https://ria.ru/20201219/tinkov-1590044507.html

Тиньков заявил о полной ремиссии после пересадки костного мозга

Тиньков заявил о полной ремиссии после пересадки костного мозга

Российский бизнесмен, основатель TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф", Олег Тиньков сообщил, что после пересадки костного мозга у него наступила полная... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T16:07

2020-12-19T16:07

2020-12-19T17:45

олег тиньков

общество

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф", Олег Тиньков сообщил, что после пересадки костного мозга у него наступила полная ремиссия на молекулярном уровне.В марте бизнесмен заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В конце июня он рассказал о планах сделать пересадку костного мозга. В начале декабря Тиньков отметил, что после трансплантации чувствует себя нормально, но полное выздоровление затягивается и, возможно, придется на середину 2021 года."Сегодня 163-й день со дня пересадки. <...> Пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге. И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне. На кровяном ремиссия у меня уже как год, но это самый важный тест — значит, донор работает и убивает все патогены", — написал он в своем Instagram.Тиньков отметил, что впереди еще большая работа и несколько месяцев восстановления."Нужно победить свой небольшой GvHD (реакция "трансплантант против хозяина". — Прим. ред.), поменять группу крови на донорскую, восстанавливаться и реабилитироваться", — пояснил он.По его словам, молекулярный анализ костного мозга стал огромным облегчением для бизнесмена и его семьи.В начале декабря группа "Тинькофф" сообщила о продаже трастом семьи Тиньковых 10,7 миллиона глобальных депозитарных расписок TCS Group на общую сумму 326 миллионов долларов, его доля в группе сократилась до 35,1%. Позднее банкир заявил, что направит часть вырученных средств на урегулирование личных юридических проблем и запуск благотворительного фонда в сфере донорства, создание которого будет стоить 200 миллионов долларов.

https://ria.ru/20201211/tinkov-1588789397.html

https://ria.ru/20201206/tinkov-1587914363.html

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олег тиньков, общество