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РБК: Тинькова обязали сдать российский и кипрский паспорта
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РИА Новости

РБК: Тинькова обязали сдать российский и кипрский паспорта

08:37 05.03.2020 (обновлено: 11:34 05.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь и председатель совета директоров АО "Тинькофф банк" Олег Тиньков
Основатель и председатель совета директоров АО Тинькофф банк Олег Тиньков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Основатель и председатель совета директоров АО "Тинькофф банк" Олег Тиньков. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Британский суд обязал Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, сообщает РБК со ссылкой на материалы Вестминстерского магистрального суда.
Уточняется, что полиция забрала у бизнесмена кипрское удостоверение личности. Российский паспорт Тиньков должен был сдать до 16:00 2 марта. Суд также изъял документ, который подтверждает резидентство в Италии.
Представитель суда пояснил, что Тиньков не должен подавать заявления на какие-либо международные проездные документы. Кроме того, он обязан отмечаться в полицейском участке с 14:00 до 17:00 три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу.
Ранее о кипрском гражданстве Олега Тинькова, как подчеркивает издание, не сообщалось.
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