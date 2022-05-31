https://ria.ru/20220531/sansevieriya-1792067696.html

Сансевиерия: особенности посадки, размножения и ухода за щучьим хвостом

Сансевиерия: описание растения, названия видов и сортов, фото цветка

Сансевиерия: особенности посадки, размножения и ухода за щучьим хвостом

Сансевиерия получила широкую популярность у цветоводов за счет своей неприхотливости и разнообразия сортов. Как правильно содержать и размножать этот цветок в... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:52

2022-05-31T15:52

2022-05-31T15:52

цветы

растениеводство

растения

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сансевиерия получила широкую популярность у цветоводов за счет своей неприхотливости и разнообразия сортов. Как правильно содержать и размножать этот цветок в домашних условиях, какими полезными свойствами обладает комнатное растение, а также названия и описания его видов, – в материале РИА Новости.СансевиерияЭто растение в народе известно как "тещин язык" или "щучий хвост". Независимо от сорта сансевиерия имеет интересный внешний вид, а также нетребовательна к условиям. Именно поэтому ее часто выбирают начинающие цветоводы в качестве первого комнатного растения.Ботаническое описаниеСансевиерия – это вечнозеленое бесстеблевое растение из семейства Спаржевые. В природе она встречается в сухих тропических и субтропических регионах Африки, а также в Индии, Индонезии. Имеет длинные прямостоячие листья, мечевидные и заостренные, на их поверхности может быть полосатый узор. Они собраны в небольшие розетки, каждая из которых включает от 3 до 13 штук. Листья растут непосредственно из корневища, некоторые сорта имеют короткий стебель. В зависимости от разновидности высота растения варьируется от 30 до 150 см.Цветение приходится на период с марта по май. В это время сансевиерия выпускает цветонос с белыми или желтыми цветами, которые отличаются нежным и приятным ароматом. В отцветшей розетке новые листья больше не появляются. В домашних условиях сансевиерия цветет крайне редко.ВидыВ природе встречается примерно 70 видов сансевиерии, в домашнем разведении популярны около 10–15. Условно их все можно поделить по высоте: низкорослые (около 30 см) и высокорослые (могут достигать 150 см). А также по форме: сорта с длинными вертикальными листьями и с широкими короткими, которые образуют розетку.ТрехполоснаяЕе листья высокие и плоские, имеют темно-зеленый цвет и поперечные светлые полосы, которые распределены неравномерно. Это крупное растение – в высоту оно вырастает до метра, а ширина листьев достигает 10 см. К верху они сужаются, на кончике располагается небольшой шип.ЗейланикаТакой сорт отличается пестро-зелеными листьями мечевидной формы. Они широкие, имеют слегка волнистые края, украшены либо волнистыми полосками, либо серебристо-зелеными крапинками. Такая сансевиерия получила широкую популярность из-за своей неприхотливости.РобустаЛистья такой сансевиерии имеют насыщенный зеленый цвет и более темные поперечные полосы. По краям – тонкая кайма с легким красноватым оттенком. Листья короткие и широкие, образуют плотную розетку.ФутураЭто невысокий сорт, в высоту достигает около 30 см. Листья яркие и светлые с темными поперечными полосами. Они широкие в середине и заужены к верху. Листья образуют плотную розетку, а внешне растение напоминает трапециевидную вазу.Белая сансевьераВ высоту растения этого сорта могут достигать 60 см. Их листья плотные, кожистые и имеют насыщенный зеленый цвет. На них есть продольные белые полосы, а также хаотично разбросанные темные крапинки.НельсонНевысокое растение (до 30 см) с толстыми и кожистыми листьями темно-зеленого цвета. Они выглядят мягкими и бархатистыми, а растут густым пучком. Особенностью этого сорта является то, что размножать его необходимо только розетками. Если делать это листьями, то получится сансевиерия Лауренти.КомпактаЭто уменьшенная копия сансевиерии Лауренти, только листья ее тоньше и короче. По их краям – желтая окантовка, а центральная часть имеет насыщенный темно-изумрудный цвет.ХанниНизкорослый сорт (в высоту не более 30 см) с темно-зелеными листьями, которые образуют плотную розетку.Голден ХанниРозетки как у обычной Ханни, но листья цветка отличаются продольными золотистыми полосками.Сильвер ХанниТакже по общей форме не отличается от обычной Ханни, но на листьях присутствует легкий серебристый блеск, темная окантовка и поперечные полосы.Твистед СистерОдин из самых молодых сортов. Растет на двух побегах, листья светлого, ярко-оливкового оттенка с желтой окантовкой. Такой цветок смотрится интересно за счет закрученных кончиков листьев.ЛаурентиЛауренти является прародительницей множества сортов. Она имеет длинные листья (в высоту до 100 см) с выраженной желтой окантовкой. Цвет насыщенный, на поверхности полосатый узор. Листья растут без стебля, непосредственно из корня.