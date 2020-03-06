Олег Тиньков признался, что у него острая форма лейкемии

ЛОНДОН, 6 мар — РИА Новости, Наталья Копылова. Бизнесмен Бизнесмен Олег Тиньков выпустил специальное заявление, в котором сообщил, что у него диагностировали острую форму лейкемии.

Предприниматель отметил, что не хотел раскрывать эту информацию, но решил поступить так на фоне участившихся спекуляций по поводу преследования налоговых органов США и его отсутствия на публике в последнее время.

"Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь. Огромное спасибо моим друзьям, прекрасным детям и ангелу-жене, они все сплотились вокруг меня и показывают, как меня любят". Олег Тиньков

Комментируя налоговые претензии, он отметил, что над этим работают юристы.

"Слава богу, с моим бизнесом все хорошо. Там прекрасная команда во главе с Оливером (Хьюзом. — Прим. ред.), и факт, что я уже пару лет, как отошел от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен. <…> Работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом. Безусловно, это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку!" — говорится в заявлении.

В США предпринимателя обвиняют в подаче ложных налоговых сведений, его задержали в Лондоне, сейчас он отпущен под залог.

Обвинительное заключение состоит из двух пунктов, по каждому из которых бизнесмену грозит до трех лет тюрьмы.

По версии следователей, Тиньков, получивший в 1996 году американский паспорт, основал компанию TCS (Tinkoff Credit Systems) со штаб-квартирой в России. До октября 2013-го он опосредованно владел большинством ее акций через три структуры на Британских Виргинских островах. По состоянию на 27 октября 2013 года, по оценке Минюста США, рыночная стоимость всех акций в распоряжении россиянина составляла более миллиарда долларов. На следующий день он вышел из американского гражданства.

Из первого пункта обвинения следует, что Тиньков подал неверную налоговую декларацию в 2013 году, где указал доход в размере 205 тысяч долларов, осознавая, что на самом деле он был выше.