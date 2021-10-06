https://ria.ru/20211006/tinkov-1753432601.html

Суд согласился принять от Тинькова 448 млн долларов по налоговому делу

Суд согласился принять от Тинькова 448 млн долларов по налоговому делу - РИА Новости, 06.10.2021

Суд согласился принять от Тинькова 448 млн долларов по налоговому делу

Суд в США распорядился принять от российского бизнесмена Олега Тинькова 448,96 миллиона долларов в рамках сделки о признании вины в налоговых преступлениях,... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T22:55

2021-10-06T22:55

2021-10-06T23:11

в мире

сша

олег тиньков

претензии сша к олегу тинькову

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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Суд в США распорядился принять от российского бизнесмена Олега Тинькова 448,96 миллиона долларов в рамках сделки о признании вины в налоговых преступлениях, следует из опубликованных документов."Клерк суда северного округа Калифорнии должен принять от подсудимого денежный перевод, чек или денежный ордер на сумму 448,96 миллиона долларов", - говорится в документе, опубликованном в судебной базе.Указанная сумма упоминалась в контексте соглашения Тинькова со следствием. Как сообщал ранее американский минюст, Тиньков в рамках сделки "согласился заплатить не менее 506,8 миллиона долларов, что включает в себя налоги за 2013 год, штраф за гражданское мошенничество и установленные законом проценты по этому налогу на общую сумму 448,96 миллиона долларов, а также налоговые обязательства за другие годы".Условия сделки предстояло утвердить суду. Публикация нынешнего документа может свидетельствовать о том, что сделка одобрена судебной инстанцией. Прокуратура в рамках договоренности с Тиньковым обещала не требовать для него тюремного срока, ограничившись наказанием в продолжительность того периода, на который были ограничены его права после задержания в Лондоне. Ведомство попросит освободить бизнесмена под надзор сроком на год, кроме того, как сообщалось, для Тинькова могут попросить дополнительный штраф в размере 250 тысяч долларов.Тинькова обвинили в том, что он однократно предоставил ложные сведения в налоговую инспекцию в 2013 году, - бизнесмен, согласно позиции правоохранителей, не отчитался о доходах от продажи недвижимости. Бизнесмен был арестован в Лондоне в конце февраля 2020 года, с тех пор он оспаривал экстрадицию по медицинским основаниям. В связи с процессом по экстрадиции его свобода была ограничена.Вынесение приговора в американском суде назначено на 29 октября.

https://ria.ru/20210420/tinkov-1729071692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, олег тиньков, претензии сша к олегу тинькову