БольшаяВесь внешний вид полностью соответствует названию. Листья такого сорта в высоту достигают 60 см, а в ширину – 15 см. На их поверхности аккуратный узор из поперечных темно-зеленых полос, а по краю – кайма красного оттенка.ЦилиндрическаяЦилиндрическая сансевиерия отличается интересной одноименной формой листьев. К верху они сужаются, а кончики острые. Чтобы случайно не пораниться, на них нередко надевают пробковые колпачки. На листьях вертикальные полосы, серебристо-белого оттенка с желтыми штрихами.МуншайнЭто один из новых сортов, форма его листьев очень похожа на сорт Футура. Но они имеют более спокойный цвет – серо-зеленый с серебристым оттенком.МикадоУ такой сансевиерии трубчатые жесткие листья, которые в высоту достигают 70 см. Их окраска яркая, привлекающая внимание, с темными поперечными полосами. Растение не имеет стебля, а сочетание молодых и взрослых побегов создает интересную форму.Блэк КоралТакой сорт отличается жесткими, прямостоячими и высокими листьями – в высоту они могут достигать 110 см. Окрас темно-зеленый с легким черным оттенком и мраморным рисунком ярко-зеленого цвета. Это достаточно неприхотливый сорт, который отлично подойдет новичкам.Посадка и требования к почвеЕгор Бурага, учредитель интернет-магазина AdeniumBOOM, отмечает, что грунт для сансевиерии должен быть легким, рыхлым, дренированным, малопитательным и нейтральным с рН 6–7. Можно приобрести готовый почвенный субстрат для суккулентов, в составе которого торф. Но приготовить самостоятельно также не составит труда, с этим справится любой цветовод. Для этого необходимо смешать дерновую или листовую землю, торф, песок и перегной в пропорции 3:1:1:0,5. Полученную смесь прокалить в духовке во избежание заражения грибками и вредителями.Горшок нужен низкий и просторный, так как корни сансевиерии разрастаются в ширину и расположены практически на поверхности. Растение хорошо себя чувствует в пластиковых и керамических вазонах. Но пластик может лопнуть под напором мощных корневищ. Перед посадкой горшок на четверть засыпают дренажем.УходНесмотря на то, что большинство сортов сансевиерии неприхотливы, важно соблюдать несколько простых принципов ухода, чтобы растение не только активно росло, но и имело привлекательный внешний вид.ТемператураСансевиерия – это тропическое растение, поэтому температура в ее содержании играет важную роль. Она отлично чувствует себя в жару, идеальная температура для нее начинается от +18 °С. Критичный нижний порог – +14 °С. Если будет холоднее, есть вероятность, что растение погибнет.Влажность воздухаСансевиерия прекрасно переносит сухой воздух, ей не нужны частые опрыскивания или определенная влажность среды. Максимум, что необходимо делать – периодически протирать листья влажной мягкой губкой или тряпкой.Местоположение и освещениеЭто растение нередко выбирают для офисов, ванных комнат или других помещений с ограниченным поступлением естественного света, так как сансевиерия способна расти и при искусственном. В то же время от освещения зависит ее размер, окраска и цветение. Чтобы растение было крупным и ярким, его размещают в местах с достаточным поступлением солнечного света.ПоливСансевиерия запасает необходимую влагу в листьях, что делает ее нетребовательной к поливу. Часто проводить его не надо: весной и летом достаточно одного раза в неделю, а осенью и зимой – когда почти полностью высохнет земля в горшке. Поливать лучше всего талой или дождевой водой, но, если такую добыть сложно, можно использовать дистиллированную.ОпрыскиваниеРегулярные опрыскивания сансевиерии не нужны. Можно проводить процедуру раз в неделю, а раз в месяц-два устраивать ей полноценный душ. Также на листьях растения нередко скапливается пыль, поэтому для совмещения увлажнения и ухода, можно не опрыскивать, а протирать их влажной тканью.ПодкормкиЕгор Бурага уточняет, что удобрения начинают вносить в возрасте от полугода. Потребность в использовании подкормок определяется сезоном – в вегетационный период (весна-лето) удобрения вносятся раз в 3–4 недели. Делать это зимой не рекомендуется. Стандартную дозировку нужно уменьшать вдвое и избегать внесения подкормок по листу, отдавая предпочтение проливу почвы."Подойдут жидкие минеральные удобрения для кактусов и суккулентов с преобладанием фосфора, кальция и калия. Сансевиерия не любит азот – его избыток может привести к загниванию корневой системы, поэтому массовая доля азота в удобрениях не должна превышать содержания других элементов", – подчеркнул эксперт.ПересадкаПересадка для сансевиерии обязательна, так как ее корни очень мощные и активно разрастаются. Для молодых побегов процедуру надо проводить раз в 1–2 года, для взрослых – раз в 3 года. Но необходимость пересадки определяется визуально: стебли будут выступать за пределы горшка. Никаких особенностей в процессе нет – горшок подбирается больше предыдущего и так же, как и при первой посадке, засыпается дренажом, а при переносе растения желательно не повредить корни.