Олег Тиньков показал видео трансплантации костного мозга

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Предприниматель Предприниматель Олег Тиньков опубликовал в Instagram видео, как ему пересаживают костный мозг.

"У нас много стереотипов, вот как это происходит: вот он, костный мозг, вот он вливается", — рассказал бизнесмен.

Сам ролик Тиньков записывал прямо в момент процедуры.

"Это действительно просто обычное вливание крови. Череп не разрезают — это головной мозг, и пункцию в позвоночник тоже, это — спинной", — указал он в описании поста.

Саму процедуру Тиньков, по его словам, прошел в начале месяца. Донором для него стала девушка из Германии

Также предприниматель объявил о создании фонда для борьбы с раком крови. Теперь он планирует развивать в России институт донорства.