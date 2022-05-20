https://ria.ru/20220520/tsiklamen-1789842397.html

Альпийская фиалка дома: особенности ухода за цикламеном

Цикламен: описание растения, фото цветка, уход в домашних условиях

Альпийская фиалка дома: особенности ухода за цикламеном

Цикламен – это цветущее комнатное растение. Множество сортов, отличающихся по оттенку цветков и форме листьев, делают его привлекательным для содержания дома. О РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T21:08

2022-05-20T21:08

2022-05-20T21:08

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растения

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общество

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Цикламен – это цветущее комнатное растение. Множество сортов, отличающихся по оттенку цветков и форме листьев, делают его привлекательным для содержания дома. О том, как правильно ухаживать за цикламеном в домашних условиях, какой подобрать горшок, особенности ухода за растением в период покоя и фото разных видов – в материале РИА Новости.ЦикламенНередко этот цветок называют дряква или альпийская фиалка. Он очень популярен в качестве домашнего растения, так как цветет преимущественно в зимнее время. Но при этом цикламен достаточно привередлив, поэтому немногие начинающие цветоводы выбирают его в качестве первого растения.Ботаническое описаниеЦикламен – это род многолетних травянистых растений, относящихся к подсемейству Мирсиновые семейства Первоцветные. В природе он растет на территории Средиземноморья, Центральной Европы и Малой Азии. Этот род включает в себя до 55 видов. Цикламен в высоту достигает 30 см, имеет клубнеобразный корень до 15 см в диаметре с одной точкой роста. Листья растения сердцевидной формы, располагаются на длинных черешках. Поверхность кожистая, украшена характерным серебристым рисунком. Цветы цикламена обоеполые (есть и пестики, и тычинки), имеют пять лепестков и по форме и напоминают бабочку. В зависимости от сорта они могут быть окрашены в разные оттенки: от светлого кремового до насыщенного фиолетового.ВидыВ природе существует несколько видов цикламена, каждый из которых имеет свои внешние особенности.ПерсидскийОн растет в странах с теплой и умеренно прохладной зимой, так как зачастую цветет именно в это время. Растение очень распространено в Африке, в частности в Эфиопии, Азии, в частности в Иране, Италии и на Кипре. Цикламен персидский активно развивается около 4 месяцев, а все остальное время находится в состоянии покоя. Цветет практически весь период вегетации. Листья этого вида темно-зеленые с мраморным узором белого оттенка.КавказскийЦикламен кавказский произрастает на Балканах, в Грузии, Азербайджане и Малой Азии, он внесен в Красную книгу России. Листья у этого вида узкие и вытянутые, венчики пятилистные и небольшие – до 2,3 см. Цветы могут иметь розовый, красно-фиолетовый, белый и сиреневый оттенок. Цветет растение в феврале-марте, а плодоносить начинает в мае-июне.ЕвропейскийВ соответствии с названием произрастает такой вид на территории Центральной Европы, в частности на севере Италии, в Словении и Македонии. Цветет этот цикламен весь период вегетации – с весны до осени. Форма лепестков овальная, они слегка закручены в спираль Особенность этого вида – насыщенный, но нежный аромат. Прикорневые листы серебристо-зеленого оттенка, сердцевидной формы с заостренным кончиком и зубчатой кромкой. Обратная часть листьев имеет зелено-фиолетовый цвет.КосскийДанный вид получил свое название в честь острова Кос, который расположен в Эгейском море. В природе такой цикламен можно увидеть в Сирии, Грузии, Болгарии, Ливане, Турции и Иране. Его цветение начинается в конце зимы или начале весны. Окрас листьев во многом зависит от сорта и может быть темно-серебристым или насыщенным зеленым. Считается, что оттенок цветков, их форма и размер зависят от региона произрастания. Например, почковидные листья и розоватые цветки характерны для цикламена из Сирии и южного Ливана, насыщенно-розовые – для Турции, при этом, чем восточнее регион, тем цветы больше, а листья уже. Крупные венчики и сердцевидные листья у цикламенов из Ирана и Азербайджана.