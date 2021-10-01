https://ria.ru/20211001/tinkov-1752744356.html
Тиньков признал вину по делу о неуплате налогов в США
Тиньков признал вину по делу о неуплате налогов в США - РИА Новости, 01.10.2021
Тиньков признал вину по делу о неуплате налогов в США
Российский предприниматель Олег Тиньков согласился на сделку с американским правосудием и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T20:34
2021-10-01T20:34
2021-10-01T21:21
в мире
сша
олег тиньков
претензии сша к олегу тинькову
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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Российский предприниматель Олег Тиньков согласился на сделку с американским правосудием и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства США.Судья указал, что в рамках договоренности бизнесмен должен выплатить компенсацию в размере около 506 миллионов долларов, на это ему отвели пять дней.Для внесения средств суд объявил перерыв. Вынесение приговора назначено на 29 октября.Подчеркивается, что в случае обвинительного решения Тинькова, который ранее отказался от гражданства США, могут лишить права на въезд в Штаты. Кроме того, заключив досудебное соглашение, он не сможет обжаловать итоговое решение.Предпринимателя обвиняют в том, что он предоставил ложные сведения в налоговую инспекцию в 2013 году, не отчитавшись о доходах от продажи недвижимости. Ему инкриминировали два эпизода, за каждый из которых грозит по три года тюрьмы.Накануне Тиньков заявил суду о своей невиновности.
https://ria.ru/20210420/tinkov-1729071692.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, олег тиньков, претензии сша к олегу тинькову
20:34 01.10.2021 (обновлено: 21:21 01.10.2021)
Тиньков признал вину по делу о неуплате налогов в США
Тиньков признал вину по делу о неуплате налогов в США в рамках сделки со следствием
ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости.
Российский предприниматель Олег Тиньков
согласился на сделку с американским правосудием и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства США
.
Судья указал, что в рамках договоренности бизнесмен должен выплатить компенсацию в размере около 506 миллионов долларов, на это ему отвели пять дней.
Для внесения средств суд объявил перерыв. Вынесение приговора назначено на 29 октября.
Подчеркивается, что в случае обвинительного решения Тинькова, который ранее отказался от гражданства США, могут лишить права на въезд в Штаты. Кроме того, заключив досудебное соглашение, он не сможет обжаловать итоговое решение.
Предпринимателя обвиняют в том, что он предоставил ложные сведения в налоговую инспекцию в 2013 году, не отчитавшись о доходах от продажи недвижимости. Ему инкриминировали два эпизода, за каждый из которых грозит по три года тюрьмы.
Накануне Тиньков заявил суду о своей невиновности.