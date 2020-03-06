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2020-03-06T18:46+0300
https://ria.ru/20200306/1568261529.html
Олег Тиньков признался, что у него острая форма лейкемии
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РИА Новости

Олег Тиньков признался, что у него острая форма лейкемии

17:36 06.03.2020 (обновлено: 18:46 06.03.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновОлег Тиньков
Олег Тиньков
© РИА Новости / Максим Блинов
Олег Тиньков. Архивное фото
ЛОНДОН, 6 мар — РИА Новости, Наталья Копылова. Бизнесмен Олег Тиньков выпустил специальное заявление, в котором сообщил, что у него диагностировали острую форму лейкемии.
Предприниматель отметил, что не хотел раскрывать эту информацию, но решил поступить так на фоне участившихся спекуляций по поводу преследования налоговых органов США и его отсутствия на публике в последнее время.

"Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь. Огромное спасибо моим друзьям, прекрасным детям и ангелу-жене, они все сплотились вокруг меня и показывают, как меня любят".

Основатель и председатель Совета директоров АО Тинькофф Банк Олег Тиньков на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
Олег Тиньков
Комментируя налоговые претензии, он отметил, что над этим работают юристы.
"Слава богу, с моим бизнесом все хорошо. Там прекрасная команда во главе с Оливером (Хьюзом. — Прим. ред.), и факт, что я уже пару лет, как отошел от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен. <…> Работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом. Безусловно, это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку!" — говорится в заявлении.
Предприниматель Олег Тиньков
Вчера, 01:31
Минфин США обвинил Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов
В США предпринимателя обвиняют в подаче ложных налоговых сведений, его задержали в Лондоне, сейчас он отпущен под залог.
Обвинительное заключение состоит из двух пунктов, по каждому из которых бизнесмену грозит до трех лет тюрьмы.
По версии следователей, Тиньков, получивший в 1996 году американский паспорт, основал компанию TCS (Tinkoff Credit Systems) со штаб-квартирой в России. До октября 2013-го он опосредованно владел большинством ее акций через три структуры на Британских Виргинских островах. По состоянию на 27 октября 2013 года, по оценке Минюста США, рыночная стоимость всех акций в распоряжении россиянина составляла более миллиарда долларов. На следующий день он вышел из американского гражданства.
Из первого пункта обвинения следует, что Тиньков подал неверную налоговую декларацию в 2013 году, где указал доход в размере 205 тысяч долларов, осознавая, что на самом деле он был выше.
Второй пункт обвинения касается финансовой информации, которую Тиньков указал в своем заявлении о выходе из гражданства, где заявитель отчитывается о налогах за пять лет до экспатриации. В нем он сообщал, что на момент отказа от гражданства его состояние оценивалось в 300 тысяч долларов.
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
28 февраля, 15:33
Акции "Тинькофф банка" обвалились на фоне претензий США к Тинькову
627826194763
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Претензии США к Олегу ТиньковуОлег ТиньковВ мире
Популярные комментарии
После заведения уголовных дел на таких, сразу такие жалкие, несчастные и больные становятся!
6 марта, 19:07
АРАкакий Рабинович
2471005
Та, ладно. А ещё он сиротка не имущаяя, все денюжки злые американцы отобрали
6 марта, 18:41
Владимир Бесс
2350015
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