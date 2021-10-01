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Прокуратура в США запросит для Тинькова дополнительный штраф
Прокуратура в США запросит для Тинькова дополнительный штраф - РИА Новости, 01.10.2021
Прокуратура в США запросит для Тинькова дополнительный штраф
Российский бизнесмен Олег Тиньков согласился выплатить компенсацию в размере 506,8 миллиона долларов в рамках дела о налоговых преступлениях в США, прокуратура... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T23:22
2021-10-01T23:22
в мире
сша
лондон
олег тиньков
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Тиньков согласился выплатить компенсацию в размере 506,8 миллиона долларов в рамках дела о налоговых преступлениях в США, прокуратура рекомендует дополнительный штраф в четверть миллиона долларов, однако не будет требовать дополнительный тюремный срок - суд может освободить предпринимателя, сохранив на год надзор за ним, сообщает американский минюст."В рамках соглашения с правосудием Тиньков согласился заплатить не менее 506,8 миллиона долларов, что включает в себя налоги за 2013 год, штраф за гражданское мошенничество и установленные законом проценты по этому налогу на общую сумму 448,96 миллиона долларов, а также налоговые обязательства за другие годы, которые он признал. Согласно условиям соглашения, стороны договорились рекомендовать наказание в виде лишения свободы на отбытый срок с последующим освобождением под надзор сроком на год и дополнительный штраф в размере 250 тысяч долларов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минюста.Соглашение предстоит утвердить суду, заседание назначено на 29 октября. Минюст отмечает, что Тиньков был арестован в Лондоне в конце февраля 2020 года, с тех пор он оспаривал экстрадицию по медицинским основаниям. В связи с процессом по экстрадиции его свобода была ограничена.Прокуратура отмечает, что сумма, которую согласился выплатить Тиньков, вдвое превышает ту, уплаты которой он пытался избежать.
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в мире, сша, лондон, олег тиньков
23:22 01.10.2021
 
Прокуратура в США запросит для Тинькова дополнительный штраф

Прокуратура в США запросит для Тинькова дополнительный штраф в 250 тысяч долларов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредприниматель Олег Тиньков
Предприниматель Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Тиньков согласился выплатить компенсацию в размере 506,8 миллиона долларов в рамках дела о налоговых преступлениях в США, прокуратура рекомендует дополнительный штраф в четверть миллиона долларов, однако не будет требовать дополнительный тюремный срок - суд может освободить предпринимателя, сохранив на год надзор за ним, сообщает американский минюст.
"В рамках соглашения с правосудием Тиньков согласился заплатить не менее 506,8 миллиона долларов, что включает в себя налоги за 2013 год, штраф за гражданское мошенничество и установленные законом проценты по этому налогу на общую сумму 448,96 миллиона долларов, а также налоговые обязательства за другие годы, которые он признал. Согласно условиям соглашения, стороны договорились рекомендовать наказание в виде лишения свободы на отбытый срок с последующим освобождением под надзор сроком на год и дополнительный штраф в размере 250 тысяч долларов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минюста.
Соглашение предстоит утвердить суду, заседание назначено на 29 октября. Минюст отмечает, что Тиньков был арестован в Лондоне в конце февраля 2020 года, с тех пор он оспаривал экстрадицию по медицинским основаниям. В связи с процессом по экстрадиции его свобода была ограничена.
Прокуратура отмечает, что сумма, которую согласился выплатить Тиньков, вдвое превышает ту, уплаты которой он пытался избежать.
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