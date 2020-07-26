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Олег Тиньков показал видео трансплантации костного мозга
Предприниматель Олег Тиньков опубликовал в Instagram видео, как ему пересаживают костный мозг. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T20:05
россия
олег тиньков
здоровье
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, олег тиньков, здоровье, германия

Олег Тиньков показал видео трансплантации костного мозга

18:02 26.07.2020 (обновлено: 20:05 26.07.2020)
10985
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОлег Тиньков
Олег Тиньков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Предприниматель Олег Тиньков опубликовал в Instagram видео, как ему пересаживают костный мозг.
"У нас много стереотипов, вот как это происходит: вот он, костный мозг, вот он вливается", — рассказал бизнесмен.
Сам ролик Тиньков записывал прямо в момент процедуры.
"Это действительно просто обычное вливание крови. Череп не разрезают — это головной мозг, и пункцию в позвоночник тоже, это — спинной", — указал он в описании поста.
Олег Тиньков
21 июля, 16:56
Тиньков рассказал о реабилитации после трансплантации костного мозга
Саму процедуру Тиньков, по его словам, прошел в начале месяца. Донором для него стала девушка из Германии.
Также предприниматель объявил о создании фонда для борьбы с раком крови. Теперь он планирует развивать в России институт донорства.
В марте Тиньков сообщил, что ему диагностировали лейкемию в острой форме и он вынужден бороться за жизнь.
146438019
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РоссияОлег ТиньковЗдоровьеГермания
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