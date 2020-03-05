РБК: Тинькова обязали сдать российский и кипрский паспорта

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Британский суд обязал Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, сообщает РБК со ссылкой на материалы Вестминстерского магистрального суда.
Уточняется, что полиция забрала у бизнесмена кипрское удостоверение личности. Российский паспорт Тиньков должен был сдать до 16:00 2 марта. Суд также изъял документ, который подтверждает резидентство в Италии.
Представитель суда пояснил, что Тиньков не должен подавать заявления на какие-либо международные проездные документы. Кроме того, он обязан отмечаться в полицейском участке с 14:00 до 17:00 три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу.
Ранее о кипрском гражданстве Олега Тинькова, как подчеркивает издание, не сообщалось.
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