КипрскийВ природе такой вид можно встретить в горах Троодоса и Кирения на Кипре. Цикламен кипрский предпочитает каменистый грунт под кустарниками и деревьями, а его высота варьируется от 8 до 16 см. Цветки растения, как правило, белые или легкого розового оттенка, они отличаются медовым ароматом. Цветение приходится на конец сентября и продолжается до середины зимы. Листья имеют сердцевидную форму и могут быть оливкового или темно-зеленого цвета.АфриканскийЭто один из самых популярных видов среди цветоводов. В природе он растет в Алжире и Тунисе, предпочитая заросли кустарников. У данного вида есть две формы: диплоидная и тетраплоидная. Первая отличается мелкими листьями сердцевидной формы и душистыми цветами. Именно такую форму предпочитают выращивать дома. Цветение такого цикламена начинается весной и длится до осени. Растение плохо переносит как холод, так и прямые солнечные лучи.АльпийскийЕще в середине прошлого века данный вид считался полностью исчезнувшим, но три экспедиции в начале 2000-х опровергли это утверждение. Цикламен альпийский отличается формой цветов – в отличие от других видов лепестки расположены под углом в 90°, а не 180°. Они имеют нежный медовый аромат. Листья овальной формы окрашены в серо-зеленый оттенок с характерным мраморным узором.КолхидскийЕго также называют понтийским или абхазским, такой вид является разновидностью цикламена европейского. Родом он из горных районов Кавказа и предпочитает влажные и затененные участки. Цветы и листья данного растения появляются одновременно. Лепестки первых немного искривленные, имеют форму эллипса, окрашены в темно-розовый цвет, а по краю более темный оттенок. В домашних условиях такой цикламен цветет с июля до конца октября, а в природе – с начала сентября и до середины октября.ПлющелистныйБольшинство цветоводов еще называют его неаполитанским. Родом он с побережья Средиземного моря, отличается от других видов высокой морозоустойчивостью. В южной Европе его нередко используют в качестве украшения парков, а в средних широтах выращивают исключительно в домашних условиях. Свое название "плющелистный" цикламен получил за счет формы листьев – они округлые и с небольшими выемками, напоминают листья плюща. Природный вид имеет цветы исключительно розового цвета, но сейчас существует большое количество сортов разнообразных оттенков. Венчики по внешнему виду схожи с цикламеном европейским, но у основания цветка имеются отличительные "рожки".ГреческийВ природе цикламен греческий растет на островах Крит, Родос и Кипр, а также на материковой части Греции и побережьях Турции. Предпочитает влажные и затененные места. Форма листьев и цветов очень разнообразна. Первые могут быть как овальными, так и сердцевидными и иметь оттенок от бледно лаймового до темно-зеленого. Поверхность украшает пятнистый узор серого или кремового цвета. Цветки у такого вида появляются раньше листьев, они окрашены в различные оттенки от темно-розового до светлого. В основании есть характерное пятнышко пурпурного цвета.ЛеснойОт остальных дикорастущих видов цикламен лесной отличается более мелкими цветами. Листья у него округлой формы, располагаются на длинных черешках, окрашены в темно-зеленый цвет и украшены светлыми разводами. Обратная часть пурпурная, края – волнистые или зубчатые. В природе могут встречаться цикламены с розовыми, розово-фиолетовыми, чисто фиолетовыми и очень редко белыми цветами. Это первоцвет, цветение начинается ранней весной и продолжается до поздней осени. Аромат у цикламена лесного легкий, но при этом насыщенный. При домашнем выращивании он ослабевает.ПосадкаЕгор Бурага, учредитель интернет-магазина AdeniumBOOM, отмечает, что в комнатном цветоводстве наиболее распространены две разновидности цикламена: персидский и европейский. Наиболее благоприятным периодом для проращивания семян является февраль–март. В это время световой день идет на увеличение и к моменту появления ростков он будет достаточным для успешного развития всходов. Молодые цикламены из семян, посаженных поздней зимой–ранней весной, могут зацвести уже к концу осени или в начале зимы следующего года.