Особенности зимнего уходаВ зимний период сансевиерия отдыхает. Ее рост замедляется, либо прекращается вообще, поэтому растение не требует особого ухода и не нуждается в удобрениях."Комфортная температура для сансевиерии зимой – от +16 °С до +30 °С. При содержании в температуре ниже +20 °С следует снижать частоту и обильность полива, чтобы не вызвать гниение корневой системы. Если растение перестать поливать, оно может выдержать минимальную температуру +10 °С и кратковременное понижение до +5 °С. Легкие сквозняки без переохлаждения и резкие перепады температуры сансевиерии не страшны", – дополнил Егор Бурага.РазмножениеРазмножение сансевиерии возможно несколькими способами.СеменамиЭто не самый распространенный метод для домашних условий. Сансевиерия очень редко цветет в доме, а в продаже ее семена найти крайне сложно. Тем не менее, если растение зацвело, алгоритм простой:Всходы могут появиться спустя несколько месяцев, время во многом зависит от качества самих семян. Через месяц после появления ростков их лучше всего пикировать.Делением корневищаКорневище делят во время пересадки. Для этого корни сначала слегка очищают от земли, а потом хорошо заточенным ножом делят на части таким образом, чтобы на каждой из них было несколько листьев с точкой роста. Для дезинфекции срезы присыпают активированным углем. Полученные части высаживают в отдельные горшки с торфяно-песчаной смесью для укоренения. Поливать обильно не нужно. Горшки ставят в теплое место с температурой около +25 °С.ЛистьямиДля такого метода нужно взять крупный лист и поперечно поделить его на части длиной около 5 см. Их оставляют подвяливаться на несколько часов на воздухе, а затем высаживают в предварительно подготовленный песок вертикально нижним концом. Это важное условие, если перепутать и высадить верхней частью – то растение не укоренится. Далее емкости накрывают банкой, обрезанной пластиковой бутылкой или прозрачной пленкой. Полив осуществляют через поддон, заливать растения нельзя. Укоренение наступает примерно на пятую неделю, после появляются почки и новые листья. После этого молодое растение пересаживают в постоянный горшок.При выборе такого способа размножения важно помнить – сортовые характеристики растение сохраняет только при делении корневища. Из листа можно получить простое зеленое растение без узоров.Болезни и вредителиЗа счет неприхотливости сансевиерия редко заболевает, а возникновение болезней чаще связано с неправильным уходом. Первый признак – видоизмененные листья. Скрученные листья говорят о недостаточном поливе, сморщенные – о недостаточном или не отрегулированном, опадание и вялость листвы – о переохлаждении. Избежать заболеваний можно поддерживая правильные условия содержания."Опасными для сансевиерии являются грибковые инфекции: антракноз, фузариозная пятнистость и корневищная гниль. Антракноз сопровождается бурыми пятнами круглой или эллипсоидной формы, на месте которых со временем появляются белые и желтые корочки, листья засыхают. Фузариозная пятнистость характеризуется быстро разрастающимися водянистыми пятнами, приобретающими красный окрас и желтую окантовку. Корневищная гниль провоцирует грибок, который приводит к загниванию корневой и оснований листьев. Если обнаружить это заболевание на последней стадии, то лечение будет уже бесполезно", – отметил Егор Бурага.При заболевании пораженное растение вынимают из горшка и пересаживают в свежий грунт, предварительно промыв корни и обеззаразив горшок. Пострадавшие листья удаляются, а больные места вырезаются острым ножом. Растение опрыскивают фунгицидами, а также проливают им почву. При отсутствии лечения инфекционных заболеваний сансевиерия вскоре погибает.Цветок редко подвергается нападению вредителей, но среди них паутинный клещ, мучнистый червец, щитовка, белокрылка, трипс. Для борьбы понадобятся специальные препараты: акарициды (от клеща) и инсектициды (от насекомых). Проводят 1–2 обработки различными препаратами, что не приводит к угнетению растения, но при этом популяция вредителя начинает стремиться к нулю.Полезные свойстваПомимо того, что сансевиерия – это прекрасный декоративный элемент, она обладает массой полезных свойств:Несмотря на такую пользу сансевиерии для человеческого организма, самостоятельно назначать себе препараты, отвары и настойки с ее содержанием нельзя. Необходимо проконсультироваться с врачом.Приметы и суеверияС сансевиерией связано немало примет и суеверий:

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/rastenie-1771525963.html

https://ria.ru/20211008/rastenie-1753677265.html

https://ria.ru/20210511/ubiytsy-1731703436.html

https://rsport.ria.ru/20210317/rasteniya-1601667778.html

https://ria.ru/20201207/fikus-1588095796.html

https://ria.ru/20201204/diffenbakhiya-1587659206.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

цветы, растениеводство, растения