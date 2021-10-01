https://ria.ru/20211001/tinkov-1752756833.html

Прокуратура в США запросит для Тинькова дополнительный штраф

Прокуратура в США запросит для Тинькова дополнительный штраф - РИА Новости, 01.10.2021

Прокуратура в США запросит для Тинькова дополнительный штраф

Российский бизнесмен Олег Тиньков согласился выплатить компенсацию в размере 506,8 миллиона долларов в рамках дела о налоговых преступлениях в США, прокуратура... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T23:22

2021-10-01T23:22

2021-10-01T23:22

в мире

сша

лондон

олег тиньков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568181151_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_1edd88011424be025f5386c2019746a8.jpg

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Тиньков согласился выплатить компенсацию в размере 506,8 миллиона долларов в рамках дела о налоговых преступлениях в США, прокуратура рекомендует дополнительный штраф в четверть миллиона долларов, однако не будет требовать дополнительный тюремный срок - суд может освободить предпринимателя, сохранив на год надзор за ним, сообщает американский минюст."В рамках соглашения с правосудием Тиньков согласился заплатить не менее 506,8 миллиона долларов, что включает в себя налоги за 2013 год, штраф за гражданское мошенничество и установленные законом проценты по этому налогу на общую сумму 448,96 миллиона долларов, а также налоговые обязательства за другие годы, которые он признал. Согласно условиям соглашения, стороны договорились рекомендовать наказание в виде лишения свободы на отбытый срок с последующим освобождением под надзор сроком на год и дополнительный штраф в размере 250 тысяч долларов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минюста.Соглашение предстоит утвердить суду, заседание назначено на 29 октября. Минюст отмечает, что Тиньков был арестован в Лондоне в конце февраля 2020 года, с тех пор он оспаривал экстрадицию по медицинским основаниям. В связи с процессом по экстрадиции его свобода была ограничена.Прокуратура отмечает, что сумма, которую согласился выплатить Тиньков, вдвое превышает ту, уплаты которой он пытался избежать.

https://radiosputnik.ria.ru/20210221/tinkov-1598493135.html

сша

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, лондон, олег тиньков