Для успешного результата нужно тщательно подойти к отбору семян: на них не должно быть повреждений и соблюден срок годности (как правило, он не превышает двух лет). Перед посадкой их рекомендуется замочить на 24 часа в теплой воде, так как они имеют толстую оболочку. В воду можно добавить стимулятор роста ("Циркон", "Эпин") или корнеобразования ("Корневин", "Hesi Root Complex"). Стимулятор можно заменить на слабый раствор марганцовки (2–3 кристаллика на 1 л воды), но в этом случае длительность замачивания лучше сократить до 12 часов.Землю нужно увлажнить, семена равномерно разместить на поверхности и присыпать той же почвой, что используется для посадки. Контейнер накрывается крышкой или пленкой. Семена проращивают в темноте при температуре не выше +20 °С. Всходы появляются в среднем через 30–40 дней. После этого контейнер необходимо убрать в более прохладное место (+15–17 °С), где есть хорошее освещение, но куда не попадают прямые солнечные лучи. После того, когда появятся маленькие клубеньки с 2–3 листочками, саженцы пикируют в индивидуальные горшочки.УходЦикламен – достаточно капризный цветок. Чтобы цветение было продолжительным, а развитие правильным, необходимо соблюдать правила ухода.ТемператураСоздать оптимальные температурные условия для цикламена может быть затруднительно, так как в зимнее время для правильного развития и активного цветения нужна температура в пределах +10–14 °С, а в этот период в квартирах отопительный сезон. В крайнем случае допускается максимальное значение +25 °С, но тогда нужно повысить влажность воздуха. Чем выше температура в помещении в период цветения растения, тем короче он будет. В теплое время года оптимальным значением является +20–25 °С.Влажность воздухаЦикламену не нужна высокая влажность, оптимальным показателем будет 50 %. Если в помещении сухой воздух, то увлажнить растение можно из пульверизатора, но такую процедуру можно проводить только до появления бутонов. В противном случае можно выложить в поддон мокрый торф или гальку, которую время от времени необходимо поливать водой. Главное, чтобы сам горшок не соприкасался с жидкостью.Освещение и местоположениеПрямые солнечные лучи однозначно навредят растению, поэтому, если кроме южного подоконника вариантов нет, горшок следует размещать вдали от солнца. Идеальными для цикламена по освещению считаются восточные и западные подоконники, а вот на северные лучше не ставить – там света будет недостаточно.Требования к почвеАльпийская фиалка любит рыхлую и легкую почву, с нейтральной или слабой кислотностью. Для этого подойдет универсальный грунт или специализированный для тюльпанов, но дополнительно нужно добавить песок, чтобы повысить рыхлость. Изготовить правильную смесь можно и самостоятельно: смешать листовую землю, торф и песок в пропорциях 3:1:1.Полив и опрыскиваниеДля полива необходима мягкая вода, температурой ниже комнатной на пару градусов. За 24 часа до процедуры ее набирают в емкость и оставляют отстаиваться. Во время цветения полив должен быть обильным, но при этом нельзя допускать застоя воды в горшке. После этого периода полив сокращают, а когда засохнет листва и оголится клубень, его проводят совсем редко. Воду лучше всего наливать в поддон, а спустя 2–3 часа очень важно слить оставшуюся воду.ПодкормкиПо словам Егора Бураги, сеянцы начинают подкармливать лишь через полгода после посева. Подкормки вносятся только в период активного роста и цветения, примерно 1 раз в 2 недели. Подойдут комплексные удобрения для цветущих растений с пониженным содержанием азота. Раствор не должен попадать на листья и бутоны.ЦветениеВ домашних условиях цикламен может цвести до 15 раз подряд, ежегодно на нем будет формироваться около 70 бутонов. После того, как цветки завянут, их осторожно удаляют вместе с цветоножкой. При этом лучше отщипывать, срезать крайне нежелательно. Место разрыва необходимо обработать измельченным древесным углем.