https://ria.ru/20211029/tinkov-1756449816.html

Дело бизнесмена Олега Тинькова в США

Дело бизнесмена Олега Тинькова в США - РИА Новости, 29.10.2021

Дело бизнесмена Олега Тинькова в США

Олег Тиньков – российский бизнесмен, основатель и основной акционер TCS Group. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T04:06

2021-10-29T04:06

2021-10-29T04:06

справки

сша

олег тиньков

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Олег Тиньков – российский бизнесмен, основатель и основной акционер TCS Group. TCS Group Holding PLC – онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, в состав которого входят "Тинькофф банк", виртуальный мобильный оператор "Тинькофф мобайл", "Тинькофф страхование", а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах "Тинькофф Центр разработки". В конце февраля 2020 года налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова в Лондоне (Великобритания), где он находился на тот момент, обвинив бизнесмена в нарушении американского налогового законодательства.27 февраля Олег Тиньков предстал перед Вестминстерским магистратским судом, который отпустил бизнесмена под залог в 20 миллионов фунтов стерлингов.Суд также постановил, что передвижения Тинькова будет контролироваться электронным способом и запретил покидать квартиру на западе Лондона с 19:00 до 7:00.Британский суд также обязал Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта.Согласно тексту обвинительного заключения, опубликованному американским Минюстом 5 марта, Олег Тиньков стал гражданин США в сентябре 1996 года. Он был мажоритарным акционером онлайн-банка, который "предоставлял своим клиентам финансовые и банковские услуги". В результате первого публичного размещения акций (IPO) TCS Group Holding на Лондонской бирже в октябре 2013 года доля Тинькова в компании оценивалась в сумму более одного миллиарда долларов. Через три дня после IPO Тиньков отказался от американского гражданства. В соответствии с законодательством США вся собственность вышедшего из гражданства человека с состоянием два и более миллиона долларов рассматривается как проданная по справедливой рыночной цене за день до выхода (это называется "конструктивная продажа"), а вся прибыль подлежит налогообложению за тот год. Как утверждается в обвинительном акте, бизнесмен подал в Налоговое управление США (Internal Revenue Service, IRS) недостоверную налоговую декларацию. В ней значилось, что доход бизнесмена за 2013 год составил 205 317 долларов.В обвинительно заключении отмечается, что "в его налоговой декларации за 2013 год не были указаны никакие прибыль или доход от конструктивной продажи его собственности в связи с выходом из гражданства".Второй пункт обвинения касается финансовой информации, которую Тиньков указал в своем заявлении о выходе из гражданства, где заявитель отчитывается о налогах за пять лет до экспатриации. В нем он сообщал, что на момент отказа от гражданства его состояние оценивалось в 300 тысяч долларов.По информации Минюста США, по каждому пункту обвинения максимальный срок наказания для бизнесмена может составить три года лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов. Также его могут поместить под наблюдение, обязать возместить убытки и выплатить штрафы.США требовали экстрадиции Тинькова, но бизнесмен ее неоднократно оспаривал по медицинским основаниям. В начале марта 2020 года Олег Тиньков заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. Предприниматель тогда отметил, что не хотел раскрывать эту информацию, но решил поступить так на фоне участившихся спекуляций по поводу преследования налоговых органов США и его отсутствия на публике в последнее время. Комментируя налоговые претензии, он отметил, что над этим работают юристы. В начале июля он перенес операцию по трансплантации костного мозга, а после сообщил, что реабилитация проходит хорошо. В декабре 2020 года Олег Тиньков сообщил, что после пересадки костного мозга у него наступила полная ремиссия на молекулярном уровне. В сентябре 2021 года СМИ ссылкой на судебные документы сообщили, что Олег Тиньков договорился с американским Минюстом об урегулировании предъявленных ему налоговых претензий. 1 октября Минюст США сообщил, что бизнесмен согласился на сделку с американским правосудием и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства США. В рамках соглашения с правосудием Тиньков согласился заплатить не менее 506,8 миллиона долларов, что включает в себя налоги за 2013 год, штраф за гражданское мошенничество и установленные законом проценты по этому налогу на общую сумму 448,96 миллиона долларов, а также налоговые обязательства за другие годы, которые он признал. Согласно условиям соглашения, стороны договорились рекомендовать наказание в виде лишения свободы на отбытый срок (его свобода была ограничена в рамках процесса по экстрадиции из Великобритании) с последующим освобождением под надзор сроком на год и дополнительный штраф в размере 250 тысяч долларов.Прокуратура отметила, что сумма, которую согласился выплатить Тиньков, вдвое превышает ту, уплаты которой он пытался избежать.6 октября стало известно, что суд в США распорядился принять от российского бизнесмена Олега Тинькова 448,96 миллиона долларов в рамках сделки о признании вины в налоговых преступлениях. 13 октября Олег Тиньков заплатил 448,96 миллиона долларов, которые американский суд требовал от него в рамках сделки о признании вины в налоговых преступлениях.Ожидается, что суд США вынесет приговор Олегу Тинькову 29 октября.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, сша, олег тиньков