоножках. Высота растения достигает 75 см.
- —Fuchsia magellanica 'Sharpitor' – кустарник высотой 80 см и шириной 70 см. Листья пёстрые, кремово-зелёные. Цветки узкие, длинные, изящные нежно-розового цвета.
"Магелланская фуксия - одна из самых морозостойких, растет на самом юге Южной Америки, где климат достаточно жесткий. Это неприметное деревце, кустик метр-два ростом, у нее длинные тонкие, как у нашей ивы, побеги, которые усеяны мелкими длинными цветочками. Эта фуксия в природе растет как сорняк, у нас ее пробовали выращивать в Крыму, на Кавказе – не получилось, потому что летом она обгорает, а зимой может вымерзнуть. Но зато при скрещивании с этой фуксией получаются очень интересные сорта", - говорит Александр Хабургаев.
Боливийская
Отличается особо крупными, гигантскими цветками высокой декоративности, собранными в гроздья. Цветоносы достигают 30 см. Лепестки окрашены в ярко-алый цвет.
Тонкая
Высокодекоративный вид, цветки собраны в многоцветковые кисти, цветоножки тонкие, поникающие.
Лежачая
Ползучее, стелющееся растение, отличается резко загнутыми чашелистиками красно-коричневого цвета, сама трубка золотисто-желтая, лепестки полностью отсутствуют.
Щитковидная
Высокодекоративный вид, цветет очень обильно и продолжительно, цветки собраны в поникшие тирсовидные кисти, трубка венчика удлиненная.
Изящная
Деревце или кустарник с тонкими побегами, может достигать в высоту до 1 м. В культуре применяются гибридные сорта с разнообразным строением и окраской цветка.
Гибридная
Получена в результате скрещивания нескольких видов. Сорта представлены разнообразием окрасок и степени махровости цветка.
Анастасия Лаврова описывает несколько самых необычных гибридов:
- —Fuchsia 'London 2000' – чашелистики белые, загнуты вверх, окраска лепестков насыщенно-цикламеновая. Растение имеет шарообразную форму благодаря равной ширине и высоте куста, которые составляют 55 см. Выведена в 2000 году.
- —Fuchsia x colensoi ‘Purpurascens’ – один из немногих представителей природного гибрида родом из Новой Зеландии с зелёными цветками и синей пыльцой. Чашелистики короткие, широкие, расположены горизонтально. Листья зелёные с бронзово-фиолетовым оттенком. Появился в 1867 году.
- —Fuchsia ‘Tarra Valley’ – видовой гибрид с утонченными, удлиненными цветками. Чашелистики окрашены в светло-оливковый цвет, венчик тёмно-сливовый. Выведен в 1987 году.
Блестящая
Среди культурных растений встречается крайне редко. Цветки очень длинные, яркие, розово-красного цвета, чашелистики на кончиках зелёные.
Трехлистная
Этому виду требуется больше времени, чтобы зацвести, поэтому такие фуксии не следует прищипывать поздно. Температуру для зимнего содержания не рекомендуется понижать менее 7°С.
Посадка
При посадке фуксии на дно горшка необходимо насыпать дренажный слой из керамзита или мелкой гальки в целях предотвращения застоя воды и вымывания грунта. Грунт можно приобрести в виде готовой смеси для цветущих комнатных растений или смешать самостоятельно из листовой земли, торфа и песка.
"Листовая земля – это перегной, который образуется из листьев, складированных для перегнивания, является питательным компонентом при приготовлении грунтовой смеси. Торф регулирует кислотность почвы и сам по себе не обладает питательными свойствами, бывает "низинный" и "верховой". Первый обладает нейтральной реакцией, второй – высокой кислотностью, поэтому для приготовления смеси потребуется низинный вид. Песок предотвращает чрезмерное уплотнение почвы", - объясняет Анастасия Лаврова.
"Никаких хитростей и особенностей при посадке фуксии нет. Поливать ее лучше всего мягкой водой, почва должна быть рыхлой, но если вы хотите выносить ее летом в открытый грунт, на дачу или в сад, то маточный куст должен у вас зимовать: в холодное время года полив сокращается до минимума, чтобы земля в горшке была сухая, можно чуть-чуть капнуть раз в две недели. А дальше либо ее убирают в погреб в температуру +5+7, либо помещают в холодное помещение, где должно быть не больше +10", - говорит Александр Хабургаев.
Уход
Основные необходимые параметры для фуксии - полусвет, прохлада и хорошая влажность.
Температура
Не должна превышать +18-24 °С, так как растение не любит жары.
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Влажность воздуха
Должна быть умеренно высокой.
"Влагу фуксия очень любит. Если речь о квартире, то на подоконниках растения часто гибнут, так как они из тропиков или субтропиков. Если же положить гигрометр на подоконник, то с удивлением можно обнаружить, что показатель влажности составляет максимум процентов 40, а это практически как в пустыне Сахаре, поэтому растение нужно опрыскивать водой", - говорит Александр Хабургаев.
Освещение, местоположение
Воспринимает только рассеянные солнечные лучи, на южной стороне требуется притенение в полуденное время.
"Лучше всего размещать горшок на восточной или западной стороне. На северной света будет недостаточно", - советует Анастасия Лаврова.
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Требования к почве
Почва должна быть слабокислая или нейтральная, состоять из листовой земли, торфа и песка в соотношении 3:2:1.