ПересадкаЭксперт отмечает, что цикламен не любит частые пересадки. Молодое растение (до трех лет) рекомендуется пересаживать ежегодно, а взрослое (старше трех лет) — раз в 2–3 года. Цикламен, купленный в магазине, лучше не трогать первые 2–3 месяца. Также в этот период не стоит вносить подкормки. Это связано с тем, что чаще всего в цветочных магазинах продаются цикламены либо в фазе цветения, либо которые только-только отцвели."Горшок для цикламена выбирают по размеру корневой системы, он должен быть всего на 2–3 см больше клубня. Растение с разросшимися к стенкам горшка корнями пересаживают в емкость большего диаметра. Если корневая система направлена в глубину, то необходимо взять горшок выше предыдущего. Материал может быть любой: керамика или пластик. Обязательно на дне должны быть дренажные отверстия", – уточнил Егор Бурага.Особенности зимнего уходаВ отличие от других клубневых растений, период покоя у цикламена длится с апреля по сентябрь, то есть растение спит все лето. А период цветения приходится на конец осени-середину зимы.РазмножениеРазмножать цикламен, как и многие другие комнатные растения, можно несколькими способами.СеменамиЧтобы получить собственные семена, необходимо провести искусственное опыление. Для этого мягкой кисточкой или ватной палочкой нужно собрать пыльцу с одного цветка и перенести ее на другой. Лучше всего проводить процедуру солнечным утром и повторить действие несколько раз. После того как цветок отцветет, на его месте появится семенная коробочка. Их необходимо осторожно собрать и завернуть в салфетку. Через некоторое время коробочка сама раскроется и можно будет собрать семена. Дальнейший алгоритм не отличается от стандартного способа посадки цикламена семенами.ДеткамиЭтот способ не очень распространен, так как подходит только для цикламена европейского. Вокруг взрослого растения вырастают маленькие клубни - детки. Чтобы их отделить от материнского клубня, его следует осторожно выкопать, далее деток пересаживают в отдельные горшки с грунтом, использующимся для взрослых растений. Все это лучше проводить во время пересадки цикламена. Посаженные новые клубни необходимо обильно поливать, так быстрее появятся первые листочки. Дальнейший уход такой же, как и за взрослым растением.Делением клубняДеление клубней подходит только для взрослых растений, которым не меньше 7 лет. Его проводят исключительно в период покоя. Во время процедуры важно соблюдать максимальную осторожность, так как есть большой риск повредить точку роста, которая находится на верхушке, и погубить цикламен. Для начала растение выкапывают и осторожно стряхивают землю с корней, после чего их просушивают. Клубень делят на несколько частей таким образом, чтобы на каждом фрагменте была почка и корешки. Места срезов обрабатывают измельченным углем или золой, а получившиеся части оставляют сушиться на двое суток. Далее их рассаживают по горшкам, в которых предварительно заложен увлажненный грунт, и убирают в темное прохладное место. Соблюдают редкий полив.Болезни и вредителиЦикламен довольно сильно подвержен заболеваниям и вредителям. Важно заметить негативные изменения как можно раньше, чтобы была возможность спасти цветок.Мокрая гнильО мокрой гнили свидетельствуют поникшие листья и темные "мокрые" пятна на них. Клубни чернеют, впоследствии размягчаются и становятся склизкими. Растение приобретает гнилостный запах, а на почве появляется плесень. Запущенная мокрая гниль никак не лечится, растение тут же выкидывают, чтобы не заразить другие. Но если заболевание обнаружено рано, то пораженные участки цикламена вырезают, а срезы присыпают измельченным углем или мелом. Далее цветок пересаживают в чистый продезинфицированный горшок с новым грунтом. При поливе вместо воды используют раствор биофунгицида, например "Тиовит-Джет", "Алирин-Б", "Строби" и другие. Такое лечение сохраняют на 2–3 недели.Серая гнильПри серой гнили цветы, листья и бутоны покрываются пепельным налетом с черными вкраплениями. В дальнейшем пораженные ткани темнеют и отмирают. Для лечение необходимо вырезать все пораженные части, при этом захватывая дополнительно 5–7 мм здоровых тканей. Все срезы дезинфицируют измельченным углем или мелом. Полив уменьшают до минимума, а почву проливают раствором "Агата-25К", "Топаза" или "Байкала-ЭМ".