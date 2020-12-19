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Тиньков заявил о полной ремиссии после пересадки костного мозга
Тиньков заявил о полной ремиссии после пересадки костного мозга
Российский бизнесмен, основатель TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф", Олег Тиньков сообщил, что после пересадки костного мозга у него наступила полная... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T16:07
2020-12-19T17:45
олег тиньков
общество
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф", Олег Тиньков сообщил, что после пересадки костного мозга у него наступила полная ремиссия на молекулярном уровне.В марте бизнесмен заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В конце июня он рассказал о планах сделать пересадку костного мозга. В начале декабря Тиньков отметил, что после трансплантации чувствует себя нормально, но полное выздоровление затягивается и, возможно, придется на середину 2021 года."Сегодня 163-й день со дня пересадки. &lt;...&gt; Пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге. И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне. На кровяном ремиссия у меня уже как год, но это самый важный тест — значит, донор работает и убивает все патогены", — написал он в своем Instagram.Тиньков отметил, что впереди еще большая работа и несколько месяцев восстановления."Нужно победить свой небольшой GvHD (реакция "трансплантант против хозяина". — Прим. ред.), поменять группу крови на донорскую, восстанавливаться и реабилитироваться", — пояснил он.По его словам, молекулярный анализ костного мозга стал огромным облегчением для бизнесмена и его семьи.В начале декабря группа "Тинькофф" сообщила о продаже трастом семьи Тиньковых 10,7 миллиона глобальных депозитарных расписок TCS Group на общую сумму 326 миллионов долларов, его доля в группе сократилась до 35,1%. Позднее банкир заявил, что направит часть вырученных средств на урегулирование личных юридических проблем и запуск благотворительного фонда в сфере донорства, создание которого будет стоить 200 миллионов долларов.
https://ria.ru/20201211/tinkov-1588789397.html
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РИА Новости
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олег тиньков, общество

Тиньков заявил о полной ремиссии после пересадки костного мозга

16:07 19.12.2020 (обновлено: 17:45 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредприниматель Олег Тиньков
Предприниматель Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф", Олег Тиньков сообщил, что после пересадки костного мозга у него наступила полная ремиссия на молекулярном уровне.
В марте бизнесмен заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В конце июня он рассказал о планах сделать пересадку костного мозга. В начале декабря Тиньков отметил, что после трансплантации чувствует себя нормально, но полное выздоровление затягивается и, возможно, придется на середину 2021 года.
Предприниматель Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 15:41
Врачи оценили шансы Тинькова на выздоровление
"Сегодня 163-й день со дня пересадки. <...> Пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге. И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне. На кровяном ремиссия у меня уже как год, но это самый важный тест — значит, донор работает и убивает все патогены", — написал он в своем Instagram.
Тиньков отметил, что впереди еще большая работа и несколько месяцев восстановления.
"Нужно победить свой небольшой GvHD (реакция "трансплантант против хозяина". — Прим. ред.), поменять группу крови на донорскую, восстанавливаться и реабилитироваться", — пояснил он.
По его словам, молекулярный анализ костного мозга стал огромным облегчением для бизнесмена и его семьи.
В начале декабря группа "Тинькофф" сообщила о продаже трастом семьи Тиньковых 10,7 миллиона глобальных депозитарных расписок TCS Group на общую сумму 326 миллионов долларов, его доля в группе сократилась до 35,1%. Позднее банкир заявил, что направит часть вырученных средств на урегулирование личных юридических проблем и запуск благотворительного фонда в сфере донорства, создание которого будет стоить 200 миллионов долларов.
Председатель Совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 17:28
Тиньков дал россиянам "трогательный совет"
 
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