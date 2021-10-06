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Суд согласился принять от Тинькова 448 млн долларов по налоговому делу
Суд согласился принять от Тинькова 448 млн долларов по налоговому делу - РИА Новости, 06.10.2021
Суд согласился принять от Тинькова 448 млн долларов по налоговому делу
Суд в США распорядился принять от российского бизнесмена Олега Тинькова 448,96 миллиона долларов в рамках сделки о признании вины в налоговых преступлениях,... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T22:55
2021-10-06T23:11
в мире
сша
олег тиньков
претензии сша к олегу тинькову
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Суд в США распорядился принять от российского бизнесмена Олега Тинькова 448,96 миллиона долларов в рамках сделки о признании вины в налоговых преступлениях, следует из опубликованных документов."Клерк суда северного округа Калифорнии должен принять от подсудимого денежный перевод, чек или денежный ордер на сумму 448,96 миллиона долларов", - говорится в документе, опубликованном в судебной базе.Указанная сумма упоминалась в контексте соглашения Тинькова со следствием. Как сообщал ранее американский минюст, Тиньков в рамках сделки "согласился заплатить не менее 506,8 миллиона долларов, что включает в себя налоги за 2013 год, штраф за гражданское мошенничество и установленные законом проценты по этому налогу на общую сумму 448,96 миллиона долларов, а также налоговые обязательства за другие годы".Условия сделки предстояло утвердить суду. Публикация нынешнего документа может свидетельствовать о том, что сделка одобрена судебной инстанцией. Прокуратура в рамках договоренности с Тиньковым обещала не требовать для него тюремного срока, ограничившись наказанием в продолжительность того периода, на который были ограничены его права после задержания в Лондоне. Ведомство попросит освободить бизнесмена под надзор сроком на год, кроме того, как сообщалось, для Тинькова могут попросить дополнительный штраф в размере 250 тысяч долларов.Тинькова обвинили в том, что он однократно предоставил ложные сведения в налоговую инспекцию в 2013 году, - бизнесмен, согласно позиции правоохранителей, не отчитался о доходах от продажи недвижимости. Бизнесмен был арестован в Лондоне в конце февраля 2020 года, с тех пор он оспаривал экстрадицию по медицинским основаниям. В связи с процессом по экстрадиции его свобода была ограничена.Вынесение приговора в американском суде назначено на 29 октября.
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в мире, сша, олег тиньков, претензии сша к олегу тинькову
22:55 06.10.2021 (обновлено: 23:11 06.10.2021)
 
Суд согласился принять от Тинькова 448 млн долларов по налоговому делу

Суд в США согласился принять от Тинькова 448 миллионов долларов по налоговому делу

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредприниматель Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Предприниматель Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме 2019 - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Суд в США распорядился принять от российского бизнесмена Олега Тинькова 448,96 миллиона долларов в рамках сделки о признании вины в налоговых преступлениях, следует из опубликованных документов.
"Клерк суда северного округа Калифорнии должен принять от подсудимого денежный перевод, чек или денежный ордер на сумму 448,96 миллиона долларов", - говорится в документе, опубликованном в судебной базе.
Указанная сумма упоминалась в контексте соглашения Тинькова со следствием. Как сообщал ранее американский минюст, Тиньков в рамках сделки "согласился заплатить не менее 506,8 миллиона долларов, что включает в себя налоги за 2013 год, штраф за гражданское мошенничество и установленные законом проценты по этому налогу на общую сумму 448,96 миллиона долларов, а также налоговые обязательства за другие годы".
Условия сделки предстояло утвердить суду. Публикация нынешнего документа может свидетельствовать о том, что сделка одобрена судебной инстанцией. Прокуратура в рамках договоренности с Тиньковым обещала не требовать для него тюремного срока, ограничившись наказанием в продолжительность того периода, на который были ограничены его права после задержания в Лондоне. Ведомство попросит освободить бизнесмена под надзор сроком на год, кроме того, как сообщалось, для Тинькова могут попросить дополнительный штраф в размере 250 тысяч долларов.
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Тинькова обвинили в том, что он однократно предоставил ложные сведения в налоговую инспекцию в 2013 году, - бизнесмен, согласно позиции правоохранителей, не отчитался о доходах от продажи недвижимости. Бизнесмен был арестован в Лондоне в конце февраля 2020 года, с тех пор он оспаривал экстрадицию по медицинским основаниям. В связи с процессом по экстрадиции его свобода была ограничена.
Вынесение приговора в американском суде назначено на 29 октября.
 
В миреСШАОлег ТиньковПретензии США к Олегу Тинькову
 
 
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