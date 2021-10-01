Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211001/tinkov-1752744356.html
Тиньков признал вину по делу о неуплате налогов в США
Тиньков признал вину по делу о неуплате налогов в США - РИА Новости, 01.10.2021
Тиньков признал вину по делу о неуплате налогов в США
Российский предприниматель Олег Тиньков согласился на сделку с американским правосудием и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T20:34
2021-10-01T21:21
в мире
сша
олег тиньков
претензии сша к олегу тинькову
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155539/18/1555391892_0:391:2715:1918_1920x0_80_0_0_9424f29c65570ac191eb136b7c9e9c1c.jpg
ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Российский предприниматель Олег Тиньков согласился на сделку с американским правосудием и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства США.Судья указал, что в рамках договоренности бизнесмен должен выплатить компенсацию в размере около 506 миллионов долларов, на это ему отвели пять дней.Для внесения средств суд объявил перерыв. Вынесение приговора назначено на 29 октября.Подчеркивается, что в случае обвинительного решения Тинькова, который ранее отказался от гражданства США, могут лишить права на въезд в Штаты. Кроме того, заключив досудебное соглашение, он не сможет обжаловать итоговое решение.Предпринимателя обвиняют в том, что он предоставил ложные сведения в налоговую инспекцию в 2013 году, не отчитавшись о доходах от продажи недвижимости. Ему инкриминировали два эпизода, за каждый из которых грозит по три года тюрьмы.Накануне Тиньков заявил суду о своей невиновности.
https://ria.ru/20210420/tinkov-1729071692.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155539/18/1555391892_0:0:2561:1921_1920x0_80_0_0_8b94c2a6f404a287153b43288276b7f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, олег тиньков, претензии сша к олегу тинькову
20:34 01.10.2021 (обновлено: 21:21 01.10.2021)
 
Тиньков признал вину по делу о неуплате налогов в США

Тиньков признал вину по делу о неуплате налогов в США в рамках сделки со следствием

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредприниматель Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Предприниматель Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме 2019 - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Российский предприниматель Олег Тиньков согласился на сделку с американским правосудием и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства США.
Судья указал, что в рамках договоренности бизнесмен должен выплатить компенсацию в размере около 506 миллионов долларов, на это ему отвели пять дней.
Для внесения средств суд объявил перерыв. Вынесение приговора назначено на 29 октября.
Подчеркивается, что в случае обвинительного решения Тинькова, который ранее отказался от гражданства США, могут лишить права на въезд в Штаты. Кроме того, заключив досудебное соглашение, он не сможет обжаловать итоговое решение.
Предпринимателя обвиняют в том, что он предоставил ложные сведения в налоговую инспекцию в 2013 году, не отчитавшись о доходах от продажи недвижимости. Ему инкриминировали два эпизода, за каждый из которых грозит по три года тюрьмы.
Накануне Тиньков заявил суду о своей невиновности.
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
20 апреля, 12:13
Олег Тиньков раскрыл стоимость своего лечения от лейкемии
 
В миреСШАОлег ТиньковПретензии США к Олегу Тинькову
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Раде рассказали, как "Газпром" разрушит Украину
04:17В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"
04:05"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны
04:02Число жертв COVID-19 в США превысило 700 тысяч человек
03:43На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману"
03:35Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин
03:15Юрист объяснил, что делать, если во время проверки нет прав с собой
03:00Юристы рассказали о росте налога на землю в некоторых регионах
02:25Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair
02:16Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году
02:15Финансист рассказал, почему не надо инвестировать в валюту
02:15Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
02:02В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину
01:38Объявлен победитель шоу "Голос 60+"
01:31В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
01:15Гражданам рассказали, когда придет кризис
01:06Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию
00:59Пушков заявил о планах Саакашвили "взорвать" Грузию
00:45Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года
00:30Калмыкские буддисты начнут один из самых важных в году ритуалов
Лента новостейМолния