Фузариозное увяданиеПри таком заболевании желтеют листья и начинается этот процесс с верхушки. На срезе видны коричневые крапинки – это закупоренные сосуды. Растение медленно вянет и засыхает. Бывает такое, что поражается только одна розетка, когда как со второй все в порядке. Лечить такое заболевание можно только на ранней стадии. Для этого надземную часть цикламена обрабатывают "Топсином-М", а субстрат – "Фундазолом". Также проводят еженедельный полив раствором марганцовки (2–3 кристаллика на 1 л воды), а в землю вносят древесную золу или толченый мел.Цикламеновый клещЭти вредители объедают листья, могут перегрызть черешки, а также повреждают корни. Бороться с клещом народными средства неэффективно, для этого нужны акарициды, например "Аполло", "Новактион", "Вертимек", "Неорон" и "Агравертин". Обычно хватает 3–4 обработок, интервал между которыми зависит от погоды – чем жарче на улице, тем чаще необходимо опрыскивать как растение, так и грунт.ТляТля высасывает из листьев цикламена сок, поэтому они начинают деформироваться и скручиваться. Поверхность покрывается липким налетом. Если вредителей немного, то достаточно будет промыть растение мыльной водой. Но если поражение сильное, помогут только инсектициды.ТрипсыЭти вредители выглядят как маленькие черные палочки. Вследствие их деятельности на обратной стороне листьев цикламена появляются желтые расплывчатые пятна, а на лицевой очень тонкие серебристые штрихи. Для борьбы с вредителями подойдут "Актеллик", "Карате" и "Конфидор-Макси".Ядовитость цикламенаЦикламен – это определенно ядовитое растение. В природных регионах, где он растет в большом количестве, не живут птицы. Даже в медицине яд растения используют с большой осторожностью, так как он может оказать негативное воздействие на сосуды сетчатки глаз человека. Если в доме проживают животные и дети, то желательно отказаться от содержания этого цветка. При любых манипуляциях с клубнем лучше всего надевать перчатки и очки. Как и любое другое ядовитое растение, цикламен не следует размещать на кухне. Его чистый сок нельзя употреблять ни в коем случае, так как он обжигает слизистые и кожу.Полезные свойстваЭксперт отмечает, что сок клубней цикламена обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами. Также считается, что если отварить корень растения в уксусе, то полученный раствор поможет избавиться от вшей. Сейчас цикламен не применяется так широко, но в продаже можно найти "Синуфорте" – препарат для лечения синусита, гайморита и обычного насморка, в составе которого лиофилизат сока и экстракта свежих клубней цикламена европейского.Возможные трудности при выращиванииТак как цикламен достаточно сложный для содержания цветок, его рост может сопровождаться множеством трудностей, среди которых можно выделить самую распространенную проблему.Желтеют листьяПожелтение листьев у цикламена чаще всего связано с неправильным уходом. Среди причин могут быть неправильный полив или температурный режим, не соответствующий уровень влажности, неподходящий субстрат, отсутствие солнечного света или его переизбыток, а также избыток или недостаток удобрений.Желтые листья цикламена также могут сигнализировать об избытке азота в почве, к тому же, если растение перекормлено азотом, есть риск, что растение заболеет серой гнилью. Еще одной причиной увядания растения может быть нехватка минеральных удобрений.Приметы и суеверияСчитается, что если у цикламена начинают опадать листья, то это связано с недавним стрессом и сильным переживанием человека, проживающего в помещении. Если же растение обильно цветет, то в доме хорошая энергетика, которую оно будет приумножать. Если альпийская фиалка показывает хороший рост, значит в семье будет сохраняться позитивный настрой и гармония в отношениях. Также содержание цикламена в доме:

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

цветы, растения, растениеводство, общество