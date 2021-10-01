https://ria.ru/20211001/tinkov-1752744356.html

Тиньков признал вину по делу о неуплате налогов в США

Тиньков признал вину по делу о неуплате налогов в США - РИА Новости, 01.10.2021

Тиньков признал вину по делу о неуплате налогов в США

Российский предприниматель Олег Тиньков согласился на сделку с американским правосудием и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T20:34

2021-10-01T20:34

2021-10-01T21:21

в мире

сша

олег тиньков

претензии сша к олегу тинькову

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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Российский предприниматель Олег Тиньков согласился на сделку с американским правосудием и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства США.Судья указал, что в рамках договоренности бизнесмен должен выплатить компенсацию в размере около 506 миллионов долларов, на это ему отвели пять дней.Для внесения средств суд объявил перерыв. Вынесение приговора назначено на 29 октября.Подчеркивается, что в случае обвинительного решения Тинькова, который ранее отказался от гражданства США, могут лишить права на въезд в Штаты. Кроме того, заключив досудебное соглашение, он не сможет обжаловать итоговое решение.Предпринимателя обвиняют в том, что он предоставил ложные сведения в налоговую инспекцию в 2013 году, не отчитавшись о доходах от продажи недвижимости. Ему инкриминировали два эпизода, за каждый из которых грозит по три года тюрьмы.Накануне Тиньков заявил суду о своей невиновности.

https://ria.ru/20210420/tinkov-1729071692.html

сша

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в мире, сша, олег тиньков, претензии сша к олегу тинькову