Полив
Поливают фуксию отстоенной нехолодной водой по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Осенью менее обильно. При зимней передержке растения в помещении с температурой менее 10 °С поливают редко.
Опрыскивание
Фуксию нужно регулярно опрыскивать водой комнатной температуры, которая отстоялась не менее пяти суток.
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Подкормки
С весны до осени фуксию подкармливают жидким комплексным удобрением для цветущих растений раз в две-три недели.
Цветение
Цветение длится с весны по ноябрь. Необходимо своевременно удалять отцветшие соцветия.
"В летней период выносить на свежий воздух, но только начиная с июля, так цветение будет дольше", - уточняет Анастасия Лаврова.
Обрезка
Должна быть регулярной, после зимы побеги необходимо обрезать до одревесневших частей, чтобы куст сохранял устойчивую и плотную форму.
"Обрезка бывает формирующая и санитарная. Несформированная фуксия будет растрепанная и некрасивая. На месте среза просыпается 3-5 спящих почек и растение в итоге получается густым и пышным", - объясняет Александр Хабургаев.
Прищипка
Прищипка от обрезки практически ничем не отличается кроме того, что обычно почку или свежий побег удаляют вручную.
"Это действие помогает сформировать пышные плотные кусты. Лучшее время – начало весны, повторная прищипка – в конце лета (до начала сокодвижения и после его замедления)", - отмечает Анастасия Лаврова.
Пересадка
Фуксию можно пересаживать в любое время года, если корневой системе стал мал объём горшка, но лучше всего это делать весной. Во время пересадки для более быстрого и комфортного укоренения можно подрезать стебли и корневую систему.
Особенности зимнего ухода
В конце ноября горшки с фуксией переносят в прохладное помещение с температурой +5-7 °С, в этом случае требуется редкий полив и прекращение внесения удобрений.
По словам Анастасии Лавровой, при сохранении фуксии в зимний период в тёплом помещении может произойти вытягивание побегов, в таком случае весной необходимо делать усиленную обрезку. Еще при тёплой зимовке высока вероятность задержки начала цветения и снижения его интенсивности.
Размножение
Размножать фуксию не сложно, существует несколько способов: черенкование, размножение семенами и листьями. О последнем знают далеко не многие.
Черенкование
Самый простой и эффективный способ размножения. Побеги для этого отбирают хорошо развитые и делят на части длиной 10 см. Важно, чтобы черенки имели два-три междоузлия. Листья необходимо полностью удалить или отрезать до половины во избежание увядания черенка.
"После подготовки посадочного материала черенки обрабатывают стимулятором роста и высаживают во влажный субстрат, который должен наполовину состоять из песка или вермикулита. Для саженцев необходимо выбрать тёплое место с неярким освещением, оптимальная температура 18-22 градуса. Влажность поддерживается путём укрытия стеклянными банками или полиэтиленовыми пакетами, а также регулярным опрыскиванием. Для того чтобы сохранить воздухообмен, черенки необходимо регулярно проветривать. Если были соблюдены все условия, приживаемость саженцев составит 85-100%", - рассказывает Анастасия Лаврова.
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Размножение семенами
Чаще всего применяется для выведения нового сорта. Для этого используют стерильный грунт и вермикулит для верхнего укрывающего слоя. Ёмкость требуется невысокая, лучше всего подойдут плошки с низкими стенками. Семена высевают в грунт и засыпают вермикулитом, после чего закрывают стеклом. Всходы появляются через полтора-два месяца. Самым важным фактором является поддержание влажности и чистоты грунта, для этого посевы необходимо регулярно опрыскивать и проветривать.
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Размножение листьями
Подойдут крупные зрелые листья, которые срезают или сдергивают резким движением со стебля вместе с прилежащей почкой. Именно почка впоследствии даёт жизнь новому молодому растению.
"Размножение листьями считается сложным методом черенкования, поэтому в этом случае особенно важно соблюдать время срезки. Несмотря на то, что растение выращивают в домашних условиях, всё равно стоит придерживаться сезонности и приступать к размножению фуксии в период с весны до осени. Зимние месяцы – это период покоя растения. Приживаемость черенков в это время очень низкая", - предупреждает Анастасия Лаврова.
Болезни и вредители
Чаще всего болезни и вредители на фуксии появляются из-за неправильного ухода. Большинство заболеваний поддаётся лечению, но также есть неизлечимые виды поражений, при которых требуется уничтожение фуксии и грунта в целях сохранения соседствующих растений.
"Наиболее распространенные болезни фуксии - септориоз (при нехватке азота в почве и нарушении режима освещения, проветривания), ржавчина (возникает при повышенной температуре и влажности, а также при избытке азота в почве) и серая гниль (одно из самых опасных заболеваний, легко узнать по серому пушистому налету). Вредители, которых можно встретить на растении - белокрылки (мелкие белые подвижные насекомые с двумя парами крыльев), нематоды (белые черви с длиной тела 0,3-1,9 мм). Избавиться от них можно, используя соответствующие химические препараты (бордосская смесь, "Фундазол", хлористый кальций, “Фитоверм” и другие), а также с помощью термического обеззараживания почвы. Если корни фуксии повреждены галловой нематодой, растение вылечить нельзя, оно подлежит уничтожению, равно как и почва под ним", - говорит Анастасия Лаврова.